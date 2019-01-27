Инна Маликова называет 10 вещей из своего шкафа, сумки и даже холодильника, без которых не обходится ни дня

Изучив, кажется, все звездные косметички, Woman.ru идет дальше и предлагает нашим дорогим селебрити честно признаться, без каких предметов быта, продуктов питания, гаджетов и даже средств гигиены они не могут жить. На этот раз героиней нашей рубрики «Люблю — не могу» стала певица Инна Маликова.

Если попросят назвать одну вещь, которая всегда при вас и в которой вы остро нуждаетесь ежедневно, что это будет? Телефон? Крем для рук? А, может, кофе?



Вам было бы интересно знать, какое бьюти-средство является незаменимым в косметичке Ольги Бузовой, без какой вещи не мыслит своей жизни Полина Гагарина или что предпочитает на завтрак Регина Тодоренко? В нашей рубрике «Люблю — не могу» вы сможете найти ответы на все эти вопросы и, возможно, взять на заметку что-то полезное для себя.

В этом материале о своих любимых вещах рассказала певица, руководитель группы «Новые самоцветы» Инна Маликова.

Нашей героине удалось не только продолжить дело отца, но и приумножить успех любимого многими коллектива. Артисты много гастролируют, регулярно выпускают новые композиции. Так, например, в преддверии 2019 года «Новые самоцветы» представили альбом «Зима», куда вошли песни разных лет, такие как «Синий иней», «Тундра», «Белый снег», «Новогодние игрушки».



Помимо работы в группе Маликова играет в театре, ведет телепередачи. А еще певица прекрасно выглядит: в свои 42 года она смотрится ровесницей 20-летнего сына Дмитрия. Хотите последовать примеру нашей героини? Тогда читайте, без каких вещей (а также бьюти-средств и одежды) она не представляет своей жизни.







1. Всегда ношу с собой самую дорогую мне икону и крестик.





2. Сумка — необходимый ежедневный аксессуар. Причем совсем неважно, какого размера. Главное, чтобы помещалось самое необходимое — телефон, кредитка и тушь для ресниц. К слову, заметила, что со временем выбираю сумки меньшего размера.





3. У меня всегда под рукой крем для рук La Roche-Posay (цена около 500 рублей за 50-миллиметровый тюбик, — прим. Woman.ru) или L’Occitane (цена около 700 рублей за 30-миллиметровый тюбик, — прим. Woman.ru) и бальзам для губ Lucas Papaw (цена около 600 рублей за 25-граммовый тюбик, — прим. Woman.ru).





4. Куда же без наушников AirPods! Музыка всегда со мной: в дороге я прослушиваю новый материал или демо-записи, а иногда просто наслаждаюсь аудиокнигами.





5. С недавнего времени не представляю свой день без доставки еды от фудпроекта Валерии No Secret. Каждое утро мне привозят сумку с рационом питания на целый день. Это очень удобно и экономит много времени.





6. Расческа и резинки для волос: думаю, здесь и так все понятно.





7. Всегда с собой ношу духи, а лучше мини-флакон. Не люблю долго пользоваться одним ароматом, предпочитаю быть разной.





8. Паспорт тоже всегда со мной. С группой «Новые Самоцветы» мы можем вылететь в другой город в любой момент.





9. Я танцую минимум два раза в неделю: репетирую с коллективом и занимаюсь в любимой Школе танцев Евгения Папунаишвили «ШТЕП». Поэтому всегда ношу с собой универсальную танцевальную форму.

10. Ну и витамины всегда и везде со мной. Зимой их особенно не хватает. Я регулярно пью Омега-3 и витамин D.