Суперблогеры для Woman.ru: певица Нила Мания рассказала как победить булимию

Woman.ru продолжает рубрику, в которой известные блогеры делятся своим опытом и мастерством в самых разных сферах – от путешествий до макияжа и раскрывают в видео секретные лайфхаки. Мы решили пообщаться с певицей и молодой мамой Нилой Манией. Обязательно посмотрите видео с нашей героиней!

Нила Мания

Сейчас Нила Мания ведет суперпопулярный Youtube-аккаунт (более 500 тысяч подписчиков!), записывает песни, которые становятся вирусными в сети. Талант девочки заметили еще в детском саду, в 4 года она написала песню. Дальше был известный детский коллектив, а потом Нила обучалась эстрадно-джазовому вокалу в Московском Институте Современного Искусства и работала бэк-вокалисткой у Стаса Пьехи. В 2012 году Нилу стала победительницей конкурса «Новая волна». Сейчас Нила готовится к сольному концерту, который пройдет 31 августа в клубе «16 тонн»!



Жизнь девушки не ограничивается музыкой, полтора года назад она стала мамой очаровательного малыша. Девушке за короткий срок пришлось научиться многим вещам, о которых она не имела представления. Она поделится своим опытом в очередном выпуске «Суперблогеров для Woman.ru».



Также Нила поделилась с нашими читательницами своим опытом борьбы с булимией. Возможно, ее опыт пригодится вам или вашей подруге!

Woman.ru: Как Вы решились стать певицей? Какой момент Вы можете назвать поворотным в Вашей жизни?



Нила Мания: Я пою и выступаю с самого детства, поэтому «выбора не было». На самом деле, не представляю своей жизни без музыки, без сцены, пробовала себя и в других профессиях, когда нужны были деньги, но это стало лишь прикольным опытом, не более того.

Нила Мания

Woman.ru: Как найти своих слушателей и как не испугаться делать музыку? Дайте 5 советов начинающим музыкантам.



Нила Мания:

1 Говорите через музыку, несите свой месседж и используйте свою музыку как инструмент донесения мыслей.

Говорите через музыку, несите свой месседж и используйте свою музыку как инструмент донесения мыслей. 2 Определитесь: музыка - это занятие всей вашей жизни? Это то, от чего вы кайфуете по-настоящему, или просто хобби на уровне just for fun.

Определитесь: музыка - это занятие всей вашей жизни? Это то, от чего вы кайфуете по-настоящему, или просто хобби на уровне just for fun. 3 Работайте. Много работайте. Пишите много песен, пока одна из них не станет хитом, а затем работайте еще больше, чтобы остаться на «волне».

Работайте. Много работайте. Пишите много песен, пока одна из них не станет хитом, а затем работайте еще больше, чтобы остаться на «волне». 4 Не бойтесь критики. Не критикуют только тех, кто ничего не делает. Критикуют — значит вас смотрят, значит есть движуха!

Не бойтесь критики. Не критикуют только тех, кто ничего не делает. Критикуют — значит вас смотрят, значит есть движуха! 5 Будьте СОБОЙ! Не копируйте никого, а ищите сокровища внутри себя. Конечно же, для этого нужно какое-то время, но зато в этом раскроется ваша индивидуальность)

Нила Мания



Woman.ru: Тяжело ли совмещать роль жены, мамы, певицы и блоггера?



Нила Мания: Не тяжело, если рядом любящий и помогающий муж. Мы работаем вместе, растим малыша вместе, одна банда — одна команда!



Woman.ru: Как проходит Ваш обычный день?



Нила Мания: Обычно мы с мужем планируем дела на неделю, и вечером обсуждаем, что будем делать завтра. Поэтому, пробудившись, мы уже понимаем, какие задачи стоят на сегодня, выполняем их и ставим галочки.



Woman.ru: Кто или что вдохновляет Вас на Ваше творчество?



Нила Мания: Меня вдохновляют люди! Люди и их истории, их искренность, честность, эмоции. Меня вдохновляют чудеса от Бога, которые постоянно происходят в жизни.



1 2 3 4 5 6 7 9 августа у Нилы Мании выходит новый сингл «Хочу убежать»

Woman.ru: Каверы или собственные треки? Что бы Вы выбрали, если бы встал такой вопрос.



Нила Мания: Конечно, собственные песни! И мне кажется, почти все ребята, которые поют каверы, мечтает о собственной аудитории. В основном, поют для чего? Чтобы многочисленная аудитория топовых на сегодняшний день артистов обратила на них внимание )



Woman.ru: Что нового ждет Ваших слушателей в ближайшее время?

Нила Мания: Новая музыка и новый формат! Первый альбом был очень-очень личным, не всем понятным. Сейчас, честно говоря, делаю более коммерческую музыку, чтобы стать суперпопулярным артистом! И захватить эту планету! Шучу:)