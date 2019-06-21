«Мы с мужем посещали совместные приемы у психотерапевта»: Татьяна Лазарева размышляет, как возникают кризисы в отношениях

На дня в российский прокат вышел сериал «Семейный брак», главных героев которого озвучили Татьяна Лазарева и Михаил Шац. В эксклюзивном интервью Woman.ru Татьяна Лазарева поделилась своими мыслями о необходимости психотерапии, изменах и о «поиске любви на стороне».

На днях состоялась премьера британского сериала «Семейный брак», повествующего о непростой ситуации между супругами. Спасая отношения, они вынуждены обратиться к психотерапевту. Каждая серия — это непростой диалог пока еще мужа и жены, которые впервые пытаются открыться друг другу и честно взглянуть на неприглядные вещи, долгие годы копившиеся в их браке. В русском прокате главных героев сериала озвучили супруги со стажем — актеры Татьяна Лазарева и Михаил Шац. В эксклюзивном интервью Woman.ru Татьяна Лазарева рассказала о необходимости психотерапии, об изменах в семье и о «поиске любви на стороне».

Woman.ru: Скажите, насколько вам была интересна сама идея сериала? Вы сразу согласились принять участие в дубляже проекта?



Tатьяна Лазарева: Во-первых, скажу сразу, что я не профессиональный актер дубляжа. Меня с мужем выбрали ребята из КиноПоиска: во-первых, для озвучивания им захотелось пригласить какую-нибудь известную семейную пару. Вероятно, в нашем шоу-бизнесе не так много семейных пар актеров, кто согласился принять участие. (Смеется). Во-вторых, в последнее время в прессе то и дело муссируется наш с Михаилом «развод» и какие-то проблемы. А поскольку сериал рассказывает о непростых отношениях в семейной паре, грех было не воспользоваться и не монетизировать слухи.

Woman.ru: Вы сталкивались с какими-нибудь сложностями при озвучивании игрового сериала? Все-таки раньше вы занимались дубляжем исключительно мультфильмов.



T.Л.: Мне действительно было сложно озвучивать эту роль. У Миши проблем не возникло, у него больше опыта. А я потратила много времени, чтобы войти в образ своей героини. Бывало так, что я заходила в студию звукозаписи в 11 утра, а выходила оттуда лишь поздно ночью. Когда мы озвучили последнюю серию, то возвращались к каким-то фрагментам предыдущих эпизодов и переписывали их заново, так как у меня за время работы над проектом уже появился определенный навык, и я хотела выполнить свою работу качественно от и до.

Woman.ru: Вам понравилось работать с такой непростой темой?



T.Л.: Мне было интересно озвучивать этот сериал, потому что, как и для большинства людей постсоветского пространства, мне не совсем знакома устоявшаяся практика европейцев говорить. Ведь они привыкли все, даже свою интимную жизнь, обсуждать с психотерапевтом. Да и вообще им не в новинку разбираться в своих проблемах с кем-то третьим, с посторонним человеком, даже если это касается болезненного вопроса — сохранять или нет свой брак. Для наших зрителей это может показаться странным, но мне кажется, что это правильная тенденция, которая лично мне уже помогала. К сожалению, в России люди пока боятся и не умеют разговаривать даже вдвоем, между собой.



Есть такие ситуации, когда психотерапия не поможет. Это как мертвому припарки. (Смеется). Но если отношения уже не спасти, то совместное проговаривание проблемы поможет людям хотя бы нормально расстаться — не врагами, не ненавидя друг друга, а с пониманием и достоинством.

Woman.ru: Расскажите, а в вашей с Михаилом жизни возникали недопонимания? Если да, то как вы из них выходили? Обращались к психологу, как герои в сериале?



T.Л.: Понимаете, брак – это всегда партнерство двух взрослых людей. На мой взгляд, партнерство может начать распадаться, когда каждый развивается дискретно, неравномерно. В какой-то момент люди в длительных отношениях обязательно не совпадут: кто-то уже повзрослел, а кто-то все еще нет. В подобные периоды необходимо садиться и по-новому договариваться внутри союза. За нашу с Мишей жизнь таких моментов было немало. Не секрет, что я более эмоциональна и открыта, чем мой муж: первая иду на разговоры и всякие эксперименты… А Михаил очень закрытый человек. Не скрою, что с психологией я знакома уже около 10 лет, и несколько раз мы с мужем посещали совместные приемы у психотерапевта, потому что в нашей паре иногда возникало неравномерное развитие.

Woman.ru: Татьяна, а как вы думаете, это неравномерное развитие, сложности в построении диалога — особенность людей 21 века или проблемы у семейных пар всегда одинаковы?



T.Л.: Знаете, на моем Youtube-канале последний выпуск как раз о психологических особенностях разных поколений. Там мы с Викторией Толстогановой рассуждаем об исследовании, которое появилось в России в начале 1990-х. Исходя из тех данных, мы, кто родился с 1961-го по 1981-й, — это поколение Х, а наши дети, то есть те, кому сейчас 20-30 лет, — миллениалы. Для нашего поколения свойственны определенные вещи: мы понимаем друг друга, мы эмпатичны, но с другой стороны на нас чудовищным образом сказалось влияние наших молчаливых родителей, которым было запрещено говорить и делиться чем-то интимным. Понимаете, мы, поколение Х, не умеем разговаривать, не умеем пользоваться ртом, мы им только едим. А обсуждать, общаться на глубинном уровне — нет.



Мы все умалчиваем… по умолчанию. Даже в семейных отношениях. Мол, наш партнер все должен магическим образом сам понять. А «Семейный брак» как раз-таки лишний раз напоминает, что люди должны не бояться контактировать.

Woman.ru: Вы говорите о поколениях и наследии постсоветского пространства, но сериал рассказывает историю британской пары. Менталитет играет свою роль?



T.Л.: Да, вы верно заметили: как выяснилось, проблемы у всех одни. Исследования об особенностях поколений первыми стали проводить американцы. И, судя по результатам, характеристики поколения не зависят от географической принадлежности, то есть в разных странах проблемы одинаковые — все молчат и терпят.

Woman.ru: Татьяна, вы сказали что уже 10 лет вращаетесь в психологической сфере. Расскажите, благодаря работе над сериалом Вы смогли открыть для себя что-то новое?



T.Л.: Да, безусловно. В уста моей героини вложена удивительная мысль, которую мы обычно даже не рассматриваем, у нас она просто не возникает. «Брак — это на всю жизнь», — вот как у нас считается, а моя героиня изрекает мысль для нас странную: «Когда я поняла, что ты меня не любишь, я пошла искать любовь в другом месте». Понимаете, да? Это не про то, что мы должны немедленно изменять своим любимым, когда что-то пошло не так.

Это про то, что, оказывается, не нужно терпеть до последнего и молча чего-то ждать, как нас учили родители. Нужно не тихонько страдать из-за отсутствия любви, не мириться с этим обстоятельством, а действовать. Что-то пошло не так? Нужно сразу обратить на это внимание и не бояться проговаривать те вопросы, которые тебя беспокоят.

Видите, как только у героини произошло недопонимание с мужем, она побежала искать любовь в другом месте — изменила, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Оказалось, что да. Но что произошло с ним, с ее мужем? Вот вопрос…

Woman.ru: Но ведь для такой серьезной внутренней работы нужна определенная степень осознанности. Диалог между партнерами возможен лишь в том случае, когда оба ощущают в этом необходимость. А как быть, если люди совершенно не умеют разговаривать даже сами с собой?



T.Л.: Да, для таких вещей действительно нужна высокая осознанность и готовность двух людей меняться и договариваться. Когда один из партнеров хочет говорить, а другой не отвечает — значит, нужно стараться достучаться до него. Если оба человека хотят что-то изменить, тогда все возможно исправить. А если вы понимаете, что бороться за отношения хочется только вам, — это конец. Но это тоже важно выяснить. Не бояться к этому прийти.

1 2 3 ... 15 Михаил Шац и Татьяна Лазарева познакомились на фестивале КВН в Сочи в 1991 году

Woman.ru: Как вы думаете, сколько времени понадобится России, чтобы нагнать запад в осознанности? Все-таки мы до сих пор с предубеждением относимся к психологам. Хоть сейчас и возрастает популярность психотерапии, многие все еще стыдятся заводить об этом речь, им кажется, что все начнут считать их «ненормальными».



Т.Л.: Учитывая наши исторические процессы, нам еще лет 200 понадобится. (Смеется). Но знаете, время сейчас ускоряется настолько, что жизнь становится совершенно иной, более насыщенной. Совершенно нет возможности тратить жизнь на ненужный опыт, поэтому для современного человека все средства хороши, в том числе психотерапия. Паттерн присутствия психологии стремительно входит в моду, и это прекрасно. Ведь таким образом личность развивается, обучается и растет. Надеюсь, что сериал «Семейный брак» напомнит зрителям, как важно не бояться разговаривать друг с другом — и вместе с честным диалогом не бояться взрослеть.