Аллергия на горчицу, тяга к длинноногим моделям и нелюбовь к русской музыке: 10 неожиданных признаний от Стаса Пьехи

Портал Woman.ru продолжает рубрику «10 неожиданных признаний от звезды», где известные люди рассказывают неизвестные вещи о себе и своей жизни. На этот раз свои секреты раскрыл Стас Пьеха.

1 2 3 ... 15 В нашей рубрике «10 неожиданных признаний от звезды» Стас Пьеха рассказал об интересных фактах из своей жизни

Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, интернета. Многое знаменитости сами рассказывают в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников. Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете — более простыми, похожими на нас, приземленными.

Woman.ru решил выведать у российских знаменитостей 10 вещей, которых мы не знали о них ранее. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби — нам интересно все!

На этот раз интересные факты о себе рассказал Стас Пьеха. Перед нами не только талантливый артист, поэт, но и мужчина, которого хочется ставить в пример. Его прямолинейность и рассудительность подкупают, чувство юмора заставляет расслабиться и забыть о плохом, а низкий голос и яркий внешний вид вконец обезоруживают. Одним словом, мужчина мечты. Однако, уверены, что и у него есть скелеты в шкафу. А также слабости, желания и тайные привычки. Давайте же их узнаем!



1. «Когда я смеюсь, подставляю кулак к подбородку. Это привычка с детства. Из-за нее, кстати, меня часто пародируют друзья»

2. «Я настолько не люблю просыпаться в дикую рань, что предпочту вообще не ложиться спать, если утром у меня запланированы какие-то дела»



3. «У меня аллергия на горчицу. Конечно, если случайно ее съесть, я не умру, но сразу почувствую сильную боль в животе»



4. «Не люблю ездить с водителем, потому что мне сложно довериться другому человеку. Предпочитаю контролировать дорожную ситуацию сам. Многие артисты передвигаются на заднем сидении автомобиля, чтобы иметь возможность отдохнуть между съемками и выступлениями, но мне такой вариант не подходит»



5. «Я люблю путешествовать на самолете, потому что во время полета можно сделать много полезных дел. Я вообще большой любитель авиации и даже кое-что умею: во время участия в проекте «Первая эскадрилья» научился управлять самолетом и выполнять фигуры высшего пилотажа: ''бочку'', ''ухо'', ''штопор'' и ''мертвую петлю''»



6. «Когда-то я был ассистентом педагога по парикмахерскому искусству. Меня тянуло к прекрасному: в частности — к длинноногим моделям с шикарными волосами (улыбается)»



7. «Я истинный патриот. Меня отправляли учиться в разные страны, но я всегда возвращался в Россию. Люблю путешествовать по миру, но жить буду только в своей стране»



8. «Я не очень люблю русскую музыку, несмотря на то, что сам ее исполняю, а еще я патриот (смотри пункт №7). Просто я вырос на английском поп-роке вроде Genesis, Phil Collins, Peter Gabriel, а также американском соуле, который слушала моя мама, и эта музыка мне ближе»



9. «Мне нравятся французские бульдоги. В детстве у меня была собака этой породы, но в силу возраста я, признаться, не особенно хорошо за ней ухаживал. Наверное, в глубине души у меня осталось чувство вины, и сегодня к этой породе у меня особая симпатия, хотя я люблю собак и крупнее. А может, все дело в том, что французские бульдоги действительно забавные (улыбается)»

