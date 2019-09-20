Жанна Бадоева: «Я прекрасная жена, со мной легко договориться. Все мужья были со мной счастливы»

Говорят, благодаря путешествиям человек не только морально отдыхает, но и расширяет свое сознание, начинает на многие вещи смотреть иначе. Возможно, именно поэтому гуру путешествий Жанна Бадоева всегда такая жизнерадостная, улыбающаяся, позитивная.
За это мы ее и любим и вот уже почти 10 лет радуемся каждому ее появлению на телеэкране. В этом году Жанна перекочевала на Первый канал, где ведет программу — о путешествиях, конечно — под названием «Жизнь других».
Woman.ru: Жанна, стартовал уже второй сезон проекта. В двух словах: чем ваша программа принципиально отличается от других трэвел-шоу?
Жанна Бадоева: «Жизнь других» — это шоу о том, как живут люди в разных странах. За 40 минут эфирного времени я показываю все, начиная от того, где и как рождаются люди, до их старости и выхода на пенсию. Мы приходим к ним в гости в роддом, школу, университет, на работу и показываем все, что скрыто от туристических глаз, — их зарплаты, налоги, законы и многое другое.
Woman.ru: В интернете полно разных путеводителей на все направления мира. Но если спросить вас, в какую страну вы бы посоветовали отправиться непременно?
Ж. Б.: Тут, конечно, все очень индивидуально и рекомендовать что-то сложно, потому что у всех разные желания, вкусы и взгляды. Если хотите попробовать вкусной еды, то мое личное предпочтение — Италия. В Мексике, кстати, очень вкусная и понятная еда, особенно для тех, кто любит поострее. Очень красиво в Перу, на Мачу-Пикчу.
Woman.ru: Куда бы вы ни за что не поехали вновь?
Ж. Б.: Скорей всего во Вьетнам, потому что во время съемок я тяжело заболела. Впечатления от страны смазались, и желания вернуться туда не возникает.
Woman.ru: За годы работы вы объездили весь мир. Не потеряли способность восхищаться прекрасным?
Ж. Б.: Если бы я снимала сейчас программу именно в туристическом формате, то удивить меня было бы уже сложно, но каждый выпуск «Жизни других» — это сплошное удивление.
На Сейшельских островах работают в основном женщины, у которых при этом еще по четыре-пять детей, ведь аборты там запрещены. В Сингапуре налог на машину составляет сто процентов!
Первая программа второго сезона была посвящена Женеве. Казалось бы: красивая, богатая и благополучная Швейцария, но цены на продукты там такие, что местные ездят за ними в соседнюю Францию. А мама-домохозяйка не сможет устроить своего ребенка в детский сад — несмотря на то, что пособия безработным там очень высокие и платятся в течение полутора лет, пока человек не найдет работу. Одним словом, путешествовать мне по-прежнему интересно.
Woman.ru: Работа в трэвел-шоу предполагает частое отсутствие дома. Каким образом вы выстроили отношения с супругом и детьми, что они нормально реагируют на то, что вас нет дома?
Ж. Б.: Тут все очень просто: мой муж стал продюсером «Жизни других» и занимается программой вместе со мной. Иногда мы вместе ездим на съемки, все время на связи.
Woman.ru: Мы знаем немало историй, когда супруги, занимаясь каждый своей карьерой, в конце концов расходились, потому что просто привыкли жить каждый своей жизнью. Не боитесь такого сценария?
Ж. Б.: Я этого не боюсь, и даже не потому, что сейчас мы работаем вместе. Скажу больше: иногда даже общая работа разъединяет близких людей, потому что амбиции одного вырываются вперед и сносят все на своем пути, в том числе и отношения. Нам комфортно друг с другом, мы делаем общее дело, все свободное время проводим вместе. Нам вместе интересно!
Woman.ru: На ваш взгляд, ревность в отношениях — это хорошо или плохо?
Ж. Б.: За пять лет совместной жизни мы никогда не задумывались об этом. Мало того, даже не разговаривали на эту тему.
Woman.ru: Что вам особенно нравится в своем супруге, а что ужасно раздражает?
Ж. Б.: Василий — большой души человек: когда мы только познакомились, он не хотел мне понравиться, а просто был самим собой. Ну, а что касается ужасного… Знаете, с ним невозможно поругаться, и это меня иногда очень раздражает (смеется).
Woman.ru: Что для вас измена и сможете ли вы ее простить?
Ж. Б.: Я не люблю говорить об изменах в сослагательном наклонении, потому что должна быть конкретная ситуация.
Woman.ru: Если попробовать оценить себя со стороны: как вам кажется, вы хорошая жена?
Ж. Б.: Я — прекрасная жена, со мной легко договориться. Это не мое мнение, так говорят (улыбается). Все были со мной счастливы.
Woman.ru: Какая вы в быту? Делите ли с супругом домашние обязанности?
Ж. Б.: В одном из интервью меня как-то спросили о секретах успешного брака. И одним из важных пунктов я назвала разделение обязанностей по дому, но не по гендерному признаку — на мужское и женское.
К примеру, надо сварить суп. В нашей семье это не моя обязанность, и не Васина. Кто первый вернулся домой, у кого было на это время, тот и приготовил. И так во всем. Конечно, если сломалась полка, то муж починит, а в остальном мы придерживаемся этого правила. Так и со мной. Если надо что-то сделать по дому, я это сделаю, и моя хозяйственность тут ни при чем.
Woman.ru: Помогают ли вам дети в быту?
Ж. Б.: Конечно! Лолита уже достаточно взрослая (девочке 13 лет, — прим. Woman.ru), поэтому может и завтрак себе приготовить, и в комнате спокойно убирается. Борис (ему 22 года, — прим. Woman.ru) давно не живет с нами, он уже взрослый и самостоятельный парень, который сам себя обеспечивает.
Woman.ru: Хотели бы стать мамой вновь?
Ж. Б.: Если верить тому, что пишут в интернете, то я уже столько раз была беременна, что давно могла бы смело носить звание матери-героини (смеется). Я давно себя реализовала в этой роли, но жизнь покажет.
Woman.ru: Вы уверенный в себе человек?
Ж. Б.: У каждого человека в жизни бывают разные моменты: и когда он уверен в себе, и когда он в себе сомневается. А творческой личности особенно свойственно сомневаться в своих деяниях, поскольку если быть полностью уверенным в себе, то просто некуда развиваться. Ты всегда должен хотеть делать что-то лучше. Я человек, который несет ответственность за то, что делает, и я отвечаю за свои слова и поступки.
Woman.ru: Можете назвать себя красивой?
Ж. Б.: Я отношусь к своей внешности реально и понимаю, что не являюсь эталоном красоты в общепринятом понимании. Но я себе нравлюсь, я себя люблю и никогда бы не хотела в себе что-то изменить.
Woman.ru: Вы экономите на себе?
Ж. Б.: Я на себе не экономлю и никогда этого не делала. Я достаточно зарабатываю, так что не имеет смысла лишать себя чего-то. У меня есть свои слабости — я люблю красиво одеваться, покупать одежду. Раньше даже коллекционировала туфли и из каждой командировки привозила по несколько пар. Мне нравится за собой ухаживать, поэтому я часто покупаю косметику.
Woman.ru: Как полюбить себя?
Ж. Б.: Я не психолог, но если у людей есть такие проблемы и вопросы, то они должны разбираться в себе. Все в нашей голове.