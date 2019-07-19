Наталья Рудова: «Я себя люблю, и неважно, кто и что обо мне говорит. Я уверена в себе, и я прекрасна»

11 июля на платформе ТНТ-Premier стартовал сериал «Бихэппи». В интервью Woman.ru героиня проекта Наталья Рудова рассказала о том, счастлива ли она сегодня, почему не говорит о личной жизни и насколько важны для нее комплименты.

Наталья Рудова пообщалась с Woman.ru

Прямо сейчас попробуйте ответить себе на вопрос, счастливы ли вы. Возможно, кто-то из вас сразу выпалит ответ, а некоторые будут взвешивать все плюсы и минусы своего житья-бытья. Критерии у каждого свои, и рассуждать на эту тему можно долго.



Чем и занялись создатели «Бихэппи» — сериала о людях, у которых есть все для счастья, но этого самого счастья нет. Одну из ролей в драматической комедии исполнила Наталья Рудова, сыгравшая гражданскую жену героя Александра Паля.

Актрису сложно представить без улыбки. Несмотря ни на что, она выглядит жизнерадостной и окрыленной.

У таких, как принято говорить, стакан всегда наполовину полон, и этому явно стоит поучиться. Берем первые уроки прямо сейчас!



Woman.ru: Наталья, раз сериал называется «Бихэппи», то и первый вопрос об этом. Ты счастлива?



Наталья Рудова: Я счастлива. Когда-то давно поняла одну важную вещь: люди всегда живут с мыслью о том, что если они получат что-то определенное, то именно тогда наконец станут счастливыми. Но в этот момент они забывают о том, что думают о будущем, а не о настоящем, то есть не о счастье в мгновении.

Люди живут в погоне за чем-то и забывают, что существует только «сейчас».

Я наконец поняла это и перестала бежать, гнаться за чем-либо. Я счастлива сейчас, я наслаждаюсь, потому что живу в моменте. Я здорова, здоровы мои родные, у меня есть прекрасные друзья…



Woman.ru: Расскажи о своей героине. Сколько счастья в ее жизни?



Н. Р.: Моя героиня Наталья — прагматик: у нее есть четкий план на жизнь, который она просчитывает с помощью своего абсолютно математического склада ума. И в этом мы с ней совершенно не похожи. Но она, как и все, жаждет любви, хочет семью, думает завести ребенка — нормальные желания любой женщины.



Со своим гражданским мужем Евгеном — героем Александра Паля — они живут на два города. Но, честно говоря, я думаю, что отношения на расстоянии — это бред.



Woman.ru: Вернемся к тебе. Насколько твое личное счастье зависит от присутствия в жизни любимого мужчины?



Н. Р.: Я уверена, что наличие любви в нашей жизни всегда делает нас счастливее.

«Комплименты нужны всем. Я не исключение: меня, мою работу регулярно нужно хвалить»

Woman.ru: Ты не делишься подробностями личной жизни. Почему?



Н. Р.: На вопросы о личном я не отвечаю просто потому, что не хочу делиться сокровенным с чужими людьми.



Woman.ru: Тебе важны комплименты?



Н. Р.: Конечно, комплименты нужны всем. Я не исключение: меня, мою работу регулярно нужно хвалить. Но моя самооценка от этого не зависит.

Я себя люблю, поэтому, по большому счету, мне без разницы, кто и что обо мне говорит. Я уверена в себе, и я прекрасна.

Woman.ru: Лучший подарок для тебя — это…



Н. Р.: Лучший подарок для девочки — это бриллианты. Но так как у меня сейчас вовсю идет ремонт квартиры, дарите мне деньги (смеется).



Woman.ru: Без чего ты не представляешь своей жизни?



Н. Р.: Без любви, конечно. Я не знаю, как можно считать нормальной жизнь, в которой нет любви. Уверена: это чувство — людская необходимость. Без нее очень сложно прожить. Или вообще невозможно.

1 2 3 ... 27 Наталья Рудова рассказала о своем понимании счастья

Woman.ru: Полностью ли ты довольна своей жизнью?



Н. Р.: Чтобы прямо на сто процентов — нет. И я не думаю, что жизнью можно быть довольной на все сто, потому что это верный путь к застою. Всегда нужно к чему-то стремиться. Иначе вы просто начнете медленно умирать.