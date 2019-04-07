Капли в нос, пижама и бандана: Айза Анохина называет 10 вещей, без которых жизнь не мила и на Бали

Изучив, кажется, все звездные косметички, Woman.ru идет дальше и предлагает нашим дорогим селебрити честно признаться, без каких предметов быта, продуктов питания, гаджетов и даже средств гигиены они не могут жить. На этот раз героиней рубрики «Люблю-не могу» стала рэп-исполнительница, телеведущая и блогер Айза Анохина.

Айза Анохина назвала 10 вещей, без которых не может обойтись на Бали

Если вас попросят назвать одну вещь, которая всегда при вас и в которой вы остро нуждаетесь ежедневно, что это будет? Телефон? Крем для рук? А, может, кофе?



Вам было бы интересно знать, какое бьюти-средство является незаменимым в косметичке Ольги Бузовой, без какой вещи не мыслит своей жизни Полина Гагарина или что предпочитает на завтрак Регина Тодоренко? В нашей рубрике «Люблю-не могу» вы сможете найти ответы на все эти вопросы и, возможно, взять на заметку что-то полезное для себя.

На этот раз свои секреты нам раскрыла Айза Анохина — бизнесвумен назвала те вещи, без которых не представляет своей жизни на Бали.

Именно на этом острове наша героиня проводит большую часть времени, изредка, но регулярно наведываясь в Москву. Если вы думаете, что впереди вас ждут перечисления легкомысленно-отпускных предметов типа купальника и крема для загара, смеем вас разубедить. Все гораздо оригинальнее.

Ежедневник

Это самая важная вещь в моей жизни в принципе. Я всегда и абсолютно все записываю в свой ежедневник — независимо от того, касается это работы или быта. Подобное занятие помогает мне контролировать практически все аспекты моей жизни и ничего не упускать.

Пенал

У меня огромный пенал с большим количеством цветных ручек и маркеров. Каждый цвет означает что-то конкретное. Благодаря этому, открывая ежедневник на той или иной странице, я точно знаю, насколько срочное дело и к чему оно относится — рэпу, моему бренду одежды, лаборатории стиля и так далее.

Наушники Apple AirPods

Когда я сильно устаю, единственное, что меня успокаивает, — это мантры. Есть что-то магическое в их звучании: я вставляю наушники, и, отключаясь от всего, переношусь в другое измерение.

Пижама

Я не могу спать без пижамы. Ни за что не лягу в кровать ни в чем другом. Причем пижама обязательно должна состоять из майки и шорт. Таких комплектов у меня около пятидесяти. Я не привязана к какому-то конкретному бренду, но чаще всего приобретаю комплекты в Oysho, могу купить шорты в H&M.

Кремы

В течение дня я использую огромное количество кремов — с самого утра и до ночи. Не могу точно сказать, какое из средств мне нравится больше всего, потому что наношу разные и практически одновременно. Думаю, один крем усиливает другой.



Тем не менее у меня есть любимчики: гель-крем All-J 6-in-1 (цена около 7 000 рублей), эликсир для тела Velvet Glow Elixir (цена около 2 000 рублей), гель для лица Revitalizing Gel марки M&M System (цена около 2 500 рублей). Также хочу отметить тоник для лица Balancing Toner Phyto-C (цена около 3 700 рублей).

Резинка для волос

Резинка всегда на моем запястье. Если ее нет, я начинаю паниковать (улыбается). Мои волосы вьются и постоянно лезут в лицо, поэтому для меня важно, чтобы я в любой момент могла их собрать и спокойно заниматься делами. Из резинок предпочитаю «пружинки», но могу сделать хвост и с помощью тканевой.

Капли в нос

Признаюсь: я боюсь, что в какой-то момент у меня может вдруг возникнуть заложенность носа. Однажды это произошло, когда мы уехали на дикий остров. Я неожиданно заболела, и мой нос не дышал целую неделю. После случившегося у меня появился страх, и теперь я всегда и везде ношу с собой капли.

Биологически активные добавки

У меня аллергия на глютен. Ежедневно после каждого приема пищи я пью специальные БАДы для усвоения глютена, потому что он содержится практически во всех продуктах. Более того: в последнее время я часто ем мучное и, чтобы не оказаться в реанимации, принимаю добавки, которые мне прописал врач-эндокринолог.

Расческа для ресниц

Не так давно я начала наращивать ресницы, а, как известно, за ними нужен уход. Поэтому каждый день я их расчесываю. Помимо того, что это необходимо делать, я таким образом успокаиваюсь и расслабляюсь.



Бренд расчески не помню, но мне ее подарила Слава — lash-мастер моей лаборатории стиля Ai❤Lab. Она лучше всех наращивает ресницы, поэтому в ее рекомендациях у меня нет ни единого сомнения.

Красная бандана

На острове жаркий влажный климат, поэтому о замысловатых нарядах здесь речи не идет. Но есть выход: на Бали бандана — это аксессуар, который делает любой образ более нарядным.



Вообще у меня очень много бандан, я покупаю их в разных странах. Но красная — одна из моих любимых! Я приобрела ее на открытии выставки американского граффити-художника Алека Монополи в Москве.