«Если бы пришлось всю жизнь есть один продукт, выбрала бы колбасу!»: Полина Гагарина о желаниях, мечтах и страхах

Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года неоднократно возвращались к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Так, мы с вами узнали много нового о звездах из специальной рубрики «О себе начистоту». За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы получили ответы на все эти вопросы!
Этой хрупкой с виду девушке удается все: и работать 24/7, год за годом радуя публику качественной музыкой, и оставаться при этом заботливой супругой и мамой, и просто потрясающе выглядеть. Даже лучше чем десять лет назад!
Гастрольный график певицы расписан на месяцы вперед. И это не шутка. Так, например, 30 марта 2019 года Полина ждет всех своих поклонников в столичном ДС «Мегаспорт», где представит новое грандиозное шоу. Ну а пока вы не побежали покупать билеты, предлагаем вам узнать о нашей героине чуть больше.
1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?
Полина Гагарина: Иногда мне кажется, что каждый новый день — вызов.
2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?
П. Г.: Я успокаиваюсь, когда начинаю делать уборку. Говорят, что убираюсь я идеально (смеется).
3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?
П. Г.: Самоиронией: к счастью, я могу посмеяться над собой, а также предоставляю такую возможность другим.
4. Приметы, в которые вы верите?
П. Г.: Верю в примету про черную кошку!
5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?
П. Г.: Я бы удалила мои фотографии на позднем сроке беременности, потому что всякие недобросовестные компании используют эти снимки в качестве рекламы средств для похудения.
6. Кошки или собаки?
П. Г.: И те, и другие. Но главное — не у меня дома!
7. На чем вы экономите?
П. Г.: На еде. Шучу (улыбается). Я стараюсь не экономить, а достаточно много работать для того, чтобы мне хватало на все необходимое.
8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?
П. Г.: Колбаса! (Смеется.) На чем-то диетическом я бы не продержалась.
9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?
П. Г.: На детей.
10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?
П. Г.: Да, и это талант. На мой взгляд, это настоящая, сверхъестественная сила.
11. За что вам стыдно?
П. Г.: Моя мама воспитала меня так, что я стараюсь сначала думать, а потом делать. Это очень хорошая привычка. Поэтому стыдно мне практически никогда не бывает.
12. В чем сила?
П. Г.: В правде, конечно. Но, к сожалению (или к счастью), в неправде ее порой бывает больше.
13. Вотсап, Вайбер или Телеграм?
П. Г.: Вотсап и Телеграм.
14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?
П. Г.: Перед людьми, которых я случайно обидела и не заметила этого. Извините меня, пожалуйста.
15. Чего вам не хватает для счастья?
П. Г.: Свободного времени и возможности побыть с близкими.
16. От какой черты характера в себе вы бы с удовольствием избавились?
П. Г.: От вспыльчивости, излишней мнительности и неуверенности в себе.
17. Чего вы боитесь?
П. Г.: Несчастья с близкими мне людьми. Со всем остальным можно справиться.
18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?
П. Г.: Было бы здорово понимать все языки мира.
19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?
П. Г.: В Древнем Египте. Правда, пожить не рискнула бы, но оказалась бы с удовольствием.
20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?
П. Г.: Вырваться из круга сансары было бы уже неплохо (улыбается). Но если не получится, то я хотела бы стать мужчиной.