Серьги-пусеты с бриллиантами, мини-шоколадка и еще 8 вещей, без которых Ирина Безрукова не мыслит своей жизни

Изучив, кажется, все звездные косметички, Woman.ru идет дальше и предлагает нашим дорогим селебрити честно признаться, без каких предметов быта, продуктов питания, гаджетов и даже средств гигиены они не могут жить. На этот раз героиней рубрики «Люблю-не могу» стала актриса Ирина Безрукова.

Если попросят назвать одну вещь, которая всегда при вас и в которой вы остро нуждаетесь ежедневно, что это будет? Телефон? Крем для рук? А, может, кофе?



Вам было бы интересно знать, какое бьюти-средство является незаменимым в косметичке Ольги Бузовой, без какой вещи не мыслит своей жизни Полина Гагарина или что предпочитает на завтрак Регина Тодоренко? В нашей рубрике «Люблю-не могу» вы сможете найти ответы на все эти вопросы и, возможно, взять на заметку что-то полезное для себя.

На этот раз свои секреты нам раскрыла актриса театра и кино Ирина Безрукова.

Наша героиня — образец настоящей современной женщины. Утонченная, изящная, женственная, романтичная, кроткая, при этом сильная, самодостаточная, имеющая свое мнение и внутренний стержень.



Из года в год мы не перестаем восхищаться и тем, как артистке удается так молодо выглядеть. Точеная фигура, идеальная кожа, отсутствие всяких признаков старения. Простите за банальность, но выражение про «остановить время» здесь напрашивается само собой.



Ирина нередко делится секретами молодости и красоты. Мы пошли дальше и выведали у нашей героини мастхэвы не только из косметички, но и из повседневной жизни.







1. Блеск для губ всегда находится у меня в сумочке, неважно: еду я на съемку, по личным делам или на встречу с друзьями. Предпочитаю хорошие, дорогие бренды из Японии и Кореи (вроде Etude House, Mizon, Erborian, MoltoBene, Demax), которые мне подобрала мой косметолог. Но иногда я просто использую бальзам Carmex со смягчающим и увеличивающим объем губ эффектом (цена около 300 рублей, — прим. Woman.ru). Вообще мой совет: выбирая бьюти-средства, основывайтесь не на рекламе и рекомендациях подруг, а на консультации специалиста.

2. Меня очень выручают солнцезащитные очки среднего затемнения. Они нужны в те моменты, когда утром ты без макияжа только выезжаешь на работу. А еще в аэропорту или поезде, когда тебе надо «слиться» с толпой, чтобы не привлекать лишнего внимания. Очки Dior (цена около 20 тысяч рублей, — прим. Woman.ru) — сегодня мои самые любимые.

3. Во всех интервью, где затрагиваются вопросы красоты и здоровья, я рассказываю о том, что не могу жить без воды. Это мой мастхэв. У меня есть несколько фирменных бутылочек разного цвета, обязательно — из безопасного пластика. В зависимости от настроения я выбираю одну из них, наполняю теплой водой без газа и беру с собой.



Причем марка воды не важна. Важно ее качество. Не так давно я участвовала в одной передаче, где тестировали и оценивали питьевую воду разных компаний. Именно там я узнала, что качественная вода не обязательно должна быть премиального сегмента. Например, «Святой источник» (цена около 30 рублей за бутылку 0,5 литра, — прим. Woman.ru) в том эксперименте победил по большинству показателей (улыбается).



4. Орешки, конфеты или мини-шоколадка (70-80% какао). Часто так случается, что между съемками я просто физически не успеваю полноценно поесть. В такие моменты на помощь приходят, например, миндаль, арахис или кешью, предварительно расфасованные дома в маленькие удобные контейнеры. К слову, орехи могут с легкостью заменить один прием пищи. А еще они очень полезны. Что касается сладостей, я предпочитаю бренд Bucheron (цена около 250 рублей за 100-граммовую плитку шоколада, — прим. Woman.ru) или другие швейцарские марки.

5. Серьги-пусеты с бриллиантами от Cartier (цена около полумиллиона рублей, — прим. Woman.ru), хотя мне нравятся мои украшения и других ювелирных домов. Такие «гвоздики» подходят к любой одежде: будь то вечернее платье для премьеры фильма или наряд в стиле casual для похода в кафе. Очень важное преимущество для девушек с пышными локонами — такие серьги не путаются в волосах.

6. Ароматные очищающие салфетки и мини-крем для рук. Обычно у меня очень длинный рабочий день, а руки всегда должны быть чистыми и ухоженными. Нынешнее время года также диктует необходимость беречь кожу. Не так давно моя косметолог посоветовала попробовать новый восстанавливающий крем с улиточным экстрактом южнокорейского бренда Tony Moly (цена около 1000 рублей за тюбик 60 мл, — прим. Woman.ru). Посмотрим, какой будет результат.







7. Туфли на шпильках тоже всегда со мной — на случай внезапно возникшего в течение дня мероприятия. Сегодня я отдаю предпочтение лодочкам из капсульной коллекции «Эконики» и Эвелины Хромченко (цена около 10 тысяч рублей, — прим. Woman.ru) — одни из самых удобных туфель, которые я носила.



Конечно, сложно спорить с тем, что мужские взгляды прикованы именно к дамам на каблуках, однако в повседневной жизни я все-таки выбираю комфортную обувь на плоской подошве.

8. Уже много лет не представляю своей жизни без читки сценариев. Чаще всего это рабочая необходимость, но я искренне получаю удовольствие от ознакомления с материалом. Читаю регулярно и много, выбирая для себя интересные проекты, относящиеся в основном к кино и телевидению. Явным преимуществом этого занятия является и то, что часовые простои в московских пробках проходят с пользой.

9. В качестве ежедневного аксессуара я предпочитаю небольшой рюкзачок или клатч. Стараюсь отдавать предпочтение сумкам меньшего размера, потому что, как и любая женщина, всегда найду, чем занять внутреннее пространство (смеется). В миниатюрные же сумочки помещается только самое необходимое, не создавая бардака. Так, недавно бренд Tumi подарил мне прекрасный рюкзак Voyageur (цена 20 тысяч рублей, — прим. Woman.ru). Я им очень довольна — он (на фото) красивый и функциональный.



10. Пожалуй, самое главное, без чего я не покидаю дом, — это хорошее настроение. Никогда его не забываю, иначе какой смысл выходить в люди? (Улыбается.) Позитивный настрой и улыбка — то, без чего я не могу жить.