Регина Тодоренко называет 10 вещей из своей сумки, шкафа и даже холодильника, без которых свет не мил

Изучив, кажется, все звездные косметички, Woman.ru идет дальше и предлагает нашим дорогим селебрити честно признаться, без каких предметов быта, продуктов питания, гаджетов и даже средств гигиены они жить не могут. Встречайте новую рубрику «Люблю-не могу», первооткрывательницей которой становится телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко.

Если вас попросят назвать одну вещь, которая всегда при вас и в которой вы остро нуждаетесь ежедневно, что это будет? Телефон? Крем для рук? А, может, кофе?



Вам было бы интересно знать, какое бьюти-средство является незаменимым в косметичке Ольги Бузовой, без какой вещи не мыслит своей жизни Полина Гагарина или что предпочитает на завтрак Инна Маликова? В нашей рубрике «Люблю-не могу» вы сможете найти ответы на все эти вопросы и, возможно, взять на заметку что-то полезное для себя.

Первой героиней нового проекта на Woman.ru стала Регина Тодоренко.

Телеведущая и певица не сидит на месте: участвует в нескольких проектах одновременно, а с недавних пор еще и занимается воспитанием сына. «И как она все успевает?» — крутится в голове у многих. Регина не стала делать из этого тайну и откровенно рассказала нашему порталу, к каким лайфхакам прибегает, чтобы иметь возможность и качественно работать, и проводить время с родными и близкими.

1. Кушон от L’Oreal Paris (цена около 1000 рублей, — прим. Woman.ru) — незаменимая вещь не только в моей косметичке, но и в жизни любой девушки. Он полностью скрывает последствия недосыпа и все недостатки на моей обезвоженной коже, а также выравнивает ее цвет. Мне всегда смешно, когда Влад говорит: «У тебя такой прекрасный цвет лица!», но я не признаюсь ему, что это просто крутой тональный крем (улыбается).

2. Яйца — мастхэв в моем холодильнике. Причем совсем не важно, как именно они приготовлены. Это могут быть яйца Бенедикт, глазунья, омлет, скрэмбл, всмятку или вкрутую… Все эти блюда напоминают мне мои старые добрые путешествия, так как почти в каждом отеле по утрам подают яичницу. Самые нежные чувства питаю к английскому завтраку, хоть он и дико неполезен.

3. Не могу без наушников от iPhone — они всегда в сумке. Если вдруг их забываю, случается апокалипсис, ведь в наушниках я слушаю музыку, всевозможные лекции, аудиокниги… Из последнего, скачанного на телефон: лекция по религии и культуре, роман Марка Леви «Не такая, как все» и подборка Christmas Songs (рождественские песни, — прим. Woman.ru).

4. Вдогонку тогда и айфон назову! В нем сосредоточена вся моя жизнь (чему я, откровенно говоря, совсем не рада, понимая что очень зависима от своего гаджета). Тут тебе и папка с видеоблогом, и разные, но очень нужные приложения, и любимый Инстаграм, и библиотека, и органайзер, и незаменимый GDrive, чтобы вносить коррективы в сценарии или монтаж шоу «Пятница с Региной».

5. Кроссовки Gucci Rhyton Glitter (цена около 65 тысяч рублей, — прим. Woman.ru) — самая комфортная обувь, которую только можно придумать. К тому же долгое время мои отекшие из-за беременности ноги только в них и помещались.

6. Массажный коврик с иголками для спины: таскаю его с собой даже на съемки. В свободное время ложусь на него, чтобы немного расслабиться и отдохнуть.

7. Tiger Balm (цена около 300 рублей за 30-граммовый пузырек, — прим. Woman.ru) — животворящая мазь, мое тайское спасение! Поскольку у меня проблемы со спиной, я всегда ношу банку с собой. Когда на съемках стоишь по 10-12 часов на каблуках, появляются мышечные боли, и именно эта мазь помогает. А еще она устраняет головную боль и успокаивает. Правда, довольно специфический запах раздражает других.

8. Одноразовые щетки, пропитанные зубной пастой: я просто повернута на чистоте полости рта! На съемках у меня с собой всегда сразу несколько таких щеток, чтобы ненароком не блеснуть в кадре какой-нибудь петрушкой, застрявшей между зубов.



9. Я действительно не могу жить без маленьких пузырьков и баночек, в которых храню кремы, лосьоны, шампуни. Емкости должны быть не больше указательного пальца, чтобы поместиться всюду. Обычно я или переливаю необходимые жидкости из больших бутылок в маленькие, или уже покупаю средства в миниатюрных пузырьках. Во-первых, это удобно: такие емкости можно взять с собой и в ручную кладь в самолет, и в спортзал, и в бассейн. Во-вторых, если вдруг ты не успеваешь заехать домой перед выступлением или срочно мчишься в другой город, у тебя всегда есть под рукой средства, чтобы привести себя в порядок. Для меня это очень важно. Например, однажды мне пришлось мыть голову прямо в аэропорту…

