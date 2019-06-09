«Попасть в такой проект — большая удача»: Джеймс МакЭвой о фильмах «Люди Икс» и сложностях на съемочной площадке

6 июня в прокат вышел фильм «Люди Икс: Темный Феникс» — финальная часть истории, которая разворачивалась перед глазами зрителей на протяжении практически десяти лет. В интервью Woman.ru знаменитый актер Джеймс МакЭвой, исполнивший роль Профессора Икс (он же Чарльз Ксавье), рассказал о сложностях, которые возникли во время съемок и отношениях с коллегами по фильму.

Совсем недавно вышедший на экраны фильм «Люди Икс: Темный Феникс» — финальный аккорд кинофраншизы, за развитием которой наблюдал весь мир. О чем же говорится в новом фильме, какие важные темы он затрагивает и что было самым сложным на съемках — на эти и другие вопросы Woman.ru ответил Джеймс МакЭвой, исполнивший одну из ключевых ролей.

Woman.ru: Что лично для вас значит участие в истории о Людях Икс?



Джеймс МакЭвой: Участие в этом фильме подарило мне настоящую кино-семью. Саймон, Николас, Майкл, Дженнифер, Софи, Тай... Мы как будто бы стали родными за это время. На протяжении всех десяти лет мы часто проводили время вместе, всегда было очень весело. Кроме того, съемки в фильмах о Людях Икс поддержали меня финансово, подарив мне некую свободу и уверенность в завтрашнем дне. Также мне выпала возможность сыграть персонажа, меняющегося год за годом и сталкивающегося с различными испытаниями. Обычно такое удается лишь актерам, снимающимся в телесериалах. Попасть в такой проект — большая удача.



Woman.ru: Как вы считаете, какие важные вопросы затрагивает новый фильм?



Д.М.: Я думаю, этот фильм прежде всего о семье. Ведь если ты хочешь сделать мир лучше, стоит начать со своего собственного дома.

Woman.ru: Что вам нравится в вашем персонаже? Хотели бы вы перенять у него какие-либо качества?



Д.М.: Мне всегда нравилась его способность сопереживать, его эмпатия. Это главная сила Чарльза. Кстати, в новом фильме он забывает об этом до тех пор, пока не переживает трагедию. Я считаю, что тоже обладаю этим качеством, хоть и не в той мере, как мой герой.



Woman.ru: Если бы у вас была возможность выбрать для себя любую суперсилу, что бы вы предпочли?



Д.М.: Больше всего мне нравится суперспособность Чарльза — телепатия. Я бы хотел сидеть в правительстве и слушать, что говорят политики. И если бы я поймал кого-то на лжи, то обязательно объявил бы об этом во всеуслышание.

Woman.ru: Столкнулись ли вы с какими-либо сложностями во время съемок?



Д.М.: Думаю, самым сложным был момент, когда моего героя заставляют идти по лестнице, несмотря на то, что он не может ходить. Эта сцена была унизительной для Чарльза. А для меня, как для актера, она была непростой еще и в плане физической нагрузки.



Woman.ru: Как вы отдыхаете после долгого съемочного периода?



Д.М.: Иногда я не против расслабиться, выпив немного водки или текилы. Еще мне нравится слушать аудиокниги. И прибираться — я по-настоящему люблю это!

Woman.ru: Как изменился ваш герой за эти четыре фильма и изменился ли вообще?



Д.М.: Он изменился и достаточно сильно. Хотя к последнему фильму Чарльз, можно сказать, вернулся туда, откуда начал. Он был эгоистичным и тщеславным. Затем мой герой был сломлен, у него не осталось надежды. Но ему удалось собраться с силами и стать практически идеальным учителем. Под конец он снова стал таким, каким был в начале, но с гораздо большими силами и возможностями.



Woman.ru: По-вашему, в каком мире жить проще — с супергероями или где все обычные люди, все равны?



Д.М.: Я бы очень хотел, чтобы супергерои на самом деле существовали. Такой мир был бы гораздо интереснее (смеется).