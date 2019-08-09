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Квентин Тарантино рассказал как заставлял Леонардо Ди Каприо пересматривать вестерны

В четверг 8 августа гостем открытия нового сезона онлайн-шоу «ОК на связи!» стал культовый режиссер и продюсер Квентин Тарантино. Оскароносный кинематографист приехал в Москву в рамках мирового промо-тура в поддержку своего 9-го фильма «Однажды... в Голливуде», повествующего о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века».

По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. В интервью «ОК на связи!» Тарантино рассказал о том, как ему удалось собрать вместе звездных актеров, почему новые фильм вышел личным и какие у него планы на десятый фильм: «Мне хочется, чтобы люди, глядя на мою фильмографию, говорили бы: «Да, им руководил творческий порыв! Он не мог не сделать эти картины!»» 

Как удалось собрать невероятную команду и впервые свести в одном кадре голливудских суперзвезд Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта

Мне действительно очень повезло. Собрать такую команду для работы над фильмом — большая удача! Нельзя загадывать, что в вашем фильме сыграют и
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт одновременно. Конечно, я рассчитывал, что так случится. Тем более я знал, что им нравятся мои работы, нравлюсь я, и мы с каждым из них уже сотрудничали до этого.

«Однажды в... Голливуде» один из самых личных проектов режиссера

В фильме присутствуют и исторические события. Но он основан в первую очередь не на них, а на моих воспоминаниях. Я хорошо помню, каким тогда был Лос Анджелес. Также я хорошо помню телевидение того времени. Я помню Бэтмена. Я помню, какие программы шли на местных телеканалах. Я помню, какими были рекламные щиты. Все радиоматериалы, которые мы использовали, — полностью настоящие. Для меня важно, что песни, реклама, джинглы, голос диджея — все они рассказывают о том времени. Они погружают нас и помогают передать историю. Так что... да, это мои воспоминания.

Как легендарные актеры готовились к съемкам у Тарантино

Кто проделал самую большую работу, так это Леонардо Ди Каприо. Дело в том, что в его детстве не было этих вестернов пятидесятых годов. Знаете, когда приходишь домой, и их показывают. У него в детстве этого не было, в отличие от нас с Брэдом Питтом. Когда мы приходили из школы, все время шли сериалы вроде «Разыскивается Живым или Мертвым» или «Есть Оружие — Будут Путешествия» или «Мэверик». Лео пришлось многое изучить. Я показывал ему множество материалов. Его герой — Рик — это собирательный образ из четырёх или пяти разных актёров, и я показывал ему различные фрагменты, их роли из разных фильмов и телесериалов.

Про важную составляющую каждого его фильма — музыку

В фильме есть много песен, которые я хорошо знаю и давно люблю. Но я открыл для себя песню, которую не знал. Это песня группы Los Bravos — «Bring a Little Loving». Когда я впервые услышал ее, то подумал: это великолепно, надо обязательно включить ее в фильм. Чудесная песня.

Появится ли актер Квентин Тарантино в «Однажды в... в Голливуде»

Мой голос в фильме присутствует! Если вы посмотрите фильм в оригинале, на английском языке, это именно я говорю: «Закон Баунти! В главной роли — Рик Далтон!».

О своем знаменитом плане на 10 фильмов 

Это действительно мой план. «Однажды... в Голливуде» — мой девятый фильм. Это касается моей карьеры режиссера полнометражного кино. Но я же могу ещё снимать для телевидения, я могу писать театральные постановки, пьесы, книги, книги о кино. Но если говорить о моей кинокарьере, мне кажется, она действительно подходит к концу. Мне хочется, чтобы люди, глядя на мою фильмографию, говорили бы: «Да, им руководил творческий порыв! Он не мог не сделать эти картины!». 

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09 августа 2019
Фото Пресс-служба
Теги

Квентин Тарантино, Леонардо Ди Каприо

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