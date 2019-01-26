Анфиса Чехова: «Быть популярным — это жить под прицелом камер и выносить огромное количество критики, негатива, проклятий и зависти»

16 января состоялась запись первого выпуска авторского шоу Анфисы Чеховой #АнфисиныМысли, которое можно будет увидеть на видеосервисе Megogo. Woman.ru не только присутствовал на съемках, но и пообщался с телеведущей после них.

Тот факт, что Анфиса Чехова работает на телевидении больше 20 лет и имеет колоссальный опыт, сразу бросается в глаза. Совсем скоро телеведущая запускает авторское шоу #АнфисиныМысли, и нам посчастливилось присутствовать на съемках. Несколько часов подряд наша героиня говорила, не сбиваясь с мысли и оставаясь хладнокровной, несмотря на то, что запись проходила в общественном месте, куда порой заглядывали посторонние (и, чего греха таить, весьма шумные) посетители.



Анонсируя свое шоу, Чехова коснулась многих тем: любви и брака, выбора между семейным счастьем и карьерой, внешности женщины, ухода за собой.

Однако большее внимание было уделено одной теме — женскому счастью.

По мнению нашей героини, в современном мире к дамам предъявляется слишком много требований: со многими женщины успешно справляются, а некоторые все же остаются невыполненными, из-за чего возникает неоправданное чувство вины. В своем шоу Анфиса стремится как раз научить женщин любить себя, свое тело, работать с ним, а не переделывать его в угоду моде с помощью хирургов или бесполезных изнуряющих диет. Наша героиня уверена, что каждая женщина уникальна и прекрасна по-своему. И мы не можем с ней не согласиться.

После съемок нам выпал шанс пообщаться с Анфисой лично, чтобы больше узнать, что же она вкладывает в понятие «женское счастье».

Woman.ru: Анфиса, как вы планируете развивать тему женского счастья в вашем шоу?



Анфиса Чехова: Я буду поднимать разные актуальные темы: материнство, измены, сексуальный опыт, отношения со свекровью и многие другие. Все это я буду рассматривать с позиции счастливой женщины, ведь счастье для каждой из нас — это надежный фундамент для дома, на котором можно что-то строить или перестраивать. Какую бы тему я ни брала, самое главное, чего хочет женщина — это быть счастливой.



А что такое счастье? Это когда ты с оптимизмом и радостью смотришь в завтрашний день, когда тебе не кажется, что жизнь — это унылая череда похожих друг на друга дней, когда ты не сходишь с ума от грусти и не думаешь, что запуталась, упала и уже не поднимешься. Когда ты не утопаешь в негативных мыслях, которые крутятся в голове и мешают жить. Счастье — это когда знаешь, что ты счастливая женщина, и в твоей жизни будет только то, чего хочешь ты сама.

«К сожалению, в современном мире достичь того, что общество называет счастьем, крайне тяжело».

К женщине предъявляется слишком много требований, и она не всегда в состоянии их выполнить. Из-за этого она немножечко несчастна. На мой взгляд, женщины нуждаются в поддержке друг друга, ощущении некой женской сплоченности. Насколько я знаю, в нашей стране нет таких клубов, куда могла бы прийти и обратиться каждая из нас, чтобы ее поддержали и протянули руку помощи. Мне очень хочется создать такое движение, где все мы будем друг другу помогать.



Я ни в коем случае не буду учить женщин, потому что не имею на это права. Вообще невозможно научить человека быть счастливым, ведь счастье, как я рассказываю в своем первом выпуске, у каждого свое. Я лишь говорю о том, что готова вдохновить женщину, мотивировать ее, чтобы она отправилась на поиски собственного счастья. Мне хочется, чтобы в самые трудные периоды жизни у женщины всегда была поддержка, чтобы она могла включить мое шоу и коснуться тех тем, которые ее волнуют, понять, что она не одинока.

«Жизнь — это череда уроков, которые мы должны проходить. Можно усвоить урок безболезненно, легко и весело, а можно страдать».

У всех людей бывают проблемы, но если ты с легкостью и оптимизмом смотришь в будущее, не боишься менять свою жизнь, хочешь проживать ее по своему сценарию, а не уподобляться кому-то, то у тебя все получится.



Именно это мне хочется донести до наших русских женщин. Именно русских, потому что я наблюдала за западными и поняла, что там женщины давно пришли к выводу, что имеют право быть не такими, какими их хотят видеть. К ним пришло осознание, что можно и нужно быть собой.



Woman.ru: К вам в студию будут приходить только звездные гости?



А. Ч.: В моей студии будут абсолютно разные люди: те, у кого есть опыт, которым они могут поделиться. Мне бы хотелось приглашать к себе людей из совершенно разных отраслей: например, квантовых физиков, которые разбираются в устройстве мысли в нашей вселенной, или психологов, умеющих мотивировать людей.



А приглашать звезд… По-вашему, почему все так делают? Да потому что на известных людей многие захотят посмотреть. Всем интересно, что этот известный человек скажет, как себя поведет. Для меня же важнее пригласить того, кто прошел через сложную жизненную ситуацию, из которой смог вынести полезный урок и сделать соответствующие выводы.

Woman.ru: Вы не боитесь, что к вашему шоу будут относиться скептически? Мол, она звезда, у нее есть признание, поклонники, деньги. Ей легко рассуждать о счастье.



А. Ч.: Дело в том, что среди звезд не так уж и много действительно счастливых людей. И с появлением Инстаграма это все больше очевидно. Мы все пытаемся казаться, а не быть. Казаться успешными и не имеющими никаких проблем.

«Практически любой творческий человек имеет нестабильную психику и часто испытывает огромное количество эмоций в связи со своей чувствительностью».

Если бы мы не переносили этих страданий, то не смогли бы поймать потоки творчества, зацепить зрителей или слушателей. Только вдумайтесь: самые крутые хиты, которые трогают душу, были написаны артистами в сложные периоды жизни. Они писали их через боль, осознание чего-то. Никого не будут цеплять безликие строки, высосанные из пальца. У актеров та же история: чтобы сыграть роль, нужно ее прочувствовать, найти в себе опыт, эмоции, схожие с теми, что испытывает герой.



Получается, что у людей артистических профессий часто возникают сложные жизненные ситуации, и их судьбы бывают драматическими, потому что они живут страстями и эмоциями, которые лишают их счастья, ведь оно все-таки базируется на ровной платформе. Счастье — это, прежде всего, покой.



По-моему, Моника Беллуччи однажды сказала: «Слава — это наказание, замаскированное под подарок». Это чистая правда.

«Популярность — это когда ты все время под прицелом камер, тебя обсуждают, в твою сторону направлено огромное количество критики, негатива, проклятий и зависти. Поверьте: очень тяжело, находясь во всем этом, быть счастливой».

Вы упомянули деньги. Поверьте: это вовсе не гарантия счастья. Я знаю огромное количество несчастных и при этом богатых людей. Вообще ничто из того, что в обществе принято считать составляющими счастья, таковым не является. Об этом мы и будем говорить в моем шоу.

«Сейчас я принимаю все в себе и пытаюсь обратить это во благо»

Woman.ru: Сегодня вы признались, что многие годы боролись с комплексами. С какими?



А. Ч.: Я давно перестала бороться. Сейчас я принимаю все в себе и пытаюсь обратить это во благо. В борьбе тратится очень много сил, которые могли бы быть использованы совсем иначе. Сегодня я изучаю себя, свои плюсы и минусы, к которым, кстати, адекватно отношусь, стараюсь уживаться с ними и призываю к этому всех.



Прежде всего нужно понять, кто ты, что двигает тебя вперед, а что мешает жить. К своим недостаткам и комплексам нужно относиться философски, понимая, что все это тебя так или иначе развивает. Если ты признал в себе какой-то минус, но перестал воспринимать его как врага, то можно обратить все себе во благо.



В первом выпуске своего шоу я специально обратила внимание на то, что все мы очень разные, и счастье для каждой из нас заключается в чем-то своем. Счастье — это конструктор, состоящий не только из внешних событий, но и из того, что происходит у нас внутри. У нас есть гормональный фон и энергетика, которая может быть загрязнена.

«Человек попросту может быть настолько уставшим, что при всем желании он не сможет улучшить свою жизнь, потому что у него нет на это сил и энергии».

Человек «состоит» из разума, души и тела. Душу мы практически никогда не слышим, в то время как она пищит у нас внутри как маленькая мышь (улыбается). Разум постоянно выдает нам выхваченные из разных источников концепции, транслирует их и говорит, что правильно, а что нет. А тело — это вообще отдельная субстанция, зверь, которого нужно любить, немного дрессировать (смеется), правильно кормить и следить за его здоровьем, чтобы оно могло и дальше нас носить.



Woman.ru: Мы сегодня говорим о счастье в целом. А что счастье лично для вас?



А. Ч.: Для меня счастье — это, наверное, ощущение легкости и радости от каждого прожитого дня. Это можно сравнить с лампадой: огонь в ней может гореть, а может быть затушен. Так же и со мной: когда я чувствую себя несчастной, огонек в моей душе гаснет. Я живу, хожу куда-то, говорю с кем-то, но внутри меня ничего не горит. А важно, чтобы горело. И не важно, большим будет пламя или совсем малюсеньким.

«Когда мы счастливы, то с удовольствием проживаем каждый день нашей жизни, мы вовлечены в нее и нам всегда интересно, что же там за поворотом».

Счастье для меня — это тот самый огонечек. Это ощущение радости и предвкушение, с которым ты просыпаешься. Это мысль о том, как классно жить. Твоя душа улыбается и поет, мозг не транслирует бесконечные страхи, сомнения или чувство вины. Тело всегда бодрое и находится в постоянном тонусе, чтобы ты без проблем мог познавать эту жизнь. И все это пребывает в гармонии между собой. Разве это не счастье?..