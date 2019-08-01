Сергей Жуков: «Наши дети — трудоголики, без дела не сидят. На гаджеты и телевизор остается лишь воскресенье»

В интервью Woman.ru лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал об отношениях с супругой, воспитании детей и любви к мультфильмам.

Сергей Жуков пообщался с Woman.ru

Сергея Жукова обожают — без преувеличения — миллионы людей в нашей стране, причем не только за то, что он классный артист, но и за то, что он прекрасный семьянин. С супругой нашего героя, Региной Бурд, мы познакомились этой весной. После интервью у нас не осталось вопросов, почему эти двое столько лет вместе и живут душа в душу. Тем не менее стало интересно другое: какой Сергей отец. Это мы и решили выяснить у самого певца.



Woman.ru: Сергей, сложно ли быть многодетным отцом и популярным артистом, который постоянно гастролирует?



Сергей Жуков: Непросто. Гастроли действительно занимают очень много времени. Но у нас растут очень чуткие и внимательные дети, они с пониманием относятся к моей работе. Где бы я ни находился, мы постоянно на связи.

Я очень благодарен жене Регине, потому что во время моего отсутствия она берет заботу о детях на свои хрупкие плечи.

Как только у меня появляется выходной, мы обязательно проводим его вместе с семьей, чаще всего выезжаем на природу. Я очень ценю такие моменты. Недавно у нас был семейный отпуск, и мы вместе поехали в Америку.



Woman.ru: Не испытываете ли вы чувства вины из-за того, что редко видитесь с детьми?



С. Ж.: Чувство вины — нет, но я очень скучаю по своей семье. Обязательно после каждого концерта мы созваниваемся, Регина и дети рассказывают мне, как провели день и чем занимались. Дистанционно я помогаю решать различные бытовые проблемы. Также у нас есть замечательные семейные традиции, которые помогают хоть как-то компенсировать то время, когда я отсутствую.



Woman.ru: Какие традиции?



С. Ж.: У нас их несколько: периодически мы собираемся дома вечерами и устраиваем чаепития, рассказываем другу другу последние новости, делимся историями.

Если появляется несколько свободных дней, выезжаем на природу за город всей семьей.

Два раза в год, обычно это январь и июль, мы обязательно уезжаем на целый месяц на море или к океану, чтобы провести время вместе.

«Времени быть строгим отцом просто нет»

Woman.ru: Вы строгий отец?



С. Ж.: Я справедливый отец: за строгость у нас отвечает Регина, так как дети большую часть времени проводят с ней. У нее свой авторитет в семье, иначе никак (смеется).



Безусловно, есть семейные правила, которых мы стараемся придерживаться. Это касается и уроков, и телевизора, и компьютерных игр в том числе.

Мы с Региной стараемся быть хорошими родителями, самое главное в нашей семье — это доверие и искренность, чтобы все были самими собой.

Конечно, когда я приезжаю с концертов после долгой разлуки, могу их увидеть и размякнуть. Времени быть строгим просто нет.



Woman.ru: Некоторые родители ограничивают детей от гаджетов, игр, просмотра мультфильмов. Как вы к этому относитесь?



С. Ж.: Мы стараемся подходить к этому вопросу адекватно: все должно быть в меру. Сначала мы делаем уроки, какие-то важные дела, а потом уже гаджеты. У детей много разных хобби и увлечений, поэтому они не так часто сидят без дела. Да и вообще у нас дети — настоящие трудоголики, они даже помогают Регине на производстве семейных кондитерских «Любовь и сладости».

Как правило, на гаджеты и телевизоры есть один свободный день — воскресенье, когда они могут поиграть и посмотреть телевизор, никуда не спеша.

Woman.ru: Вы сами в детстве любили смотреть мультики?



С. Ж.: Конечно, какой же ребенок не любит смотреть мультики? Однако в мое время не было интернета и всего того, что есть сейчас. Мне нравились абсолютно все советские мультфильмы, но чаще всего я смотрел «Ну, погоди».



Woman.ru: Вообще каким вы росли ребенком? Можете вспомнить какой-нибудь яркий момент из детства?



С. Ж.: В детстве мы проводили время в основном на улице. Не сидели дома, много гуляли с сверстниками во дворе, и это было здорово. Я даже занимался хоккеем, но музыка забрала меня из большого спорта.



Woman.ru: Раз уж мы заговорили о детстве и мультфильмах: вы стали амбассадором Nickelodeon и Nick Jr. в России, с чем мы вас и поздравляем. В чем заключается ваша роль?



С. Ж.: Мне 43 года, но я по-прежнему люблю мультсериалы так же, как и дети во всем мире. Поэтому я рад, что именно мне предложили стать амбассадором Nickelodeon и Nick Jr. в России.

От лица телеканалов я популяризирую важные для детей и родителей ценности, такие как дружба, доброта и взаимовыручка.

Рассказываю про премьеры новых шоу и принимаю участие в съемке телевизионных роликов вместе с семьей.

В мире анимации происходит много интересного: например, в России запустился проект «Nick Jr. в кино» — теперь дети и их родители могут посмотреть свои любимые мультсериалы на большом экране в кинотеатре. Nickelodeon и Nick Jr. — это яркие, позитивные, добрые и познавательные телеканалы, которые интересно смотреть всей семьей. Даже родители к ним неравнодушны, и мы с Региной этому пример. Порой еле оттащишь нас от экрана, где идет какой-нибудь мультик (улыбается).

Woman.ru: Со страницы своего Инстаграма вы кажетесь очень нежным, трогательным и добрым человеком, настоящим семьянином. Вас вообще трудно разозлить?



С. Ж.: Я достаточно сдержанный человек и всегда стараюсь проанализировать ситуацию, прежде чем выйти из себя. Но для меня, как и для большинства людей, очень важны доверие и честность. Наверное, под влиянием этих факторов я могу вспылить.

«Я благодарен Регине за то, как она меня поддерживает»

Woman.ru: Постоянные гастроли, стресс, недосып, бытовые проблемы — вам никогда не хотелось остепениться? Например, стать бизнесменом, больше бывать дома.



С. Ж.: Я безумно счастлив, что у нашей группы есть такая большая аудитория. Конечно, у гастрольной жизни есть и обратная сторона, но наши встречи с поклонниками на концертах того стоят.

Плотный график и постоянные аншлаги невероятно заряжают даже после долгой дороги.

В статусе бизнесмена я давно: помимо сети кондитерских «Любовь и сладости», у нас сеть караоке-баров «Руки вверх бар!» по всей стране — от Москвы и Санкт-Петербурга до Якутска и Казани. В них посетители непринужденно погружаются в атмосферу 1990-х и 2000-х, могут весело провести время под музыку того времени. У нас выступают как звезды тех лет, так и актуальные сегодня артисты, например, Макс Барских, Zivert, Maruv.



Кстати, в мае мы открыли в Симферополе первое заведение будущей сети гриль-кафе «Папа жарит мясо» для настоящих любителей шаурмы и донеров. Планируем открывать заведения по всей стране.



Woman.ru: Супруга Регина с пониманием относится к вашей профессии?



С. Ж.: Я благодарен Регине за то, как она меня поддерживает. Она не только заботится о семье, но и успевает полноценно управлять нашим бизнесом, занимается всеми вопросами от и до. И несмотря на расстояние, мы всегда на связи.

«Я стал избирательнее относиться к еде — это важно, в том числе для здоровья»

Woman.ru: В конце прошлого года вы перенесли несколько операций по удалению грыжи. Насколько нам известно, в какой-то момент врачи даже не знали, как вас лечить. Что помогло в тот период времени?



С. Ж.: Да, действительно, здоровье не резиновое, пришлось сделать перерыв. Мне очень помогли семья и поддержка близких людей, наших поклонников, которые подбадривали меня, постоянно писали в социальных сетях. Я благодарен им за их любовь и заботу. Все позади.



Woman.ru: Сегодня вы осторожнее относитесь к своему здоровью?



С. Ж.: Конечно, эта ситуация научила меня серьезнее следить за своим здоровьем. Теперь я систематически прохожу все необходимые диспансеризации и всем советую не запускать свои болячки.



Woman.ru: За последнее время вы также заметно похудели — это во имя здоровья?



С. Ж.: Я думаю, это все — совокупность факторов: при таком графике выступлений хочешь не хочешь похудеешь.

Конечно, я стал избирательнее относиться к еде — это важно, в том числе для здоровья.

Woman.ru: Вы продолжаете худеть или сегодня довольны тем, как выглядите?



С. Ж.: Нет, специально я не худею: стараюсь правильно подстроиться под ритм своей жизни, в том числе и в вопросах еды. Чувствую себя хорошо, спасибо.

1 2 3 ... 17 Сергей Жуков рассказал о творческой карьере и семейной жизни

Woman.ru: Что или кто делает вас увереннее в себе изо дня в день?



С. Ж.: Конечно, моя семья — это мой тыл. Супруга и дети делают меня уверенней. Ради семьи я стараюсь сделать каждый день лучше предыдущего.