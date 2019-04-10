Лилия Абрамова о блогерстве и уверенности в себе: «Красавицей себя никогда не считала, и замечания про внешность меня не трогают. Возраст не скрываю, но чувствую себя на 22»

В интервью Woman.ru Лилия Абрамова ( @tatarkafm ) рассказала, почему в 45 лет внезапно решила заняться блогерством, как доказывала свою состоятельность не только обществу, но и мужу, и при чем здесь Путин.

Лилия Абрамова пообщалась с Woman.ru

Сегодня 49-летнюю Лилию Абрамову знают даже те, кто далек от Инстаграма, ведь ее жизненные и уморительно смешные ролики разлетелись по всему интернету. В настоящий момент на страницу этой харизматичной женщины подписано более трех миллионов фолловеров, но наша героиня относится к этой цифре довольно своеобразно.

«Что так мало? Я чувствую, что меня знает гораздо большее количество людей. Куда бы я ни пришла, меня везде узнают», — отметила Абрамова в разговоре с нашим порталом.

К слову, общались мы с Лилией больше часа: за это время я испытала и удивление, и восхищение, и смущение. Мы много смеялись, еще больше рассуждали. После такого разговора поднимается настроение (поверьте, от Абрамовой нельзя уйти без боли в щеках), и ты ощущаешь невероятный внутренний подъем. Наша героиня обладает даром заряжать людей позитивом.



Монологи Лилии можно разбирать на цитаты. Кстати, скоро такой «цитатник» появится. Абрамова соберет все свои знания, женскую мудрость, опыт и, конечно, юмор в одном месте — собственной книге…



Woman.ru: Лилия, после изучения вашей биографии сложилось впечатление, что блогерством вы занялись буквально в одно мгновение, без всяких предпосылок.



Лилия Абрамова: Так все и было. У меня даже отдаленно не возникало мысли попробовать себя в чем-то подобном.



Думаю, то, что я родила в 42 года (наша героиня — мама двоих детей. Старшему Алану 23 года, младшему Натану 6 лет, — прим. Woman.ru), было своего рода знамением. В связи с рождением второго ребенка мы переехали в другой район города, где я познакомилась с очень хорошими людьми — Дашей и Виталиком. Мы вместе гуляли с собаками, и они мне постоянно твердили: «Лиля, вас надо снимать».

«Я серьезно не относилась к их словам, так как вообще не понимала, что такое Инстаграм и любые другие соцсети, как они работают».

Спустя какое-то время мы сидели с Аланом, смотрели американский фильм. Главные роли там исполняли очень красивый парень и безумно неприятная, рыжая, конопатая девушка. Я стала возмущаться, ругать режиссера, но имя актрисы назвала неверно. Сын поправил меня. Мы очень любим спорить, вот и на этот раз без пари не обошлось. Алан тогда сказал: «Мама, если ты проиграешь, то полгода будешь делать то, что я тебе скажу». Я про себя подумала: «Я и так все делаю для него, для семьи, для дома, значит, все не так страшно». Как вы поняли, я проиграла и ждала «наказания».

«Сын и его друзья объяснили мне, что надо делать, мы вышли в лесопарк и с одного дубля отсняли разные видео, говорили все, что приходило в голову: то, что раздражает и веселит одновременно»

Тогда Алан сказал: «Будем снимать видео». Моя первая мысль, что мы будем снимать его. Когда сыну было 13-14 лет, и вайны в Инстаграме только набирали популярность, он пришел ко мне и сказал, что тоже хочет попробовать вместе с друзьями.

«Я тогда не отнеслась к этому серьезно и сегодня очень об этом жалею».

Я сказала: «Вы какой-то ерундой хотите заняться». И таким образом отбила ему всякое желание.



Но на этот раз сын хотел снимать именно меня. Он и его друзья объяснили мне, что надо делать, мы вышли в лесопарк и с одного дубля отсняли разные видео, говорили все, что приходило в голову: то, что раздражает и веселит одновременно. Еще несколько роликов сняли дома, а затем выложили все это в Инстаграм. Я тогда спросила у сына: «Кто это увидит?». Он сказал, что его друзья. Меня это устраивало: все нас знают, а значит, воспримут адекватно и с юмором.

«Прошла где-то неделя, и наши видео разошлись по разным пабликам-миллионникам, тут же появились фейковые страницы (около 15 штук), которые просто стали растаскивать мои ролики».

И в то время как в моем аккаунте было около трех тысяч фолловеров, на фейковых страницах числилось 150-180 тысяч. Больше полугода мы боролись с этими аккаунтами, и только после их блокировки у меня начался рост числа подписчиков.

«Всю жизнь я проработала в модной индустрии»

Woman.ru: Вы завели Инстаграм именно в тот момент, когда начали снимать ролики?



Л. А.: Да, до этого у меня ничего подобного не было. Более того: первые полгода я не имела доступа к собственной странице, так как боялась что-нибудь не то нажать. Что касается техники, я женщина глупая. Аккаунт создал и вел за меня сын, чтобы я просто могла наблюдать за тем, что происходит, нравится ли людям.

«Следующие полгода мы как раз боролись с фейковыми страницами, и в этот период в моей семье начался разлад. Муж не понимал, чем я занимаюсь, мы часто ссорились».

Однажды он даже разбил мой телефон, кричал: «Что ты меня позоришь? Я разве алкаш?». Оказалось, что какие-то друзья прислали ему одно из моих видео. Я пыталась объяснить, что это всего лишь сценка, актерский этюд, не имеющий ничего общего с реальной жизнью. Говорила: «Ты понимаешь, что я не про нашу семью рассказываю?». Но он не понимал. Лишь спустя продолжительное время успокоился.



Сын в какой-то момент потерял к моему занятию интерес. Друзья были очень загружены, да я и не хотела их дергать. Так у меня появился помощник, потом я познакомилась с Андрюшей (Андрей Борисов, — прим. Woman.ru), мы начали снимать совместные вайны. А там уже снова подключился Алан.



Woman.ru: То есть когда ролики стали популярными, у вас не было сомнений в том, что нужно продолжать? Или вы все-таки скептически относились к блогерству?



Л. А.: Нет, ничего подобного. Может, потому что я вообще не понимала, что это такое, ни за кем не следила. Уже позднее Алан мне показал какой-то из роликов Насти Ивлеевой, и мне показалось, что это действительно прикольно. Сегодня я по-прежнему ни за кем не слежу, если только это не мои близкие друзья-блогеры. Таких людей по пальцам пересчитать.

«В творчестве я продолжаю самовыражаться так, как мне хочется».

Woman.ru: Как появились все ваши персонажи — мама, Анжела, Гуля?



Л. А.: Мне 49 лет — представляешь, какой у меня богатый жизненный опыт? Плюс ко всему я люблю наблюдать и запоминать. Какие-то манеры, привычки и повадки своих персонажей я также подглядела в реальной жизни.

Изначально Анжелу придумал мой сын. Мы оба понимали, что мне нужен образ девушки немножечко легкого поведения. Не проститутки, а, скажем так, ищущей спонсора и любви. Я не сразу ее нащупала. Помню, еду в метро, и в вагон зашла девушка 25-27 лет, хоть и выглядела постарше. Очень приятной наружности, с длинными белыми волосами, но совершенно глупо одетая. И вдруг я заметила, что ее прямо колбасит: она то поправит заколку, то снимет ее, то распустит волосы, то соберет. И вот эту дерганность я от нее переняла. Тембральный голос, переходящий на фальцет, я тоже где-то услышала.

Гуля появилась случайно. Я всегда убиралась дома сама, но когда была глубоко беременна Натаном, делать это мне уже было сложновато. Во дворе у нас работали узбеки, и один все время ходил с женой. Ее звали Гуля. И я попросила ее убраться у меня. По-русски она совершенно не говорила, поэтому наш диалог был довольно забавным и очень хорошо отпечатался у меня в памяти. Потом она мыла полы у нас в подъезде, и мы еще не раз пересекались. Так она стала прообразом моей Гули.

Что касается мамы, то тут мы с Андреем просто садимся в кадр и импровизируем, ничего заранее не обговаривая. Сегодня мы можем многое себе позволить, но по-прежнему просто садимся, клеем на скотч телефон к окну, включаем лампу и так снимаем. Люди видят в этом отражение своей действительности и любят нас за реальность картинки.

Woman.ru: Чем вы занимались до того, как стать блогером?



Л. А.: Я родилась и выросла в славном городе Ташкенте, окончила театрально-художественный институт, полгода проработала в театре, но, поняв, что это не мое, ушла. Это был 1991 год — кругом бардак и хаос. И я устроилась в Театр моды при Республиканском Доме моделей, где стала работать и моделью, и режиссером. Через какое-то время его закрыли, что-то продали, и я решила открыть собственное модельное агентство, оно было одно из ведущих в республике. Я организовывала международные фэшн-фестивали на самом высоком уровне. В то время меня там знали все, я была очень популярна.

«В 1999 году, вскоре после рождения старшего сына, мы переехали в Москву».

Я поняла, что уже не смогу так плотно заниматься своим делом, и не стала открывать агентство здесь. Мне не хотелось отдаляться от семьи, так как было важно проводить максимум времени с ребенком. И я сменила вектор деятельности: устроилась в школу Натальи Крачковской, где преподавала дефиле, актерское мастерство, пластику, хореографию, ставила показы мод.



Woman.ru: Вы сказали, что в 1990-е были достаточно известной персоной в Ташкенте. То есть нынешняя волна популярности вас уже не удивила?



Л. А.: Да, для меня норма, что меня узнают. Мне это нравится. Я живу с ощущением, что я везде в кругу друзей. Люди же не просто так меня знают: они смотрят мои ролики не потому, что им больше смотреть нечего, а потому, что любят меня. Для них я член семьи, та самая любимая тетя, которую они давно не видели.

«Заметив меня, люди прямо дрожат, подбегают, обнимают, целуют — так классно. Меня это совсем не раздражает».

Woman.ru: Как супруг относится к вашей популярности?



Л. А.: Спокойно. Он привык к этому еще в Ташкенте: тогда, куда бы мы ни приходили, меня везде узнавали. Так что с этим проблем нет.



Woman.ru: Вы с мужем вместе уже 25 лет, прошли проверку огнем, водой и медными трубами. А тем временем мы знаем немало примеров, когда успех женщины становился катализатором разрыва…



Л. А.: Я родилась в Ташкенте, у меня папа — татарин, мама — русская. Как бы я не хотела, все равно впитала в себя восточные традиции, взгляды, которые проявлялись и в семейной жизни. Тем не менее никогда не было задачи сохранить семью. Ты просто живешь, понимаешь и принимаешь. А как можно по-другому? В моем понимании — только так.

«За 25 лет муж ни разу мня не разочаровал. И сейчас не разочаровывает. Но, признаюсь, есть желание получить свободу».

Свободу во всем. Иногда я возвращаюсь домой в четыре-пять часов утра. Сегодня супруг это понимает, но чего мне это стоило! Мы так ругались…



Ему было непонятно, что рабочие встречи, обсуждения, съемки порой так затягиваются. Нет, как женщине он мне доверяет — я ни разу не дала повода усомниться в своей порядочности. Никогда. Он скорее переживал, как я добираюсь, что со мной может что-то произойти. Сейчас я хожу с охраной, и супруг успокоился.

«Но я все равно мечтаю о свободе: хочу жить одна и ''навещать'' свою семью (смеется)».

Старший сын переехал в свою квартиру, младший четыре дня в неделю живет у моей мамы в соседнем доме, а пятницу, субботу и воскресенье проводит с нами. Поэтому у меня в планах жить одной (улыбается).



Woman.ru: А если супруг будет против?



Л. А.: Это его проблемы.



Woman.ru: Я смотрю, вы за словом в карман не полезете…



Л. А.: И всегда такой была.



Woman.ru: А как же традиции, о которых мы с вами говорили?



Л. А.: Сейчас моя жизнь перевернулась с ног на голову. Тем не менее я всегда была решительной. Я понимаю, что жизнь одна, и важно прожить ее так, как я хочу.

«Я сумасшедшая мать. И со страшим сыном до клеточки себя отдала. Примерно до его совершеннолетия у меня прямо крыша ехала»

Woman.ru: В какой момент к вам пришло удовлетворение, что вы живете той жизнью, которой хотите?



Л. А.: Наверное, сразу, как начала снимать. До этого у меня был период, около трех лет, когда я прямо рыдала. Жизнь проходила мимо… Вот рассказываю вам это, и аж ком в горле…



Помню, сидела на кухне с мужем и говорила ему: «Жизнь идет мимо меня. Она как поезд — мчится вдаль, а я стою тут, хоть и понимаю, что должна быть там, в этом поезде. У меня такой диапазон, я так много могу. Почему я занимаюсь не тем, чем хочу?».

«Супруг предлагал вернуться в театр, но это было не то. У меня были мысли попробоваться в кино, но я не люблю от чего-то и кого-то зависеть. Тем более в таком возрасте».

Еще 20 лет назад в силу восточного воспитания могла отбить поклоны, хоть и знала себе цену. Сейчас же я не готова подстраиваться.



Очень рада, что в итоге все сложилось так, и я нашла дело себе по душе. А тот факт, что оно еще и приносит отличный заработок, радует вдвойне.



Woman.ru: Как вы считаете, абсолютная самодостаточность женщины — это удар по самолюбию ее мужчины?



Л. А.: Я думаю, да. Муж об этом не говорит, но, наверное, его это задевает.



Woman.ru: И как в таком случае не подавить в нем мужчину?



Л. А.: Если он действительно мужчина, то его невозможно подавить, или же он сам себя подавляет. Что я могу с этим поделать? Собственно, и не собираюсь.



Woman.ru: А как же «муж и жена — одна сатана»?



Л. А.: Да, одна сатана. Но нужно понимать, что жизнь меняется (улыбается).



Woman.ru: Есть ощущение, что вы долгие годы жили жизнью детей, мужа, а сейчас наконец появилось время на себя.



Л. А.: Возможно, ты права. Дело в том, что я сумасшедшая мать. И со страшим сыном до клеточки себя отдавала.

Только с младшим сыном я поняла, что перегибалав этом отношении палку. Ребенку надо давать пространство, свободу. У Алана была только я, Натан же окружен гораздо большим количеством любящих его людей: тут и папа, и бабушка — моя мама. Сегодня я понимаю, что важно не количество проведенного времени, а качество.

«Как стать популярным? Не надо хотеть стать популярным»

Woman.ru: Возвращаясь к вашей деятельности: многие хотят стать блогерами именно в погоне за популярностью. Есть у вас рецепт того, как стать популярным блогером?



Л. А.: Не надо хотеть стать популярным. Надо иметь желание что-то дать людям.

Мне порой пишут: «Лиля, я хочу снимать. Подскажите, с чего мне начать?». Да ни с чего. Иди сними трусики, помой попу и ложись спать. Если ты задаешь такие вопросы, у тебя ничего не получится. Если ты не чувствуешь острой потребности в этом, как, например, поесть, принять душ или заняться сексом, даже не стоит начинать. Если твоя цель — стать популярным, заработать много денег, ты никогда этого не достигнешь. Это не бизнес, а творчество.



Woman.ru: Сегодня вы стали частью звездной тусовки, дружите с артистами, снимаетесь в клипах. Это то, что вы хотели?



Л. А.: Понимаешь, светская тусовка — это, как правило, очень интересные люди. Но не потому, что они звезды. Мне не важно, кто передо мной стоит.

«Возможно, я начну немного волноваться лишь перед двумя людьми: Путиным и Кадыровым. Все остальные — все равно что прохожие для меня, то есть не вызывают никаких эмоций».

Если человек мне приятен и интересен, я с ним общаюсь, если нет, то нет.



Woman.ru: Как относитесь к хейту?



Л. А.: Меня это веселит. Вот честно: мне абсолютно все равно, что обо мне думают. Конечно, если пишут прям что-то ужасное, я блокирую, но не потому, что меня это задело, а потому, что мне не хочется, чтобы этот комментарий «пачкал» те, что стоят с ним рядом. Близко к сердцу я никогда ничего не принимаю.

«Красавицей себя никогда не считала, поэтому замечания про внешность меня не трогают. Худая? Да, худая. Нос длинный? Ну что поделать».

Разозлить какими-то высказываниями меня можно, обидеть — точно нет. Обидеть меня могут только самые близкие люди.



Woman.ru: Вы открыто говорите о своем возрасте, не скрываете его…



Л. А.: А что его скрывать?



Woman.ru: Это уверенность в себе?



Л. А.: Думаю, да. У меня всю жизнь так было: я точно знаю, чего хочу, никогда не сомневаюсь, ни с кем ни о чем не советуюсь.

«Наверное, единственное несоответствие, это когда ты чувствуешь себя на 22-23 года, подходишь к зеркалу, а там — 49 лет (улыбается)».

Woman.ru: Неправда, вы выглядите моложе своих лет. Что делаете для того, чтобы сохранять красоту и молодость?



Л. А.: Если говорить о внешности, я чуть подправила верхние зубы, сделала микроблейдинг бровей (татуаж, — прим. Woman.ru) и чуть колю губы (примерно 0,3 препарата), чтобы они были более увлажненными. Ну и волосы крашу в разные цвета. В остальном спасибо генетике, ведь я даже спортом не занимаюсь.



Woman.ru: Вы сказали, что чувствуете себя на 22 года, при этом выглядите вы абсолютно органично. Я говорю и про макияж, и про прическу, и про одежду.



Л. А.: У моей мамы безупречный вкус. Я уверена: все идет от родителей. И вот мама с детства привила мне любовь к прекрасному. Плюс ко всему я всю жизнь проработала в индустрии моды и многое в этом понимаю. По жизни я стараюсь не наряжаться, и даже на красные дорожки выходить «на расслабоне». Хотя нет, один раз я все-таки наряжусь: когда выйдет моя книга.



Woman.ru: О чем она будет?



Л. А.: О жизни. Там будет все и, конечно, с юмором. Этой книгой я хочу показать, что в 49 лет жизнь только начинается. Сейчас книга находится еще в стадии написания, но, думаю, в октябре-ноябре мы уже ее выпустим.



Woman.ru: Сформулируйте ваш девиз по жизни.



Л. А.: Пришел, увидел, победил.



1 2 3 ... 18 Лилия Абрамова рассказала о своем творческом пути, семье и мечтах

Woman.ru: О чем вы мечтаете? Глобально.



Л. А.: Ну я же женщина. О чем я могу мечтать? О любви, конечно (улыбается).