«Для того, чтобы взлететь, человеку нужен человек»: режиссер Аксинья Гог о своем новом фильме и отношениях с мужчинами

12 апреля в 18-30 ТВ-3 покажет фильм «Как выйти замуж. Инструкция». Woman.ru встретился с режиссером картины Аксиньей Гог и поговорил с ней не только о картине, но также и о том, что не так с современными девушками и мужчинами, как перестать беспокоиться и найти идеального мужа.

Фильм «Как выйти замуж. Инструкция» рассказывает историю обаятельной журналистки Полины. Ей немного за тридцать, и она страдает от одиночества. Однажды Полина получает в подарок магический браслет, с помощью которого может «примерить» жизнь с другими мужчинами — перенестись на несколько лет вперед, чтобы узнать, как сложится их совместное будущее.

Главную роль в фильме исполнила звезда «Интернов» Яна Гурьянова, а режиссером выступила Аксинья Гог, выпускница ГИТИСа и ВГИКа, автор одной из новелл фильма «Петербург. Только по любви». С ней-то мы и поговорили.



Woman.ru: Аксинья, расскажите, как появилась эта история?



Аксинья Гог: Ее целый год писала сценаристка «Психологинь» Даша Шелякина. Затем мне позвонили представители ТВ-3 и предложили снять проект. Честно скажу, согласилась не сразу. Но я стала о нем думать и вначале зацепилась за не самую очевидную в сценарии идею — что мир меняется в зависимости от того, какой мужчина рядом с героиней. Если вы посмотрите фильм, то заметите, что разные «жизни» Полины сняты в разной стилистике. Создавать их было очень увлекательно, там можно было бесконечно что-то придумывать.

Я решила снять эту историю и не пожалела. Уверена, многим женщинам картина будет близка. Этот фильм можно было бы даже назвать феминистским — и пусть никого не вводит в заблуждение название. С тем же успехом его можно было бы назвать «Как не выйти замуж. Инструкция» (смеется).



Woman.ru: Авторы часто говорят, что их фильм интересный, смешной, грустный, но полезный? Что скажете про свой?



А.Г.: В каждом эпизоде наша героиня решает свои психологические проблемы. Ситуации, с которыми она сталкивается, мы все проходили в жизни. Как-то после съемочного дня мы с исполнительницей главной роли Яной Гурьяновой сели поговорить, и я помню, как она воскликнула: «Да это же прям точно про меня!». Я и про себя это могу сказать.

Например, каждая из нас когда-то хотела стать идеальной для своего единственного, старалась понравиться ему во что бы то ни стало. Слава богу, с возрастом это проходит.

Но это сугубо наше, постсоветское, заложенное воспитанием — ведь бабушки и мамы постоянно говорят о том, что женщина должна терпеть, должна все уметь, все успевать, во всем угождать мужу. А современная психология учит обратному: чтобы стать счастливой, нужно сначала научиться ценить себя, нужно обрести самодостаточность. Нельзя вступать в отношения только потому, что «так принято». Это нужно делать, только если для тебя это является переходом на какой-то новый уровень.



Woman.ru: В начале фильма Полина, уже пережившая измену в браке, — весьма самостоятельная и самодостаточная девушка, но она все равно идет к психотерапевту, чтобы понять, что с ней не так и почему она одинока. Нет ли тут противоречия?



А.Г.: По-моему, позиция «я такая классная, мне никто не нужен» — это тоже фигня какая-то. Для того, чтобы взлететь, человеку нужен человек. Самое важное в жизни — это человеческое тепло. Но чтобы оно было настоящим, его нужно искать внутри. Многие считают так: вот я сейчас женюсь или выйду замуж и меня будут любить таким, какой я есть. Но это же не так! Сейчас эти взгляды как будто стали уходить в прошлое — все меняется прямо у нас на глазах.

Не надо «подтягивать» реальность под свои представления о ней. Нужно уметь расслабиться и принять обстоятельства такими, какие они есть, со всеми плюсами и минусами. Научитесь принимать свое «я» и доверять окружающему миру. Когда я вижу это в других людях, я кайфую. Мне лично в этом очень помогает моя работа. Этот фильм тоже помог.



Woman.ru: В картине один из главных героев — психотерапевт Владовский, прототипом которого стал, как можно догадаться, доктор Лабковский. Вы сами читаете его советы? Следуете им?



А.Г.: В разные периоды жизни по-разному. Иногда открываю — и прямо тошнит от него, а иногда что-то попадает в цель. Дело в том, что у каждого периода жизни есть свои особенности, нельзя все и всех грести под одну гребенку. Если у кого-то случился несчастливый брак — что ж, наверное, ему или ей надо было такое пережить, чтобы выйти на новый этап развития. Универсальных рецептов нет. И слово «Инструкция» в названии нашего фильма — это стеб, потому что никаких инструкций не существует. Поэтому я и психологам не очень доверяю — не понимаю, с чего они решили, что могут с первого знакомства вот так запросто заглянуть внутрь и понять, что у меня в душе.

Woman.ru: Хотели бы иметь такой браслет, как у Полины?



А.Г.: Мне кажется, все хотели бы. И не только, чтобы узнать, что тебя ждет с партнером. Вообще мы и так всегда пытаемся просчитать, что будет, так что в каком-то смысле этот магический браслет есть у каждой женщины. Встречая мужчину, мы все пытаемся предугадать, что нас ждет с ним дальше, строим какие-то свои планы. Но фишка в том, что ты не знаешь и не можешь знать, что именно будет впереди.



Woman.ru: Почему на главную роль вы выбрали именно Яну Гурьянову?



А.Г.: Я знаю ее очень давно, еще со времен учебы в ГИТИСе, и она мне всегда нравилась. У Яны интересная энергия, она очень своеобразный человек: относится ко всему с изрядной порцией скептицизма и иронии — и это идеально подошло ее героине.

Я вообще почти со всеми актерами уже была знакома прежде. С Амбарцумом Кабаняном и c Сережей Чирковым мы вместе учились в ГИТИСе, Саша Черкасова и Оля Дибцева — мои подружки, Юру Быкова я знаю еще со времен фильма «Жить». Поэтому и атмосфера на площадке у нас была очень теплая, дружеская.



Woman.ru: Вы сняли уже больше десятка коротких метров, но до крупных форматов добрались только сейчас. Это можно назвать осознанным выбором или стечением обстоятельств?



А.Г.: Это мой выбор, мне много всего предлагали, но я отказывалась. Хочется создавать что-то свое, честное, настоящее. Я могу снимать, только если верю в сценарий, если он меня зажигает, если я чувствую, что могу сказать что-то, что действительно хочу сказать. «Как выйти замуж. Инструкция» — это первый проект в моей жизни, который я снимала по чужому сценарию, но я с ним сроднилась и очень его люблю.

До этого я работала исключительно над авторскими историями — даже если это была реклама или клипы. «Как выйти замуж» тоже считаю авторским проектом. В нем простым и доступным языком рассказано про вещи, которые касаются каждого из нас. Он даже мне самой помог пересмотреть взгляды на некоторые вещи и изменить обстоятельства моей личной жизни. И я буду рада, если он поможет кому-то еще.



Woman.ru: Чем вы сейчас занимаетесь? Что ждать в ближайшее время?



А.Г.: Скоро выйдет новый короткий метр «Обмен» — он, не поверите, про захват заложников в 1990-е, про спецназовцев. Это мужская драма, основанная на реальных событиях. Есть и еще немало проектов, но о них я пока не буду ничего говорить — скоро, надеюсь, сами все увидите.