Светлана Антонова: «Сохранить хорошие отношения с экс-супругом очень важно, но очень сложно. Наше общение с бывшим мужем наладилось лишь спустя десять лет»

В интервью Woman.ru актриса Светлана Антонова рассказала о своем рецепте семейного счастья, поделилась опытом общения с бывшим мужем и поведала, чему ее научила героиня, которую она сыграла в новом мини-сериале.

Светлана Антонова пообщалась с Woman.ru

Сегодня 39-летняя Светлана Антонова живет в гармонии с собой — снимается в кино и сериалах, а также успевает быть хорошей женой и мамой троих детей — 14-летней Марии, 7-летней Таисии и 3-летнего Арсения. От нашей героини веет мудростью и спокойствием.

Такого баланса актриса достигла не сразу. Антонова была дважды замужем, и только второй брак — с актером Александром Жигалкиным — она считает осознанным и по-настоящему счастливым.

Чего не скажешь о новой киногероине Светланы. 16 апреля на телеканале Dомашний стартует мини-сериал «Психология любви». Актриса играет успешную бизнесвумен Веронику, которая смогла построить блестящую карьеру, однако потерпела крах в личной жизни и потеряла доверие дочери-подростка…



Woman.ru: Светлана, смогла ли история Вероники, которую вы прожили, научить вас чему-то, открыть что-то новое?



Светлана Антонова: Конечно. Любая роль заставляет задуматься, обернуться и посмотреть на свою жизнь, своих детей. Когда я знакомилась со сценарием, некоторые реплики моей кинодочери тронули меня до дрожи. По своей манере общения она очень напомнила мне мою дочь Марию.



Когда Маша была совсем маленькая, у нас была очень похожая ситуация.

Я достаточно рано вернулась на работу, разошлась с первым мужем и подолгу пропадала на репетициях, спектаклях.

Конечно же, в тот нелегкий период мне очень помогали моя сестра и мама, но все же для меня и дочки было очень важно быть вместе. Иметь свое время. Общения, которое происходит утром и вечером, как у моей героини в сериале, совсем недостаточно.



Просто поймите: со временем эта нить, которая связывала маму и ребенка, теряется, и они начинают говорить на разных языках, не понимая друг друга. Хорошо, что я в своей личной жизни вовремя остановилась и справилась со всеми сложностями. В сериале все происходит совсем наоборот. Эта роль позволила мне пересмотреть наши отношения с Машей и продолжить движение в правильном направлении.

Старшая дочь Светланы Антоновой Мария

Woman.ru: Ситуация, с которой сталкивается Вероника, знакома многим людям. На ваш взгляд, психолог может помочь разобраться? Или корень проблемы нужно искать в себе?



С. А.: Хороший профессиональный психолог поможет разобраться в первую очередь в себе, и только потом — в сложившейся ситуации. Я сама очень увлеченно читаю книги по психологии и порой даже могу что-то посоветовать подругам (улыбается). Но если чувствую, что дело серьезное, лучше возьму подругу за руку и поддержу ее на встрече со специалистом. Считаю, что все наши переживания и проблемы лучше проговорить, чтобы они ушли, а не копились внутри.



Woman.ru: Вы бы смогли простить измену?



С. А.: Когда-то давно была настроена очень категорично и считала, что простить измену невозможно. Сейчас, когда повзрослела, думаю, что могла бы.



Woman.ru: В измене виноваты оба?



С. А.: Безусловно, всегда виноваты оба. У любой измены есть повод — почему она вообще произошла. Дальнейшее общение зависит от того, как оба человека будут себя вести и какая у них идеология в отношениях — чего они хотят, какую цель перед собой ставят, что им нужно друг от друга. Если это настоящая любовь, то, на мой взгляд, можно пережить этот момент и идти дальше вместе.

Измена, как я сейчас думаю, — это очень серьезное испытание для семьи, для пары.

Woman.ru: Вы, как и ваша героиня, однажды прошли через развод. На ваш взгляд, важно ли сохранять хорошие отношения с экс-мужем?



С. А.: Очень важно, но очень сложно. Конечно, нужно оставаться в хороших отношениях. Особенно, если есть дети, и папа с ними общается. Но обычно первое время, а это может быть год, пять, десять лет, разведенные люди находятся в довольно сложных отношениях, потому что расставание никогда не бывает легким.

«Разводятся всегда из-за каких-то неприятных обстоятельств. Это тяжело переносится и мужчиной, и женщиной».

Поэтому я всегда удивляюсь и радуюсь тем парам, которые уже через полгода после развода прекрасно общаются и даже дружат. У меня отношения с бывшим мужем наладились спустя десять лет. Сейчас мы стали общаться без обид, взаимных претензий, без вредности. Я уверена: у каждой пары этот срок свой. Но чем раньше люди снова начинают нормально общаться, тем лучше.



Woman.ru: Практически каждая современная женщина сегодня совмещает карьеру и семью. Есть у вас совет, как достичь в этом вопросе баланса, дабы не упустить что-то одно?



С. А.: Баланс здесь невозможен. Кроме того случая, если ты работаешь, а ребенок находится рядом с тобой. Например, если ты воспитатель в детском саду. Я такого себе позволить не могу, потому что знаю: если постоянно брать детей на съемки, они будут от этого страдать. На площадке не всегда комфортно и уютно. Кроме того, мама постоянно отвлекается и переживает, как там ребенок, поел ли он, где находится — сидит ли в вагончике или бегает на улице? Запихивает ли в рот сейчас кекс или надевает на голову грязные ботинки ее партнера? (Улыбается.)



Woman.ru: Так как же быть? Что ваш опыт показывает?



С. А.: Приостановиться и понять, что работа никуда не убежит. Ни в кино, ни в офисе — никакая. Женщина, которая занимается карьерой, боится, что не успеет чего-то. Но в правильный момент нужно понять, что пора остановиться — рожать детей, заниматься семьей, а потом выходить обратно на работу. Нужно это все как-то правильно варьировать. У меня получилось это сделать благодаря поддержке моего мужа Саши и старшей дочери Маши.



Woman.ru: Просто сегодня в том же Инстаграме каждая мама старается упорно доказывать, что она успешна, работает, востребована…



С. А.: Зачем кому-то что-то доказывать? Видимо, этой маме важнее ее собственные амбиции. Обычная правильная мама сидит дома и счастлива, что она находится с ребенком. Есть золотые слова: «Всему свое время». Есть время рожать, есть время сидеть с ребенком, а есть время заниматься карьерой. Потом придет время нянчить внуков.

Иногда в погоне за своими амбициями женщина ближе к сорока пяти годам начинает вдруг понимать, что упустила самое важное.

Она видит, что у всех вокруг уже появились дети. Да, она и сама вроде бы многого достигла: деньги, машина, карьера — все есть. А детей нет. Причем детородный возраст быстро уходит, поэтому все-таки лучше рожать до 45 лет. Хотя я не имею ничего против тех, кто впервые рожает в сорок пять. Просто в более раннем возрасте это легче и для мамы, и для ребенка.

«Я никогда не думала, что буду многодетной мамой. Даже не предполагала, что второй раз выйду замуж»



Фотограф В.Плотников

Woman.ru: В своих интервью вы говорили, что во второй раз вышли замуж осознанно. Как пришло это осознание, уверенность в своем мужчине?



С. А.: Я поняла, что люблю этого человека, что хочу с ним просыпаться и засыпать каждый день, как бы банально это ни звучало. Хочу, чтобы он все время был рядом. Когда понимание приходит, ты уже не желаешь никуда этого человека отпускать. Мечтаешь родить от него детей. Это тоже звучит очень романтично и литературно, но я действительно четко понимала, что хочу быть с этим мужчиной, что это мой мужчина.

Мне нравится, как он выглядит, как пахнет, он ничем меня не раздражает.

Немаловажным фактором была и наша старшая дочка Маша. На момент знакомства с Сашей я была разведена, и в приоритете у меня было счастье ребенка, а не мое собственное. Когда я увидела, что Маша очень здорово общается с Сашей, ощутила внутреннее спокойствие и настоящее счастье. Спустя некоторое время дочь сама сказала: «Давайте уже жить вместе, хватит встречаться и ходить ужинать» (улыбается). Как-то так все гармонично и сложилось.



Woman.ru: В современном мире браки нередко распадаются. По самым разным причинам. У вас есть универсальный совет, как сохранить союз?



С. А.: Нет такого совета, потому что невозможно в 18 или 20 лет быть мудрее, чем в 30 или 40. Мне кажется, каждому из нас дано свое испытание, которое надо пройти. Говорят же, что на ошибках учатся, хотя набивать шишки — это больно.

Нет рецепта, как выйти замуж в 20 и прожить вместе 40 лет. Это трудно, потому что с возрастом мы меняемся. И через 5, и через 10, и через 15 лет, и даже через год мы уже совершенно другие люди.

Судьба — тоже немаловажный фактор. И Бог, который посылает нам разные испытания, чтобы наша душа росла. Если так складывается, что люди идут рука об руку вместе с молодости до 40 лет и дальше, то это большая редкость и огромное счастье. Я всегда восторгаюсь, когда вижу такие пары. Причем когда они не просто терпят друг друга ради детей, а действительно счастливы жить вместе. Когда переживают трехлетний кризис в отношениях, потом пятилетний — да все кризисы, какие бывают. Проходят через них, не опускают рук и не говорят: «Да пошло все к черту». А двигаются вперед.



Мои родители вместе с девятого класса. Конечно, за эти годы они ругались, даже расходились. Всякое бывало, но, несмотря ни на что, они до сих пор вместе и любят друг друга еще больше, чем раньше. Этакое второе дыхание для отношений. Или уже даже двадцать второе, поскольку они так долго вместе (смеется). Вот это и есть сила любви, крепость отношений, проверка жизнью.



Woman.ru: Вы растите троих детей. Какие эмоции у вас вызывает статус многодетной матери? Всегда мечтали о большой семье?



С. А.: Я никогда не думала, что буду многодетной мамой. Если бы мне сказали об этом десять лет назад, я бы не поверила. Я даже не предполагала, что второй раз выйду замуж. Мы жили вдвоем с Машей, и я была абсолютно уверена, что так будет всегда. Так и было, пока мы не встретили Александра, по которому постепенно начали скучать и захотели быть с ним вместе.

Конечно, я мечтала о большой семье, но не знала, что она у меня будет настолько большой!

Всегда представляла, что полноценная семья — это 3-4 человека. А сейчас поняла, что чем больше детей, тем больше счастья в доме, смеха, шума и радости.



Woman.ru: Ваш главный принцип воспитания?



С. А.: Сильно любить детей. Это мой главный принцип. Слушать их, разговаривать с ними и стараться быть все время рядом. Понимать, каждый раз вспоминать себя в этом возрасте и не забывать о том, что мы вдруг, неожиданно стали большими, а совсем недавно были такими же подростками.

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Woman.ru: Продолжите фразу: «Моя семья — это…».



С. А.: Мы шутим сейчас, что мы все — это один большой паззл, в который каждый день добавляются новые картинки, эмоции из наших семейных праздников, различных событий и путешествий. Я бы пожелала всем женщинам, чтобы у них тоже такой паззл сложился. Пусть даже не с первого раза. У меня тоже не сразу получилось, хотя я выходила замуж, думая, что это один раз и на всю жизнь. Невозможно предсказать, в какое полотно сложится наш паззл, но я точно знаю — все в наших руках.