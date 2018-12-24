Светлана Лобода: «Свадебному платью предпочту рваные джинсы и уикенд в Кении»

В интервью Woman.ru Светлана Лобода рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением младшей дочери, планирует ли она представить поклонникам своего мужчину и считает ли себя суперзвездой.

Все люди как люди, а она — суперзвезда. Светлана Лобода. Мы уже много лет восхищаемся ее преданностью своему делу, способностью создавать такие треки, слова которых мы напоем даже спросонья.



Светлана не задерживается в одном городе, пожалуй, больше двух дней, ее график расписан на месяцы вперед.

Полгода назад Лобода стала мамой во второй раз, недавно попала в больницу, но нисколько не сбавила темпов работы. Кажется, ничто уже не сможет остановить эту женщину, которая поет.

Наша героиня может прилететь в какой-либо город, выступить и прямо с концерта мчаться в аэропорт — навстречу другому городу и другому концерту. И в это же время она успевает быть мамой двух прелестных дочек.



Как вы можете догадаться, встретиться со Светланой для личной беседы — задача из разряда невозможных. Это интервью мы делали на расстоянии — спасибо современным технологиям.



Woman.ru: Света, твоей младшей дочери чуть больше полугода. Как изменилась твоя жизнь за это время?



Светлана Лобода: Я стала вдвое счастливее. Быть мамой двух девчонок — это непрерывное удовольствие. Какой бы усталой я ни была, когда прихожу домой, растворяюсь в их глазах, улыбках, запахах.

«Тильда растет очень вдумчивой, смышленой девочкой. У нее синие глаза и очень смешной ирокез (улыбается)».

Сегодня я абсолютно точно понимаю, что при всей моей бешеной любви к сцене, к профессии, нет ничего важнее детей. Они — моя сила. Мое бессмертие.



Woman.ru: Как изменилась ты сама за это время?



С. Л.: Я стала еще более торопливой: хочу все и сразу. Также я заметила за собой, что стала менее терпимой к проявлениям человеческого равнодушия. Сегодня я стараюсь расставлять приоритеты правильно, искать компромисс между еще одной ночью в монтажке за сборкой клипа или в студии за сведением песни и тем, чтобы приехать домой вовремя и уложить дочек спать. Почитать Еве, спеть Тильде.



Иногда я чувствую себя серфером на крутой волне: я удерживаю баланс и не сбавляю обороты. Конечно, это изматывает, но я отличный боец и волны мне покоряются (улыбается).



Woman.ru: Ты не оставила работу во время беременности и не позволила себе декретный отпуск после рождения Тильды. Это вынужденная мера или осознанный выбор?



С. Л.: И то, и другое. Во-первых, я много лет содержу большую семью. И не только свою: родители, сестра и другие родственники находятся под моей опекой.



Я выросла в семье, где не было даже намека на роскошь. По выходным мы ходили с мамой на рынок торговать, чтобы заработать немного денег. Так длилось около пяти лет.

«Я знаю, что такое бедность, и не стыжусь этого. Теперь же я хочу, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, а имела все самое лучшее. Конечно, для этого я должна много работать».

Но даже если опустить все вышесказанное, я просто фанат своего дела. Без музыки, без сцены меня нет. Я работала буквально до последнего дня беременности: писала песни, снимала тот самый тизер на песню SuperStar с другими девочками в положении. Признаюсь, было непросто, но мы это сделали и впоследствии взорвали интернет.

«Это наша жизнь: 90% успешных людей (не имеет значения, в какой сфере они работают) вынуждены жертвовать своим общением с детьми, друзьями, любимыми»

Woman.ru: Не испытываешь ли ты чувства вины за то, что дети где-то недополучают внимания? Или это твоя плата за успех?



С. Л.: Это наша жизнь: 90% успешных людей (не имеет значения, в какой сфере они работают) вынуждены жертвовать своим общением с детьми, друзьями, любимыми. С этим приходится мириться. По-другому никак.



Я считаю, что любовь к детям не проявляется в часах, проведенных вместе. У меня есть много знакомых, мамы которых не работали и проводили с ними все свободное время, но те так и не чувствовали любви. Не могу объяснить, почему так происходит, но знаю одно: дети должны видеть своих родителей счастливыми и успешными, они должны ими гордиться.

«Если ты излучаешь счастье и любовь, то закладываешь в ребенка правильные ориентиры, он вырастет полноценным и уверенным в себе».

Woman.ru: Еву ты не показывала публике целых пять лет. Как поступишь в случае с Тильдой?



С. Л.: Пока не думаю об этом: никогда не использовала и не стану использовать личную жизнь для пиара. Хотя, конечно, я понимаю: всем кажется, что моя жизнь — это шоу. Мне самой так иногда кажется (смеется). Однако я очень закрытый человек и не горю желанием привлекать внимание к своей семье, особенно — к детям.



Это ведь импульс — вдруг захотелось выложить фото своего малыша, и ты это делаешь. Это не про пиар, а про то, что я такой же человек, как и все. Иногда мне тоже хочется просто поделиться своим счастьем.



Woman.ru: При этом о счастье в личной жизни ты делиться не горишь желанием. Придерживаешься мнения, что счастье любит тишину?



С. Л.: На мой взгляд, с появлением соцсетей понятие «личное» размылось окончательно и бесповоротно. И вот одни играют на этом отсутствии рамок, а я делаю что-то похожее, но в творчестве. Такой подход мне ближе.

«Кричать о любви я точно не стану — не вижу в этом смысла. У каждого должна быть ''заповедная'' зона, свой сад камней: там только ты и твоя душа».

Ведь если вдуматься: люди хотят знать об артистке Светлане Лободе. А кого я люблю — людям совсем неинтересно. Хотя… (Улыбается.)



Woman.ru: Вот именно! О твоей личной жизни ходит масса слухов: не проще ли открыть правду и прекратить поток небылиц?



С. Л.: А зачем? Я не вижу смысла объяснять то, что никого не касается.



Woman.ru: Ну скажи хотя бы, увидим ли мы Светлану Лободу в свадебном платье?



С. Л.: Откровенно говоря, свадебные платья никогда меня не привлекали. Я в этом смысле неклассическая женщина: предпочту кроссовки, рваные джинсы и безумный уикенд где-нибудь в Кении.



«Я невеста, но черная вместо этих белых дам…» — есть такая строчка в одной из моих песен. В этом вся я. Я другая. И на самом деле сегодня таких много: жизнь перестала быть шаблоном, клише.



Woman.ru: Хорошо, расскажи, как вообще строятся твои будни? Это работа, куда вклиниваются дети и личная жизнь, или ты умудряешься в таком плотном графике полноценно находиться рядом с семьей?



С. Л.: То, чем я занимаюсь, — это не работа, а моя жизнь. Я не верю в тех, кто «работает» артистами, и поэтому сама стараюсь не делить жизнь на две части, а просто отдаюсь каждому моменту целиком и полностью.

«И время с детьми, и время, посвященное музыке, — для меня это фрагменты одного целого. И только так их можно совмещать».

Я не испытываю чувства вины, а поступаю так, как подсказывает мне сердце. Сегодня ради детей я изменила гастрольный график: теперь минимум четыре дня в неделю провожу дома с дочками, и обязательно дважды в год на целый месяц мы устраиваем настоящий отдых всей семьей.



«Я вообще не сильно меняюсь во время беременности, так что мой продюсер и команда могут спать спокойно. Могу рожать хоть каждый год (смеется)»

Woman.ru: В октябре все мы ждали твоих концертов в «Крокусе», но ты попала в больницу. Сильно испугалась?



С. Л.: Это было настолько неожиданно и мощно, что даже испугом сложно назвать. У Хулио Кортасара есть рассказ «Аксолотль», герой которого превратился в рыбу и изо дня в день наблюдал за происходящим по другую сторону аквариума. Вот в тот момент я была этим аксолотлем: меня будто отключили от системы жизнеобеспечения. К счастью, это длилось недолго. Говорю же: я боец. Тем более рядом со мной люди, которые не дадут меня в обиду.



Концерты все равно состоятся, но уже в январе. Новые даты — 17, 18 и 20 января. Билеты давно раскуплены, и это приятно. Добро пожаловать (улыбается).



Woman.ru: Ты сказала, что тебе было очень плохо. При этом ты очень быстро вернулась в строй. Что это — маниакальная преданность делу?



С. Л.: Врачи и так силой удерживали меня в постели целую неделю — это какой-то запредельный срок! К тому же мне предстоял тур в Германии: восемь городов, везде sold out за три месяца до концертов. Дальше — тур по Уралу, где меня ждали стадионы. У меня просто не было выбора: я встала и поехала на гастроли.



Woman.ru: В одном из интервью ты говорила, что тебе пришлось пересмотреть свой рацион. Скучаешь по каким-нибудь вкусностям?



С. Л.: Я очень люблю вкусно поесть. Более того: я никогда не придерживалась диет. Но сегодня мне пришлось стать избирательнее в еде: ничего жирного, острого, соленого, сладко. И пить, пить, пить больше воды. Вы знали, что если не выпивать минимум два литра воды в день, то вы не только обезвоживаете свой организм, но и поражаете мозг токсичными выбросами, а также блокируете работу внутренних органов.

«Удивительно, как много всего в нашем организме зависит от культуры питания».

Woman.ru: Если сегодня у тебя столько ограничений, как ты себя балуешь, скажем, в плохие дни?



С. Л.: Я считаю, что плохие дни случаются с теми, кому нечем заняться. А когда тебя на части разрывают тысячи дел, тебе не до рефлексий.



Woman.ru: Не перестанем поражаться тем, как тебе удалось скрывать беременность до последнего и находиться в такой идеальной форме что в положении, что после родов. В чем секрет?



С. Л.: Секрета нет. Я вообще не сильно меняюсь во время беременности, так что мой продюсер и команда могут спать спокойно. Могу рожать хоть каждый год (смеется).



Woman.ru: Вернемся к твоим январским концертам в «Крокусе». Что нас ждет?



С. Л.: О-о-о (улыбается). Это самое сложное шоу в моей жизни. А точнее — в жизни каждого, кто имеет к нему отношение.

Это шоу сочетает в себе высокотехнологичные решения: сцена-трансформер размером с пятиэтажный дом, 3D-реальность, сложная хореография, новейшие световые решения и, конечно, много-много музыки. Специально к концертам мы разработали мобильное приложение для смартфонов, которое поможет зрителю погрузиться в мир дополненной реальности. Уверена: мы удивим!



Woman.ru: Будут ли сюрпризы, неожиданные дуэты, новинки?



С. Л.: К весне мы готовим выход ЕР (миниальбом, состоящий из 4-6 песен, — прим. Woman.ru) и бОльшую часть песен мы представим на нашем шоу. Самое приятное для меня, что каждая композиция — это не повторение пройденного, а новый вызов, новый уровень и новые музыкальные задачи.

«Не хочется топтаться на месте и паразитировать на том, что уже было. Мы живем в 21 веке, и моя цель — двигаться вперед и вести за собой тех, кто готов идти».

Woman.ru: Твои песни звучат отовсюду, клипы засмотрены до дыр. В какой момент ты сама осознала, что ты — суперзвезда?



С. Л.: Знаешь присказку про парня, у которого была большая борода? Однажды его спросили: «Когда ты спишь, то прячешь бороду под одеяло или кладешь ее сверху?». Парень же ни о чем таком не думал, но после этого вопроса стал ночи напролет мучиться бессонницей и страдать от непонимания, что с этой бородой делать. И в итоге сошел с ума.



Так вот я не хочу сойти с ума (смеется). Я хочу делать музыку и очень долго жить на сцене. А суперзвездой может стать каждый — в эпоху интернета это несложно. Важно знать, зачем ты здесь, и помнить о том, что жизнь без цели бессмысленна.



Woman.ru: Тебя называют трендсеттером. Ты согласна с этим?



С. Л.: Не стану лукавить: мы с моей командой очень четко понимаем задачи, стараемся угадывать тенденции и предвосхищать их. Вообще, на мой взгляд, в творчестве интуиция важна не меньше, чем талант. Ты должен иметь острый ум и чуткое ухо, а также не бояться рисковать. Это и есть моя формула (улыбается).