Наталья Рудова: «Я себя люблю, и неважно, кто и что обо мне говорит. Я уверена в себе, и я прекрасна»

Прямо сейчас попробуйте ответить себе на вопрос, счастливы ли вы. Возможно, кто-то из вас сразу выпалит ответ, а некоторые будут взвешивать все плюсы и минусы своего житья-бытья. Критерии у каждого свои, и рассуждать на эту тему можно долго.
Чем и занялись создатели «Бихэппи» — сериала о людях, у которых есть все для счастья, но этого самого счастья нет. Одну из ролей в драматической комедии исполнила Наталья Рудова, сыгравшая гражданскую жену героя Александра Паля.
У таких, как принято говорить, стакан всегда наполовину полон, и этому явно стоит поучиться. Берем первые уроки прямо сейчас!
Woman.ru: Наталья, раз сериал называется «Бихэппи», то и первый вопрос об этом. Ты счастлива?
Наталья Рудова: Я счастлива. Когда-то давно поняла одну важную вещь: люди всегда живут с мыслью о том, что если они получат что-то определенное, то именно тогда наконец станут счастливыми. Но в этот момент они забывают о том, что думают о будущем, а не о настоящем, то есть не о счастье в мгновении.
Я наконец поняла это и перестала бежать, гнаться за чем-либо. Я счастлива сейчас, я наслаждаюсь, потому что живу в моменте. Я здорова, здоровы мои родные, у меня есть прекрасные друзья…
Woman.ru: Расскажи о своей героине. Сколько счастья в ее жизни?
Н. Р.: Моя героиня Наталья — прагматик: у нее есть четкий план на жизнь, который она просчитывает с помощью своего абсолютно математического склада ума. И в этом мы с ней совершенно не похожи. Но она, как и все, жаждет любви, хочет семью, думает завести ребенка — нормальные желания любой женщины.
Со своим гражданским мужем Евгеном — героем Александра Паля — они живут на два города. Но, честно говоря, я думаю, что отношения на расстоянии — это бред.
Woman.ru: Вернемся к тебе. Насколько твое личное счастье зависит от присутствия в жизни любимого мужчины?
Н. Р.: Я уверена, что наличие любви в нашей жизни всегда делает нас счастливее.
Woman.ru: Ты не делишься подробностями личной жизни. Почему?
Н. Р.: На вопросы о личном я не отвечаю просто потому, что не хочу делиться сокровенным с чужими людьми.
Woman.ru: Тебе важны комплименты?
Н. Р.: Конечно, комплименты нужны всем. Я не исключение: меня, мою работу регулярно нужно хвалить. Но моя самооценка от этого не зависит.
Woman.ru: Лучший подарок для тебя — это…
Н. Р.: Лучший подарок для девочки — это бриллианты. Но так как у меня сейчас вовсю идет ремонт квартиры, дарите мне деньги (смеется).
Woman.ru: Без чего ты не представляешь своей жизни?
Н. Р.: Без любви, конечно. Я не знаю, как можно считать нормальной жизнь, в которой нет любви. Уверена: это чувство — людская необходимость. Без нее очень сложно прожить. Или вообще невозможно.
Woman.ru: Полностью ли ты довольна своей жизнью?
Н. Р.: Чтобы прямо на сто процентов — нет. И я не думаю, что жизнью можно быть довольной на все сто, потому что это верный путь к застою. Всегда нужно к чему-то стремиться. Иначе вы просто начнете медленно умирать.