Виктория Боня: «Я ухаживаю за собой так, что не каждая 25-летняя девушка сравнится со мной по качеству кожи и параметрам фигуры»

В интервью Woman.ru Виктория Боня рассказала, почему не хочет возвращаться к Алексу Смерфиту, поразмышляла, хочет ли замуж, а также призналась, что, несмотря на успех и достаток, преспокойно летает эконом-классом и остается совершенно обычной девушкой — пусть и с необычной, счастливой судьбой.

Виктория Боня пообщалась с Woman.ru

39-летняя Виктория Боня — девушка не робкого десятка. Наша героиня понимает, что одних ее успехи радуют, а других, мягко говоря, не очень. Виктория не боится давать хейтерам отпор, и каждый ее ответ, что называется, не в бровь, а в глаз. Мы встретились с этой сильной и в то же время хрупкой шатенкой и обсудили все — от успеха и денег до личной жизни и сокровенных желаний.



Woman.ru: Виктория, не так давно вы выпустили коллекцию ювелирных украшений для Roberto Bravo, также у вас есть свой бренд одежды, несколько модных коллабораций. Вы всегда тяготели к моде?



Виктория Боня: Я всегда хотела создавать то, чего мне не хватает в жизни. Начнем с того, что у меня три линии одежды. И если кто-то думает, что я страдаю от нищеты, пусть будет уверен: ему это только снится. Я очень люблю работать, я трудоголик.

На протяжении трех лет я создаю вещи, которые носят топ-модели, такие как Ирина Шейк, Синди Кроуфорд — список неимоверный! Просто я не бегаю и не трясу этими фотографиями повсюду.

Для меня важно создавать то, что греет мне душу. Не могу сказать, что я всегда хотела быть дизайнером, коих сейчас очень много, но я всегда хотела создавать то, что девушки не могут найти в магазине. Мои вещи очень женственные, не вульгарные, красивые, подчеркивающие изгибы, позволяющие каждой девушке чувствовать себя собой.



Я всегда хотела вдохновляться и вдохновлять. И я рада, что у меня есть огромная аудитория любящих меня девчонок, для которых я стремлюсь что-то создавать, воодушевлять их.



Все три мои линии одежды — коллаборации с Tom Farr и Maison D'Angelann, а также собственный бренд Victoria Bonya — заставляют меня гордиться собой, своим трудом. И я не собираюсь на этом останавливаться.

Сегодня я очень хорошо зарабатываю, чувствую себя комфортно, ни от кого не завишу.

И как бы люди ни хотели, чтобы все было иначе, как бы ни разочаровывались в моих успехах, я двигаюсь только вперед. Собаки лают, караван идет.



Woman.ru: Вы человек, который думает о будущем, копит деньги, или же предпочитаете жить одним днем, здесь и сейчас?



В. Б.: Кстати, это менталитет русского человека: люди на последние деньги приобретают машину, а потом даже не могут купить бензин. Я все-таки считаю, что нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Даже о своей старости.



Несмотря на самодостаточность и финансовую независимость, я остаюсь обычной девушкой. И мне все равно, когда надо мной смеются, что я летаю эконом-классом. Я не стыжусь этого. Я покупаю билеты за свои собственные деньги, которые считаю, уважаю и берегу. Плюс ко всему в Европе эконом-классом летает огромное количество состоятельных людей, там это не является чем-то зазорным.

Я не строю из себя королеву. Я простая девчонка из Краснокаменска, которая всего в этой жизни добилась сама.

Даже если некоторые не хотят этого признавать. Нет человека, который бы меня куда-то поставил, что-то проплатил, я не имею звонкой фамилии, которая бы двигала меня вперед.

В нашей стране принято оскорблять и унижать буквально за все. За то, что летаешь эконом-классом, за то, как одеваешься, за внешность. Например, я знаю, что выгляжу очень хорошо. Я тщательно за собой ухаживаю и уверена, что не каждая 25-30-летняя девушка сможет сравниться со мной по качеству кожи или параметрам фигуры. Но даже это знание не заставляет меня указывать на недостатки других людей. У нас очень любят тыкать пальцем: «Фу, страшная», «Старая», «Некрасивая», «Толстая». Это унизительно в первую очередь для самих критикующих, потому что таким образом показывается их уровень интеллекта. Для меня подобное поведение — дикость.

Woman.ru: Возвращаясь к моде: вы родом из маленького города — как воспитывали в себе чувство стиля?



В. Б.: Я думаю, что мое чувство стиля и вообще вкус приходили со временем. В первую очередь это связано с обществом, в котором ты существуешь, с людьми, с которыми ты общаешься. Когда ты живешь в Краснокаменске, то, понятное дело, ориентируешься на тех, кого видишь вокруг себя. А потом ты приезжаешь в Москву, видишь другую картину, начинаешь общаться с людьми, которым важно не надеть на себя все самое дорогое, а подчеркнуть свою индивидуальность, характер. Вот здесь и приходит осознание собственного стиля, который ты уверенно можешь нести в сочетании с хорошим вкусом. У меня он не всегда был таким, но я много работала над собой.



Woman.ru: Ваша дочь Анджелина уже интересуется модой?



В. Б.: Не могу сказать, что ее прямо волнует мода, но она в ней однозначно разбирается. Дочь помогает мне подобрать обувь или аксессуары, подсказывает, сочетаются ли вещи между собой. Анджелина знает многие бренды. Она тут как-то распознала Gucci, и я очень удивилась. Я в ее возрасте даже не знала о существовании этого бренда.

Как маленькая девочка, она, конечно, любит наряжаться, но я не хочу, чтобы дочь была помешана на тряпках и материальное для нее стало главнее духовного.

Меня материальное вообще не держит. Я не думаю о деньгах: они приходят в мою жизнь и уходят, я же просто продолжаю делать свое дело, наслаждаться жизнью. У меня нет цели заработать все деньги мира, но есть цель остаться собой, при этом быть успешной и уверенной в завтрашнем дне.



Woman.ru: На вас, я вижу, дизайнерский наряд. А дочке покупаете одежду люксовых брендов?



В. Б.: Да, обязательно. Мы с ее бабушкой покупаем комфортные качественные вещи французских марок, но иногда я просто не могу пройти мимо какого-нибудь милого платья люксового бренда. Порой мы просто миксуем в ее образе самые разные вещи.



Когда мы вместе с Анджелиной ходим по магазинам, она сама выбирает наряды, потому что четко знает, чего хочет. Если наряд ей не нравится, она ни за что не согласится эту вещь купить или надеть.



Woman.ru: А вообще балуете дочь дорогими подарками?



В. Б.: Анджелина просит телефон, но я ей не разрешаю. У нее есть iPad, и этого достаточно. Я хочу, чтобы ребенок больше занимался саморазвитием, и наряду с этим очень горжусь своей дочерью: в свои шесть лет она свободно говорит на трех языках — русском, английском и французском, много читает, знает немало стихов наизусть.



Woman.ru: Мы сегодня говорили о вашей популярности и отзывчивой аудитории. Вы быстро наши своего зрителя, слушателя?



В. Б.: Начнем с того, что я уже семь лет не работаю на телевидении, крайне редко принимаю участие в ТВ-шоу и еще реже выхожу в свет. Тем не менее люди все равно про меня не забывают, а наоборот — судачат обо мне беспрестанно. Я всегда была в пятерке самых популярных и обсуждаемых людей России. Боюсь представить, что было бы, если бы я продолжила карьеру на телевидении.

«Важно не делать личное общественным. Я все-таки предпочитаю эту часть своей жизни скрывать»

Woman.ru: Популярность не доставляет дискомфорта?



В. Б.: Да, есть обратная сторона медали, но дискомфорта у меня это не вызывает. Многое в твоей жизни меняется, отсеиваются какие-то люди, зато у тебя есть возможность понять, кто есть кто.



Woman.ru: Будучи популярной, легко ли строить личную жизнь?



В. Б.: Важно не делать личное общественным. Я все-таки предпочитаю эту часть своей жизни скрывать. По крайней мере, на сегодняшний день. Вообще, если вы посмотрите на историю моих отношений, то не найдете случаев, где я кого-то оскорбила. Даже если человек меня обидел. Я никогда не опущусь до того, чтобы устраивать публичную казнь, а ведь мы знаем примеры, когда известные женщины рассказывали унизительные вещи про своих мужей, однако потом мы наблюдали, как они мирились и продолжали жить вместе. Мне кажется, очень неправильно идти на поводу у своих эмоций.

Я тот человек, который все всегда взвесит. Даже если я в ком-то разочаровываюсь, то не держу в сердце обиду, а просто ставлю для себя галочку и уже отношусь к нему в соответствии с его поступком.

Woman.ru: То есть вы продолжаете общение с человеком, который сделал вам больно или неприятно?



В. Б.: Да, я могу продолжить общение с человеком, но уже буду дистанцироваться, да и доверие будет подорвано. С другой стороны, все мы ошибаемся, поэтому я стараюсь понять человека и почему он так поступил.



Я заметила: каждый раз, когда у меня начинаются отношения, появляются хейтеры. Они создают и разносят сплетни, придумывают небылицы, переживают, что я могу быть счастлива, поэтому начинают гадить, стараются все испортить.



Помню, Алекс (Смерфит, — прим. Woman.ru), устав от гадостей, написал в своем Твиттере: «Мне все равно, что вы говорите. Это моя женщина, я ее люблю, поэтому, что бы вы ни сказали, идите лесом».

После того, как он заступился за меня, больше никто не писал ему гадостей, пытаясь отравить наши отношения.

С другой стороны, подобный негатив — это отличная проверка человека. Я порой благодарна хейтерам, потому что они на многие вещи открывают глаза. Например, на то, насколько человек готов за меня сражаться, быть рядом со мной в любой ситуации. Мне важно, чтобы мужчина был моей стеной, человеком, который, если надо, пойдет против всех, которому я смогу полностью доверять и который будет доверять мне.

Алекс доверял мне безоговорочно и всегда был на моей стороне. Несмотря на расставание, я очень его уважаю и никогда не скажу о нем плохого слова.

Он порядочный, хороший человек. И эта порядочность проверяется именно тогда, когда ваши пути с человеком расходятся. Во время нашего расставания Алекс повел себя достойно.



«Да, у нас с Алексом есть ребенок, и я всегда говорила, что семью нужно обязательно беречь, но в нашем случае уже ничего не склеишь»

Woman.ru: Я много читала в интернете о том, что поклонники мечтают о вашем с Алексом воссоединении.



В. Б.: Это правда. И тем не менее, мне кажется, что когда люди друг другу не подходят, то тут уж ничего не попишешь. Да, у нас есть ребенок, и я всегда говорила, что семью нужно обязательно беречь, но в нашем случае уже ничего не склеишь.

Я очень хочу, чтобы Алекс был счастлив, чтобы он нашел идеальную для себя женщину.

Я уверена, что и он желает мне встретить достойного мужчину, который будет не только моим спутником, но и другом, достойным примером для нашей дочери.



Меня радует, что мы с Алексом трезво оцениваем ситуацию, понимаем, что у нас разные взгляды на жизнь. Например, он не хочет больше детей, а я мечтаю о многодетной семье. Мы просто не совпадаем.



Woman.ru: Какого мужчину вы видите рядом с собой?



В. Б.: Это должен быть мужчина с большой буквы. Быть, а не казаться. Мне нужен справедливый, порядочный, воспитанный, честный мужчина с правильными понятиями. Он должен обладать недюжинной силой духа, потому что я очень сильный человек и не смогу видеть рядом с собой более слабого мужчину.



Woman.ru: Сегодня ваше сердце занято?



В. Б.: Мое сердце горит — я бы так это описала.



Woman.ru: Представите ли вы своего избранника поклонникам?



В. Б.: Как бойфренда, скорее, нет. Но когда мы решимся на такой шаг как семья, я, конечно, представлю своего мужчину поклонникам. Такую главу своей жизни уже не скроешь.



Woman.ru: Вы пока еще не были замужем. Хотели бы?



В. Б.: Да, но я хочу выйти замуж один раз и навсегда. Не желаю идти на этот шаг просто для галочки. К слову, мы с Алексом планировали пожениться, уже даже составили брачный контракт, но потом выяснилась эта ситуация с его нежеланием иметь больше детей. И я поняла, что не хочу за него замуж. А зачем? Это бы не спасло наших отношений.

1 2 3 ... 30 Виктория Боня рассказала о своей карьере и личной жизни

Я все-таки верю, что отношения могут быть вечными, такими, где мужчина и женщина вместе преодолевают трудности, поддерживают друг друга и стремятся сохранить и приумножить свою любовь.