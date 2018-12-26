«Если бы пришлось всю жизнь есть один продукт, выбрала бы колбасу!»: Полина Гагарина о желаниях, мечтах и страхах

В нашей рубрике «О себе начистоту» певица Полина Гагарина отвечает на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и откровенно провокационных вопросов.

Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года неоднократно возвращались к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Так, мы с вами узнали много нового о звездах из специальной рубрики «О себе начистоту». За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы получили ответы на все эти вопросы!

Накануне Нового года мы призвали к ответу Полину Гагарину.

Этой хрупкой с виду девушке удается все: и работать 24/7, год за годом радуя публику качественной музыкой, и оставаться при этом заботливой супругой и мамой, и просто потрясающе выглядеть. Даже лучше чем десять лет назад!



Гастрольный график певицы расписан на месяцы вперед. И это не шутка. Так, например, 30 марта 2019 года Полина ждет всех своих поклонников в столичном ДС «Мегаспорт», где представит новое грандиозное шоу. Ну а пока вы не побежали покупать билеты, предлагаем вам узнать о нашей героине чуть больше.

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Полина Гагарина: Иногда мне кажется, что каждый новый день — вызов.

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

П. Г.: Я успокаиваюсь, когда начинаю делать уборку. Говорят, что убираюсь я идеально (смеется).

3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

П. Г.: Самоиронией: к счастью, я могу посмеяться над собой, а также предоставляю такую возможность другим.

4. Приметы, в которые вы верите?

П. Г.: Верю в примету про черную кошку!

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

П. Г.: Я бы удалила мои фотографии на позднем сроке беременности, потому что всякие недобросовестные компании используют эти снимки в качестве рекламы средств для похудения.

6. Кошки или собаки?

П. Г.: И те, и другие. Но главное — не у меня дома!

7. На чем вы экономите?

П. Г.: На еде. Шучу (улыбается). Я стараюсь не экономить, а достаточно много работать для того, чтобы мне хватало на все необходимое.

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?

П. Г.: Колбаса! (Смеется.) На чем-то диетическом я бы не продержалась.

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

П. Г.: На детей.

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

П. Г.: Да, и это талант. На мой взгляд, это настоящая, сверхъестественная сила.

11. За что вам стыдно?

П. Г.: Моя мама воспитала меня так, что я стараюсь сначала думать, а потом делать. Это очень хорошая привычка. Поэтому стыдно мне практически никогда не бывает.

12. В чем сила?

П. Г.: В правде, конечно. Но, к сожалению (или к счастью), в неправде ее порой бывает больше.

13. Вотсап, Вайбер или Телеграм?

П. Г.: Вотсап и Телеграм.

14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?

П. Г.: Перед людьми, которых я случайно обидела и не заметила этого. Извините меня, пожалуйста.

15. Чего вам не хватает для счастья?

П. Г.: Свободного времени и возможности побыть с близкими.

16. От какой черты характера в себе вы бы с удовольствием избавились?

П. Г.: От вспыльчивости, излишней мнительности и неуверенности в себе.

17. Чего вы боитесь?

П. Г.: Несчастья с близкими мне людьми. Со всем остальным можно справиться.

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

П. Г.: Было бы здорово понимать все языки мира.

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

П. Г.: В Древнем Египте. Правда, пожить не рискнула бы, но оказалась бы с удовольствием.

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

П. Г.: Вырваться из круга сансары было бы уже неплохо (улыбается). Но если не получится, то я хотела бы стать мужчиной.