Анастасия Кожевникова: «В ''ВИА Гре'' мы сами делали себе макияж, и сегодня я делюсь опытом, полученным за 5 лет в группе»

В интервью Woman.ru Анастасия Кожевникова рассказала об уходе из «ВИА Гры», увлечении мейкапом и уверенности в себе.

Анастасия Кожевникова пообщалась с Woman.ru

Сложно сосчитать, сколько раз менялся состав группы «ВИА Гра», однако нельзя не отметить, что именно этот девичий коллектив подарил нам большое количество ярких артисток. С недавних пор их ряды пополнила Анастасия Кожевникова. Певица начала сольную карьеру и, к слову, на днях презентовала новый сингл «Так как ты», а вскоре представит и клип на него.

Параллельно наша героиня переквалифицировалась в бьюти-блогера.

Лично нам ее обучающие видео кажутся очень полезными, поэтому мы решили углубиться в тему. Настя в свою очередь специально для читательниц Woman.ru подготовила приятный сюрприз. Но обо всем по порядку.



Woman.ru: Анастасия, как изменилась твоя жизнь с уходом из «ВИА Гры»?



Анастасия Кожевникова: Я чувствую себя свободной. Контракт давал ощущение скованности. Сейчас же мой мозг стал работать активней, мне хочется творить!



Woman.ru: Тяжело принимать решение об уходе из популярной группы и отправляться в сольное плавание, не зная, «выстрелишь» или нет?



А. К.: Начинать всегда сложно, но я так сильно этого хотела, что не обращала внимания на мысли, из-за которых могла струсить.

Я верю в себя и в команду, с которой мы работаем вместе.

Woman.ru: На сегодняшний день ты довольна тем, как развивается твоя карьера?



А. К.: Я полностью погружена в музыку: именно такой всегда и представляла свою жизнь. Выпустила первую сольную песню «Любить тебя» и lyric video на нее. Нашу работу уже посмотрели миллионы зрителей. Перед выходом трека очень переживала, не находила себе места, но все волнения ушли сразу после премьеры — как только я увидела огромную поддержку зрителей. Я поняла, что меня ждали и рады принять как сольного артиста. Все правильно.

Woman.ru: Сегодня твои поклонники любят тебя не только за песни, но и за полезные советы. Ты, можно сказать, стала бьюти-блогером. Почему вдруг решила делиться секретами красоты?



А. К.: На сцене я с шести лет и все эти годы любила и люблю экспериментировать с макияжем. Помню, как брала мамину косметику, садилась перед большим зеркалом в комнате и творила. Представляла, что сегодня я, например, Бритни Спирс или какая-нибудь рок-звезда.



В «ВИА Гре» мы всегда сами делали себе макияж, за исключением съемок клипов, где с нами уже работали визажисты. И каждый раз, когда меня красили профессионалы, я подсматривала, все внимательно изучала, спрашивала советы, а потом пыталась повторить.

За пять лет практики я получила хороший опыт, и сейчас мне интересно им делиться.

В самом начале многое для меня стало откровением. Например, признания некоторых девушек в том, что они не умеют наносить тональный крем или растушевывать тени для век. Мне казалось это обыденным делом, но нет! После выхода каждого видео я получаю огромное количество вопросов, на основе которых стараюсь делать следующие. Мне это интересно, а положительный отклик фолловеров еще больше мотивирует. Например, некоторые ролики подписчики посмотрели более 1,6 миллионов раз.



Woman.ru: Ты всегда интересовалась бьюти-индустрией?



А. К.: Всегда. Я люблю читать статьи в журналах и посты в Инстаграме об уходе за собой, трендах в макияже, актуальных оттенках лака для ногтей. При этом так же сильно люблю все трендовое нарушать.



Woman.ru: Есть бьюти-блогеры, за которыми ты следишь?



А. К.: Слежу за Худой Каттан (@hudabeauty): она делится не только своими мейкап-видео, но и делает репосты роликов других визажистов (необязательно профессионалов), которые красиво наносят макияж. Мне интересно наблюдать и за ними тоже. Нравится Харел Маргалит (@harel_margalit): по ее референсам мне делали макияж на свадьбу — много свечения, хайлайтеры на коже, акцент на ресницы. Все достаточно легко и красиво.



Woman.ru: Воспользуемся случаем и выведаем у тебя несколько лайфхаков. Всем известно, что залог здоровой кожи — это очищение. Назови его основные принципы и твои любимые средства.



А. К.: Самое главное — очищать кожу перед сном. Первым делом я смываю макияж бальзамом от Clinique — Take The Day Off Cleansing Balm. Второй шаг: очищаю кожу тоником Biotherm Biosource. После этого наношу на чистую кожу крем для лица Biotherm Aquasource и крем под глаза Biotherm Aquasource Total Eye Revitalizer.

У меня сухая чувствительная кожа, поэтому я минимально использую средства. Главное — добиться чистоты и увлажнения.

Woman.ru: Перечисли основные моменты дневного макияжа.



А. К.: Первое и самое важное — это увлажненное и ухоженное лицо. Лично я немного выравниваю тон кожи с помощью тонального крема, создавая невидимую вуаль. Люблю подчеркивать форму бровей, так как это делает глаза более выразительными. Слегка наношу румяна розового оттенка, придавая тем самым лицу свежесть, и, если у меня есть желание, могу подкрасить ресницы.



Чтобы не быть голословной, специально для Woman.ru Анастасия записала видеоурок по дневному макияжу. Быстро и легко.

Woman.ru: Лучшие средства, маскирующие несовершенства, по твоему мнению?



А. К.: Если мы говорим про акне и различного рода пигментацию, то все это нужно лечить с профессиональным дерматологом, не маскировать. А с неровностями цвета кожи отлично справится тональная основа или BB-крем.



Woman.ru: Представим: девушка не умеет, но хочет научиться делать макияж. С чего ей начать?



А. К.: В первую очередь, изучить свое лицо, тон и тип кожи, пропорции. После этого можно посмотреть видеоуроки, из которых почерпнуть что-то для себя.

Конечно, главное — не бояться пробовать, допускать ошибки. Все поправимо, ведь всегда можно умыться!

Woman.ru: Твои любимые бренды декоративной косметики?



А. К.: Мне нравятся тональные основы и базы под макияж Make Up For Ever, яркие летние тени NYX. Незаменимый скульптор-бронзатор Bobbi Brown. Люблю хайлайтер от Anastasia Beverly Hills.



Woman.ru: Что ты выберешь: подчеркнуть глаза или губы?



А. К.: Если это дневной макияж, то глаза! Если же речь идет о вечернем мейкапе, то яркие губы в этом случае сыграют главную роль лучше.

Woman.ru: Ты не стесняешься выставлять фото и видео без макияжа. Это уверенность в себе?



А. К.: Думаю, да — я принимаю себя всецело. Но, безусловно, продолжаю работать над физическим и духовным состоянием тела. Вообще мне нравятся «чистые» лица окружающих — в них чувствуется подлинность и жизнь.