Милана Тюльпанова о скандале с Александром Кержаковым: «Саша предлагает мне забрать ребенка варварским способом и планирует снимать все это на камеру»

В интервью Woman.ru Милана Тюльпанова рассказала о семейной жизни с Александром Кержаковым, последующем разводе с ним, а также о невозможности воссоединиться с маленьким сыном Артемием.

Признаюсь честно, во время этого интервью я несколько раз чуть не разрыдалась. Милана Тюльпанова рассказывала такие вещи, которые не придут в голову даже сценаристам самых драматичных мыльных опер. Увы, наша героиня столкнулась с этим в реальной жизни.



История скандального развода Миланы и Александра Кержаковых, кажется, в одночасье стала достоянием общественности.

Измены, наркозависимость, нелюбовь, дележка сына Артемия, деньги, суды — все это широко обсуждалось и на телевидении, и в Сети.

Пожалуй, каждый третий житель нашей страны посчитал своим долгом резко осудить или одну, или другую сторону. На этот раз мы не призываем вас занимать чью-то позицию, а просто выслушать точку зрения самой Миланы и по-человечески ее поддержать. Поддержать как мать, которая хочет и должна быть рядом со своим ребенком.



Woman.ru: Милана, в одном из интервью вы рассказывали, что знали об изменах супруга, но упорно стремились сохранить семью. Чем вы руководствовались?



Милана Тюльпанова: О первой измене мужа я узнала из СМИ. Тогда Саша сумел мне внушить, что это была исключительно рабочая встреча. Я хотела в это верить, и я поверила. Позднее, спустя примерно год, мне в руки попал его телефон, в котором я обнаружила большое количество его, так скажем, увлечений. Но даже тогда не смогла оставить этого человека, потому что у меня были очень сильные чувства к нему. Более того: он извинялся, говорил, что такого больше не повторится, и я снова верила.



Woman.ru: Мне показалось, что вы стремились сохранить брак еще и потому, что ваши родители всю жизнь прожили вместе и вам хотелось того же.



М. Т.: Безусловно, семья для меня — это главная ценность. Я и подумать не могла, что в столь юном возрасте мне предстоит пройти через бракоразводный процесс, что на меня свалится столько проблем.

«Родители всегда были для меня примером: они прожили вместе почти 30 лет в честности, верности, любви и доверии».

Я почему-то думала, что у меня тоже обязательно так будет. Наверное, поэтому пыталась относиться к интрижкам Саши как к чему-то незначительному, надеясь, что они не смогут помешать нашему браку.



Woman.ru: Однако самолюбие наверняка было уязвлено…



М. Т.: Естественно, меня эта ситуация угнетала, но он каждый раз говорил, что любит меня и его увлечения на стороне от и до несерьезны. Муж уверял, что гораздо важнее для него сохранить семью — ту же цель преследовала и я.

«Саша так преподносил информацию о прошлом браке, что я действительно верила, что это Катя сама разрушила их отношения, в то время как он всячески пытался их склеить»

Woman.ru: У Кержакова за спиной история с бывшей супругой Екатериной. Когда вы только начинали отношения с Александром, вас эта «строчка» в его биографии не пугала?



М. Т.: Когда мы с Сашей познакомились, мне был всего 21 год. Я была слишком юной, чтобы серьезно оценить весь масштаб бедствия. Кроме того, он так преподносил информацию о прошлом браке, что я действительно верила, что это Катя сама разрушила их отношения, в то время как он всячески пытался их склеить. Только потом, уже после нашей свадьбы, стали всплывать какие-то нелицеприятные факты о его действиях по отношению к бывшей жене — подставы, истории со скрытыми камерами, подбрасыванием психотропных веществ. Я была свидетелем всего этого.

«Не знаю, почему бездействовала тогда… Я понимала, что это ужасно, но он сумел меня убедить, что его бывшая жена — падший человек».

Я думала, что таким образом он пытается показать людям правду. Хотя сейчас я точно знаю, что это была просто месть, желание лишить человека всего. Что он и сделал: Саша лишил ее не только ребенка, но и средств к существованию, а также возможности вести нормальную жизнь. Он достаточно облил ее грязью при помощи СМИ, а в браке со мной просто добивал.



Признаюсь, я и сама не понимала, зачем он это делает: казалось бы, все решено — ребенок с ним. Пора остановиться и дать этой женщине спокойно жить дальше… Сегодня похожая ситуация происходит и со мной. Мне до сих пор стыдно перед Катей за то, что я не прилагала никаких усилий, чтобы это остановить...



Woman.ru: Итак, вам был 21 год, и вы многого не понимали. А как приняли Александра ваши родители?



М. Т.: Изначально мой папа настороженно отнесся к Саше в связи с его громким разводом. Он предостерегал меня, говорил, что со мной может повториться та же история.

«Однако Саша имеет отличительную черту — он очень обаятелен, даже в лжи. Любого человека в разговоре тет-а-тет он может переманить на свою сторону».

По сей день во время беседы с ним мне иногда начинает казаться, что я действительно неправа. Он так преподносит информацию, что ты безоговорочно веришь ему. Это же произошло с моими родителями: они приняли мой выбор, потому что на тот момент я уже не представляла жизни без Саши.



Woman.ru: Как сегодня ваша мама реагирует на происходящее?



М. Т.: Реагирует болезненно, но продолжает очень сильно меня поддерживать. Она же подставляет мне плечо, когда я прихожу после встреч с ребенком — вымотанная, подавленная, убитая. Мама вселяет в меня надежду, что скоро все наладится и сын будет рядом со мной.

«У нас не было все идеально. Однако мне хотелось, чтобы было так, и я всеми силами создавала картинку идеальной жизни»

Woman.ru: Первые несколько лет в вашей с Александром жизни была полная идиллия. Когда случился разлом?



М. Т.: У нас не было все идеально. Однако мне хотелось, чтобы было так, и я всеми силами создавала картинку идеальной жизни. У нас были и конфликты, и недопонимания. В основном приходилось прогибаться и подстраиваться мне, потому что я очень хотела сохранить этот брак. Наша семья была для меня всем, я не хотела ее терять, поэтому была готова пойти на многие уступки.



Woman.ru: Какие чувства вы испытываете сегодня по отношению к этому человеку?



М. Т.: Внутри меня большое разочарование, а также непонимание, зачем выливать всю эту грязь, выставлять наши разбирательства на суд общественности. На сегодняшний день по решению суда ребенок должен проживать со мной: ну, выполни эти условия, помоги перевезти сына так, чтобы это не обернулось для него психологической травмой. Вместо этого Саша предлагает мне забрать ребенка просто варварским способом, да еще и планирует снимать все это на камеру.



Сначала он не хотел вообще отдавать Артемия, а теперь говорит: «Можешь прийти. И если он не будет плакать, можешь забирать, а я буду снимать все это на камеру». Конечно, сын может плакать, уходя из привычной обстановки! Саша только этого и добивается и никак не хочет мне помочь, подготовить малыша ко встрече со мной.

«Я понимаю, что каждый раз, когда еду к сыну, могу стать жертвой общественных осуждений, когда Саша выложит в Сеть видео, на котором Артемий плачет на руках у матери».

Люди все не так интерпретируют и снова устроят мне травлю. Кроме того, я не хочу травмировать психику своего сына. На данный момент я в ловушке.



Woman.ru: Получается, вы практически не видитесь с сыном?



М. Т.: В последний раз я виделась с ним 9 декабря, и в этот день у нас случился уже хороший контакт. Он назвал меня мамой. Мы провели вместе около 30 минут.

«Наверное, это одна из первых встреч, когда все было нормально, потому что в предыдущие разы мне приводили Тему уже в таком состоянии, что он сразу начинал плакать».

Например, была ситуация, когда Саша привел сына, никак его не подготовил к встрече со мной, не остался с нами, а просто буквально впихнул ребенка в комнату и, выйдя, закрыл за собой дверь. Конечно, Артемий начал рыдать (выяснилось, что этот момент Кержаков снял на камеру, а на днях выложил видео в Инстаграм — все, как и предсказывала наша героиня, — прим. Woman.ru).







Саша намеренно меня подставляет тем, что не дает наладить контакт с сыном. Нужно понимать, что если ребенок прожил с тобой такое количество времени и привык к тебе, ему необходимо время, чтобы адаптироваться рядом со мной — человеком, которого он, благодаря Саше, так редко видел. Я все-таки его мать. Однако у Саши есть цель показать обществу, что у меня нет контакта с ребенком.

Woman.ru: Что чувствует мать, у которой отобрали ребенка?



М. Т.: По факту после смерти отца я получила второй удар: у меня отобрали еще и сына. Иногда я смотрю на свою жизнь со стороны, и мне кажется, что с этим невозможно справиться. Остается только лечь, сложить руки и больше ничего не делать. Но я понимаю, что у меня есть еще силы и возможности, правда на моей стороне, а значит, нужно продолжать бороться за сына.

«Конечно, мне больно находиться вдали от ребенка и понимать, что он привык к человеку, который на сегодняшний день руководствуется только местью».

Woman.ru: Вы боитесь супруга?



М. Т.: Боюсь, потому что у него есть рычаги влияния, методы воздействия и даже общество, которое он настраивает против меня. Мне страшно, но если подумать, чем мне может помочь мой страх? Ничем. Поэтому глаза боятся, руки делают: несмотря ни на что, я продолжаю двигаться согласно намеченному плану. Другого пути нет.



Woman.ru: На ваш взгляд, о мирном урегулировании вопроса и речи быть не может?



М. Т.: Саша предлагает мне мирные соглашения, которые я просто не могу подписать, потому что они составлены на таких условиях, что абсолютно ни от чего меня не защищают и ничего не гарантируют. Подпиши я такой документ — в любой момент лишусь ребенка, потому что там, например, не прописано место жительства малыша. Поэтому наша война продолжается.



Woman.ru: Когда вы все-таки заберете сына, разрешите ему видеться с отцом?



М. Т.: Я никогда не была против их общения. Более того: в нашем первоначальном мировом соглашении обсуждалось пребывание ребенка у обоих родителей две недели через две недели. Это меня устраивало. Единственный нюанс: место проживания малыша закреплялось за мной. Это была моя гарантия, что Саша больше не увезет и не спрячет от меня сына. Но он отказался пойти на эти условия, поэтому мы никак не можем договориться.

«Однако когда ребенок на законных основаниях будет со мной, я не стану препятствовать его общению с папой».

Woman.ru: Александр — хороший отец?



М. Т.: Он обычный. Не хороший и не плохой. Конечно, сегодня Саша вынужден строить из себя идеального папу. Он стал заложником этого образа. Когда мы были в браке, могу сказать, что с дочкой Дашей он общался редко, она приезжала к нам где-то раз в полгода. У них совсем не налажен контакт, поэтому Даша больше общалась со мной. Что касается сына Игоря, то с ним Саша тоже не проводил много времени. Мальчик чаще бывал у бабушки и дедушки.

«Я не отрицаю, что была сломлена, однако у меня получилось из этого выбраться, встать на ноги и идти дальше. И, считаю, одно только это дает мне право воспитывать моего ребенка»

Woman.ru: Тогда зачем ему отнимать детей у матерей, если он сам не стремится проводить с ними время, компенсируя отсутствие главного человека в их жизни — матери?



М. Т.: Думаю, Саша до конца не осознает, что делает, какую травму, например, наносит Игорю, который в глаза не видел свою мать. Ему уже пять лет, совсем скоро он пойдет в школу и обо всем узнает. Какая травма у него будет, когда другие дети начнут рассказывать ему про маму, когда он сам прочитает все, что писали в интернете. Он будет страдать от мысли, что потерял столько времени, не общаясь с мамой, что сегодня она растит двух других детей и в ее жизни все более-менее стабильно.



Сейчас я борюсь за то, чтобы мой сын не столкнулся с такой же ситуацией в будущем. Не хочу, чтобы Артемий в пять лет прочитал в интернете гадости обо мне, а потом пообщался и понял, что я нормальный человек, который — так получилось — в силу жизненных обстоятельств сломался.

«Я не отрицаю, что была сломлена, однако у меня получилось из этого выбраться, встать на ноги и идти дальше. И, считаю, одно только это дает мне право воспитывать моего ребенка».

Woman.ru: История с наркозависимостью — сколько там правды, а сколько лжи?



М. Т.: Наговорено было очень много. Самое печальное, что часть наговорила я сама. Надеясь сохранить отношения с Сашей, я под его давлением написала все эти посты в соцсетях с «признаниями». Он тогда сказал, что я его очернила и, если я хочу сохранить семью, нужно обелить его репутацию этими публикациями. Для меня снова сработал маячок, и я сделала все, чтобы только наш брак продолжал жить.

«Видимо, это какая-то установка из детства, когда понимаешь, что должна сделать все ради своей семьи. Тогда мне было неважно — признаваться в наркозависимости или прыгать с крыши. Я бы пошла на многое».

В этой истории преувеличено практически все. В клинику я попала именно с психозом вследствие всего того, что произошло: погиб мой отец, потом Саша сообщил о разводе... Когда я восстановилась, то, приехав домой, поняла, что если не напишу этот пост, во-первых, не увижу сына, а во-вторых, у меня не будет шанса восстановить с Сашей отношения. Соответственно, я на это пошла.

«Отец был образцом настоящего мужчины, моим другом, наставником, советчиком. Я могла обсудить с ним все, довериться в любом аспекте»

Woman.ru: Я правильно поняла, что вскоре после смерти вашего отца Александр сообщил о разводе?



М. Т.: Да, к сожалению, наши отношения испортились практически сразу после того, как папы не стало. Сашу как будто подменили. Он стал очень жестким, агрессивным, его раздражала моя слабость и тот факт, что я не могу себя собрать и жить дальше. А мне действительно казалось, что я не могу жить дальше. Смерть папы полностью выбила меня из колеи.

«Отец был образцом настоящего мужчины, моим другом, наставником, советчиком. Я могла обсудить с ним все, довериться в любом аспекте».

Естественно, его неожиданная смерть меня сломала. По утрам я не хотела вставать с кровати, не хотела жить, а Саша воспользовался этим моментом: начал снимать компрометирующие видео, когда у меня случались срывы, чтобы потом на всю страну кричать, что я неадекватная. Мне еще тогда нужно было понять, что любви в наших отношениях уже нет. Я отказывалась в это верить и еще сильнее цеплялась за него. После смерти папы Саша стал моей поддержкой и опорой. Точнее, я хотела, чтобы так было. Но ему все это стало не нужно. Когда нет любви, то и проблемы другого человека тебя перестают заботить, а лишь раздражают.



Woman.ru: Куда же делась его любовь?



М. Т.: Сейчас все больше прихожу к мнению, что весь наш брак изначально был построен только на моем папе, а не на любви.

Ни для кого не секрет, что Саша видел продолжение своей карьеры в политике. Мой отец поддерживал его, обращался к уважаемым людям, посвятил много времени тому, чтобы мой муж был трудоустроен после ухода из спорта.

Однако после смерти папы стало очевидно, что больше некому этим заниматься. Думаю, это понял и Саша, поэтому через пару месяцев объявил о разводе. Это было жестоко: я-то его любила, у меня были чувства. Я не могла поверить, что это конец. Такую боль можно сравнить с микросмертью. В итоге все это и довело меня до психоза.



Woman.ru: Допускаете ли вы, что через какое-то время наладите отношения с Александром хотя бы ради ребенка?



М. Т.: Я бы очень этого хотела, но для Саши и для меня мир имеет разные значения. Для него это полное подчинение его интересам, которые красной нитью проходят через все мировые соглашения. Я же просто хочу, чтобы Тема воспитывался и мамой, и папой. Искренне надеюсь, что однажды Саша сменит свою агрессию хотя бы на нейтралитет. До сих пор не понимаю, за что он меня так ненавидит, за что он ненавидит Катю.

«Я надеюсь, что со временем, когда все утихнет, Саша поймет, что вести себя так просто недопустимо. Неправильно лишать ребенка мамы»

Woman.ru: При этом в ваших словах и по взгляду я вижу, что у вас самой этой ненависти по отношению к Александру нет.



М. Т.: Ненависти действительно нет. Я надеюсь, что со временем, когда все утихнет, Саша поймет, что вести себя так просто недопустимо. Неправильно лишать ребенка мамы. Это ведь уже второй случай в его жизни. Мне хочется верить, что он осознает свою неправоту, хотя, например, в случае с Катей Саша до сих пор убежден, что его бывшая жена — исчадие ада. Сейчас вырисовывается похожая картина со мной.

«К сожалению, у Кати не было возможностей отстоять свою правоту. Она оказалась слабее меня в том, что подписала документы на отказ от ребенка».

Меня он тоже об этом просил, а взамен обещал давать видеть Артемия. Как раз тогда Катя мне сказала: «Если сделаешь это, потеряешь ребенка». Она мне помогла, и я не совершила ошибку.



Woman.ru: Вы верите, что добьетесь правосудия и заберете малыша?



М. Т.: Конечно, может произойти все что угодно. Я ни в чем не могу быть уверена на 100 процентов, но правда за мной, мне нечего скрывать. Я готова пройти все необходимые экспертизы в любых медкомиссиях, чтобы подтвердить свою адекватность. На сегодняшний день я не вижу причины, почему сын не должен остаться со мной.



Woman.ru: Что помогает вам не сломаться в этой борьбе?



М. Т.: Раньше я была очень нетерпеливым человеком, а теперь научилась терпимости. Вода камень точит. Сегодня я знаю, что нужно еще немного подождать, и ситуация разрешится в мою пользу. Да, пусть на меня прольется не один ушат грязи и я буду выставлена в невыгодном свете, пусть мое общение с сыном сегодня затруднено, но во мне живет вера, что все будет хорошо.

«Я знаю, что пройдет немного времени, и Артемий привыкнет ко мне, вспомнит меня. У нас с ним есть внутренняя связь, которую не разорвать. Мне помогает надежда на лучшее».

У меня сильная команда юристов, с которыми я консультируюсь по каждому шагу. Меня поддерживает моя семья, а от грустных мыслей отвлекает работа. Она же дает мне силы и понимание, для чего я все это делаю. Однажды жизнь меня уже поломала, второй раз я этого не допущу.



Woman.ru: Не так давно вы стали ведущей программы «Мягкая сила». Мне кажется, что название точно описывает вас.



М. Т.: Да, мне близка философия нашей программы. Мы рассказываем о женщинах, которые переживали трудные моменты в жизни, сумели преодолеть их с достоинством. Нужно сказать, что эти интервью очень помогли мне самой: глядя на своих героинь, я вижу, что они прошли через многие трудности, а значит, смогу и я.



Woman.ru: Можете ли вы дать совет, что в первую очередь делать женщинам, которые оказались в подобной ситуации?



М. Т.: Главное — не верить никаким словам и убеждениям мужа. Любая подписанная бумага может стать последней и поставить точку в ваших отношениях с ребенком. И второй совет: идите в суд и законными методами добивайтесь справедливости. Учитесь быть хладнокровной, умейте ждать.