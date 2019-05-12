«Чувствуйте себя единственными, неповторимыми и самыми красивыми. Это очень важно»: Ольга Серябкина о любви к себе, нестандартной личной жизни и сольной карьере

Выход первого сольного альбома, съемки клипа, день рождения (12 апреля певице исполнилось 34 года) — прошедший апрель выдался для Ольги Серябкиной весьма насыщенным на события. Woman.ru встретился с артисткой, которая с недавнего времени выступает под псевдонимом MOLLY, и поговорил о сольной карьере, красоте души и тела и идеальном мужчине.



Woman.ru: Оля, с этого года ты — сольный артист. Это мечта, которая стала былью, или логичное развитие карьеры?



Ольга Серябкина: Мне кажется, что это логичное развитие. Потому что моей мечтой всегда была музыка, созидание и создание чего-то классного… А не сольное творчество. Для меня это непринципиально.



Woman.ru: В группе SEREBRO ты всегда выделялась, была явным лидером. Это было оговоренное распределение ролей или ты лидер по жизни?



О. С.: Я могу сказать точно, что Максим Фадеев никогда не выбирал, и, тем более, не назначал лидеров. Плюс в начале своего творческого пути я была не очень яркой. Просто я работала над собой и старалась развиваться. То есть я не просто так стала более заметной участницей группы. Это результат большой работы. Поэтому считаю, что все зависит от нас самих. Каждый может занять более лидирующую позицию. Но сама лично я никогда не называла себя лидером. В нашем коллективе вообще не было такого понятия. Да, когда составы начали меняться, приходили новые девчонки, то для них я становилась человеком, у которого больше опыта.

Лидер ли я по жизни… Опять же я не могу назвать им себя, но точно знаю, что у меня есть лидерские качества.

Woman.ru: Легко работать в девичьем коллективе?



О.С.: Я считаю, что это зависит от того, насколько вы близки эмоционально. Схожи ли у вас привычки, моральные принципы и т.д. В общем, должно совпасть тысячи факторов, чтобы вам было абсолютно комфортно работать вместе. Я не могу дать однозначный ответ, потому что в каждом составе было по-разному. В каком-то проще, в каком-то чуть сложнее.



Woman.ru: Ты стала MOLLY еще на момент участия в SEREBRO. В какой момент и как ты поняла, что тебе есть что сказать людям от себя лично?



О.С.: Мне всегда было, что сказать людям от себя. Я делала это с помощью своих песен в момент работы в SEREBRO. А сейчас делаю это сольно. И появление MOLLY – отличный вопрос. И ответ на него содержится в нем самом.





Woman.ru: Понятно, что ты делаешь музыку для своего слушателя. И все-таки ты делаешь свою музыку. Тебе важна оценка аудитории? Как реагируешь на критику? Стремишься ли к бешеной популярности?



О.С.: Я создаю свою музыку для слушателей. С другой стороны, я делаю это ровно так, как чувствую сама. Поэтому здесь и то, и другое. Конечно, оценка аудитории для меня очень важна. Благодаря фитбэку я делаю выводы, понимаю, в правильном ли направлении двигаюсь, близко ли мое творчество людям.

Я никогда не боялась критики и абсолютно нормально на нее реагирую. Если она конструктивная, то я к ней прислушиваюсь, а если это просто хейт, то не обращаю внимание.

Не буду лукавить, конечно, я стремлюсь к популярности. Но воспринимаю ее не как крутой статус, а как подтверждение того, что делаю все правильно.

Woman.ru: В своих интервью, в Инстаграме ты много говоришь о творчестве, самовыражении. Но практически ничего — о личной жизни. Почему?



О.С.: Для меня рассказать всем о личной жизни — серьезный шаг. Это тоже самое, что познакомить своего парня с родителями. Но не распространяться о личной жизни — не табу. Я обязательно расскажу все когда пойму, что хочу это сделать.

Woman.ru: Ты же понимаешь, что если начнешь чуть больше открываться касаемо своей личной жизни, популярность будет расти?



О.С.: Конечно, я понимаю, что все обожают личные истории. Особенно интерес разгорается, если отношения завязываются между известными людьми. Да, это отражается на популярности. Но не считаю, что позитивно. Лично я не хочу поднимать себе рейтинги, прибегая к таким методам. Пиар-романы, демонстрация отношений ради популярности… Это не для меня.



Woman.ru: Уже много лет ты — популярная артистка. Сложно вообще на этом фоне строить отношения, чтобы мужчина любил тебя как Олю Серябкину, а не MOLLY (или солистку SEREBRO)?



О.С.: Признаюсь, есть такой нюанс. Хотя моя личность не делится на две части. Я в профессии и я в жизни — один человек. Но все равно, когда люди не знают тебя лично, обычно они додумывают твой образ самостоятельно. И тут уже он может не совпасть с настоящим. Поэтому то, что многие меня знают, как MOLLY и экс-SEREBRO, определенно, оказывает влияние. Возможно, если бы я не была MOLLY, то очень давно вышла бы замуж. Потому что популярность бы не создавала лишних препятствий, каких-то неудобств, связанных с графиком. Но с другой стороны, так отношения проходят проверку на прочность.

Woman.ru: Тебя предавали? Любила ли ты безответно?



О.С.: Было и то, и другое. Скажу честно: любить безответно гораздо приятнее, чем ощущать весь спектр чувств, когда тебя предают.



Woman.ru: Знаю, что у тебя одни из самых лояльных подписчиков, и все-таки сталкиваешься ли ты со стереотипом «Когда замуж? Пора рожать». Вообще каков твой взгляд на эту тему?



О.С.: Если честно, я абсолютно спокойно отношусь к этой теме. У меня нет такого, что я фокусируюсь на каких-то конкретных вопросах. Для меня они одни из... Поэтому не вижу, часто мне задают их или редко. Может быть, это из-за того, что у меня нет внутреннего комплекса по этому поводу. Вообще, сам факт брака, штампа в паспорте, свадьбы — для меня не является обязательным событием в жизни. Возможно, я так говорю, потому что еще не встретила того самого человека.

В любом случае, я хочу, чтобы у меня была семья. Но не собираюсь ее заводить чисто ради галочки. Она обязательно у меня будет, но позже. Когда придет время. Я не парюсь, что это поздно. Тем более, у женщин уже давно поднялся возрастной ценз.

Woman.ru: Ты всегда знала, что станешь мамой после 30? Или наоборот мечтала в детстве родить как можно раньше?



О.С.: На самом деле, у меня все события в жизни происходят довольно поздно. Поэтому я не задумывалась о возрасте и не ставила себе временные рамки. Я знала, что стану мамой тогда, когда это будет обоюдным желанием меня и моего мужчины. Не хочу рожать ребенка для себя, я хочу, чтобы он появился в полноценной семье.

Woman.ru: Кто он — твой мужчина мечты?



О.С.: Он классный, сильный, смелый, офигенный!



Woman.ru: Сегодня ты влюблена? В отношениях?



О.С.: У меня есть парень. Но признаюсь честно, очень сложно поддерживать суперстандартные отношения, когда ты постоянно в работе. Мы далеко не всегда можем проснуться вместе с утра, пойти на работу и встретиться дома за ужином. Потому что у меня перенасыщенный график.

Я не могу сказать, что у меня открыто сердце… Но я точно открыта жизни.

Woman.ru: Твои фото в Инстаграме — услада для мужских глаз. Однако я также встречала и комментарии с критикой. Мол, ты выставляешь слишком откровенные фото. Твое мнение на этот счет?



О.С.: Я не выставляю слишком откровенные фотки. Мои снимки проходят мою цензуру. Поэтому все, что я выкладываю в сеть, я не считаю слишком. И вообще, я отношусь к фотографиям артово, поэтому не оголяюсь специально. Делаю, как чувствую, чтобы передать с помощью фото какую-то энергию. Для меня это что-то вроде моего маленького искусства.

Woman.ru: Оголяясь, ты испытываешь смущение или наслаждаешься собой, своим телом, красивыми фото впоследствии?



О.С.: Если это фотосессия, то могу испытывать смущение. Но я не буду фотографироваться там, где мне некомфортно, и с теми, с кем некомфортно. Кстати, я не считаю свое тело идеальным. Оно настолько же идеальное и неидеальное, как и у всех других девчонок.



Woman.ru: Чтобы предстать в некоторых нарядах, в которых ты выходишь в свет, нужна недюжинная смелость. Ты настолько уверена в себе? Или это, наоборот, вызов своей неуверенности?



О.С.: Да, я чувствую себя уверенной. Это не потому, что я считаю себя лучшей. Просто еще в детстве родители подарили мне эту уверенность и ощущение того, что я прекрасна. Не за какие-то качества, а просто по факту. И я хочу, чтобы все девушки чувствовали себя так. Потому что в детстве мы всегда очень уверены в себе… А в течение жизни у нас начинают появляться комплексы и страхи. Их внушают какие-то люди, они появляются в определенных обстоятельствах, когда близкие не смогли поддержать нас и т.п. Забейте на все это! Чувствуйте себя единственными, неповторимыми и самими красивыми. Это очень важно. Ведь каждая из вас по-своему уникальна. Но чтобы поддерживать эту уверенность в себе, нужно работать над собой.



Woman.ru: Считаешь ли ты себя красивой? Говоришь ли это себе?



О.С.: Я считаю себя красивой, но не за какие-то черты лица или тела. И не в сравнении с другими. Просто для меня — это внутреннее состояние.



Woman.ru: Красивый человек для тебя — это какой?



О.С.: Когда у человека внутри все красиво и гармонично. Это точно не черты лица, это внутреннее состояние. Да, я знаю, что многие так отвечают, и это банально. Но это на самом деле так. Ведь когда вы создаете события, которые приносят вам радость и вдохновляют, вы светитесь изнутри и от вас исходит эта красота. И тогда всем людям будет пофиг, их вы типаж или нет, они все равно будут считать вас красивыми.