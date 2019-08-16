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«Как можно называть продюсером человека, который в телефоне записан как ''мама''?»: певица Мари Краймбрери о творчестве, любви к шансону и сольном концерте

Главной гостьей в недавнем выпуске «ОК на связи!» стала певица Мари Краймбрери.  В эфире онлайн-шоу Мари поведала о своих планах на сольный концерт, рассказала, почему ее вдохновляет шансон и о том, как удалось так быстро «выстрелить» на сцене.

Про сольный концерт

Он будет 3 ноября в Adrenaliin Stadium, и я так сильно нервничаю почему-то. Я сочинила очень важную для себя песню и впервые представлю ее публике. Я огромную часть своей души вкладываю в подготовку — будет сцена, которую мы отрисовали и придумали сами. Надеюсь, что у нас будут музыканты, танцоры, не случится ничего сверхъестественного и это все не отменится.

Про чужие концерты

Мне интересно бывать на концертах. Каждый артист по-особенному преподносит музыку, у всех что-то есть. Но в машине я слушаю тех артистов, на чьи концерты я бы не пошла. У меня неделю играл на повторе Михаил Бублик. В его песнях мужчины так невероятно любят женщин! Я никогда не стремилась дружить с людьми, на концерты которых хожу. Человек имеет право быть на сцене таким, каким мне нравится, а в жизни вести себя по-другому. 

Мари Краймбрери на шоу «ОК на связи!»
Мари Краймбрери на шоу «ОК на связи!»

Как удалось так выстрелить

Лет 8 я занимаюсь музыкой, и только год назад у нас начали появляться результаты благодаря моему лейблу Velvet Music. Я никогда не думала о том, что буду заниматься музыкой долго и не мечтала быть певицей. Я мечтала писать песни для других артистов. «Правильную девочку» M-BAND, например, я написала. Много было артистов, которые не в медийной тусовке. Я очень щедрая на песни. Если бы я услышала, что мой трек кто-то поет круче меня, то с радостью поделилась песней.

Про встречу с продюсерами

Как можно называть продюсером человека, который у тебя в телефоне записан как «мама»? И у нас есть Лиана Меладзе и Алена Михайлова — это две женщины, которыми я просто невероятно восхищаюсь.

Я написала песню, в которой первый куплет посвящается моей родной маме, а второй куплет — Алене.

Я сказала ей, что когда вырасту, повторю ее привычки. Мне кажется, это самое идеальное, что может происходить в лейбле. Я много думала, как так выходит, что я предлагаю какие-то идеи, а они их не оспаривают. И потом поняла, что дело не в их лояльности, а в том, что мы правда абсолютно одинаково видим то, что происходит в моей жизни, в моей музыке. Когда я озвучиваю какую-то идею, они не подстраиваются под меня, а просто тоже видят этот шаг именно таким.

Мари Краймбрери на шоу «ОК на связи!»
Мари Краймбрери на шоу «ОК на связи!»

Про поклонников

У меня нет к ним отношения как к фан-клубу. Если мы просто пересекаемся на улице, то общаемся. Я знаю, что в каждом городе могу идти просто в убитом состоянии и сказать: «Ребят, я не хочу сегодня фоткаться!». Они все понимают. И они ко мне относятся по-братски, и я к ним. Краймеры они у меня. Нас всех объединяет чувство юмора.

Перейти к обсуждению 1

16 августа 2019
Текст Woman.ru

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Господи, кто она такая?! Очередная неизвестная певичка или блохер?!

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