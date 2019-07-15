«Я учила себя не экономить»: Катя IOWA о своих мечтах, страхах, а еще о тыкве, рисе и дельфинах

Woman.ru продолжает рубрику «О себе начистоту», в которой мы устраиваем нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!
Все мы помним, что путь коллектива был непростым, но ребята сумели пробиться на музыкальный олимп. А сегодня Катя помогает сделать это другим ребятам: в этом году певица стала наставником проекта KFC Battle.
«Для меня участие в фестивале — это в первую очередь прокачка себя. И ностальгия. Я вспоминаю свой путь, свои страхи. На таких конкурсах ты очень быстро растешь, потому что тебя ставят в условия, при которых ты обязан выкладываться на полную. Я сама выбирала финалистов, никто мне не помогал. Здесь все честно. Хочу сказать, что было много талантливых, суперкрутых артистов. Это был классный опыт», — отметила певица.
Нам же стало интересно, благодаря каким таким качествам наша героиня сегодня — та, кто она есть. Все ответы здесь, ниже в анкете, на которую Катя дала честные ответы.
1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?
Катя IOWA: Думаю, это переезд в Питер — без денег, без связей, без перспектив, с маленькой сумкой в руках.
2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?
Катя IOWA: Опаздывать всегда и везде. Через некоторое время я поняла, что это талант. Нужно еще постараться так опаздывать! Сейчас я пытаюсь искоренить это в себе, избавиться от такого умения.
3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?
Катя IOWA: Я все время отдаю. И, наверное, это даже минус. Мне нужно проработать этот момент: я будто бы не готова брать. Например, фанаты после концерта подходят, дарят мне свои теплые слова, объятия, а я ловлю себя на мысли, что не достойна их любви. Но это неправильно. Ты отдаешь энергию и должен эту энергию получать в ответ. Своеобразный бумеранг.
4. Приметы, в которые вы верите?
Катя IOWA: Буквально недавно я проработала эти установки на одном из марафонов. Приметы — это рамки, которые формируются в нас с самого детства. Так вот, я все их выписала и поняла, как все это смешно. Черная кошка перешла дорогу, надо скорей схватиться за пуговицу, чихнуть, обернуться вокруг своей оси три раза, постучать по дереву…
Есть какие-то традиции, которые мы соблюдаем, но это делается не из чувства страха, а для собственного комфорта. Например, всей командой мы беремся за руки перед началом концерта. Но это не значит, что если мы не возьмемся, выступление пройдет плохо.
5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?
Катя IOWA: Есть видео, которое я хотела бы удалить. Мое второе выступление на «Новой волне», где я исполняла песню Леди Гаги. Ужасно спела. Я смотрела на себя на больших экранах в Юрмале и после этого даже попросила принести мне два бокала вина, чтобы все забыть. Но зато к третьему дню я так прокачалась, что выступила даже лучше, чем рассчитывала.
6. Кошки или собаки?
Катя IOWA: Кошки! Но сейчас мы поддерживаем приют для бездомных животных, который открыла наша подруга, долгое время работавшая директором группы IOWA.
Вот, например, один из последних «жителей» приюта — пес Пряник. Я обожаю котов, у меня дома живет кошка, но Пряник — это любовь. Он потрясающий, умный, добрый. На днях он нашел свою семью, и я очень за него рада.
7. На чем вы экономите?
Катя IOWA: Научила себя не экономить. Это произошло, когда я участвовала в мюзикле Ильи Олейникова «Пророк» (2008 год, — прим. Woman.ru). Я стала зарабатывать около 500 долларов и поняла, что не буду экономить, что могу купить себе что-то большое и дорогое, даже если потом не останется денег. Я стала играть в игру: не имея средств, говорила себе, что просто не хочу покупать ту или иную вещь, и дело вовсе не в моем пустом кошельке.
8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?
Катя IOWA: Наверное, это была бы тыква: из нее можно много чего приготовить. Хотя давайте все-таки два продукта: тыква и рис.
9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?
Катя IOWA: Совсем последняя? И что же, умирать потом? Если так, то мне хотелось бы уйти красиво, надеть прекрасное платье. Правда, его вряд ли можно купить за тысячу рублей… Если только в каком-нибудь винтажном магазине.
10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?
Катя IOWA: Да: мне, а также моим маме и бабушке всю жизнь снится один и тот же сон.
11. За что вам стыдно?
Катя IOWA: На мой взгляд, самый главный стыд, который мы испытываем, — это стыд из-за того, что ты причинил другому человеку боль. Так вот я стараюсь не делать ничего плохого по отношению к окружающим, чтобы потом мне не было стыдно.
12. В чем сила?
Катя IOWA: В стремлении понять. У каждого из нас есть определенный багаж знаний. Иногда люди думают, что это важнее всего и именно и знания обладают истиной, поэтому диктуют свои правила другим.
Сила в том, чтобы слышать и понимать…
13. Вотсап, Вайбер или Телеграм?
Катя IOWA: Телеграм, потому что там можно вести свой канал. Это классная новая платформа для самовыражения. Ну и еще там есть мои стикеры.
14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?
Катя IOWA: Перед кем хотела, уже извинилась. Я стараюсь сразу прорабатывать такие моменты, иначе меня мучает совесть. Я по природе своей человек неконфликтный. Если что-то происходит, я стараюсь решать все сразу, не негативно, а с любовью, иначе в моей голове начинаются диалоги: «А я бы ему сказала… А он бы мне ответил… Тогда я бы ему напомнила…».
15. Чего вам не хватает для счастья?
Катя IOWA: Представляете, а у меня всего в достатке! Наверное, не хватает только скорочтения. Хочу научиться быстро читать: иногда у меня возникает непреодолимое желание что-то познать, из ниоткуда появляется энергия, но так же быстро запал пропадает. Как итог: я не успеваю прочесть то количество книг, которое нужно, а меня уже интересует другое.
16. От какой черты характера в себе вы бы с удовольствием избавились?
Катя IOWA: Мне нужно все и сразу. То есть, если я чего-то не знаю, не понимаю, мне нужно постигнуть это в ту же минуту. Из-за этого, например, я никак не могу научиться играть на гитаре: уже в третий раз сажусь за обучение и не понимаю! А так хочется поскорее все постичь.
17. Чего вы боитесь?
Катя IOWA: Я боюсь безумия, потери контроля в мире. Мне страшно, что в один день мы можем отойти от своих же ценностей. Я боюсь человеческой жестокости, войн. Для меня главное, чтобы был мир.
18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?
Катя IOWA: Я бы хотела погружаться в воду без акваланга, уметь дышать под водой. Такая Аквавумен.
19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?
Катя IOWA: Сейчас как раз читаю книгу про разные эпохи. Она называется «Как бы поступила Клеопатра? Как великие женщины решали ежедневные проблемы: от Фриды Кало до Анны Ахматовой». Очень классная книга.
В связи с этим я бы, наверное, хотела встретиться и поговорить с Жанной д’Арк. Преклоняюсь перед ее силой и верой.
20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?
Катя IOWA: Дельфином. Это инопланетные существа. Я бы хотела понять, что они чувствуют, как на все смотрят. Они умеют любить, получать удовольствие, они свободны.