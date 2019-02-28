Анжелика Ревва: «Мужу никогда не перечу, могу только аккуратно советовать. Дома у нас полный патриархат, при этом человек я абсолютно самодостаточный»

В интервью Woman.ru Анжелика Ревва рассказала об отношениях с мужем, воспитании дочерей и своем понимании сексуальности.

Анжелика Ревва дала интервью Woman.ru

С супругой Александра Реввы Анжеликой публика познакомилась относительно недавно. Долгое время жена резидента Comedy Club предпочитала не выходить в свет и вела закрытый образ жизни. У нашей героини не было даже своих страниц в соцсетях! Однако популярность Александра росла, а вместе с ней рос и интерес к его семье.

В 2017 году Анжелика наконец зарегистрировалась в Инстаграме, все чаще стала появляться с мужем как на обложках журналов, так и на светских мероприятиях.

Красивая, женственная, мудрая, загадочная — Анжелика моментально обзавелась армией поклонников. Сегодня ни у кого не остается вопросов, почему однажды пообещавший не жениться до 40 Ревва связал себя узами брака в 33 года и на протяжении многих лет остается счастливым семьянином, обожающим свой цветник — очаровательную супругу и двух дочек, Алису и Амели.



Woman.ru: Анжелика, удалось ли вам за почти 12 лет брака полностью раскрыть Александра? Или же супруг каждый день предстает перед вами с новой стороны?



Анжелика Ревва: Мне кажется, я все еще не знаю его до конца. К примеру, меня удивило то, насколько гармонично он взошел на музыкальный Олимп. Изначально мы смотрели на его вокальное творчество с юмором, но неожиданно этот смех и искренний посыл привели нас к хорошим результатам, что стало для меня настоящим открытием. Конечно, как жена я всегда знала, что он неравнодушен к музыке. Многие даже не догадываются, что муж может исполнять серьезные вещи.



Порой я искренне удивляюсь каким-то моментам, и, на мой взгляд, это очень важно. Человек не должен становиться для тебя прочитанной книгой, ведь что мы в таком случае делаем? Правильно: откладываем ее.



«Нужно стараться вдохновлять себя, снова и снова смотреть на человека как в первый раз — в ожидании чего-то интересного. И это интересное обязательно будет».

Как говорится, красота в глазах смотрящего. Что мы ждем, то и получаем.



В кругу друзей часто слышу: «Да что я о тебе не знаю?». И действительно: порой мы можем сказать нашим вторым половинам, что знаем их как облупленных. Мне кажется, эти слова губительны, нужно стараться их искоренять.



«Саша не только сильный пародист, но и в целом очень талантливый человек»

Woman.ru: До брака с вами Александр пел лишь в КВНе. Не вы ли помогли ему разглядеть в себе талант?



А. Р.: Правда в том, что все музыкальные партии в КВНе ложились на Сашины плечи. Но тот факт, что он начал заниматься вокалом профессионально, стал естественным продолжением его творческой деятельности. Мама Саши — дирижер, дедушка — профессор консерватории. Дома всегда стоял рояль, муж постоянно слышал музыку, и в какой-то момент она просто стала неотъемлемой частью его жизни.

«Саша не только сильный пародист, но и в целом очень талантливый человек. Он всегда стремится вглубь творчества, много экспериментирует. И я знаю, что это далеко не предел».

Например, в прошлом году он выступал на творческом вечере Григория Лепса и исполнил песню «Ну и что» — композицию более серьезную, чем позволяет его репертуар. Люди, которые были на этом концерте, аплодировали ему стоя. Присутствующих восхитила его многогранность: было сложно поверить в то, что человек, который чаще всего смешит и поднимает настроение, вдруг поет такую глубокую песню. Поэтому как серьезного исполнителя его также все восприняли на ура. Кстати, 1 апреля Саша, то есть Артур Пирожков, даст свой первый сольный концерт в «Крокус Сити Холле». Это будет грандиозное шоу, на котором он исполнит новые хиты: настолько крутые, что их просто необходимо услышать! В общем, всех ждем.



Woman.ru: Ваш муж в жизни такой же, каким предстает на сцене перед зрителями?



А. Р.: На самом деле дома он не такой веселый, каким кажется. Невозможно все время улыбаться, ему ведь тоже нужно где-то аккумулировать энергию. Дом на то и дом: в нем ты можешь выспаться и отдохнуть. Вне сцены и камер Саша довольно спокойный, созерцательный.



Woman.ru: Известность супруга на вас не давит?



А. Р.: Для меня он обычный человек — мой любимый Саша. Я не смотрю на мужа как на какую-то звезду: когда возле отеля, в котором мы остановились, стоят его фанаты с просьбами об автографе, я не думаю о том, как мне повезло быть женой известного человека.

«Я как никто другой знаю, насколько Саша простой».

Люди часто ошибаются, когда видят его на фото или видео: им кажется, что от мужа веет пафосом и высокомерием. Но встретив его в жизни, они понимают, какой он открытый человек.

Woman.ru: Какие издержки профессии мужа отражаются на вашей семейной жизни?



А. Р.: Безусловно, самая большая издержка — это нехватка времени друг на друга. Жизнь одна, дети растут быстро, и, пока мы молодые, хочется путешествовать, набираться впечатлений. Но, к сожалению, у нас нет такой возможности. Если мы куда-то и выезжаем, то лишь на очень короткий срок: побыли где-то три дня и тут же обратно, ведь у Александра новая съемка или гастроли. С другой стороны, это одновременно и плюс, потому что между нами всегда есть какая-то недосказанность. Пожалуй, эта издержка в какой-то степени даже полезна для отношений.



Woman.ru: Балуете ли вы друг друга сюрпризами после разлук?



А. Р.: Да, мы с Александром стараемся чаще баловать друг друга. Хотя мне бывает сложно придумать сюрприз из-за его плотного рабочего графика. Как-то раз я купила билеты в Париж, предварительно согласовав поездку с его директором. Я была уверена, что у Саши есть возможность полететь. Но какие-то моменты все равно не предугадаешь. Вот и тогда оказалось, что он успел согласиться на съемку. Когда я попыталась сообщить ему о намеченных планах, муж спросил: «Как ты могла не предупредить меня?». Несмотря на то, что все было организовано, поездку пришлось отменять. С того момента я решила больше так не делать.



Александр, напротив, может сорвать меня из любого места, где бы я ни находилась. Если он хочет, чтобы мы куда-нибудь полетели, то просто говорит мне все бросать и приезжать. Я же беспрекословно должна это исполнить, что с радостью и делаю (улыбается).

«У нас дома абсолютный патриархат: я никогда не перечу мужу, могу лишь аккуратно что-то посоветовать».

Даже если наши мнения по поводу какой-либо ситуации расходятся, все, что я делаю, — ненавязчиво предлагаю свой вариант событий, ведь женщина должна поддерживать мужское начало, а не подавлять его. При этом я абсолютно самодостаточный человек. Как мне кажется.



В отношениях нужно быть гибкой, поддерживать своего мужчину и восхищаться им. Мне кажется, в этом и есть ключ к разгадке счастливого долговечного брака. Этому нужно учиться, ведь, как известно, все приходит с опытом. Я глубоко убеждена, что самодостаточность — это внутреннее состояние, а не способ самоутверждения. Она должна быть гармоничной и не мешать личной жизни.



«Я придерживаюсь мнения, что при желании можно добиться всего»

Woman.ru: Несмотря на вышеупомянутый патриархат, у вас собственный бизнес — бренд детской одежды Amelie & Alisa. Как все успеваете?



А. Р.: В первую очередь важна организация своего времени, то есть распорядок дня. Если он есть, вы все будете успевать. Когда человек четко видит план своих действий на ближайшую неделю, знает, чего хочет и идет к этому, то он это сделает, даже если все получится далеко не с первого раза. Я придерживаюсь мнения, что при желании можно добиться всего.



Woman.ru: До брака с Александром вы не были причастны к шоу-бизнесу. Сложно ли было привыкнуть к роли жены артиста?



А. Р.: Ни для кого не секрет, что творческие люди немного иначе выражают свои чувства и эмоции, потому что очень много отдают. И понятно, что им нужно где-то черпать вдохновение, энергию.

«Александр очень требовательный человек, он перфекционист».

Муж ценит красоту, любит вкусно поесть, ему нравится, когда блюдо подано эстетично. Если дома нет какого-то пустяка, он непременно это отметит и запишет мне в минус. Однако с годами я научилась буквально с полувзгляда понимать, что, где и как должно быть. И, думаю, этому учится каждая любящая женщина.



Woman.ru: Недавно в своем Инстаграме вы рассказывали подписчикам о поступившем предложении стать телеведущей. Планируете согласиться?



А. Р.: Это уже не первое подобное предложение. В первый раз я отказалась, потому что была занята детьми, своими проектами. Я понимала, что потребуется полная самоотдача, и времени на семью у меня совсем не останется.



Однако недавно предложение поступило вновь, и мне оно показалось действительно интересным, да еще и на канале, который мне симпатичен. Тем не менее я отказалась, потому что я непрофессионал. Сейчас же нахожусь в раздумьях, потому что фолловеры удивительным образом меня поддержали. Многим понравилась эта идея, меня стали спрашивать, как называется программа и когда она выйдет в эфир.



«Семья для меня первостепенна»

Woman.ru: А что думает по этому поводу ваш муж?



А. Р.: Он очень гордится мной, восхищается всеми моими проектами, всегда меня поддерживает. На самом деле для мужчины очень важна реализация его женщины. Но! Во всем важно соблюдать баланс. Семья для меня первостепенна. Об этом мы с Сашей договорились еще на берегу: перед тем, как стать мужем и женой, мамой и папой.



Woman.ru: Недавно вы впервые снялись в клипе мужа на песню «Запутался». Чья это была идея?



А. Р.: Я никогда не просила Сашу привлекать меня в какие-то проекты. Это всегда его инициатива. Песня «Запутался» долгое время лежала у нас в загашнике. Она стала нам настолько родной и близкой (так часто ее слушали!), что мы даже не хотели выпускать ее (улыбается).



Конечно, когда возникла идея съемки клипа, было ясно, что только жена сможет передать эти чувства, эмоции. Саша четко решил, что героиней видео должна быть его любимая женщина.

«К нашей паре был очень большой интерес: люди хотели видеть нас вместе и знать, что там за занавеской».

Для меня это стало очень ярким опытом, хотя было немного страшно. Поначалу я не приняла сценарий из-за откровенности сцен. Но Александр и режиссер клипа Алан Бадоев убедили меня в том, что результат получится крутым. Алан — настоящий художник. Он показал и рассказал, как, например, снимаются Пенелопа Крус, Моника Беллуччи. Они оголяют свои тела, но, если это правильно снято и подано, то получается искусство. Опошлить можно все, важно не переступить грань и не скатиться в вульгарность. На это способен только тонко чувствующий человек. Мне кажется, у нас все получилось.



Woman.ru: Мы вообще заметили, что вы не делаете ставку на сексуальность, а берете женственностью. Это видно даже по вашим образам на светских мероприятиях.



А. Р.: Я очень рано поняла, что мужчине с серьезными намерениями не нужна оголенная грудь или приспущенная с плечика лямка. Ни один мужчина не захочет быть рядом с доступной женщиной. Они ищут скромную и надежную, которая не будет выставлять напоказ свое тело. Их привлекает магнетизм, который должен быть внутри. Я надеюсь, что мои дочери будут им обладать.

Woman.ru: На первый взгляд кажется, что Амели и Алиса совсем разные. Так ли это?



А. Р.: Младшая, Амели, очень харизматичная и властная — прямо как ее отец. Она не по годам взрослая, с внутренним стержнем, но в то же время ранимая девочка. Ее нельзя обижать, она не любит, когда с ней разговаривают на повышенных тонах, ей не нравится слышать замечания в свою сторону. С ней нужно быть деликатной, садиться и общаться как со взрослым человеком.



Алиса — она вообще абсолютная индивидуальность: нельзя сказать, что она Сашина копия или моя. Однако в старшей дочери много моей нежности, она очень ласковая девочка, трогательная. Ей сложно найти друзей, потому что она глубокомыслящий человек, она много читает, разбирается в искусстве, часами пропадает в музеях. Алиса ценит красоту и замечает ее в мелочах. А еще она видит в людях только хорошее, что делает ее уязвимой. При всем этом она очень сильная и точно знает, чего хочет.



1 2 3 ... 24 В беседе с нашим порталом супруга резидента Comedy Club Анжелика Ревва рассказала о жизни со знаменитым мужем и воспитании детей

Woman.ru: У вас двое детей. Об этом вы всегда мечтали с супругом?



А. Р.: На все воля Божья. Человеку, которого ты привел в этот мир, хочется дать максимум всего. Для меня быть мамой — это многое делать самостоятельно.

«Если я мама, то я кормлю грудью до года минимум, меняю подгузники, нахожусь с ребенком в постоянном контакте, беру с собой спать, если требуется».

Я понимаю, что с рождением малыша бОльшая часть жизни будет посвящена ему, а не мужу или самой себе. Поэтому родить и отдать ребенка няням — это не моя история. Я всецело поглощаюсь в материнство.



Подводя итог, хочу сказать: если семья РА станет больше, мы будем только счастливы (улыбается).