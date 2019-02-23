Любовь к хирургам, Сергею Полунину и высоте: 10 неожиданных признаний Дианы Арбениной

Портал Woman.ru продолжает рубрику «10 неожиданных признаний от звезды», где известные люди рассказывают неизвестные вещи о себе и своей жизни. На этот раз свои секреты раскрыла Диана Арбенина.

Диана Арбенина — новая героиня рубрики «10 неожиданных признаний»

Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, интернета. Многое знаменитости сами рассказывают в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников. Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете — более простыми, похожими на нас, приземленными.

Woman.ru решил выведать у российских знаменитостей 10 вещей, которых мы не знали о них ранее. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби — нам интересно все!

На этот раз свои секреты раскрыла Диана Арбенина. Наша героиня — человек творческий, неудивительно, что и ответы для нас она подготовила по-особенному. Солистка группы «Ночные снайперы» не просто рассказала неизвестные факты о себе, а поделилась самым сокровенным — тем, что вдохновляет ее по жизни.

1. Я люблю смотреть кино под открытым небом, сидя в машине рядом с тем, в кого влюблена. Для меня это одно из самых счастливых и романтичных свиданий.

2. Я люблю трюфели. Меня очень бодрит их мощный, медово-соломенно-землистый аромат.

3. Я люблю вино Сент-Эмильон. Бокал этого прекрасного напитка делает меня мечтательной. В такие моменты я часто придумываю разные сюжеты.

4. Я люблю слушать аудиозаписи от своего сына, когда я на гастролях вдали от него. Артем дико нежный и трогательный, и, слушая его голос, я предвкушаю, что наша встреча все ближе и ближе.

5. Я люблю читать смс своей дочери все на тех же гастролях. Эти сообщения настолько подробные, детальные, что я будто проживаю день с ней.

6. Я люблю прыгать с самой невероятной высоты. Так я чувствую себя бессмертной.

7. Я люблю смотреть, как танцует Сергей Полунин. В его пластике я чувствую нерв своей музыки.

8. Я люблю, когда мой номер в отеле имеет вид на воду: неважно, река это, море или океан. Так я почему-то чувствую, что жизнь прожита не зря.

9. Я люблю выпить двойной эспрессо после обеда — это дает мне силы двигаться дальше.

10. Я люблю хирургов: у них очень красивые и уверенные руки, поэтому я никогда не испытываю страха перед операцией.

Мы благодарим Диану за откровенность, а также за то, что она в свою очередь ежедневно вдохновляет нас. Если вы вдруг еще не были на концерте «Ночных снайперов», не упустите возможность сделать это в самое ближайшее время: 29 марта группа даст большой концерт в питерском Ледовом дворце.