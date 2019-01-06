Сгоревшие телевизоры, пугающее чихание и сапоги на босу ногу: 10 неожиданных признаний от Маргариты Суханкиной

Портал Woman.ru продолжает рубрику «10 неожиданных признаний от звезды», где известные люди рассказывают неизвестные вещи о себе и своей жизни. На этот раз свои секреты раскрыла Маргарита Суханкина.

1 2 3 ... 16 В нашей рубрике «10 неожиданных признаний от звезды» Маргарита Суханкина рассказала об интересных фактах из своей жизни

Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, интернета. Многое знаменитости сами рассказывают в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников. Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете — более простыми, похожими на нас, приземленными.

Woman.ru решил выведать у российских знаменитостей 10 вещей, которых мы не знали о них ранее. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби — нам интересно все!

На этот раз интересные факты о себе рассказала Маргарита Суханкина. Певицу заслуженно называют «золотым» голосом группы «Мираж», ведь во многом благодаря ее вокалу песни коллектива моментально становились хитами, которые народ слушает и сегодня. «Наступает ночь», «Я больше не прошу», «Музыка нас связала» — композиции на все времена.



Музыка прочно связала миллионы сердец слушателей с нашей героиней. Популярность Суханкиной не угасает и через 30 лет после основания группы, однако уверяем вас: за прошедшие годы вы узнали об этой женщине далеко не все. Думаем, вам будет интересно узнать факты, которые Маргарита никогда не рассказывала о себе широкой публике. Что ж, не будем томить!



1. «У меня на затылке есть большое родимое пятно. Об этом практически никто не знает, потому что оно всегда скрыто под волосами. Но если я когда-нибудь решусь подстричься налысо (смеется) или просто коротко, то его сразу все увидят. А пока это мой маленький секрет»

2. «Я с детства мечтала играть на фортепиано. Когда поступила в музыкальную школу, учиться было сложно, и папа решил мне помочь. Он взял картонку и нарисовал на ней клавиши. Весь первый класс я стучала пальцами по рисунку, представляя, что играю на настоящем пианино. Помню, даже фантазировала, что слышу музыку (улыбается)»



4. «Есть у меня еще один секрет: я люблю носить угги и другую меховую обувь без носков — надеваю их просто на босую ногу. Это такое удовольствие! Попробуйте, и вы сами убедитесь, что это нереальный кайф»



3. «Не переношу острую пищу. Съесть соус чили или что-то вроде этого для меня равносильно смерти. Сразу начинается жуткая аллергия с последствиями вплоть до потери голоса»

6. «Обожаю смотреть телевизор. Телеман, телелюб — называйте, как хотите. Для меня важно, чтобы на фоне кто-то всегда разговаривал, пока я занимаюсь привычными делами: сижу за компьютером, готовлю, собираюсь на работу. Да все что угодно! Какая-либо передача, фильм или сериал должны быть включены всегда. Так у меня сгорело уже несколько телевизоров (смеется)»



7. «Как ни странно, мое любимое время года — осень. Не знаю, может быть, это возрастное… Мне нравятся разноцветные листья и шум дождя, а еще я обожаю смотреть на капли, стекающие по стеклу окна. Согласитесь, в этом что-то есть»



5. «Очень люблю чистоту, но из-за того, что я аллергик, при уборке начинаю жутко чихать. Причем делаю это так громко, что все вокруг меня пугаются: животные подпрыгивают и убегают из дома, а дети и родители каждый раз кричат ''О, господи!''. И это еще одна причина, почему я не люблю пыль»



8. «Несмотря на то, что я аллергик, в моем доме живут кот, кошка и пес. Раньше я не могла находиться с животным даже в одном помещении: глаза тут же краснели и начинали чесаться. Однако лет пятнадцать назад появился мой первый кот, и он каким-то образом вылечил меня от такой сильной аллергии. Наверное, все дело в большой любви. Вскоре в нашем доме появились еще кошка и собака. Все мои питомцы отлично ладят друг с другом. Я их обожаю»



9. «Я очень влюбчивый человек, и дело тут не в легкомыслии. Я просто обожаю талантливых людей. Человек может быть даже дворником, но если он хорошо метет улицу, я буду его уважать, ценить. Любой талант меня восхищает. Вот такой я восхищенный и влюбчивый человек»

