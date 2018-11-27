Кошачий глаз, шпаргалки-«медведи» и ламбада: 10 неожиданных признаний от Татьяны Котовой

Портал Woman.ru продолжает рубрику «10 неожиданных признаний от звезды», где известные люди рассказывают неизвестные вещи о себе и своей жизни. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби — в общем, все то, что показывает знаменитость с неожиданных сторон и в абсолютно новом для нас свете. А главное: необычные детали зачастую подчеркивают то, что супергерои — тоже люди. На этот раз свои секреты раскрыла Татьяна Котова.

Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, интернета. Многое знаменитости сами рассказывают в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников. Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете — более простыми, похожими на нас, приземленными.

Woman.ru решил выведать у российских знаменитостей 10 вещей, которых мы не знали о них ранее. На этот раз интересные факты о себе рассказала Татьяна Котова.

Наша новая героиня — это женственность, сексуальность и сила в одном флаконе. И регулярные чувственные фото в Инстаграме — прямое тому доказательство. При этом певица гордо разрушает стереотип о том, что красота и ум несовместимы. Котова постоянно делится с фолловерами мудрыми советами, лайфхаками и своими мыслями, которые собирают не меньшее количество лайков и комментариев, чем ее «жаркие» снимки. Мы уже не говорим о творчестве Татьяны — под ее песни приятно грустить, веселиться, танцевать и размышлять о вечном. А уж откровения артистки и вовсе растопили наши сердца. Теперь ваша очередь.



1. «Я всегда прихожу на встречи вовремя и не люблю, когда кто-то задерживается. Какие бы слова после этого мы ни подбирали, суть не меняется. Даже 15 минут в режиме ожидания, которые в больших городах считаются нормой, я не могу спокойно принять. Если у вас есть билет на поезд или самолет, вы будете вовремя, иначе поезд уедет, самолет улетит, а человек — уйдет»



2. «Я пробовала на вкус мясо медведя, крокодила, змеи и лягушек, ела различные морепродукты и в какой-то момент просто влюбилась в морских ежей: вместе с соевым соусом получается невероятно вкусный деликатес. Меня очень радует, что в последнее время в Москве можно все чаще заказать это блюдо в ресторанах средиземноморской кухни»



3. «Порядок для меня так же важен, как и четкий график. В моем гардеробе все вещи развешаны по цветам, а в сумочке и косметичке просто невозможно потеряться — у каждой вещи есть свое место. Я живу по графику, в который вписаны не только рабочие дела, но и встречи с друзьями, разговоры с родителями, поздравления людей из моего окружения с праздниками. График помогает мне контролировать все сферы жизни — здоровье, физическую активность, личную жизнь, семью, карьеру, образование, ведь все это должно всегда находиться в развитии»



4. «Я никогда не мечтала поступить в театральный вуз и стать актрисой. Да, я выступала на сцене и принимала участие в творческих постановках, но для меня не существовало никаких профессий, кроме юриста и экономиста. Математика всегда была моим любимым предметом, и на ЕГЭ я получила высшие баллы. Поэтому, когда я поступила (и впоследствии окончила) в экономический университет по специальности «антикризисный управляющий», никто из моего близкого окружения не удивился. Я люблю, когда логика и творчество находятся в балансе»



5. «Я частенько прибегаю к маленьким хитростям в жизни. Я всегда делала шпаргалки ко всем контрольным работам и экзаменам. Причем это были не ''гармошки'', а самые настоящие ''медведи'' — когда на тетрадных листах нормальным почерком писались ответы на вопросы. Пачка таких ''медведей'' прижималась к сердцу, и в нужный момент листочек с ответом был готов»



6. «На радужной оболочке моего глаза есть родимое пятно. Раньше, когда знакомые спрашивали, что это такое, я говорила: ''Для красоты''. А сейчас спокойно отвечаю: ''Кошачий глаз''»

7. «Я очень люблю готовить и собираю рецепты из разных стран мира. У меня огромное количество кулинарных книг и журналов. Все мои родные и близкие знают, что если я на кухне, значит скоро будет готово какое-то очень вкусное и необычное блюдо»



8. «Мой первый заработок случился, когда мне было семь лет. Мы тогда жили на Камчатке: 1992 год, только-только закончилась система выдачи продуктов по талонам. Мама купила мне несколько маленьких блокнотиков, я их красиво обклеила открытками, тем самым увеличив первоначальную стоимость, и стала их продавать. Помню, как люди их покупали, а я гордо сжимала в руке свои первые заработанные деньги. К слову, а свой первый гонорар в ''Виа Гре'' я, к сожалению, потеряла. Мое стартовое выступление в составе группы состоялось в одном из гастрольных городов: после концерта я получила деньги, но только в самолете обнаружила, что забыла все заработанное в гостинице. Естественно, деньги мне никто не вернул. Наверное, посчитали, что я так щедро оставила персоналу чаевые (улыбается)»



9. «Впервые я вышла на сцену в пятилетнем возрасте под всем известную ''Ламбаду''. Позже мне стало интересно смотреть концерты знаменитостей, таких как Шакира, и повторять их танцевальные движения. Можно сказать, что по этим концертам и индийским фильмам я и освоила технику восточных танцев. Потом стала придумывать различные ''тряски'', которые никогда нигде не видела, но мое тело подсказывало, как правильно их воспроизводить. Оказалось, не зря: во время учебы в университете я параллельно преподавала восточные танцы и таким способом зарабатывала деньги»

