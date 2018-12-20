«Удиви меня!»: Павел Каплевич рассказал, почему нам всем стоит сходить на «Щелкунчика в Зарядье»

Со 2 по 8 января 2019 года в самом красивом концертном зале столицы состоится громкая новогодняя премьера — балетоперная сказка «Щелкунчик в Зарядье». Woman.ru встретился с продюсером необычного проекта Павлом Каплевичем и узнал все детали этого беспрецедентного перфоманса.



Павел Каплевич

Ну какие новогодние праздники без «Щелкунчика»? И не важно, сколько вам лет — 5, 25 или 50. Любимые герои детства делают первые дни нового года по–настоящему волшебными. Классические постановки истории про деревянного мальчика идут во многих театрах России, и многие из нас, даже посмотрев их с десяток раз, вновь покупают билет.



В этом году всех поклонников «Щелкунчика», оказавшихся в Москве в период со 2 по 8 января, ждет особый сюрприз — весьма необычное прочтение знакомой всем сказки на сцене самого красивого концертного зала столицы. В роли волшебника выступил продюсер Павел Каплевич, по инициативе которого и был создан «Щелкунчик Зарядье».



Вместе с режиссером Ниной Чусовой, художником Андреем Бартеневым, хореографом Анной Абалихиной и дирижером Филиппом Чижевским Каплевич представил не оперу и не балет, а балетоперную сказку, в которой есть и элементы цирка, и шоу, и чистая прекрасная музыка. По словам Павла Михайловича, команда руководствовалась любимой фразой Сергея Дягилева «Удиви меня!». Она создала формат, который может быть интересен как взрослым, так и самым маленьким.





Кадр с репетиции «Щелкунчика в Зарядье»

Лично мы были удивлены беседой с самим Каплевичем. Как интересно он рассказывает о своем творении, как гордится профессионалами, которые поддержали его идею! Как откровенно делится воспоминаниями из детства, когда сам впервые посмотрел «Щелкнучика» (спойлер — и впервые увидел на сцене юную Аллу Сигалову, с которой впоследствии не раз работал)! Как одинаково восхищается Венецией и Нижним Тагилом! Заинтригованы? Тогда скорее читайте интервью.



Woman.ru: Ваш «Щелкунчик» объединяет балет, оперу, цирк и современные технологии. Как возникла идея собрать их все воедино? Раскройте хотя бы парочку секретов, что нас ждет?



Павел Каплевич: Главная ценность спектакля заключается в том, что в нем участвуют самые красивые голоса России, что лично для меня уже само по себе важное событие. Я подумал, что вместе с ярчайшими и разнообразнейшими костюмами Бартенева, пластикой, которую будет ставить Абалихина, должны звучать настоящие сильные голоса.

Нам повезло, что удалось пригласить в состав двух потрясающих баритонов — солистов Большого Театра Александра Киреева и Александра Миминошвили, которые исполняют партии Дроссельмейера.

Также у нас два невероятных Щелкунчика —Ярослав Абаимов и Юрий Ростоцкий. Лилия Гайсина из театра имени Станиславского и Немировича-Данченко исполняет партию Маши, у нее великолепный голос, колоратурное сопрано. Кроме того, вы увидите оркестр Questa Musica под руководством Филиппа Чижевского.



Woman.ru: В интернете можно найти самые разные и очень интересные факты о мировых постановках «Щелкунчика»: у одних елка весит около тонны, у других уходит 20 кг конфетти-снежинок. Какие рекорды у вас?



П.К.: «Щелкунчик» для всего мирового сообщества четко ассоциируется с балетом. Я считаю, что один из наших рекордов — это именно голоса в Щелкунчике. Не могу не отметить и 12 мышей, которых придумал Андрей Бартенев — они совсем не пугают, а настолько располагают к себе, что хочется их потрогать. Мне кажется, прикоснуться к этой мыши в канун Нового года — особый подарок. Очень уж они уютные и симпатичные. И третья наша гордость — собственно, участие Бартенева в данной постановке. Он представит 130 костюмов настолько удивительных и разнообразных, что я жду не дождусь момента, когда мы все это сможем показать вам.





Те самые мыши, в которых обязательно влюбится каждый зритель «Щелкунчика в Зарядье»

Woman.ru: Помните время, когда сами в первый раз посмотрели новогоднюю историю деревянной игрушки?



П.К.: Да, прекрасно помню. Я из Туапсе и однажды, будучи в седьмом классе, попал в Ленинград. Это было в 1973-1974 году. Мне сделали билет в Мариинский театр на балет, который танцевали студенты Вагановского училища. Я отчетливо помню, как меня потряс подъем елки, как выглядели балерины. Та, что танцевала партию Маши, была великой болгарской танцовщицей, на тот момент она училась в Вагановском.

Но самое интересное, что испанскую куклу танцевала ученица 6 класса Алла Сигалова, с которой мы потом и сделали нашего первого «Щелкунчика».

И с того момента я уже 45 лет «болею» Щелкунчиком. Думаю, что Дягилев был тоже им заражен. Это же история Петрушки, если ее расслоить и посмотреть на систему составляющих — просто там другие компоненты и по-другому сформированы. Но все равно это история кукол, где есть темные силы.



Woman.ru: Какие еще проекты вы готовите в следующем году?



П.К.: Готовлю очень много, а что увидит зритель — посмотрим. Я параллельно работаю над оперой «Анна Каренина» на музыку Валерия Александровича Гаврилина. Мы планируем представить ее тоже в концертном зале «Зарядье», как и «Щелкунчика». Это будет грандиозный проект с участием мировых оперных звезд и хора театра «Новая опера» совместно с дирижером Филиппом Чижевским. В постановке будет партия великой балерины, моей любимой Оли Смирновой, которая станет одухотворением Анны, душой музыки.



Woman.ru: А вне театра чем-нибудь удивите?



П.К.: У меня будет большой проект на Венецианской биеннале в мае 2019-го — выставка под названием «Леонардо. Тайны предательства. Проект Павла Каплевича». Интересно, что весь следующий год пройдет под знаком 500-летия со дня смерти Леонардо да Винчи. Это будет широко отмечаться в Италии, Франции, вообще по всему миру. Хотя, когда я готовил эту работу, даже не думал, что такое совпадение может случиться. Этот проект — мой диалог с «Тайной вечерей».



Woman.ru: По образованию вы актер. Есть роль, которую мечтали бы сыграть?



П.К.: Нет. Я все роли уже и так играю. То есть все, что я хочу, — я уже делаю. Хотел «Щелкунчика» — вот делаю «Щелкунчика». Став продюсером, получил все, что хотел. Причем оно все само как-то происходит и от меня совсем не зависит. Скажем, у меня была мечта сделать спектакль «Борис Годунов» в Большом театре. А также я очень хотел поработать с Сокуровым Александром Николаевичем. И вот однажды я поработал с ним в Большом театре над постановкой спектакля «Борис Годунов»! У меня и правда все мечты осуществляются. Поэтому стараюсь не думать, решения сами приходят. А то, получается, ты мечтаешь-мечтаешь, потом это происходит, и что делать дальше? Новую мечту поискать? Нет, пускай как идет, так идет.

У меня нет особых мечт. Есть лишь одна — чтобы удивительно и нескучно существовать.

Woman.ru: Образование образованием, но знамениты вы стали как художник. Что скажете, например, о современных костюмерах? Иногда видишь на сцене обычные черные джинсы и белые футболки. Ну и в чем же тут искусство?..



П.К.: Важно понять, что искусство бывает совершенно разным. Разных категорий, целей, разных степеней выразительности. Есть минимализм в живописи, он же есть и в литературе, в музыке, в театре. Есть барокко, которое чрезмерно. Есть модерн, который изощрен в линии. Вот также и с костюмами. Я люблю, чтобы он был выразительным, стараюсь сделать его заметным. Но очень часто делаю спектакли, где вы меня не заметите — то ли я там был, то ли нет.



Вот только что выпустил спектакль «Мастер и Маргарита» — он весь сделан на черном, и там вообще нет ничего. За этим я выпустил спектакль «Мадам Баттерфляй» и в нем некоторые из образов я создал настолько яркими, что просто «вырви глаз». Сам я очень люблю костюмы Бартенева. Но не буду же его приглашать, например, в «Анну Каренину». А для «Щелкунчика» его участие — это большой подарок. Он не просто художник и модельер, а ярчайшая личность, которая родом из детства, и она формулирует детские мечты и осуществляет их.



Woman.ru: Мы знаем, что вы очень любите путешествовать. Удалось ли открыть для себя в этом году новые страны или места?



П.К.: Да, все время что-то открываю для себя. Но в этом году я впервые попал в Казахстан. Алма-Аты, все горы эти, озера невероятные — это было прекрасно.



В Венеции я был уже в 101 раз, но впервые попал на остров Лидо — место, где снимался фильм «Смерть в Венеции», где закончил свою жизнь Сергей Дягилев. Для меня это было очень ярким событием.



Очень люблю путешествовать по России. Например, недавно посетил Нижний Тагил. Там есть потрясающее место — Невьянская наклонная башня, которая находится по дороге из Екатеринбурга в Тагил. Вообще этот регион крайне интересный, красивый и эмоциональный.



Woman.ru: Идеальный сценарий встречи Нового года от Павла Каплевича?



П.К.: Новый год — семейный праздник. Думаю, что буду встречать его со своим сыном. Важно, чтобы рядом были здоровые родители, веселые дети и живая елка, чтобы пахло хвоей, и чтобы был оливье. В нашей семье теща всегда делала холодец, а мама моя пекла вкусные пирожки. Дом, уют, тепло, елка. Главное, чтобы свои были рядом. Конечно же, Щелкунчик пускай стоит! В любом виде — шоколадный на столе или под елкой в виде игрушки.