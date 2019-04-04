Юлианна Караулова: «Выйти замуж, чтобы тебя не осуждало общество, или родить ребенка, чтобы тебя похвалили за статус ''мама'', — это глупо»

Вся страна узнала о Юлианне Карауловой в 2004 году, когда она стала участницей суперпопулярного шоу «Фабрика звезд». Тогда о 16-летней певице говорили все. Однако дальше дело не пошло: после финала Юлианна подписала контракт с Максимом Фадеевым, но вскоре расторгла его, так как не получила желаемого. Зато захотела получить высшее образование.
А потом снова встала с ними в один ряд: в 2011 году парни из группы 5sta Family предложили Юлианне прийти на замену ушедшей солистке Лое. Почти пять лет в коллективе, и вот уже в 2015-м наша героиня громко заявила о себе как о самостоятельной артистке.
Сегодня Караулова — популярная певица, у которой за плечами три сольных альбома (крайний «Быть сильными» вышел совсем недавно) и которую обожают миллионы. А еще наша героиня не только успешная звезда, но и счастливая женщина — в декабре 2016-го Юлианна получила предложение руки и сердца от Андрея Черного, с которым познакомилась еще на «Фабрике». Пара не спешит в ЗАГС, наслаждаясь статусом жениха и невесты. Обо всем этом и не только мы пообщались с Юлианной в интервью для нашего портала.
Woman.ru: Юлианна, какие эмоции у тебя возникают при упоминании «Фабрики звезд»?
Юлианна Караулова: Честно говоря, сейчас уже самые положительные. Хотя было действительно тяжело. Но прошло уже много времени, а у нашей памяти есть прекрасное свойство: она стирает неприятные детали, оставляя только хорошее.
Woman.ru: Если сегодня можно было бы вернуться в период после финала «Фабрики», изменила ли бы ты что-нибудь?
Ю. К.: Думаю, нет: я в принципе не склонна к рефлексии. Я довольно долго принимаю решение, но если сделала свой выбор, назад уже не возвращаюсь, не прокручиваю в голове, что было бы, поступи я иначе.
В этом плане я немного фаталист: считаю, что все складывается именно так, как должно быть. Ошибки, безусловно, были, но они сделали меня только сильнее, сделали той, кем я являюсь и что имею. И поскольку сегодня я ощущаю себя счастливым человеком, то, наверное, ничего не стала бы менять.
Woman.ru: Твой путь был без преувеличения тернистым. После «Фабрики звезд» сольная карьера не сложилась, и ты стала журналисткой. Злилась?
Ю. К.: Да нет. Почему?
Woman.ru: А как в таком случае ты воспринимала произошедшее?
Ю. К.: Есть какие-то глобальные мечты, а есть что-то более приземленное. И журналистика была этим приземленным. Я получала искреннее удовольствие от того, что делаю.
И я дала себе установку: если со сценой ничего не получится, буду журналистом. Эта профессия казалась мне более реалистичной, применимой в современных реалиях, поэтому я склонялась к ней. Более того: если взглянуть глобально на обе эти профессии, то можно заметить что в работе и журналиста, и артиста достаточно творчества.
Woman.ru: И тем не менее еще вчера ты пела с исполнителем на сцене, а сегодня берешь у него интервью…
Ю. К.: Конечно, в этом плане морально было тяжело. Приходилось наступать на горло своему самолюбию, гордости, пробиваясь сквозь толпу к артистам, с которыми еще не так давно я пела дуэтом на «Фабрике».
Было не очень приятно, но что поделать? Мне нужно было жить дальше, зарабатывать, развиваться. Я понимала, что нет никакого смысла сидеть и сокрушаться на судьбу. И я пошла дальше.
Woman.ru: Артисты, с которыми ты общалась, узнавали тебя? Не было желания воспользоваться моментом и, например, предложить записать совместную песню?
Ю. К.: Да, узнавали, но таких желаний у меня не возникало. Во-первых, это было бы странно. Во-вторых, я понимала, что они откажутся. А в-третьих, зачем ставить и себя, и артиста в неловкое положение?
Периодически я продолжала ходить на различные кастинги. Не сказать, что делала это активно: наверное, на тот момент была какая-то неуверенность в себе. Плюс ко всему я училась в институте. Одним словом, всему свое время. Видимо, мне нужна была эта пауза, чтобы обрести новые знания, опыт, силу и терпение.
Для меня это было важно: я женщина, которая станет мамой и которая хочет, чтобы у ее детей было хорошее образование. А что бы я им сказала, не будь у меня самой диплома об окончании института?
А ведь когда мы начали сотрудничать с Максимом Фадеевым, меня предупредили, что я буду вынуждена бросить институт (я как раз только-только поступила).
Woman.ru: Сегодня ты сказала, что все решения принимаешь довольно долго, взвешиваешь «за» и «против». Долго думала над предложением стать частью группы 5sta Family?
Ю. К.: Когда меня позвали в 5sta Family, я, конечно, обрадовалась, потому что хотела петь, мне нравилась как сама группа, так и музыкальный формат. Но вместе с тем я понимала, что будет сложно, ведь я приду на место девушки, во многом благодаря которой коллектив стал таким популярным. Я осознавала, что поклонники привыкли к прежнему составу, меня будут сравнивать, и это сравнение будет явно не в мою пользу, потому что люди не любят перемен.
Woman.ru: Но через четыре года ты неожиданно заявила, что уходишь…
Ю. К.: Да, это было очень сложное решение, но, на мой взгляд, единственно возможное на тот период времени. В какой-то момент у нас очень сильно испортились отношения, были пройдены точки невозврата: мы наговорили друг другу много неприятных вещей. Я очень гордый человек, поэтому понимала, что уже не смогу закрыть на сказанное глаза, забыть, простить, относиться к коллегам так же, как раньше. Естественно, все это отражалось на работе, и с каждым месяцем дела становились все хуже. Это был путь в никуда, поэтому я сказала, что ухожу. Потому что если уж меня послали, я ухожу (улыбается).
Woman.ru: Сегодня вы поддерживаете отношения?
Ю. К.: Не могу назвать нас друзьями, но мы в нормальных отношениях. Больше общаемся с Валерой (Валерий Ефремов, — прим. Woman.ru) — пару раз я даже приезжала в гости к нему и его девушке. Прошло достаточно времени… Тем не менее в глубине души чувствуется, что, возможно, остались какие-то обиды, недосказанность, претензии. В любом случае, уверена, что и для меня, и для них все сложилось только лучше.
Woman.ru: Ты сразу решила, что попробуешь сольную карьеру?
Ю. К.: Естественно, были амбиции попробовать себя в сольной карьере. Тем не менее никакого плана у меня не было: я просто сказала ребятам, что ухожу. Когда меня только звали в группу, было оговорено, что мы подпишем контракт на пять лет. В итоге никаких контрактов подписано не было, тем не менее, я решила сделать все по-честному и сказала ребятам, что доработаю год — как раз до истечения пяти лет. Так у ребят была возможность придумать, как поступить дальше. Хотя, конечно, работать бок о бок еще столько месяцев было для нас нелегкой задачей.
У меня, к счастью, все тоже сложилось благополучно. Мы дружим с Бьянкой, и как-то вечером на кухне за бокалом вина я поделилась с ней переживаниями. И Яна (она же Бьянка, — прим. Woman.ru) предложила написать для меня песню. Я не думала, что из этого что-то выйдет, но все равно согласилась. Прошло две недели, Бьянка позвонила и сказала, что на днях пришлет песню.
Но, к счастью, песня сразу очень понравилась, я тут же позвонила Яне со словами благодарности. Это была композиция «Ты не такой». Андрей Черный (жених нашей героини, — прим. Woman.ru) сделал мне аранжировку. Вместе с друзьями мы сняли клип в Риме за суперсмешные деньги: они все делали бесплатно, я лишь оплатила им проживание. Даже авиабилеты мы смогли выбить по бартеру.
Сложности начались потом, когда я понесла песню на радио. Когда ты приходишь один, и за тобой никто не стоит, у людей это сразу вызывает вопросы: «Где гарантия, что ты не артист одной песни?», «Что будет дальше?». В тот момент мне пришлось самой писать бизнес-планы, стратегии развития. Защищалась как на дипломе. Это был не самый приятный период, но, я уверена, тоже для чего-то нужный.
Woman.ru: А ты сама не боялась стать артистом одной песни?
Ю. К.: Конечно, боялась. Но тогда в принципе было непонятно, станет эта песня вообще популярной или нет. Угадать хит невозможно. Чтобы песня действительно взорвала, должно сойтись воедино множество факторов и обстоятельств.
Поэтому тогда все мои мысли были направлены на то, чтобы у нас хоть что-то получилось. К счастью, меня поддерживали близкие, друзья. В такие моменты важно, чтобы в тебя кто-то верил.
Woman.ru: И все-таки песня выстрелила…
Ю. К.: Да, и дальше было очень страшно. Ты понимаешь, что все ждут вторую композицию, и она должна быть как минимум не слабее, чтобы все поняли: ты не артист одной песни.
Вторым треком мы выпустили «Хьюстон», на который делали ставку, и практически сразу — «Внеорбитные». Тем не менее последняя песня понравилась публике сильнее. Я понимаю, что во многом это произошло благодаря проекту «Танцы». Тогда под мой трек танцевали одни из самых ярких участников — Катя Решетникова и Макс Нестерович.
Песня взлетела в топ iTunes, и теперь уже мне звонили с радиостанций и стали просить ее, что было неожиданно и очень приятно.
Woman.ru: Тяжело было удержать планку?
Ю. К.: Наша профессия не очень стабильная: тебя так или иначе шатает. Связывая свою жизнь с музыкой, публичностью, ты должен понимать, что это становится частью твоей жизни. Абсолютно.
Первые года полтора-два морально было очень тяжело: я находилась в постоянной панике с навязчивой мыслью «Нельзя останавливаться, надо записать новый трек, пора подумать о клипе…».
Нужно все равно уметь чувствовать момент, кайфовать от самой работы, а не только от результата. Кайфовать даже от ошибок, потому что без них не будет опыта. Невозможно всегда быть номером один. Бывают удачные периоды, когда прям прет, а бывает, что катастрофически не везет. Я стараюсь философски к этому относиться.
Woman.ru: А как относишься к негативу в своей адрес и много ли его получаешь?
Ю. К.: Смотря с кем сравнивать. Мне кажется, что у меня не очень много негатива, а по сравнению с некоторыми артистами, можно сказать, его вообще нет (улыбается). Если серьезно, то бывает всякое. Невозможно всем нравиться, да у меня и не стоит такой задачи.
Woman.ru: Сегодня ты записываешь новые песни, снимаешь клипы, гастролируешь. Как при всем этом находить время на личную жизнь?
Ю. К.: Кто ищет, тот всегда найдет. Не спорю, на сегодняшний день занятость у меня довольно большая. И тем не менее я не робот: мне тоже требуется отдых, время на себя. Так, например, на гастролях я нередко сплю днем, потому что понимаю, что другого времени у меня не будет. Или сегодня: я проснулась рано, поэтому решила погулять, подышать свежим воздухом. Тем более на улице такое солнце.
Да, сегодня я не имею возможности сходить в кино или провести вечер с друзьями в ресторане за длинной беседой, но для суперважных дел время всегда найду. К тому же я точно знаю, для чего все это делаю. На чаше весов моя карьера — то, о чем я мечтала, и от того, как я проведу этот период времени, зависит результат.
Woman.ru: У тебя скоро — 24 апреля — день рождения. Цифры в паспорте тебя как-то волнуют?
Ю. К.: Нет, конкретно цифры никаких эмоций не вызывают. Мы живем в такое время, что непонятно, кому сколько лет. Сегодня некоторые 18-летние девочки выглядят старше тридцатилетних. Поэтому мне важнее внутреннее ощущение и то, что я вижу в зеркале. К сожалению, отражение мне не всегда нравится. Бывают периоды, когда смотрю на себя и думаю: «Блин, что со мной не так?» (смеется). Но также бывают и периоды, когда я себе очень нравлюсь. Думаю, так происходит с каждой девушкой.
Woman.ru: Пройдя рубеж 30 лет, сталкиваешься ли ты с распространенными стереотипами «Пора замуж», «Пора рожать»?
Ю. К.: Конечно, сталкиваюсь. Это в принципе болезнь современного общества — навязывать свою позицию. Я считаю, у каждого человека свое время для тех или иных действий, решений, этапов. Вне зависимости от возраста. Лезть в чужую жизнь как минимум нетактично. Занимайтесь своей.
Выйти замуж, просто чтобы тебя не осуждало общество, или родить ребенка, чтобы тебя похвалили за обретение статуса «мама», — это глупо.
Сегодня мы знаем немало примеров того, как распадаются поспешные браки, семьи становятся неполноценными. На мой взгляд, это большие трагедии. И зачем осознанно идти на это, чтобы кому-то угодить?
Woman.ru: Если обобщить: твой жизненный план — каков он?
Ю. К.: Сегодня я занимаюсь карьерой и нахожу время на семью, на личную жизнь. Мне удается сочетать все весьма гармонично. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.
Woman.ru: Но, скажем, если ты забеременеешь, придется сделать паузу в карьере. Готова ли ты на это?
Ю. К.: Думаю, да, готова, хотя сидеть совсем сложа руки я просто не смогу. Не умею. В любом случае, загадывать не будем. Кто знает, как оно там будет?