Марьяна Ро: «Я категорически не готова экономить на еде: если мне хочется морского ежа, который стоит 10 тысяч рублей, то я покупаю и ем его»

В интервью Woman.ru популярный блогер Марьяна Ро рассказала о своем отношении к известности, страхах, любви к путешествиям и рэперу Face.

Woman.ru пообщался с Марьяной Ро

Марьяне Ро всего 19 лет, а она уже сумела завоевать сердца миллионов человек в России и за ее пределами. Секрет успеха нашей сегодняшней героини виден невооруженным глазом: все дело в ее непосредственности, искренности и стремлении быть, а не казаться.

Марьяна не только блогер, но и певица: девушка успешно записывает собственные песни, снимает клипы.

Интересна общественности и ее личная жизнь: Рожкова (настоящая фамилия героини) встречается с рэпером Face.



Мы попытали понять, кто скрывается за образом любимой миллионами Марьяны Ро. Что из этого получилось, читайте в нашем интервью.



Woman.ru: Марьяна, на твой взгляд, благодаря чему ты так стремительно прославилась на всю страну и за ее пределами?



Марьяна Ро: Все просто: когда я начинала набирать популярность, была одним из немногих блогеров, по-настоящему искренних со своей аудиторией. Всегда говорила то, что думаю, шутила на разные темы. Впрочем, я и сейчас такая.

Woman.ru: Как реагируешь на критику?



М. Р.: Признаюсь, еще несколько лет назад любое негативное высказывание в мой адрес могло заставить меня плакать.

«Папа даже однажды заметил: ''Я что, плачу за интернет, чтобы моего ребенка оскорбляли?''».

Сейчас я отношусь к этому уже более спокойно.



Woman.ru: Несмотря на обиду, ты понимала, что нужно идти дальше. Что тобой двигало?



М. Р.: Деньги. Так было раньше, так есть и сейчас.



Woman.ru: У тебя огромное количество поклонников. Хочешь сказать, что ты стараешься не ради них?



М. Р.: Безусловно, я занимаюсь этим еще и ради подписчиков. Но правда в том, что они уходят так же быстро, как приходят. Сегодня они пишут Егору Криду о том, как любят его и с нетерпением ждут выхода нового альбома, а завтра обращаются с теми же словами уже ко мне. По-моему, люди ведут себя странно, и когда я об этом думаю, мне становится грустно.



Woman.ru: Как на тебя повлияла известность? Изменилось ли отношение твоих знакомых?



М. Р.: На данный момент в мой круг общения не входят люди, которых я знала до своей популярности.

«Если говорить о том, как я изменилась, то известность повлияла на меня скорее негативно, чем позитивно: у меня начались психозы, приходилось посещать психотерапевта».

Бывало, когда я шла по улице, меня узнавали и начинали буквально дергать за одежду, просили сфотографироваться, нарушая мою зону комфорта. Конечно, я понимаю, что это издержки популярности, но теперь я стала более закрытой, хотя раньше могла открыться каждому.



«Я никогда не понимала людей, которые с дрожащими руками подходят к своему кумиру и просят с ним сфотографироваться»

Woman.ru: А что если человек действительно твой фанат и, возможно, ждал эту встречу всю жизнь?



М. Р.: На самом деле я никогда не понимала людей, которые с дрожащими руками подходят к своему кумиру и просят с ним сфотографироваться. Лично у меня такого никогда не было, хотя тоже есть любимые актеры и певцы. Просто я отношусь к этому по-другому: даже если где-то и встречу своего кумира, то предпочту радоваться молча, не стану подходить к нему и нарушать его личное пространство.



Woman.ru: Есть ли у тебя преданные фанаты?



М. Р.: Есть, но их очень мало. В большинстве своем это маленькие дети, которые еще не выросли и не успели решить для себя, что им не нужна искренность. Почему-то. Взрослея, люди становятся лицемерными. К сожалению, такова правда жизни.



Woman.ru: Возвращаясь к твоей деятельности: чтобы быть такой популярной как ты, надо много работать. У тебя есть помощники, команда?



М. Р.: Да, я плотно работаю с командой Yoola. Она помогает мне c развитием канала на YouTube, решает различные проблемы и вопросы, которые возникают на платформе, а также консультирует меня в вопросах продвижения и PR.



Woman.ru: Чего ты боишься?



М. Р.: Боюсь остаться одна.

«В моменты одиночества мне становится грустно, появляется ощущение ненужности».

Поэтому я стараюсь, чтобы меня всегда окружали люди, которых я хотела бы видеть рядом с собой на протяжении всей жизни. Наверное, я социально зависима, но не от большого количества подписчиков, с которыми даже не знакома лично. Мне будет достаточно присутствия одного человека, рядом с которым я тоже хочу быть.



«Я не хочу показывать настоящую себя людям, которых, возможно, никогда в жизни не встречу»



Woman.ru: У тебя в голове очень много негативных мыслей. На мой взгляд, это не та Марьяна, которую люди видят в интернете.



М. Р.: Абсолютно верно. Я не хочу показывать настоящую себя людям, которых, возможно, никогда в жизни не встречу. И не имеет значения, публичный я человек или нет.



Woman.ru: Сегодня тебе нравится быть узнаваемой?



М. Р.: Скорее нет, чем да.



Woman.ru: Почему?



М. Р.: Когда мои подписчики встречают меня, они начинают вести себя так, будто я обезьянка в клетке, и это очень раздражает. Кстати, по этой же причине я стараюсь не ходить в зоопарки.

«Когда вижу животное, на которое все смотрят и так и норовят сфотографировать, сразу думаю: ''Да это же я''».

Еще мне не нравится, когда снимают исподтишка. Например, сижу я в кафе и ем, а в это время какие-то незнакомые люди могут из-за угла меня фотографировать, не думая о том, что мне это может быть неприятно.



Другое дело, когда они подходят и искренне восхищаются: «Ты такая крутая!», «У тебя очень смешные видео!», «Спасибо за творчество!». В этом случае я никогда не откажу им в просьбе обняться или сделать совместное фото.



Woman.ru: Кем видишь себя через несколько лет?



М. Р.: Счастливой мамой.



Woman.ru: В одном из своих интервью ты говорила, что хочешь учиться на архитектора за рубежом. Твоя мечта исполнилась?



М. Р.: Да, сейчас я как раз учусь на архитектора в Японии. В Москву приехала всего на две недели, потом снова вернусь туда.



Woman.ru: В тех же интервью ты неоднократно рассказывала, что много зарабатываешь. Бывало ли такое, что у тебя заканчивались деньги?



М. Р.: Нет, я всегда откладываю их на будущее. Не помню, чтобы на моей кредитке когда-нибудь оставались последние 5 тысяч рублей. Надеюсь, такого никогда не будет.

«На чем я категорически не готова экономить, так это на еде: если мне хочется морского ежа, который стоит 10 тысяч рублей, то я покупаю и ем его»

Woman.ru: Ты вообще экономная девушка?



М. Р.: Смотря в чем. К примеру, не особенно люблю тратиться на одежду.

«Но на чем я категорически не готова экономить, так это на еде: если мне хочется морского ежа, который стоит 10 тысяч рублей, то я покупаю и ем его».

Woman.ru: В таком случае на что или на кого ты тратишь деньги, не считая? А какие расходы считаешь напрасными?



М. Р.: Никогда не жалею денег на маму и папу.



Напрасные траты для меня — это обувь, которая стоит 50-60 тысяч рублей, потому что какой бы дорогой она ни была, все равно изнашивается. Лишь однажды я изменила себе, выложив крупную сумму денег на свои первые кроссовки Gucci, но понравились они мне из-за красивого цветочного рисунка, а не потому, что это Gucci.



Woman.ru: Ты можешь купить себе одежду в масс-маркете?



М. Р.: Да, я люблю одеваться в таких магазинах, как Zara, H&M и Uniqlo.



Woman.ru: Как ты распорядилась своим первым крупным заработком?



М. Р.: Первый крупный заработок я получила в 9 лет, когда у меня появился свой сайт по продаже японских товаров, которые я перенаправляла в Южно-Сахалинск. На полученные деньги я купила новый товар.



Woman.ru: Кто помогал тебе открыть свой сайт?



М. Р.: Не поверите, но я сделала это сама. На самом деле это был самый обычный генератор сайтов, где ты просто заходишь, выбираешь подходящий тебе шаблон и запускаешь его.



Woman.ru: Как девятилетней девочке пришла в голову такая идея?



М. Р.: Просто я всегда хотела быть похожей на своего отца. Дело в том, что он у меня бизнесмен, поэтому я с детства видела много денег.

«Мне так нравились эти разноцветные бумажки, что я мечтала скорее зарабатывать их сама».

Woman.ru: Отец не говорил тебе, что в таком возрасте еще рано заниматься бизнесом?



М. Р.: Нет, ведь я этого очень сильно хотела, поэтому папа не стал меня останавливать. Он поддерживал меня и даже помогал с доставкой товаров.

«На себя я практически ничего не трачу, потому что у меня всегда есть такая прекрасная возможность, как бартер. Я всегда могу сходить, например, к косметологу за рекламу»

Woman.ru: Предлагаю немного поговорить о тебе. Много ли ты тратишь на уход за собой?



М. Р.: На себя я практически ничего не трачу, потому что у меня всегда есть такая прекрасная возможность, как бартер. Я всегда могу сходить, например, к косметологу за рекламу.



Единственный раз, когда я отдала за процедуру деньги, был во время моего похода на чистку лица. Вообще-то я и тогда должна была сделать рекламный пост в Инстаграме и ничего не платить, но то, что мне сделали, было настолько некачественно и непрофессионально, что я решила отдать им деньги, лишь бы не писать о них.



Woman.ru: К вопросу о внешности: в отличие от многих коллег-блогеров ты предстаешь перед поклонниками абсолютно естественной. Это уверенность и любовь к себе или осознанный выбор?



М. Р.: Да, я уверена в себе и не вижу причин замазывать лицо толстым слоем тонального крема.

«Даже если у меня выскочит прыщ, я скорее сфотографируюсь и подпишу этот снимок словами: ''Знакомьтесь, это Валера''».

Woman.ru: А если в ответ получишь критику своей внешности?



М. Р.: Меня это никак не обижает. Главное — мне все нравится. Какая разница, что думают другие?

«Если, проснувшись утром, я посмотрю на себя в зеркало и пойму, что мне нравится мое отражение, у меня будет хорошее настроение, и я вполне останусь довольна собой»

Woman.ru: Зависит ли твоя самооценка от мнения окружающих? Скажем, важно ли тебе слышать комплименты от любимого человека?



М. Р.: Нет, я в принципе не люблю комплименты, поэтому этот факт никак не влияет на мою самооценку. Если, проснувшись утром, я посмотрю на себя в зеркало и пойму, что мне нравится мое отражение, у меня будет хорошее настроение, и я вполне останусь довольна собой.



Woman.ru: На твой взгляд, за какие качества тебя ценят близкие? И от каких черт тебе самой хотелось бы избавиться?



М. Р.: Думаю, близкие ценят во мне человечность и простоту.

«Самой мне не нравится то, что я слишком ранимая».

К примеру, недавно мы с моим молодым человеком (рэпер Face, — прим. Woman.ru) хотели посмотреть фильм про Винни-Пуха, но все закончилось тем, что уже на первых минутах у меня началась истерика, и я попросила его выключить это. Мне было больно и обидно смотреть на то, как Кристофер Робин повзрослел и перестал верить в сказки.

«Если о нашей паре говорят что-то забавное, мы просто смеемся над этим»

Woman.ru: Ты давно на виду. Твои первые серьезные отношения стали достоянием общественности. Сегодня ты не скрываешь, что встречаешься с Face, и вновь твой роман широко обсуждается. Легко ли строить личную жизнь на глазах у миллионов?



М. Р.: Легко. Например, если о нашей паре говорят что-то забавное, мы просто смеемся над этим. Так, однажды нам было очень весело наблюдать за тем, как из-за того, что мы отписались друг от друга в Инстаграме, люди решили, что мы расстались.



Woman.ru: Недавно ты снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Как на это отреагировал твой любимый?



М. Р.: Нормально, он ведь взрослый человек. После окончания съемок сказал, что получилось очень здорово.

«Мне кажется, больше всего моего молодого человека цепляет мое чувство юмора»



Woman.ru: Что твоему молодому человеку особенно в тебе нравится?



М. Р.: Мне кажется, больше всего его цепляет мое чувство юмора.



Woman.ru: А тебе в нем?



М. Р.: Мне в нем нравится абсолютно все!



Woman.ru: Вы комментируете творчество друг друга или эта тема неприкосновенна?



М. Р.: Не помню, чтобы он когда-то затрагивал тему моего блога. Иногда я показываю ему свои видео в стадии монтажа, и тогда он их оценивает. Как правило, ему нравится.

За себя могу сказать одно: я считаю, что все, что он делает, — это круто.

«В свободное время я люблю смотреть мультфильмы и делать разные маски для лица»

Woman.ru: Как ты предпочитаешь проводить свободное время?



М. Р.: Я люблю смотреть мультфильмы и делать разные маски для лица. Еще мне нравится ходить на мюзиклы и читать книги, но последнее меня зачастую морально выматывает.

«Но моя самая большая страсть — это путешествия: я просто обожаю посещать новые места, особенно те, у которых есть своя история».

Поехать в Таиланд, чтобы прогуляться по торговому центру и купить тайскую косметику, — точно не мое. Мне не нравится бесполезное времяпрепровождение, когда ты сидишь возле бассейна и просто листаешь ленту Инстаграма. Так я могу провести первые 2-3 дня, а дальше предпочту активный отдых: катание на зиплайне (спуск с использованием сил гравитации по стальному канату, — прим. Woman.ru) или дайвинг.



Woman.ru: Ты оптимист или пессимист по жизни?



М. Р.: По настроению. Иногда я Марьяна Ро, а иногда — просто Марьяна Рожкова.



Woman.ru: Если бы сегодня у тебя была возможность вернуться в прошлое и что-то исправить, что бы ты сделала?



М. Р.: Ничего. Я люблю и ценю все, что у меня есть. И если бы я поменяла что-то в прошлом, то, возможно, не беседовала бы сейчас с вами за этой чашкой чая.

1 2 3 ... 18 В беседе с нашим порталом известный блогер Марьяна Ро рассказала о своем отношении к популярности

Woman.ru: Как бы ты сама описала себя в нескольких словах?



М. Р.: Люди думают, что я странная и непонятная, но в жизни я самая обычная девушка.