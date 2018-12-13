Милана Тюльпанова о скандале с Александром Кержаковым: «Саша предлагает мне забрать ребенка варварским способом и планирует снимать все это на камеру»

Признаюсь честно, во время этого интервью я несколько раз чуть не разрыдалась. Милана Тюльпанова рассказывала такие вещи, которые не придут в голову даже сценаристам самых драматичных мыльных опер. Увы, наша героиня столкнулась с этим в реальной жизни.
История скандального развода Миланы и Александра Кержаковых, кажется, в одночасье стала достоянием общественности.
Пожалуй, каждый третий житель нашей страны посчитал своим долгом резко осудить или одну, или другую сторону. На этот раз мы не призываем вас занимать чью-то позицию, а просто выслушать точку зрения самой Миланы и по-человечески ее поддержать. Поддержать как мать, которая хочет и должна быть рядом со своим ребенком.
Woman.ru: Милана, в одном из интервью вы рассказывали, что знали об изменах супруга, но упорно стремились сохранить семью. Чем вы руководствовались?
Милана Тюльпанова: О первой измене мужа я узнала из СМИ. Тогда Саша сумел мне внушить, что это была исключительно рабочая встреча. Я хотела в это верить, и я поверила. Позднее, спустя примерно год, мне в руки попал его телефон, в котором я обнаружила большое количество его, так скажем, увлечений. Но даже тогда не смогла оставить этого человека, потому что у меня были очень сильные чувства к нему. Более того: он извинялся, говорил, что такого больше не повторится, и я снова верила.
Woman.ru: Мне показалось, что вы стремились сохранить брак еще и потому, что ваши родители всю жизнь прожили вместе и вам хотелось того же.
М. Т.: Безусловно, семья для меня — это главная ценность. Я и подумать не могла, что в столь юном возрасте мне предстоит пройти через бракоразводный процесс, что на меня свалится столько проблем.
Я почему-то думала, что у меня тоже обязательно так будет. Наверное, поэтому пыталась относиться к интрижкам Саши как к чему-то незначительному, надеясь, что они не смогут помешать нашему браку.
Woman.ru: Однако самолюбие наверняка было уязвлено…
М. Т.: Естественно, меня эта ситуация угнетала, но он каждый раз говорил, что любит меня и его увлечения на стороне от и до несерьезны. Муж уверял, что гораздо важнее для него сохранить семью — ту же цель преследовала и я.
Woman.ru: У Кержакова за спиной история с бывшей супругой Екатериной. Когда вы только начинали отношения с Александром, вас эта «строчка» в его биографии не пугала?
М. Т.: Когда мы с Сашей познакомились, мне был всего 21 год. Я была слишком юной, чтобы серьезно оценить весь масштаб бедствия. Кроме того, он так преподносил информацию о прошлом браке, что я действительно верила, что это Катя сама разрушила их отношения, в то время как он всячески пытался их склеить. Только потом, уже после нашей свадьбы, стали всплывать какие-то нелицеприятные факты о его действиях по отношению к бывшей жене — подставы, истории со скрытыми камерами, подбрасыванием психотропных веществ. Я была свидетелем всего этого.
Я думала, что таким образом он пытается показать людям правду. Хотя сейчас я точно знаю, что это была просто месть, желание лишить человека всего. Что он и сделал: Саша лишил ее не только ребенка, но и средств к существованию, а также возможности вести нормальную жизнь. Он достаточно облил ее грязью при помощи СМИ, а в браке со мной просто добивал.
Признаюсь, я и сама не понимала, зачем он это делает: казалось бы, все решено — ребенок с ним. Пора остановиться и дать этой женщине спокойно жить дальше… Сегодня похожая ситуация происходит и со мной. Мне до сих пор стыдно перед Катей за то, что я не прилагала никаких усилий, чтобы это остановить...
Woman.ru: Итак, вам был 21 год, и вы многого не понимали. А как приняли Александра ваши родители?
М. Т.: Изначально мой папа настороженно отнесся к Саше в связи с его громким разводом. Он предостерегал меня, говорил, что со мной может повториться та же история.
По сей день во время беседы с ним мне иногда начинает казаться, что я действительно неправа. Он так преподносит информацию, что ты безоговорочно веришь ему. Это же произошло с моими родителями: они приняли мой выбор, потому что на тот момент я уже не представляла жизни без Саши.
Woman.ru: Как сегодня ваша мама реагирует на происходящее?
М. Т.: Реагирует болезненно, но продолжает очень сильно меня поддерживать. Она же подставляет мне плечо, когда я прихожу после встреч с ребенком — вымотанная, подавленная, убитая. Мама вселяет в меня надежду, что скоро все наладится и сын будет рядом со мной.
Woman.ru: Первые несколько лет в вашей с Александром жизни была полная идиллия. Когда случился разлом?
М. Т.: У нас не было все идеально. Однако мне хотелось, чтобы было так, и я всеми силами создавала картинку идеальной жизни. У нас были и конфликты, и недопонимания. В основном приходилось прогибаться и подстраиваться мне, потому что я очень хотела сохранить этот брак. Наша семья была для меня всем, я не хотела ее терять, поэтому была готова пойти на многие уступки.
Woman.ru: Какие чувства вы испытываете сегодня по отношению к этому человеку?
М. Т.: Внутри меня большое разочарование, а также непонимание, зачем выливать всю эту грязь, выставлять наши разбирательства на суд общественности. На сегодняшний день по решению суда ребенок должен проживать со мной: ну, выполни эти условия, помоги перевезти сына так, чтобы это не обернулось для него психологической травмой. Вместо этого Саша предлагает мне забрать ребенка просто варварским способом, да еще и планирует снимать все это на камеру.
Сначала он не хотел вообще отдавать Артемия, а теперь говорит: «Можешь прийти. И если он не будет плакать, можешь забирать, а я буду снимать все это на камеру». Конечно, сын может плакать, уходя из привычной обстановки! Саша только этого и добивается и никак не хочет мне помочь, подготовить малыша ко встрече со мной.
Люди все не так интерпретируют и снова устроят мне травлю. Кроме того, я не хочу травмировать психику своего сына. На данный момент я в ловушке.
Woman.ru: Получается, вы практически не видитесь с сыном?
М. Т.: В последний раз я виделась с ним 9 декабря, и в этот день у нас случился уже хороший контакт. Он назвал меня мамой. Мы провели вместе около 30 минут.
Например, была ситуация, когда Саша привел сына, никак его не подготовил к встрече со мной, не остался с нами, а просто буквально впихнул ребенка в комнату и, выйдя, закрыл за собой дверь. Конечно, Артемий начал рыдать (выяснилось, что этот момент Кержаков снял на камеру, а на днях выложил видео в Инстаграм — все, как и предсказывала наша героиня, — прим. Woman.ru).
Саша намеренно меня подставляет тем, что не дает наладить контакт с сыном. Нужно понимать, что если ребенок прожил с тобой такое количество времени и привык к тебе, ему необходимо время, чтобы адаптироваться рядом со мной — человеком, которого он, благодаря Саше, так редко видел. Я все-таки его мать. Однако у Саши есть цель показать обществу, что у меня нет контакта с ребенком.
Woman.ru: Что чувствует мать, у которой отобрали ребенка?
М. Т.: По факту после смерти отца я получила второй удар: у меня отобрали еще и сына. Иногда я смотрю на свою жизнь со стороны, и мне кажется, что с этим невозможно справиться. Остается только лечь, сложить руки и больше ничего не делать. Но я понимаю, что у меня есть еще силы и возможности, правда на моей стороне, а значит, нужно продолжать бороться за сына.
Woman.ru: Вы боитесь супруга?
М. Т.: Боюсь, потому что у него есть рычаги влияния, методы воздействия и даже общество, которое он настраивает против меня. Мне страшно, но если подумать, чем мне может помочь мой страх? Ничем. Поэтому глаза боятся, руки делают: несмотря ни на что, я продолжаю двигаться согласно намеченному плану. Другого пути нет.
Woman.ru: На ваш взгляд, о мирном урегулировании вопроса и речи быть не может?
М. Т.: Саша предлагает мне мирные соглашения, которые я просто не могу подписать, потому что они составлены на таких условиях, что абсолютно ни от чего меня не защищают и ничего не гарантируют. Подпиши я такой документ — в любой момент лишусь ребенка, потому что там, например, не прописано место жительства малыша. Поэтому наша война продолжается.
Woman.ru: Когда вы все-таки заберете сына, разрешите ему видеться с отцом?
М. Т.: Я никогда не была против их общения. Более того: в нашем первоначальном мировом соглашении обсуждалось пребывание ребенка у обоих родителей две недели через две недели. Это меня устраивало. Единственный нюанс: место проживания малыша закреплялось за мной. Это была моя гарантия, что Саша больше не увезет и не спрячет от меня сына. Но он отказался пойти на эти условия, поэтому мы никак не можем договориться.
Woman.ru: Александр — хороший отец?
М. Т.: Он обычный. Не хороший и не плохой. Конечно, сегодня Саша вынужден строить из себя идеального папу. Он стал заложником этого образа. Когда мы были в браке, могу сказать, что с дочкой Дашей он общался редко, она приезжала к нам где-то раз в полгода. У них совсем не налажен контакт, поэтому Даша больше общалась со мной. Что касается сына Игоря, то с ним Саша тоже не проводил много времени. Мальчик чаще бывал у бабушки и дедушки.
Woman.ru: Тогда зачем ему отнимать детей у матерей, если он сам не стремится проводить с ними время, компенсируя отсутствие главного человека в их жизни — матери?
М. Т.: Думаю, Саша до конца не осознает, что делает, какую травму, например, наносит Игорю, который в глаза не видел свою мать. Ему уже пять лет, совсем скоро он пойдет в школу и обо всем узнает. Какая травма у него будет, когда другие дети начнут рассказывать ему про маму, когда он сам прочитает все, что писали в интернете. Он будет страдать от мысли, что потерял столько времени, не общаясь с мамой, что сегодня она растит двух других детей и в ее жизни все более-менее стабильно.
Сейчас я борюсь за то, чтобы мой сын не столкнулся с такой же ситуацией в будущем. Не хочу, чтобы Артемий в пять лет прочитал в интернете гадости обо мне, а потом пообщался и понял, что я нормальный человек, который — так получилось — в силу жизненных обстоятельств сломался.
Woman.ru: История с наркозависимостью — сколько там правды, а сколько лжи?
М. Т.: Наговорено было очень много. Самое печальное, что часть наговорила я сама. Надеясь сохранить отношения с Сашей, я под его давлением написала все эти посты в соцсетях с «признаниями». Он тогда сказал, что я его очернила и, если я хочу сохранить семью, нужно обелить его репутацию этими публикациями. Для меня снова сработал маячок, и я сделала все, чтобы только наш брак продолжал жить.
В этой истории преувеличено практически все. В клинику я попала именно с психозом вследствие всего того, что произошло: погиб мой отец, потом Саша сообщил о разводе... Когда я восстановилась, то, приехав домой, поняла, что если не напишу этот пост, во-первых, не увижу сына, а во-вторых, у меня не будет шанса восстановить с Сашей отношения. Соответственно, я на это пошла.
Woman.ru: Я правильно поняла, что вскоре после смерти вашего отца Александр сообщил о разводе?
М. Т.: Да, к сожалению, наши отношения испортились практически сразу после того, как папы не стало. Сашу как будто подменили. Он стал очень жестким, агрессивным, его раздражала моя слабость и тот факт, что я не могу себя собрать и жить дальше. А мне действительно казалось, что я не могу жить дальше. Смерть папы полностью выбила меня из колеи.
Естественно, его неожиданная смерть меня сломала. По утрам я не хотела вставать с кровати, не хотела жить, а Саша воспользовался этим моментом: начал снимать компрометирующие видео, когда у меня случались срывы, чтобы потом на всю страну кричать, что я неадекватная. Мне еще тогда нужно было понять, что любви в наших отношениях уже нет. Я отказывалась в это верить и еще сильнее цеплялась за него. После смерти папы Саша стал моей поддержкой и опорой. Точнее, я хотела, чтобы так было. Но ему все это стало не нужно. Когда нет любви, то и проблемы другого человека тебя перестают заботить, а лишь раздражают.
Woman.ru: Куда же делась его любовь?
М. Т.: Сейчас все больше прихожу к мнению, что весь наш брак изначально был построен только на моем папе, а не на любви.
Однако после смерти папы стало очевидно, что больше некому этим заниматься. Думаю, это понял и Саша, поэтому через пару месяцев объявил о разводе. Это было жестоко: я-то его любила, у меня были чувства. Я не могла поверить, что это конец. Такую боль можно сравнить с микросмертью. В итоге все это и довело меня до психоза.
Woman.ru: Допускаете ли вы, что через какое-то время наладите отношения с Александром хотя бы ради ребенка?
М. Т.: Я бы очень этого хотела, но для Саши и для меня мир имеет разные значения. Для него это полное подчинение его интересам, которые красной нитью проходят через все мировые соглашения. Я же просто хочу, чтобы Тема воспитывался и мамой, и папой. Искренне надеюсь, что однажды Саша сменит свою агрессию хотя бы на нейтралитет. До сих пор не понимаю, за что он меня так ненавидит, за что он ненавидит Катю.
Woman.ru: При этом в ваших словах и по взгляду я вижу, что у вас самой этой ненависти по отношению к Александру нет.
М. Т.: Ненависти действительно нет. Я надеюсь, что со временем, когда все утихнет, Саша поймет, что вести себя так просто недопустимо. Неправильно лишать ребенка мамы. Это ведь уже второй случай в его жизни. Мне хочется верить, что он осознает свою неправоту, хотя, например, в случае с Катей Саша до сих пор убежден, что его бывшая жена — исчадие ада. Сейчас вырисовывается похожая картина со мной.
Меня он тоже об этом просил, а взамен обещал давать видеть Артемия. Как раз тогда Катя мне сказала: «Если сделаешь это, потеряешь ребенка». Она мне помогла, и я не совершила ошибку.
Woman.ru: Вы верите, что добьетесь правосудия и заберете малыша?
М. Т.: Конечно, может произойти все что угодно. Я ни в чем не могу быть уверена на 100 процентов, но правда за мной, мне нечего скрывать. Я готова пройти все необходимые экспертизы в любых медкомиссиях, чтобы подтвердить свою адекватность. На сегодняшний день я не вижу причины, почему сын не должен остаться со мной.
Woman.ru: Что помогает вам не сломаться в этой борьбе?
М. Т.: Раньше я была очень нетерпеливым человеком, а теперь научилась терпимости. Вода камень точит. Сегодня я знаю, что нужно еще немного подождать, и ситуация разрешится в мою пользу. Да, пусть на меня прольется не один ушат грязи и я буду выставлена в невыгодном свете, пусть мое общение с сыном сегодня затруднено, но во мне живет вера, что все будет хорошо.
У меня сильная команда юристов, с которыми я консультируюсь по каждому шагу. Меня поддерживает моя семья, а от грустных мыслей отвлекает работа. Она же дает мне силы и понимание, для чего я все это делаю. Однажды жизнь меня уже поломала, второй раз я этого не допущу.
Woman.ru: Не так давно вы стали ведущей программы «Мягкая сила». Мне кажется, что название точно описывает вас.
М. Т.: Да, мне близка философия нашей программы. Мы рассказываем о женщинах, которые переживали трудные моменты в жизни, сумели преодолеть их с достоинством. Нужно сказать, что эти интервью очень помогли мне самой: глядя на своих героинь, я вижу, что они прошли через многие трудности, а значит, смогу и я.
Woman.ru: Можете ли вы дать совет, что в первую очередь делать женщинам, которые оказались в подобной ситуации?
М. Т.: Главное — не верить никаким словам и убеждениям мужа. Любая подписанная бумага может стать последней и поставить точку в ваших отношениях с ребенком. И второй совет: идите в суд и законными методами добивайтесь справедливости. Учитесь быть хладнокровной, умейте ждать.