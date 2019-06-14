«Любовь в полной мере бывает только между родственниками»: победитель 19-й «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко о приворотах и своем прогнозе для пар, которые недавно расстались

22 декабря на телеканале ТНТ состоялся финал 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», победителем которой стал Тимофей Руденко. Прошло время, наш герой свыкся со званием сильнейшего, своей популярностью и возросшей востребованностью. Сегодня Тимофей гастролирует по городам со своими семинарами, выпускает книгу.
При знакомстве с Тимофеем первое, что бросается в глаза, — то, что он совсем не похож на экстрасенса, которых мы с вами привыкли видеть на экране телевизора. Добрый, улыбчивый, с прекрасным чувством юмора. Что подкупает еще сильнее — наш герой не кичится своими способностями, подчеркивая, что так, как он, может каждый…
Woman.ru: Тимофей, как изменилась ваша жизнь после «Битвы экстрасенсов»?
Тимофей Руденко: Мои близкие говорят, что в принципе я не поменялся. Хотя сама жизнь, конечно, изменилась. В первую очередь, появилась узнаваемость — в основном, в регионах. В Москве слишком большое количество известных людей, все к этому привыкли. Поначалу публичность была для меня проблемой, ведь я тот человек, у которого до «Битвы» даже не было соцсетей. Мне казалось странным поделиться своими мыслями даже с двумястами подписчиками, если бы они были.
Сегодня я привык к тому, что у меня есть аудитория. К популярности (возможно, и временной) отношусь спокойно: я еще во время шоу понял, что мнение о тебе будет самым разным, и люди порой перебегают с одной стороны на другую.
Woman.ru: Как раз о хейтерах. У «Битвы экстрасенсов» есть как преданные фанаты, так и откровенные ненавистники, которые обвиняют участников в шарлатанстве. Как реагируете на такой негатив?
Т. Р.: Начнем с того, что я понимал, куда иду. Вопрос, существует сверхъестественное или нет, стоит на уровне мировоззрения, чего-то глобального. Люди веками пытаются найти ответы, отсюда гонения, оккультизм — история все помнит. Ну и о чем тут тогда говорить? Когда происходит что-то необъяснимое, всегда возникает скепсис. Я отношусь к этому абсолютно адекватно, потому что понимаю, что у всех разные взгляды. Считаю, нужно быть терпимыми. Скепсис будет всегда.
Woman.ru: Вы готовите к выпуску книгу. О чем она?
Т. Р.: Книга называется «Просветление. Отпускай. Прощай. Живи». В целом ее можно разделить на две большие темы. Первая — это автобиография, а она у меня достаточно любопытная, потому что моя жизнь была насыщена не самыми хорошими моментами. Кроме того я очень разноплановый человек: занимался юмором, перешел в эзотерику, а до этого вообще изучал естественные науки. В процессе книги я рассказываю, как столкнулся со смертью и как менялось мое отношение к ней с детского возраста до сегодняшнего дня.
Не зря говорят: «Мы дети, пока живы наши родители». Я рассказываю о том, как пережить утрату, жить дальше, не испытывать чувства вины перед умершим. Прощай и живи. Я пытаюсь объяснить людям, что такое смерть с точки зрения метафизики. Эту книгу я старался сделать максимально терапевтической: написал, почему надо учиться отпускать, продолжать жить и не цепляться за ритуальные обряды. Важно не то, в какое время вы посетите кладбище и правильно ли поставите стакан воды. Важнее то, что вы помните, рассказываете об умершем своим детям, внукам, чтобы сохранять связь поколений.
Woman.ru: Глядя на вас, не могу не отметить, что вы не выглядите как типичный экстрасенс. Где эта атрибутика — темные одежды, цепи и браслеты, камни, руны, карты?
Т. Р.: Я понимаю, что все любят эти внешние проявления, некий художественный, литературный аспект — странные одежды, аксессуары, максимально унылый или даже злой взгляд. Нет, я не про это. Наоборот, я всю свою практику пытаюсь бороться с большим количеством суеверий, стереотипов.
Мы имеем генеалогическое древо, в котором наверняка кто-то из предков чем-то эзотерическим занимался. При желании можно начать заниматься и, если постараться, найти правильную литературу и хорошего учителя, можно развить в себе некоторые навыки. И никакие внешние преображения для этого не требуются. Более того: самые лучшие специалисты в области эзотерики ходят в классических костюмах и никак не выделяются из толпы.
Woman.ru: Вы хотите сказать, что любой человек может научиться экстрасенсорике?
Т. Р.: Безусловно. Каждый из нас может заниматься практической ритуальной магией. Но здесь есть важный момент: нужен действительно хороший наставник и правильная литература. Сегодня книг по эзотерике в избытке: в 1990-е, после литературного бума, на книжных полках появилось абсолютно все. Если вам повезло найти нужную информацию, все в ваших руках. Главное — делать все постепенно, вникать, осознавать последствия каждого действия.
Именно об этом я и рассказываю людям на своих семинарах, даю список литературы и упражнений, которые помогут начать заниматься эзотерическими практиками. Понятно, что далеко не все станут сверхколдунами, но абсолютно каждый сможет понять принципы того же энергетического обмена. Моя задача — бороться со скепсисом.
У людей с минимальными знаниями появляется возможность контролировать нехорошее воздействие на себя, негативную энергетику. В периоды депрессий, каких-то опасений определенные практики также помогают зарядиться, улучшить свое самочувствие. Даже если вы ни во что это не верите, просто послушайте информацию или почитайте — это достаточно интересно.
На фото: Тимофей Руденко с возлюбленной
Woman.ru: Вернемся непосредственно к вам: вы не скрываете, что у вас есть любимая девушка. Вообще легко ли человеку со сверхспособностями найти свою любовь?
Т. Р.: Начнем с того, что мы с моей девушкой на этом и сошлись: она знала, что я занимаюсь эзотерикой, и хотела прийти ко мне на прием. Кроме того, нужно понимать, что экстрасенс не всегда находится, скажем так, в работе. Люди считают, что ты все время должен быть колдуном: видишь человека, и тебе тут же приходит информация. Но это абсолютно не так. Нормального специалиста учат закрываться от потока информации. Ты помогаешь, когда необходимо, а не ходишь как цыганка и предсказываешь людям проклятия или количество будущих детей.
Более того: это вопрос этики. Бывает, я даже клиентам, приходящим ко мне, рассказываю не все, что вижу.
Залезать человеку в голову, в душу без его ведома — это нарушение личного пространства. Сейчас будет смешная аналогия, но это как залезть в чужой телефон. Это некорректно. В плане отношений я либеральный человек и ко многим вещам отношусь спокойно.
Woman.ru: И все-таки: вы с Екатериной планируете пожениться. Ваши способности помогли вам удостовериться, что она — тот самый человек на всю жизнь?
Т. Р.: Безусловно, помимо обычного восприятия есть и другое. Оно связано не столько с человеческими качествами, сколько с энергией. Так, например, есть люди, которые энергетически мне не подходят. Поэтому в отношениях я примерно понимаю риски, которые могут сложиться в будущем, и пытаюсь их обойти.
Woman.ru: То есть вы и каких-то ссор можете избежать?
Т. Р.: Могу, но не стоит забывать, что человеческое в тебе все равно берет верх. Все бывает. Не стоит думать, что экстрасенсы — сверхлюди. Я вообще удивился, что к эзотерикам относятся, как к внеземным существам. На «Битве» меня поразило, что некоторые экстрасенсы установили дистанцию между собой и другими, объявили неприкосновенность. Моя же цель показать, что никакой сверхразницы между нами нет. Кстати, не исключаю, что, возможно, я победил в «Битве» именно из-за своей простоты.
Woman.ru: Ради любви многие люди идут на крайние меры. В том числе прибегают к магии: гадания, привороты. Это не опасно?
Т. Р.: Сразу скажу: я такими вещами не занимаюсь. Фактически это нарушение воли человека, насильственное принуждение к любви. Я думаю, что прибегать к такому способу не стоит. Любовь — понятие эфемерное, да и вообще я считаю, что это чувство в полной мере существует только между родственниками.
Отношения не должны быть вопреки. Кроме того, помните, что после приворота вы получите абсолютно не того человека. Он полностью поменяется. Глобальных последствий не будет — эзотерик возьмет их на себя. Тем не менее кармическая история будет нехорошей.
Woman.ru: Раз уж мы заговорили про воссоединения, хочу попросить вас дать прогноз трем отечественным звездным парам, которые не так давно объявили о расставании. Поклонники надеются на их воссоединение, но случится ли оно?
Рита Дакота и Влад Соколовский
Т. Р.: Ситуация с Ритой и Владом, на мой взгляд, довольно простая. Я думаю, эти люди вообще не должны были быть вместе, потому что они в первую очередь друзья. Думаю, так было бы гораздо лучше. И тем не менее случается, что спустя некоторое время двое находят друг в друге что-то общее, взаимное, притягательное. Это случилось и с нашими героями.
В причинах расставания Влада и Риты тоже не вижу ничего сверхъестественного. Как я посмотрел, Соколовскому важно видеть подтверждение своего успеха, статуса в глазах женщины, важно знать, что его ценят, что он нравится девушкам.
Женщины являются для Влада объектом самоутверждения. Думаю, именно поэтому случилось то, что случилось.
Что касается прогноза, то в будущем вместе я их не вижу, к сожалению. Это может произойти только в том случае, если Дакота будет терпеть измены, но она не из таких. Соколовскому нужно наконец определиться: быть более мужественным и понять, что необходимо найти себе одну женщину и быть с ней. Думаю, после этой истории многие удивились натуре Влада, потому что он довольно миловидный молодой человек.
Ксения Собчак и Максим Виторган
Т. Р.: Как я посмотрел, пара Ксении Собчак и Максима Виторгана образовалась сугубо из притяжения интеллектов. Они понравились друг другу именно как люди с похожими мыслями и умозаключениями. Максим гордился своей умной женщиной. Ксения была серьезным журналистом, работала на крупном телеканале, баллотировалась в президенты, говорила либеральные и порой правильные вещи. И Виторган, который, по всей видимости, обладал теми же взглядами, очень уважал Собчак. Своими мозгами она его и притягивала.
Насколько я понимаю, в последнее время тенденция изменилась: Ксения переключилась на интервью с Анастасией Волочковой и другими подобными ей персонажами. Этот факт, скажем так, отбросил ее на уровень «Блондинки в шоколаде».
Плюс ко всему он родом из интеллигентной семьи, династии актеров — думаю, этот факт тоже сказался на его характере, восприятии мира. Виторган должен уважать свою женщину и одобрять то, чем она занимается. И вот это взаимоуважение и интеллектуальное притяжение, которые были изначально, исчезли.
Кто-то говорит, что этот союз разрушил роман Ксении Анатольевны с Константином Богомоловым, но, на мой взгляд, это было лишь следствием. Все-таки браки распадаются в первую очередь из-за отсутствия взаимопонимания внутри семьи. Главную причину разрыва я озвучил выше. По моему мнению, роман с Богомоловым — это интрижка, которая ни к чему серьезному не приведет.
Я допускаю, что Виторган и Собчак могут сойтись, но только в том случае, если они вновь будут интеллектуально едины. Если бы Ксения вернулась к серьезным занятиям, которые Максим поддерживает, вернулось бы и взаимоуважение, и все было бы хорошо.
Однако не стоит забывать и о том, что Виторган из патриархальной семьи: он видит спутницу жизни и мать своих детей менее амбициозной и более сконцентрированной на семье. Думаю, причина их разрыва кроется еще и в этом.
Алексей Долматов (Гуф) и Кети Топурия
Т. Р.: В ситуации с Гуфом и Кети все гораздо проще. Дело в том, что Алексей, несмотря на его возраст, еще не созрел для серьезных отношений, для такого рода женщины, как Кети.
Для Долматова представительница женского пола — это не то, что бы развлечение, но нечто несерьезное. Ему важно, чтобы в отношениях все время кипели страсти, бушевали эмоции, был какой-то экшен. Однако многие девушки, в том числе и Топурия, стремятся к спокойствию, уюту. Думаю, идеальным вариантом для Алексея будет молодая девочка, с которой можно поскандалить, хлопнуть дверьми.
Воссоединение этой пары возможно, только если Топурия закроет глаза на многие моменты. Но, думаю, делать этого ей не стоит, да и она сама вряд ли на это пойдет, так что, скорее всего, возобновления романа не будет. Тот факт, что Гуф сейчас публично сожалеет о разрыве, тоже не стоит воспринимать серьезно. Он любит эпатировать публику, делать что-то напоказ. Публичный человек — этим все сказано.