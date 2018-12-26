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Алина Артюкова призналась, что быть ведущей «Нового радио» нелегко: «Нужно пить кофе с зефирками»

Услышать и увидеть Алину Артюкову может каждый – достаточно настроиться на волну «Нового Радио» или прийти на премию «Высшая Лига», где она ведет красную дорожку. Но ждать этой встречи еще целый год, а мы встретились с Алиной прямо сейчас и поговорили о том, как попасть на радио и чем впечатлять мужчин.
Алина Артюкова
Ведущая Алина Артюкова

Woman.ru: Многие считают, что у радиоведущих работа мечты: короткий рабочий день, разговоры, песни, да шутки… Насколько это соответствует действительности?

Алина Артюкова: Ооо… Далеко не все так просто. Еще кофе нужно пить. Иногда несколько кружек. Да еще с зефирками. Знаете, какая это нагрузка на организм? Страшная.

Woman.ru: Видно, что ты готова к таким «нагрузкам» и любишь свою работу. Как ты вообще попала на радио?

А.А.: Ударилась об пуфик мизинцем, заорала. Мой голос услышал генеральный продюсер и предложил работу.

Алина Артюкова
Желающим попасть на радио Алина рекомендует усердно заниматься

Woman.ru: Как же быть тем, у кого от рождения не «радийный» голос?

А.А.: В интернете много упражнений. Кроме этого есть курсы радиоведущих. Я сама преподаю в одной из таких школ. Сейчас на самом деле проще попасть на радио. А еще совсем недавно мы должны были обязательно получить высшее профессиональное образование, много работать над собой и доказывать, доказывать, доказывать…Но, вообще, мой путь на радио был через ТВ.

Woman.ru: И как же ты попала на телевидение? Говорят, что это еще сложнее, чем попасть на радио.

А.А.: У меня был знакомый, который работал на одном музыкальном телеканале четвертым помощником пятого зама, и он каким-то чудом добыл мне телефон сразу генерального директора. Я, студентка 2 курса журфака, позвонила этому серьезному дяде и сказала, что хочу у него работать. Непременно в кадре! Руководитель заинтересовался, причем, не столько мной, сколько путем, которым я добыла его личный номер. И вот тут первый совет всем, кто хочет строить свою карьеру в медиа: никогда не раскрывайте свои источники информации! Универсальные фразы: «человек пожелал остаться неназванным» или «ой, у меня так давно Ваш телефон, уже и не помню, кто мне его дал». К сожалению, в тот момент, вакансий у серьезного дяди не было, но он порекомендовал меня на телеканал, который тогда только открывался. Я попала в отдел спорта.

Алина Артюкова
Алина Артюкова

Woman.ru: Ты как-то была связана со спортом до этого? И ты хорошо разбиралась в спорте? Или это с опытом пришло?

А.А.: Ну вообще-то я чемпион по челночному бегу в метро и у меня черный пояс по отмазкам при опоздании. А в школе я ходила в спортивные секции, потом йогой много и вдумчиво занималась… Но когда я только начинала работать в отделе спорта, я, например, даже не понимала, чем Чемпионаты отличаются от Кубков…

Алина Артюкова
Артюкова умеет произвести впечатление на парней

Woman.ru: Но теперь, наверное, ты производишь впечатление на парней знанием всей этой темы спорта?

А.А.: - Хм… Например, я искренне люблю футбол. Не красавчиков-футболистов, а саму игру, поэтому со мной можно обсудить какой-нибудь немыслимый трансфер или красивый гол. Многих парней это впечатляет, да.

Woman.ru: А как же все-таки случилась работа на радио?

А.А.: Когда я уже несколько лет работала на телевидении, мне захотелось освоить какую-то новую для себя сферу. Захотелось короткого рабочего дня, песен, да шуток… Ну, вы понимаете. В общем, я отправила свое резюме на радиостанции, которые слушала сама. Отправила и забыла.

Прошло несколько лет и перед Новым годом мне позвонили и пригласили на собеседование. Чудо или банальная нехватка сотрудников? Конечно, чудо!

Сначала я работала там ведущей, а потом меня назначили координатором эфира. По сути, я исполняла обязанности программного директора и на некоторое время забыла о здоровом сне и личной жизни. Та еще работа.

Алина Артюкова и Роман Емельянов
Алина Артюкова и Роман Емельянов

Woman.ru: Но ведь это было еще не «Новое Радио»? Как оно появилось в твоей жизни?

А.А.: Была у меня традиция: раз в год писать в Facebook Роману Емельянову (сейчас он – генеральный директор ЕМГ, а также создатель «Нового Радио») и проситься к нему в команду. Третья попытка была удачной для меня: Роман Александрович готовился запустить абсолютно новую радиостанцию, и ему нужна была свежая кровь. Моя, II+, подошла. Мы обсудили концепцию информационного вещания, и пришли к выводу, что на «Новом Радио» звезды должны рассказывать новости сами о себе. Так появилась рубрика «Звезда на проводе», где самые популярные артисты рассказывают о том, что у них происходит. Наш радийный Twitter. Потом появилась «Новотека», где уже мы, ведущие, делимся веселыми и актуальными новостями. Это маленькое ток-шоу на две минуты, где каждый может высказать свое отношение к происходящему.

Алина Артюкова
Алина читает новости профессионально

Woman.ru: Это ж сколько нужно прочитать новостей, чтобы выбрать только веселые?

А.А.: Очень-ооочень много. Вы вообще представляете, какие мне снятся сны? Слон верхом на Нурмагомедове догоняет Тимати на автомойке. Ух!

Woman.ru: В интернете можно найти ролики, где вы с коллегой Павлом Шейнином устраиваете друг другу просто нереальные подставы…

А.А.: Да! С Пашей мы работаем в службе новостей. Со временем мы заметили, что у нас появилось, своего рода, соревнование кто нашел новость круче и интересней…

Woman.ru: И как вы определяете победителя?

А.А.: У нас есть радийный оракул. Мы ставим перед кошкой 2 блюдечка с молоком, и она выбирает из какого пить. Всегда выигрываю я. Просто это моя кошка. Паша почему-то решил проводить еще одно голосование в группе «Нового Радио» во «ВКонтакте». И вот победитель опроса придумывает наказание проигравшему. Важное условие – кара настигает за работой, то есть в эфире: один из нас врывается в студию и устраивает все то, что не смогли показать в фильме «День радио». Происходящее снимаем на видео, а результат вы можете посмотреть во всех наших соцсетях.  





Woman.ru: Как раз в своих соцсетях ты писала, что очень любишь животных. Не только свою кошку, а вообще всех…

А.А.: Да, я вегетарианка. Но я не кричу об этом при каждой возможности, не хожу по квартирам с буклетом и не спрашиваю, верите ли вы в брокколи? Просто я за то, чтобы никто никого не убивал и не ел. Без мяса и рыбы прекрасно живу уже больше семи лет.

Woman.ru: Алина, раз ты не ходишь по квартирам с буклетиками, расскажи, где можно живьем увидеть настоящих радиоведущих?

А.А.: Ну мы обычные люди. Нас всегда можно увидеть в любом хай-лакшери-виладж ресторане на Рублевке. Правда, чаще всего, в таких заведениях мы работаем ведущими, а не отдыхаем. А еще раз в год я выхожу на красную дорожку музыкальной премии Нового Радио «Высшая Лига», где общаюсь со всеми звездами, которые к нам приходят.


Woman.ru: А много у тебя знакомых, которые просят передать привет и поставить песню в эфире?

А.А.: Ну, есть такие, и не только среди друзей. Некоторые даже деньги предлагают. Но мы честное радио. Кстати, как вам мои новые сапоги от Дольче?

Woman.ru: Отличные! Может быть, у тебя есть какой-то тайный сигнал для друзей?

А.А.: Ну, давайте договоримся так: я подам «тайный сигнал» читателям Woman.ru - покажу «козу» в день выхода этого интервью. И первый, кто заметит этот сигнал, и напишет в комментариях, о чем я в этот момент говорила, получит от «Нового Радио» приятный сувенир.

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26 декабря 2018
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Алина Артюкова

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