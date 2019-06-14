«Любовь в полной мере бывает только между родственниками»: победитель 19-й «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко о приворотах и своем прогнозе для пар, которые недавно расстались

В интервью Woman.ru победитель 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Тимофей Руденко рассказал, как человек может развить в себе сверхспособности, чем чреваты привороты, а также предсказал, возможно ли воссоединение звездных пар, которые недавно расстались.

Тимофей Руденко пообщался с Woman.ru

22 декабря на телеканале ТНТ состоялся финал 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», победителем которой стал Тимофей Руденко. Прошло время, наш герой свыкся со званием сильнейшего, своей популярностью и возросшей востребованностью. Сегодня Тимофей гастролирует по городам со своими семинарами, выпускает книгу.

На личном фронте у Руденко тоже все отлично: он состоит в отношениях с девушкой по имени Екатерина и готовится к свадьбе.

При знакомстве с Тимофеем первое, что бросается в глаза, — то, что он совсем не похож на экстрасенса, которых мы с вами привыкли видеть на экране телевизора. Добрый, улыбчивый, с прекрасным чувством юмора. Что подкупает еще сильнее — наш герой не кичится своими способностями, подчеркивая, что так, как он, может каждый…



Woman.ru: Тимофей, как изменилась ваша жизнь после «Битвы экстрасенсов»?



Тимофей Руденко: Мои близкие говорят, что в принципе я не поменялся. Хотя сама жизнь, конечно, изменилась. В первую очередь, появилась узнаваемость — в основном, в регионах. В Москве слишком большое количество известных людей, все к этому привыкли. Поначалу публичность была для меня проблемой, ведь я тот человек, у которого до «Битвы» даже не было соцсетей. Мне казалось странным поделиться своими мыслями даже с двумястами подписчиками, если бы они были.



Сегодня я привык к тому, что у меня есть аудитория. К популярности (возможно, и временной) отношусь спокойно: я еще во время шоу понял, что мнение о тебе будет самым разным, и люди порой перебегают с одной стороны на другую.

Если ты прошел испытание прекрасно, ты герой, а как только провалился, ты никто. Золотой середины нет.

Woman.ru: Как раз о хейтерах. У «Битвы экстрасенсов» есть как преданные фанаты, так и откровенные ненавистники, которые обвиняют участников в шарлатанстве. Как реагируете на такой негатив?



Т. Р.: Начнем с того, что я понимал, куда иду. Вопрос, существует сверхъестественное или нет, стоит на уровне мировоззрения, чего-то глобального. Люди веками пытаются найти ответы, отсюда гонения, оккультизм — история все помнит. Ну и о чем тут тогда говорить? Когда происходит что-то необъяснимое, всегда возникает скепсис. Я отношусь к этому абсолютно адекватно, потому что понимаю, что у всех разные взгляды. Считаю, нужно быть терпимыми. Скепсис будет всегда.



Woman.ru: Вы готовите к выпуску книгу. О чем она?



Т. Р.: Книга называется «Просветление. Отпускай. Прощай. Живи». В целом ее можно разделить на две большие темы. Первая — это автобиография, а она у меня достаточно любопытная, потому что моя жизнь была насыщена не самыми хорошими моментами. Кроме того я очень разноплановый человек: занимался юмором, перешел в эзотерику, а до этого вообще изучал естественные науки. В процессе книги я рассказываю, как столкнулся со смертью и как менялось мое отношение к ней с детского возраста до сегодняшнего дня.

Собственно, смерти, ее понятию и принятию посвящена вторая часть книги. Я затронул важные моменты: например, потеря родителей, потому что все мы в этот момент кардинально меняемся.

Не зря говорят: «Мы дети, пока живы наши родители». Я рассказываю о том, как пережить утрату, жить дальше, не испытывать чувства вины перед умершим. Прощай и живи. Я пытаюсь объяснить людям, что такое смерть с точки зрения метафизики. Эту книгу я старался сделать максимально терапевтической: написал, почему надо учиться отпускать, продолжать жить и не цепляться за ритуальные обряды. Важно не то, в какое время вы посетите кладбище и правильно ли поставите стакан воды. Важнее то, что вы помните, рассказываете об умершем своим детям, внукам, чтобы сохранять связь поколений.

«Я понимаю, что все любят эти внешние проявления, некий художественный, литературный аспект — странные одежды, аксессуары, максимально унылый или даже злой взгляд. Нет, я не про это»

Woman.ru: Глядя на вас, не могу не отметить, что вы не выглядите как типичный экстрасенс. Где эта атрибутика — темные одежды, цепи и браслеты, камни, руны, карты?



Т. Р.: Я понимаю, что все любят эти внешние проявления, некий художественный, литературный аспект — странные одежды, аксессуары, максимально унылый или даже злой взгляд. Нет, я не про это. Наоборот, я всю свою практику пытаюсь бороться с большим количеством суеверий, стереотипов.

Своими семинарами я как раз пытаюсь донести мысль, что потенциально у каждого из нас есть способности.

Мы имеем генеалогическое древо, в котором наверняка кто-то из предков чем-то эзотерическим занимался. При желании можно начать заниматься и, если постараться, найти правильную литературу и хорошего учителя, можно развить в себе некоторые навыки. И никакие внешние преображения для этого не требуются. Более того: самые лучшие специалисты в области эзотерики ходят в классических костюмах и никак не выделяются из толпы.



Woman.ru: Вы хотите сказать, что любой человек может научиться экстрасенсорике?



Т. Р.: Безусловно. Каждый из нас может заниматься практической ритуальной магией. Но здесь есть важный момент: нужен действительно хороший наставник и правильная литература. Сегодня книг по эзотерике в избытке: в 1990-е, после литературного бума, на книжных полках появилось абсолютно все. Если вам повезло найти нужную информацию, все в ваших руках. Главное — делать все постепенно, вникать, осознавать последствия каждого действия.



Именно об этом я и рассказываю людям на своих семинарах, даю список литературы и упражнений, которые помогут начать заниматься эзотерическими практиками. Понятно, что далеко не все станут сверхколдунами, но абсолютно каждый сможет понять принципы того же энергетического обмена. Моя задача — бороться со скепсисом.

Если бы люди начали углубляться в современную эзотерику, изучать информацию, поняли, как это работает, то скепсис ушел бы сам собой.

У людей с минимальными знаниями появляется возможность контролировать нехорошее воздействие на себя, негативную энергетику. В периоды депрессий, каких-то опасений определенные практики также помогают зарядиться, улучшить свое самочувствие. Даже если вы ни во что это не верите, просто послушайте информацию или почитайте — это достаточно интересно.

«Между двумя людьми в начале романа существует момент притирки, так вот в случае, если вы экстрасенс, он пройдет гораздо быстрее»



На фото: Тимофей Руденко с возлюбленной

Woman.ru: Вернемся непосредственно к вам: вы не скрываете, что у вас есть любимая девушка. Вообще легко ли человеку со сверхспособностями найти свою любовь?



Т. Р.: Начнем с того, что мы с моей девушкой на этом и сошлись: она знала, что я занимаюсь эзотерикой, и хотела прийти ко мне на прием. Кроме того, нужно понимать, что экстрасенс не всегда находится, скажем так, в работе. Люди считают, что ты все время должен быть колдуном: видишь человека, и тебе тут же приходит информация. Но это абсолютно не так. Нормального специалиста учат закрываться от потока информации. Ты помогаешь, когда необходимо, а не ходишь как цыганка и предсказываешь людям проклятия или количество будущих детей.

Также отмечу, что я никогда не смотрю своих близких людей. Вдруг я увижу то, что не должен был видеть? И зачем мне это?

Более того: это вопрос этики. Бывает, я даже клиентам, приходящим ко мне, рассказываю не все, что вижу.



Залезать человеку в голову, в душу без его ведома — это нарушение личного пространства. Сейчас будет смешная аналогия, но это как залезть в чужой телефон. Это некорректно. В плане отношений я либеральный человек и ко многим вещам отношусь спокойно.



Woman.ru: И все-таки: вы с Екатериной планируете пожениться. Ваши способности помогли вам удостовериться, что она — тот самый человек на всю жизнь?



Т. Р.: Безусловно, помимо обычного восприятия есть и другое. Оно связано не столько с человеческими качествами, сколько с энергией. Так, например, есть люди, которые энергетически мне не подходят. Поэтому в отношениях я примерно понимаю риски, которые могут сложиться в будущем, и пытаюсь их обойти.

Также между двумя людьми в начале романа существует момент притирки, так вот в случае, если вы экстрасенс, он пройдет гораздо быстрее.

Woman.ru: То есть вы и каких-то ссор можете избежать?



Т. Р.: Могу, но не стоит забывать, что человеческое в тебе все равно берет верх. Все бывает. Не стоит думать, что экстрасенсы — сверхлюди. Я вообще удивился, что к эзотерикам относятся, как к внеземным существам. На «Битве» меня поразило, что некоторые экстрасенсы установили дистанцию между собой и другими, объявили неприкосновенность. Моя же цель показать, что никакой сверхразницы между нами нет. Кстати, не исключаю, что, возможно, я победил в «Битве» именно из-за своей простоты.



Woman.ru: Ради любви многие люди идут на крайние меры. В том числе прибегают к магии: гадания, привороты. Это не опасно?



Т. Р.: Сразу скажу: я такими вещами не занимаюсь. Фактически это нарушение воли человека, насильственное принуждение к любви. Я думаю, что прибегать к такому способу не стоит. Любовь — понятие эфемерное, да и вообще я считаю, что это чувство в полной мере существует только между родственниками.

Приворот — это ненормальная история, нездоровая. Как человек либеральных ценностей, я убежден, что отношения — это партнерство, добровольный союз двух людей, которые понимают, что им хорошо вместе.

Отношения не должны быть вопреки. Кроме того, помните, что после приворота вы получите абсолютно не того человека. Он полностью поменяется. Глобальных последствий не будет — эзотерик возьмет их на себя. Тем не менее кармическая история будет нехорошей.



Woman.ru: Раз уж мы заговорили про воссоединения, хочу попросить вас дать прогноз трем отечественным звездным парам, которые не так давно объявили о расставании. Поклонники надеются на их воссоединение, но случится ли оно?



Рита Дакота и Влад Соколовский

Т. Р.: Ситуация с Ритой и Владом, на мой взгляд, довольно простая. Я думаю, эти люди вообще не должны были быть вместе, потому что они в первую очередь друзья. Думаю, так было бы гораздо лучше. И тем не менее случается, что спустя некоторое время двое находят друг в друге что-то общее, взаимное, притягательное. Это случилось и с нашими героями.



В причинах расставания Влада и Риты тоже не вижу ничего сверхъестественного. Как я посмотрел, Соколовскому важно видеть подтверждение своего успеха, статуса в глазах женщины, важно знать, что его ценят, что он нравится девушкам.

Как человек публичный, популярный, он нуждается в том, чтобы чувствовать свою востребованность. В том числе и в отношении представительниц прекрасного пола.

Женщины являются для Влада объектом самоутверждения. Думаю, именно поэтому случилось то, что случилось.



Что касается прогноза, то в будущем вместе я их не вижу, к сожалению. Это может произойти только в том случае, если Дакота будет терпеть измены, но она не из таких. Соколовскому нужно наконец определиться: быть более мужественным и понять, что необходимо найти себе одну женщину и быть с ней. Думаю, после этой истории многие удивились натуре Влада, потому что он довольно миловидный молодой человек.



Ксения Собчак и Максим Виторган

Т. Р.: Как я посмотрел, пара Ксении Собчак и Максима Виторгана образовалась сугубо из притяжения интеллектов. Они понравились друг другу именно как люди с похожими мыслями и умозаключениями. Максим гордился своей умной женщиной. Ксения была серьезным журналистом, работала на крупном телеканале, баллотировалась в президенты, говорила либеральные и порой правильные вещи. И Виторган, который, по всей видимости, обладал теми же взглядами, очень уважал Собчак. Своими мозгами она его и притягивала.



Насколько я понимаю, в последнее время тенденция изменилась: Ксения переключилась на интервью с Анастасией Волочковой и другими подобными ей персонажами. Этот факт, скажем так, отбросил ее на уровень «Блондинки в шоколаде».

А, на мой взгляд, Максиму Виторгану все-таки необходима женщина, которой он может восторгаться.

Плюс ко всему он родом из интеллигентной семьи, династии актеров — думаю, этот факт тоже сказался на его характере, восприятии мира. Виторган должен уважать свою женщину и одобрять то, чем она занимается. И вот это взаимоуважение и интеллектуальное притяжение, которые были изначально, исчезли.



Кто-то говорит, что этот союз разрушил роман Ксении Анатольевны с Константином Богомоловым, но, на мой взгляд, это было лишь следствием. Все-таки браки распадаются в первую очередь из-за отсутствия взаимопонимания внутри семьи. Главную причину разрыва я озвучил выше. По моему мнению, роман с Богомоловым — это интрижка, которая ни к чему серьезному не приведет.

Я не исключаю того, что Ксения Анатольевна действительно полюбила, ведь по натуре она человек влюбчивый, однако это случилось уже после кризиса в отношениях с Максимом.

Я допускаю, что Виторган и Собчак могут сойтись, но только в том случае, если они вновь будут интеллектуально едины. Если бы Ксения вернулась к серьезным занятиям, которые Максим поддерживает, вернулось бы и взаимоуважение, и все было бы хорошо.



Однако не стоит забывать и о том, что Виторган из патриархальной семьи: он видит спутницу жизни и мать своих детей менее амбициозной и более сконцентрированной на семье. Думаю, причина их разрыва кроется еще и в этом.



Алексей Долматов (Гуф) и Кети Топурия

Т. Р.: В ситуации с Гуфом и Кети все гораздо проще. Дело в том, что Алексей, несмотря на его возраст, еще не созрел для серьезных отношений, для такого рода женщины, как Кети.



Для Долматова представительница женского пола — это не то, что бы развлечение, но нечто несерьезное. Ему важно, чтобы в отношениях все время кипели страсти, бушевали эмоции, был какой-то экшен. Однако многие девушки, в том числе и Топурия, стремятся к спокойствию, уюту. Думаю, идеальным вариантом для Алексея будет молодая девочка, с которой можно поскандалить, хлопнуть дверьми.

1 2 3 ... 18 Тимофей Руденко рассказал нам об особенностях экстрасенсорики

Воссоединение этой пары возможно, только если Топурия закроет глаза на многие моменты. Но, думаю, делать этого ей не стоит, да и она сама вряд ли на это пойдет, так что, скорее всего, возобновления романа не будет. Тот факт, что Гуф сейчас публично сожалеет о разрыве, тоже не стоит воспринимать серьезно. Он любит эпатировать публику, делать что-то напоказ. Публичный человек — этим все сказано.