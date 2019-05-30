«Большой труд быть женщиной»: Александр Ревва рассказал о своей работе

Гостем «ОК на связи!» стал Александр Ревва. Он рассказал о своем внезапном успехе в качестве певца и ответил на вопросы пользователей «Одноклассников».





Про песню «Зацепила», набравшую 63 млн просмотров на YouTube

Я ожидал, конечно, что-то яркое, потому что песня действительно очень танцевальная, она как волна. Она стала гимном школьников и последних звонков. И, мне кажется, будет звучать на каждом выпускном. Мне очень хотелось сделать сказку. Все дети смотрят, не отрываясь, на эту картинку, потому что это самая настоящая сказка. Плюс песня очень хорошая, за это спасибо Денису Ковальскому и Сергею Грею, мы этой командой сделали эту фантастическую историю. И это самый популярный на данный момент клип. Такого быстрого взлета еще не было.

Про новый клип

Впервые я это говорю, скоро вас ждет новый клип, новая песня и даже, наверное, с теми же героями. Некое продолжение песни «Зацепила», называется «Она решила сдаться». Это будет не сказка, это будет уже такая детективная история. Это будет свадьба наша с Золушкой. Что же я делаю, это должен был быть секрет.





Александр Ревва

Про появление Артура Пирожкова

Это была шутка. Это был один куплет и один припев песни «Пэрэдайс» на маленькой сцене-таблетке Comedy Club. Я не собирался петь. Пирожков появился 8 марта, только в этот день он мог появиться. Это был подарок всем девочкам.



Пирожков сидел во мне, в таком достаточно скромном и закомплексованном Ревве, и давно пытался вырваться наружу. И вот появился тот куплет. А тогда интернет был мало распространен, и я посмотрел этот ролик, а у него миллион просмотров. По тем временам миллион просмотров — это было действительно событие. И я понял, что надо дописать еще один куплет, еще один припев и снять клип.

Александр Ревва

Я снял клип «Пэрэдайс». Поехал в Доминикану, купил фотоаппарат, снял, сам смонтировал, на MTV выложили этот клип, и уже через неделю я проснулся знаменитым.

Пирожков маленький, ему 10 лет всего. Вот почему он нравится детям.

У меня шоу было 6+, потому что когда мне принесли статистику, что сейчас Артур Пирожков самый популярный персонаж среди детей, я сказал: «Все, мы осуществляем мечты! Мы делаем 6+!». Огромное количество детей пришло в Crocus City, они дарили мне цветы, мягкие игрушки, и Пирожков поплыл. Может быть, он стал менее сексуальным, менее провокационным, но он стал чуточку добрее и мягче.

Как все получается?

Мы все талантливы, надо просто внимательно рассмотреть свой талант. Я до 20 лет был закрепощенный мальчик, моими друзьями были только мухи и комары. Потом я рассмешил пять своих друзей, потом подъезд рассмешил, потом пошел в соседний дом – рассмешил весь дом и понял, что у меня есть какой-то талант. Я очень любил смотреть всякие программы типа «Песни года» и подпевал, и кто-то заметил: «Ты, в принципе, неплохо поешь. В ноты попадаешь». И я начал потихоньку раскрывать в себе таланты и закладывать мечты. Не стесняйтесь, рассматривайте себя в зеркало, изучайте себя.





Александр Ревва

Про «Бабушку легкого поведения»

Бабуля — это 65% меня. Она вышла со сцены Comedy Club, и мы уже сняли две части, которые я, кстати, презентовал на программе «ОК на связи!». Если будет третья часть, а она будет, мы придем к вам. Она будет, наверно, в начале 21-го года. А сейчас мы только начинаем писать. Это будет реальная история, уже есть идея. Она будет называться «Прабабушка легкого поведения». И вы снова первые, кому я это говорю.

Что сложно носить, когда играешь женщину

Там несколько вещей, которые доставляют дискомфорт. Это каблуки, то есть те самые туфли на шпильках. У меня ноги были просто деревянные. Плюс накладная попа у меня была, грудь, все это тепло, плюс грим. И ты понимаешь, что это большой труд — быть женщиной.