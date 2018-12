«Я открываю сундук с сокровищами и показываю их всем»: ведущий Like FM Виталик Мишура рассказал о современной музыке

В интервью Woman.ru обаятельный радиоведущий Виталик Мишура рассказал о том, как стать профессионалом в своем деле, что происходит за кулисами популярной в Москве LikeParty, а также о своем отношении к купальникам Бората и химической завивке.



Виталик Мишура

Всегда интересно представлять, как же выглядят твои любимые радиоведущие. Виталик Мишура нас не разочаровал: молодой человек, чей голос мы часто слышим на Like FM, покорил нас своим чувством юмора и остроумием, умением сохранять спокойствие в любой ситуации, а также безукоризненным внешним видом.



Мы пообщались с Виталиком, чтобы узнать, как стать ведущим (оказывается, начинать нужно с 5 лет — почти как в фигурном катании). Он рассказал нам, как песни попадают на радио, что будет модно слушать в будущем, а также о том, как сделать успешное интерактивное шоу.



Woman.ru: Не так давно прошел концерт LikeParty, ведущим которого вы были. Формат мероприятия необычный, ведь зрители сами управляют ходом шоу с помощью мобильного приложения. Для вас это интересный опыт?



Виталик Мишура: LikeParty для меня, конечно, особенное событие, потому, во-первых, я помню, как все начиналось (смеется). Я помню, как мы всей командой Like FM придумали идею первого интерактивного шоу и потом все это осуществляли. Во-вторых, это самая масштабная встреча с нашими слушателями. С теми людьми, для которых я каждый день рассказываю новости. И тут мы с ними встречаемся лицом к лицу. Это, конечно, удивительное ощущение. И, в-третьих, это приятная встреча с нашими артистами, с теми, кто, возможно, на радио попал только благодаря тому, что есть Like FM. Это очень крутая тусовка, и за сценой LikeParty, как и в зале, потрясающая атмосфера.



Woman.ru: Виталик, сегодня вы популярный ведущий мероприятий, а это, как известно, непростая работа. Как долго вы обучались и шли к тому, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела?



В.М.: Оу! Всю свою жизнь (смеется). Первое мероприятие я провел, когда мне было 5 лет. Это был какой-то районный конкурс самодеятельности. У меня была соведущая моего возраста, а вообще концерт вели взрослые «дядя и тетя». Как сейчас помню время ожидания выхода на сцену: было лето, мы сидели в автобусе, «пазике», кажется, и повторяли свои слова. Тогда ожидание не было томительным, было как-то весело. Потом началась школа, институт один, институт второй, и везде я был на сцене. Для меня вообще сцена и работа с микрофоном всегда были чем-то само собой разумеющимся, нормальным, как часть жизни. Чтобы стать профессионалом (спасибо, кстати, за такую высокую оценку), важны постоянные тренировки и любовь к тому, что ты делаешь.







Woman.ru: Испытываете ли вы сегодня волнение перед выходом на сцену, в эфир, в кадр?



В.М.: Бывает, конечно, но в этом волнении больше удовольствия, чем негатива. Правильное слово даже, наверное, не волнение, а трепет. Да! Это как приближение Нового Года, как момент перед прыжком с парашютом, как секунда перед глотком воды в жару. Ты стоишь за кулисами, сидишь перед микрофоном или камерой, смотришь на часы или ждешь команды режиссера, и вот мгновение и… пошел! Это правда нереальный кайф.



Woman.ru: Понятно, что в такой работе часто случаются непредвиденные ситуации. Вы легко находите выход из них?



В.М.: Я, честно говоря, люблю такие ситуации (смеется). Я стараюсь жить по принципу, что все можно разрешить, а если нет, то нужно принять, как есть. Все живы, значит, все хорошо. Случиться может что угодно: артист не приехал на интервью, микрофон забыли включить, палец нажал не на ту кнопку – все это лишний повод для тренировки импровизации, а значит, и для саморазвития. В экстренных ситуациях отключается рациональное левое и включается эмоциональное правое полушарие мозга, которое иногда подсказывает отличные решения.



Woman.ru: Как человек, причастный к организации LikeParty, можете рассказать, в чем сложность проведения такого мероприятия?



В.М.: Первое, конечно, line-up. Мы собираем большие концерты с огромным количеством исполнителей, у которых свои гастрольные графики, свои планы, многие просто живут не в России.



Второе, это, конечно, наша аудитория. Ребята мегалояльные, но, как это бывает всегда и везде, есть хейтеры, которым обязательно что-то не нравится, но это и хорошо. Так мы понимаем, что нужно улучшить. Поэтому пишите чаще, любимые наши хейтеры.

LikeParty

Третье — интерактивная часть. LikeParty сложно представить без нашего приложения, которое каждый год дает зрителям новые возможности. Например, в прошлом году они могли пускать дым или конфетти, а в этом включать стробоскопы и прямо во время концерта переставлять артистов местами. Это, кстати, очень круто, потому что для музыкантов это тоже сюрприз. Грубо говоря, они стоят за сценой и ждут, кого зрители выберут.



И четвертое, это проработка программы. Последние два года нам очень повезло с режиссерской группой. Мы быстро нашли общий язык, и когда работаем над сценарием, это уже даже не работа, а такая встреча друзей.



Woman.ru: Вы также являетесь ведущим хит-парада Trend Chart на Like FM, куда попадают как известные и популярные, так и еще не появившиеся в широкой ротации песни. Вам самому нравится, что вы слышите? Много ли треков отправляются в плеер вашего смартфона?



В.М.: Не совсем так. Это еще не супер раскрученные треки, а те композиции, которые активно растут в сервисе Apple Music. Trend Chart – наш совместный проект. Эти песни популярны у интернет-аудитории, и наша идея показать их всем. Like FM изначально задумывалась как станция, которая открывает новых артистов. Так мы и продолжаем делать, постоянно обновляя трек-лист. Самому старому треку в нашей ротации полгода. Некоторые песни из Trend Chart могут вообще никогда не попасть на радио, но мы даем им шанс быть услышанными. Поэтому каждую пятницу я словно открываю сундук с сокровищами и показываю их всем (смеется). Да, иногда есть треки, которые лично мне «не заходят», но это вкусовщина. В среднем после Trend Сhart мой плеер пополняется 3-5 новыми треками.



Woman.ru: Как вы вообще относитесь к современной музыке?



В.М.: Она меняется, она развивается, кто бы что ни говорил, и это хорошо. Мне очень интересно наблюдать за тем, как меняются потребности слушателей, и вслед за ними меняются музыканты. Если сравнить треки, которые играли на Like FM три года назад и сейчас — это совершенно разные музыкальные направления. Все потому, что наш слоган «Слушай, что нравится».

Сейчас на троне Mr. Rap, и в эфире много рэп-исполнителей. Это периодически сливается в один бесконечный трек похожих друг на друга артистов, но аудитории это нравится.

Мне лично нравится современная музыка и артисты, потому что в большинстве своем они сами сделали себя, но мне очень интересно, что будет с музыкой дальше. В музыке, как и в моде, все циклично: однажды рэп уже был на вершине. Надеюсь, на смену рэпу придет рок.

Виталик ведет Trend Chart на Like FM

Woman.ru: Вы как ведущий всегда должны быть в тренде. Но что делать, если вам этот тренд не нравится?



В.М.: Не соблюдать, нарушать, создавать свой. Мне, например, дико не нравятся большие кроссовки известного бренда. В них сейчас ходят все: и артисты, и обычные люди. Ну, это просто (рука-лицо). И в целом, мне не нравится тренд «возвращение к моде 90-х». Хорошо помню, как у меня мелкая дрожь пробегала по телу, когда в руки попадали модные журналы родителей, а там «спортивки», «адики», огромные плечи, купальники, как у Бората, и обязательно химическая завивка у женщин.

Я так радовался, что это вот сейчас уже заканчивается и такого уже никогда не будет. Как же я ошибался…

Но тут возникает столкновение понятий «мода» и «стиль». Я как-то делал большой пост об этом в Инстаграме. Говоря коротко: собственный, узнаваемый стиль гораздо важнее модных трендов. Но и создать его куда сложнее, чем просто следовать последним веяниям моды.



Woman.ru: У вас есть кумир или личность, на которую вы равняетесь, берете пример?



В.М.: Сейчас будет очень актуальный ответ: Фредди Меркьюри — он настоящий артист, неповторимый на сцене и скромный в жизни. Его культовая фраза «The show must go on» — мой жизненный девиз.



Woman.ru: Продолжите фразу: «Счастье — это…»



В.М.: Любовь.