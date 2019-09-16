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Марина Кравец: «Я “бро” в самом лучшем понимании этого слова»

Гостем «ОК на связи!» стала телеведущая и единственная девушка-резидент Comedy Club — Марина Кравец. В эфире гостья рассказала о новом сезоне Comedy Club, «Большом Завтраке» и шоу «План Б» на канале ТНТ с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым.

Новый сезон ComedyClub

Будет много веселых номеров, естественно, все новое. Немножечко уже старые резиденты, но бодрячком, все держимся. Обязательно ждите просто фантастический бенефис Демиса Карибидиса 27 сентября. Как всегда, будет много приятных встреч, знакомых лиц в гостях, отличные сценки.

Равенство полов в юморе

Я уже десять лет в Comedy Club. Мне очень комфортно, и, мне кажется, ребятам со мной тоже. Я «бро» в самом лучшем понимании этого слова. И они для меня «бро», но при этом я остаюсь девушкой – мне всегда открывают дверь. Мы замечательно существуем вместе и, дай Бог, еще долго-долго будем работать и дружить.

Стереотипы про юмор

Мужской юмор циничный, он может быть грубым, он чаще хорошо сформулирован. Если брать среднестатистическую женщину не из юмора, не из мира развлекательного телевидения, то женщины более эмоциональны, более обидчивы и чаще могут не понять шуток.

Шоу «План Б»

Это шоу о любви, о поиске счастья, но не продолжение проекта «Замуж за Бузову». Это история о двух друзьях – Ольге Бузовой и Тимуре Батрутдинове, которые выберут друг другу гипотетические пары. К этому проекту Оля стала совершенно другим человеком. Раньше в ней чувствовалась открытая рана, поэтому она была крайне эмоциональной. Но сейчас она раскрылась, успокоилась, гармонизировалась. Хотя на проекте «План Б», конечно, наверняка, будут истерики и слезы, – главное, чтобы не у меня.

«Большой Завтрак»

Что бы я ни начинала готовить дома из программы «Большой завтрак», у меня получается все равно бульон с курицей. Я не такой знатный кулинар, как Артем Лосев, наш шеф-повар.
Мы, конечно, готовим все, что придумает Артем. Но я очень не люблю готовить из субпродуктов. И была как-то ситуация, когда я сказала, что лучше лук буду кромсать зубами, только не давайте мне в руки это. Хорошо, что ко мне прислушались. 

Про попадание в разные ТОПы

Я отношусь к этому с юмором и иронией. Я никогда не снималась в мужских журналах – и когда меня просят отправить фотографию, для рейтинга ста красавиц, я отправляю то снимок в пальто, то в свитере. В этот раз буду в шляпе. Правда, прогресс есть – теперь плечо открытое.

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16 сентября 2019
Текст Woman.ru
Фото пресс-служба

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