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«Моя цель — войти в музыкальную историю»: MARUV о своем творчестве

В четверг вышел новый выпуск «ОК на связи». Гостьей ток-шоу стала MARUV. В прямом эфире певица рассказала о своих музыкальных амбициях, плагиате и ответила на вопросы зрителей.

О музыкальных амбициях

Как-то раз на одном из мероприятий я пересеклась с певцом Haddaway, который поет What is love, baby, don’t hurt me. Он очень крутой чувак, я с ним хорошо общаюсь, и он сказал очень правильную вещь: «У меня куча премий – и Grammy, и MTV. Но проходит время, и ты понимаешь, что это просто куча железа, которое стоит на полке. Остаются важными только зрители твои, слушатели, твои песни, которые до сих пор востребованы, которые до сих пор знает даже молодое поколение, которое родилось гораздо позже, чем вышла эта песня».

Мне эти слова очень запомнились. Я отношусь к премиям также. Во-первых, это бережет твои нервы, а во-вторых, ты просто ставишь перед собой другие цели. Цель войти в музыкальную историю, написать песню, которая стала бы музыкальной историей, которую слушало бы не одно поколение.


Певица MARUV
Певица MARUV

О плагиате

Зарубежные авторы часто у нас берут идеи и беспощадно подворовывают. Вот просто все привыкли, что обычно страны СНГ воруют у Запада, и Запад диктует тренды, но это неправда. Они подписаны на наших стилистов, на топовых артистов, и очень часто воруют идеи, мелодии. Поэтому прежде, чем обвинять наших артистов в плагиате, разберитесь, кто у кого сплагиатил.

О своей любви к стильному белью

Мне просто это нравится, я себя так классно чувствую. Мне нравится, когда на меня обращают внимание. Я люблю, когда красиво просто, и все. 

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24 мая 2019
Теги

Шоу «ОК на связи!»

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Гость 2019-05-20 16:40:00
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Гость 2019-05-21 12:59:00
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