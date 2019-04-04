Юлианна Караулова: «Выйти замуж, чтобы тебя не осуждало общество, или родить ребенка, чтобы тебя похвалили за статус ''мама'', — это глупо»

В интервью Woman.ru Юлианна Караулова рассказала, что ей дала «Фабрика звезд», понравилось ли работать журналисткой и как она успевает строить карьеру, не забывая о личной жизни.

Юлианна Караулова пообщалась с Woman.ru

Вся страна узнала о Юлианне Карауловой в 2004 году, когда она стала участницей суперпопулярного шоу «Фабрика звезд». Тогда о 16-летней певице говорили все. Однако дальше дело не пошло: после финала Юлианна подписала контракт с Максимом Фадеевым, но вскоре расторгла его, так как не получила желаемого. Зато захотела получить высшее образование.

Параллельно с учебой Караулова работала журналисткой и брала интервью у вчерашних коллег по сцене.

А потом снова встала с ними в один ряд: в 2011 году парни из группы 5sta Family предложили Юлианне прийти на замену ушедшей солистке Лое. Почти пять лет в коллективе, и вот уже в 2015-м наша героиня громко заявила о себе как о самостоятельной артистке.



Сегодня Караулова — популярная певица, у которой за плечами три сольных альбома (крайний «Быть сильными» вышел совсем недавно) и которую обожают миллионы. А еще наша героиня не только успешная звезда, но и счастливая женщина — в декабре 2016-го Юлианна получила предложение руки и сердца от Андрея Черного, с которым познакомилась еще на «Фабрике». Пара не спешит в ЗАГС, наслаждаясь статусом жениха и невесты. Обо всем этом и не только мы пообщались с Юлианной в интервью для нашего портала.



Woman.ru: Юлианна, какие эмоции у тебя возникают при упоминании «Фабрики звезд»?



Юлианна Караулова: Честно говоря, сейчас уже самые положительные. Хотя было действительно тяжело. Но прошло уже много времени, а у нашей памяти есть прекрасное свойство: она стирает неприятные детали, оставляя только хорошее.

«Для меня это был бесценный опыт, мощнейший старт, событие, поделившее мою жизнь на ''до'' и ''после''. Безусловно, для меня это очень значимо».

Woman.ru: Если сегодня можно было бы вернуться в период после финала «Фабрики», изменила ли бы ты что-нибудь?



Ю. К.: Думаю, нет: я в принципе не склонна к рефлексии. Я довольно долго принимаю решение, но если сделала свой выбор, назад уже не возвращаюсь, не прокручиваю в голове, что было бы, поступи я иначе.



В этом плане я немного фаталист: считаю, что все складывается именно так, как должно быть. Ошибки, безусловно, были, но они сделали меня только сильнее, сделали той, кем я являюсь и что имею. И поскольку сегодня я ощущаю себя счастливым человеком, то, наверное, ничего не стала бы менять.

«Мне казалось, что быть певицей — это несерьезно»

Woman.ru: Твой путь был без преувеличения тернистым. После «Фабрики звезд» сольная карьера не сложилась, и ты стала журналисткой. Злилась?



Ю. К.: Да нет. Почему?



Woman.ru: А как в таком случае ты воспринимала произошедшее?



Ю. К.: Есть какие-то глобальные мечты, а есть что-то более приземленное. И журналистика была этим приземленным. Я получала искреннее удовольствие от того, что делаю.

«Вообще по окончании школы я никак не могла определиться с профессией. Мне казалось, что быть певицей — это несерьезно».

И я дала себе установку: если со сценой ничего не получится, буду журналистом. Эта профессия казалась мне более реалистичной, применимой в современных реалиях, поэтому я склонялась к ней. Более того: если взглянуть глобально на обе эти профессии, то можно заметить что в работе и журналиста, и артиста достаточно творчества.



Woman.ru: И тем не менее еще вчера ты пела с исполнителем на сцене, а сегодня берешь у него интервью…



Ю. К.: Конечно, в этом плане морально было тяжело. Приходилось наступать на горло своему самолюбию, гордости, пробиваясь сквозь толпу к артистам, с которыми еще не так давно я пела дуэтом на «Фабрике».



Было не очень приятно, но что поделать? Мне нужно было жить дальше, зарабатывать, развиваться. Я понимала, что нет никакого смысла сидеть и сокрушаться на судьбу. И я пошла дальше.



Woman.ru: Артисты, с которыми ты общалась, узнавали тебя? Не было желания воспользоваться моментом и, например, предложить записать совместную песню?



Ю. К.: Да, узнавали, но таких желаний у меня не возникало. Во-первых, это было бы странно. Во-вторых, я понимала, что они откажутся. А в-третьих, зачем ставить и себя, и артиста в неловкое положение?



Периодически я продолжала ходить на различные кастинги. Не сказать, что делала это активно: наверное, на тот момент была какая-то неуверенность в себе. Плюс ко всему я училась в институте. Одним словом, всему свое время. Видимо, мне нужна была эта пауза, чтобы обрести новые знания, опыт, силу и терпение.

«К слову, за это время я получила два высших образования и считаю, что это очень круто».

Для меня это было важно: я женщина, которая станет мамой и которая хочет, чтобы у ее детей было хорошее образование. А что бы я им сказала, не будь у меня самой диплома об окончании института?



А ведь когда мы начали сотрудничать с Максимом Фадеевым, меня предупредили, что я буду вынуждена бросить институт (я как раз только-только поступила).

«Когда меня позвали в 5sta Family, я, конечно, обрадовалась, потому что хотела петь, мне нравилась как сама группа, так и музыкальный формат»

Woman.ru: Сегодня ты сказала, что все решения принимаешь довольно долго, взвешиваешь «за» и «против». Долго думала над предложением стать частью группы 5sta Family?



Ю. К.: Когда меня позвали в 5sta Family, я, конечно, обрадовалась, потому что хотела петь, мне нравилась как сама группа, так и музыкальный формат. Но вместе с тем я понимала, что будет сложно, ведь я приду на место девушки, во многом благодаря которой коллектив стал таким популярным. Я осознавала, что поклонники привыкли к прежнему составу, меня будут сравнивать, и это сравнение будет явно не в мою пользу, потому что люди не любят перемен.

«Естественно, выбор был непростой. Я много советовалась, звонила Игорю Матвиенко, своим педагогам с ''Фабрики''. Все они сказали, чтобы я соглашалась».

Woman.ru: Но через четыре года ты неожиданно заявила, что уходишь…



Ю. К.: Да, это было очень сложное решение, но, на мой взгляд, единственно возможное на тот период времени. В какой-то момент у нас очень сильно испортились отношения, были пройдены точки невозврата: мы наговорили друг другу много неприятных вещей. Я очень гордый человек, поэтому понимала, что уже не смогу закрыть на сказанное глаза, забыть, простить, относиться к коллегам так же, как раньше. Естественно, все это отражалось на работе, и с каждым месяцем дела становились все хуже. Это был путь в никуда, поэтому я сказала, что ухожу. Потому что если уж меня послали, я ухожу (улыбается).



Woman.ru: Сегодня вы поддерживаете отношения?



Ю. К.: Не могу назвать нас друзьями, но мы в нормальных отношениях. Больше общаемся с Валерой (Валерий Ефремов, — прим. Woman.ru) — пару раз я даже приезжала в гости к нему и его девушке. Прошло достаточно времени… Тем не менее в глубине души чувствуется, что, возможно, остались какие-то обиды, недосказанность, претензии. В любом случае, уверена, что и для меня, и для них все сложилось только лучше.



Woman.ru: Ты сразу решила, что попробуешь сольную карьеру?



Ю. К.: Естественно, были амбиции попробовать себя в сольной карьере. Тем не менее никакого плана у меня не было: я просто сказала ребятам, что ухожу. Когда меня только звали в группу, было оговорено, что мы подпишем контракт на пять лет. В итоге никаких контрактов подписано не было, тем не менее, я решила сделать все по-честному и сказала ребятам, что доработаю год — как раз до истечения пяти лет. Так у ребят была возможность придумать, как поступить дальше. Хотя, конечно, работать бок о бок еще столько месяцев было для нас нелегкой задачей.

«В итоге я все равно ушла раньше: вместо весны 2016-го покинула группу осенью 2015-го, так как парни нашли новую солистку, она адаптировалась».

У меня, к счастью, все тоже сложилось благополучно. Мы дружим с Бьянкой, и как-то вечером на кухне за бокалом вина я поделилась с ней переживаниями. И Яна (она же Бьянка, — прим. Woman.ru) предложила написать для меня песню. Я не думала, что из этого что-то выйдет, но все равно согласилась. Прошло две недели, Бьянка позвонила и сказала, что на днях пришлет песню.

«Признаюсь, я долго боялась открывать почту и слушать трек: переживала, что он может мне не понравиться».

Но, к счастью, песня сразу очень понравилась, я тут же позвонила Яне со словами благодарности. Это была композиция «Ты не такой». Андрей Черный (жених нашей героини, — прим. Woman.ru) сделал мне аранжировку. Вместе с друзьями мы сняли клип в Риме за суперсмешные деньги: они все делали бесплатно, я лишь оплатила им проживание. Даже авиабилеты мы смогли выбить по бартеру.



Сложности начались потом, когда я понесла песню на радио. Когда ты приходишь один, и за тобой никто не стоит, у людей это сразу вызывает вопросы: «Где гарантия, что ты не артист одной песни?», «Что будет дальше?». В тот момент мне пришлось самой писать бизнес-планы, стратегии развития. Защищалась как на дипломе. Это был не самый приятный период, но, я уверена, тоже для чего-то нужный.

Woman.ru: А ты сама не боялась стать артистом одной песни?



Ю. К.: Конечно, боялась. Но тогда в принципе было непонятно, станет эта песня вообще популярной или нет. Угадать хит невозможно. Чтобы песня действительно взорвала, должно сойтись воедино множество факторов и обстоятельств.



Поэтому тогда все мои мысли были направлены на то, чтобы у нас хоть что-то получилось. К счастью, меня поддерживали близкие, друзья. В такие моменты важно, чтобы в тебя кто-то верил.



Woman.ru: И все-таки песня выстрелила…



Ю. К.: Да, и дальше было очень страшно. Ты понимаешь, что все ждут вторую композицию, и она должна быть как минимум не слабее, чтобы все поняли: ты не артист одной песни.

«Я готовилась к тому, что меня будут критиковать».

Вторым треком мы выпустили «Хьюстон», на который делали ставку, и практически сразу — «Внеорбитные». Тем не менее последняя песня понравилась публике сильнее. Я понимаю, что во многом это произошло благодаря проекту «Танцы». Тогда под мой трек танцевали одни из самых ярких участников — Катя Решетникова и Макс Нестерович.



Песня взлетела в топ iTunes, и теперь уже мне звонили с радиостанций и стали просить ее, что было неожиданно и очень приятно.

«Первые года полтора-два морально было очень тяжело: я находилась в постоянной панике с навязчивой мыслью ''Нельзя останавливаться...''»

Woman.ru: Тяжело было удержать планку?



Ю. К.: Наша профессия не очень стабильная: тебя так или иначе шатает. Связывая свою жизнь с музыкой, публичностью, ты должен понимать, что это становится частью твоей жизни. Абсолютно.



Первые года полтора-два морально было очень тяжело: я находилась в постоянной панике с навязчивой мыслью «Нельзя останавливаться, надо записать новый трек, пора подумать о клипе…».

«Но постепенно приходит осознание, что так может вся жизнь пройти мимо тебя».

Нужно все равно уметь чувствовать момент, кайфовать от самой работы, а не только от результата. Кайфовать даже от ошибок, потому что без них не будет опыта. Невозможно всегда быть номером один. Бывают удачные периоды, когда прям прет, а бывает, что катастрофически не везет. Я стараюсь философски к этому относиться.



Woman.ru: А как относишься к негативу в своей адрес и много ли его получаешь?



Ю. К.: Смотря с кем сравнивать. Мне кажется, что у меня не очень много негатива, а по сравнению с некоторыми артистами, можно сказать, его вообще нет (улыбается). Если серьезно, то бывает всякое. Невозможно всем нравиться, да у меня и не стоит такой задачи.



Woman.ru: Сегодня ты записываешь новые песни, снимаешь клипы, гастролируешь. Как при всем этом находить время на личную жизнь?



Ю. К.: Кто ищет, тот всегда найдет. Не спорю, на сегодняшний день занятость у меня довольно большая. И тем не менее я не робот: мне тоже требуется отдых, время на себя. Так, например, на гастролях я нередко сплю днем, потому что понимаю, что другого времени у меня не будет. Или сегодня: я проснулась рано, поэтому решила погулять, подышать свежим воздухом. Тем более на улице такое солнце.

«Честно говоря, я не понимаю людей, которые говорят: ''У меня нет времени''».

Да, сегодня я не имею возможности сходить в кино или провести вечер с друзьями в ресторане за длинной беседой, но для суперважных дел время всегда найду. К тому же я точно знаю, для чего все это делаю. На чаше весов моя карьера — то, о чем я мечтала, и от того, как я проведу этот период времени, зависит результат.



Woman.ru: У тебя скоро — 24 апреля — день рождения. Цифры в паспорте тебя как-то волнуют?



Ю. К.: Нет, конкретно цифры никаких эмоций не вызывают. Мы живем в такое время, что непонятно, кому сколько лет. Сегодня некоторые 18-летние девочки выглядят старше тридцатилетних. Поэтому мне важнее внутреннее ощущение и то, что я вижу в зеркале. К сожалению, отражение мне не всегда нравится. Бывают периоды, когда смотрю на себя и думаю: «Блин, что со мной не так?» (смеется). Но также бывают и периоды, когда я себе очень нравлюсь. Думаю, так происходит с каждой девушкой.



Woman.ru: Пройдя рубеж 30 лет, сталкиваешься ли ты с распространенными стереотипами «Пора замуж», «Пора рожать»?



Ю. К.: Конечно, сталкиваюсь. Это в принципе болезнь современного общества — навязывать свою позицию. Я считаю, у каждого человека свое время для тех или иных действий, решений, этапов. Вне зависимости от возраста. Лезть в чужую жизнь как минимум нетактично. Занимайтесь своей.



Выйти замуж, просто чтобы тебя не осуждало общество, или родить ребенка, чтобы тебя похвалили за обретение статуса «мама», — это глупо.

«Сделать что-то в угоду обществу, при этом чувствовать себя некомфортно, жить несчастливо? Зачем это нужно?»

Сегодня мы знаем немало примеров того, как распадаются поспешные браки, семьи становятся неполноценными. На мой взгляд, это большие трагедии. И зачем осознанно идти на это, чтобы кому-то угодить?



Woman.ru: Если обобщить: твой жизненный план — каков он?



Ю. К.: Сегодня я занимаюсь карьерой и нахожу время на семью, на личную жизнь. Мне удается сочетать все весьма гармонично. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.





1 2 3 ... 20 Юлианна Караулова рассказала о карьерном пути и приоритетах сегодня

Woman.ru: Но, скажем, если ты забеременеешь, придется сделать паузу в карьере. Готова ли ты на это?



Ю. К.: Думаю, да, готова, хотя сидеть совсем сложа руки я просто не смогу. Не умею. В любом случае, загадывать не будем. Кто знает, как оно там будет?