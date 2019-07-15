«Я учила себя не экономить»: Катя IOWA о своих мечтах, страхах, а еще о тыкве, рисе и дельфинах

Хотите знать о звездах чуточку больше? В рубрике «О себе начистоту» наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и провокационных вопросов. На этот раз героиней материала стала Екатерина Иванчикова, она же Катя IOWA.

Екатерина Иванчикова — новая героиня рубрики «О себе начистоту»

Woman.ru продолжает рубрику «О себе начистоту», в которой мы устраиваем нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!

На этот раз свои секреты нам раскрыла солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова.

Все мы помним, что путь коллектива был непростым, но ребята сумели пробиться на музыкальный олимп. А сегодня Катя помогает сделать это другим ребятам: в этом году певица стала наставником проекта KFC Battle.



«Для меня участие в фестивале — это в первую очередь прокачка себя. И ностальгия. Я вспоминаю свой путь, свои страхи. На таких конкурсах ты очень быстро растешь, потому что тебя ставят в условия, при которых ты обязан выкладываться на полную. Я сама выбирала финалистов, никто мне не помогал. Здесь все честно. Хочу сказать, что было много талантливых, суперкрутых артистов. Это был классный опыт», — отметила певица.



Нам же стало интересно, благодаря каким таким качествам наша героиня сегодня — та, кто она есть. Все ответы здесь, ниже в анкете, на которую Катя дала честные ответы.

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Катя IOWA: Думаю, это переезд в Питер — без денег, без связей, без перспектив, с маленькой сумкой в руках.

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

Катя IOWA: Опаздывать всегда и везде. Через некоторое время я поняла, что это талант. Нужно еще постараться так опаздывать! Сейчас я пытаюсь искоренить это в себе, избавиться от такого умения.

3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

Катя IOWA: Я все время отдаю. И, наверное, это даже минус. Мне нужно проработать этот момент: я будто бы не готова брать. Например, фанаты после концерта подходят, дарят мне свои теплые слова, объятия, а я ловлю себя на мысли, что не достойна их любви. Но это неправильно. Ты отдаешь энергию и должен эту энергию получать в ответ. Своеобразный бумеранг.

4. Приметы, в которые вы верите?

Катя IOWA: Буквально недавно я проработала эти установки на одном из марафонов. Приметы — это рамки, которые формируются в нас с самого детства. Так вот, я все их выписала и поняла, как все это смешно. Черная кошка перешла дорогу, надо скорей схватиться за пуговицу, чихнуть, обернуться вокруг своей оси три раза, постучать по дереву…

Я стараюсь не верить, не привязываться к каким-то явлениям, чтобы не загонять себя в рамки.

Есть какие-то традиции, которые мы соблюдаем, но это делается не из чувства страха, а для собственного комфорта. Например, всей командой мы беремся за руки перед началом концерта. Но это не значит, что если мы не возьмемся, выступление пройдет плохо.

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

Катя IOWA: Есть видео, которое я хотела бы удалить. Мое второе выступление на «Новой волне», где я исполняла песню Леди Гаги. Ужасно спела. Я смотрела на себя на больших экранах в Юрмале и после этого даже попросила принести мне два бокала вина, чтобы все забыть. Но зато к третьему дню я так прокачалась, что выступила даже лучше, чем рассчитывала.

6. Кошки или собаки?

Катя IOWA: Кошки! Но сейчас мы поддерживаем приют для бездомных животных, который открыла наша подруга, долгое время работавшая директором группы IOWA.

Там и кошки, и собаки, и у каждого четвероногого своя история.

Вот, например, один из последних «жителей» приюта — пес Пряник. Я обожаю котов, у меня дома живет кошка, но Пряник — это любовь. Он потрясающий, умный, добрый. На днях он нашел свою семью, и я очень за него рада.

7. На чем вы экономите?

Катя IOWA: Научила себя не экономить. Это произошло, когда я участвовала в мюзикле Ильи Олейникова «Пророк» (2008 год, — прим. Woman.ru). Я стала зарабатывать около 500 долларов и поняла, что не буду экономить, что могу купить себе что-то большое и дорогое, даже если потом не останется денег. Я стала играть в игру: не имея средств, говорила себе, что просто не хочу покупать ту или иную вещь, и дело вовсе не в моем пустом кошельке.

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?

Катя IOWA: Наверное, это была бы тыква: из нее можно много чего приготовить. Хотя давайте все-таки два продукта: тыква и рис.

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

Катя IOWA: Совсем последняя? И что же, умирать потом? Если так, то мне хотелось бы уйти красиво, надеть прекрасное платье. Правда, его вряд ли можно купить за тысячу рублей… Если только в каком-нибудь винтажном магазине.

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

Катя IOWA с мамой

Катя IOWA: Да: мне, а также моим маме и бабушке всю жизнь снится один и тот же сон.

11. За что вам стыдно?

Катя IOWA: На мой взгляд, самый главный стыд, который мы испытываем, — это стыд из-за того, что ты причинил другому человеку боль. Так вот я стараюсь не делать ничего плохого по отношению к окружающим, чтобы потом мне не было стыдно.

12. В чем сила?

Катя IOWA: В стремлении понять. У каждого из нас есть определенный багаж знаний. Иногда люди думают, что это важнее всего и именно и знания обладают истиной, поэтому диктуют свои правила другим.

А понимание принимает. Оно не пытается навязать свою точку зрения, не считает ее единственно правильной, оно толерантно.

Сила в том, чтобы слышать и понимать…

13. Вотсап, Вайбер или Телеграм?

Катя IOWA: Телеграм, потому что там можно вести свой канал. Это классная новая платформа для самовыражения. Ну и еще там есть мои стикеры.



14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?

Катя IOWA: Перед кем хотела, уже извинилась. Я стараюсь сразу прорабатывать такие моменты, иначе меня мучает совесть. Я по природе своей человек неконфликтный. Если что-то происходит, я стараюсь решать все сразу, не негативно, а с любовью, иначе в моей голове начинаются диалоги: «А я бы ему сказала… А он бы мне ответил… Тогда я бы ему напомнила…».

15. Чего вам не хватает для счастья?

Катя IOWA: Представляете, а у меня всего в достатке! Наверное, не хватает только скорочтения. Хочу научиться быстро читать: иногда у меня возникает непреодолимое желание что-то познать, из ниоткуда появляется энергия, но так же быстро запал пропадает. Как итог: я не успеваю прочесть то количество книг, которое нужно, а меня уже интересует другое.

16. От какой черты характера в себе вы бы с удовольствием избавились?

Катя IOWA: Мне нужно все и сразу. То есть, если я чего-то не знаю, не понимаю, мне нужно постигнуть это в ту же минуту. Из-за этого, например, я никак не могу научиться играть на гитаре: уже в третий раз сажусь за обучение и не понимаю! А так хочется поскорее все постичь.

17. Чего вы боитесь?

Катя IOWA: Я боюсь безумия, потери контроля в мире. Мне страшно, что в один день мы можем отойти от своих же ценностей. Я боюсь человеческой жестокости, войн. Для меня главное, чтобы был мир.

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

Катя IOWA: Я бы хотела погружаться в воду без акваланга, уметь дышать под водой. Такая Аквавумен.

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

Катя IOWA: Сейчас как раз читаю книгу про разные эпохи. Она называется «Как бы поступила Клеопатра? Как великие женщины решали ежедневные проблемы: от Фриды Кало до Анны Ахматовой». Очень классная книга.

Читая ее, я понимаю, что у нас сейчас самое классное время, ведь еще совсем недавно у женщины не было никаких прав.

В связи с этим я бы, наверное, хотела встретиться и поговорить с Жанной д’Арк. Преклоняюсь перед ее силой и верой.

1 2 3 ... 10 Екатерина Иванчикова честно ответила на вопросы рубрики «О себе начистоту»

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

Катя IOWA: Дельфином. Это инопланетные существа. Я бы хотела понять, что они чувствуют, как на все смотрят. Они умеют любить, получать удовольствие, они свободны.