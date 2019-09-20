Жанна Бадоева: «Я прекрасная жена, со мной легко договориться. Все мужья были со мной счастливы»

В интервью Woman.ru Жанна Бадоева рассказала о том, не наскучили ли ей путешествия, какую тему она не обсуждает с мужем и почему вообще не экономит на себе.

Жанна Бадоева пообщалась с Woman.ru

Говорят, благодаря путешествиям человек не только морально отдыхает, но и расширяет свое сознание, начинает на многие вещи смотреть иначе. Возможно, именно поэтому гуру путешествий Жанна Бадоева всегда такая жизнерадостная, улыбающаяся, позитивная.

Наша героиня умеет взглянуть на ситуацию под другим углом, знает, когда стоит быть серьезной, а когда можно отдаться эмоциям и чувствам.

За это мы ее и любим и вот уже почти 10 лет радуемся каждому ее появлению на телеэкране. В этом году Жанна перекочевала на Первый канал, где ведет программу — о путешествиях, конечно — под названием «Жизнь других».



Woman.ru: Жанна, стартовал уже второй сезон проекта. В двух словах: чем ваша программа принципиально отличается от других трэвел-шоу?



Жанна Бадоева: «Жизнь других» — это шоу о том, как живут люди в разных странах. За 40 минут эфирного времени я показываю все, начиная от того, где и как рождаются люди, до их старости и выхода на пенсию. Мы приходим к ним в гости в роддом, школу, университет, на работу и показываем все, что скрыто от туристических глаз, — их зарплаты, налоги, законы и многое другое.



Woman.ru: В интернете полно разных путеводителей на все направления мира. Но если спросить вас, в какую страну вы бы посоветовали отправиться непременно?



Ж. Б.: Тут, конечно, все очень индивидуально и рекомендовать что-то сложно, потому что у всех разные желания, вкусы и взгляды. Если хотите попробовать вкусной еды, то мое личное предпочтение — Италия. В Мексике, кстати, очень вкусная и понятная еда, особенно для тех, кто любит поострее. Очень красиво в Перу, на Мачу-Пикчу.

Woman.ru: Куда бы вы ни за что не поехали вновь?



Ж. Б.: Скорей всего во Вьетнам, потому что во время съемок я тяжело заболела. Впечатления от страны смазались, и желания вернуться туда не возникает.



Woman.ru: За годы работы вы объездили весь мир. Не потеряли способность восхищаться прекрасным?



Ж. Б.: Если бы я снимала сейчас программу именно в туристическом формате, то удивить меня было бы уже сложно, но каждый выпуск «Жизни других» — это сплошное удивление.

Только представьте себе, что в Финляндии считается нормой, когда молодые люди знакомятся в общих саунах, при этом и парни, и девушки — абсолютно голые.

На Сейшельских островах работают в основном женщины, у которых при этом еще по четыре-пять детей, ведь аборты там запрещены. В Сингапуре налог на машину составляет сто процентов!



Первая программа второго сезона была посвящена Женеве. Казалось бы: красивая, богатая и благополучная Швейцария, но цены на продукты там такие, что местные ездят за ними в соседнюю Францию. А мама-домохозяйка не сможет устроить своего ребенка в детский сад — несмотря на то, что пособия безработным там очень высокие и платятся в течение полутора лет, пока человек не найдет работу. Одним словом, путешествовать мне по-прежнему интересно.



Woman.ru: Работа в трэвел-шоу предполагает частое отсутствие дома. Каким образом вы выстроили отношения с супругом и детьми, что они нормально реагируют на то, что вас нет дома?



Ж. Б.: Тут все очень просто: мой муж стал продюсером «Жизни других» и занимается программой вместе со мной. Иногда мы вместе ездим на съемки, все время на связи.

Дети уже выросли, у них много своих дел, но по возможности Лолита тоже путешествует со мной.

Woman.ru: Мы знаем немало историй, когда супруги, занимаясь каждый своей карьерой, в конце концов расходились, потому что просто привыкли жить каждый своей жизнью. Не боитесь такого сценария?



Ж. Б.: Я этого не боюсь, и даже не потому, что сейчас мы работаем вместе. Скажу больше: иногда даже общая работа разъединяет близких людей, потому что амбиции одного вырываются вперед и сносят все на своем пути, в том числе и отношения. Нам комфортно друг с другом, мы делаем общее дело, все свободное время проводим вместе. Нам вместе интересно!

Woman.ru: На ваш взгляд, ревность в отношениях — это хорошо или плохо?



Ж. Б.: За пять лет совместной жизни мы никогда не задумывались об этом. Мало того, даже не разговаривали на эту тему.



Woman.ru: Что вам особенно нравится в своем супруге, а что ужасно раздражает?



Ж. Б.: Василий — большой души человек: когда мы только познакомились, он не хотел мне понравиться, а просто был самим собой. Ну, а что касается ужасного… Знаете, с ним невозможно поругаться, и это меня иногда очень раздражает (смеется).



Woman.ru: Что для вас измена и сможете ли вы ее простить?



Ж. Б.: Я не люблю говорить об изменах в сослагательном наклонении, потому что должна быть конкретная ситуация.

К счастью, в моей жизни такого не было: я никогда не сталкивалась с изменами.

Woman.ru: Если попробовать оценить себя со стороны: как вам кажется, вы хорошая жена?



Ж. Б.: Я — прекрасная жена, со мной легко договориться. Это не мое мнение, так говорят (улыбается). Все были со мной счастливы.



Woman.ru: Какая вы в быту? Делите ли с супругом домашние обязанности?



Ж. Б.: В одном из интервью меня как-то спросили о секретах успешного брака. И одним из важных пунктов я назвала разделение обязанностей по дому, но не по гендерному признаку — на мужское и женское.

К примеру, надо сварить суп. В нашей семье это не моя обязанность, и не Васина. Кто первый вернулся домой, у кого было на это время, тот и приготовил. И так во всем. Конечно, если сломалась полка, то муж починит, а в остальном мы придерживаемся этого правила. Так и со мной. Если надо что-то сделать по дому, я это сделаю, и моя хозяйственность тут ни при чем.

Woman.ru: Помогают ли вам дети в быту?



Ж. Б.: Конечно! Лолита уже достаточно взрослая (девочке 13 лет, — прим. Woman.ru), поэтому может и завтрак себе приготовить, и в комнате спокойно убирается. Борис (ему 22 года, — прим. Woman.ru) давно не живет с нами, он уже взрослый и самостоятельный парень, который сам себя обеспечивает.



Woman.ru: Хотели бы стать мамой вновь?



Ж. Б.: Если верить тому, что пишут в интернете, то я уже столько раз была беременна, что давно могла бы смело носить звание матери-героини (смеется). Я давно себя реализовала в этой роли, но жизнь покажет.



Woman.ru: Вы уверенный в себе человек?



Ж. Б.: У каждого человека в жизни бывают разные моменты: и когда он уверен в себе, и когда он в себе сомневается. А творческой личности особенно свойственно сомневаться в своих деяниях, поскольку если быть полностью уверенным в себе, то просто некуда развиваться. Ты всегда должен хотеть делать что-то лучше. Я человек, который несет ответственность за то, что делает, и я отвечаю за свои слова и поступки.

Я в себе достаточно уверена, хотя моменты сомнения, конечно, случаются.

Woman.ru: Можете назвать себя красивой?



Ж. Б.: Я отношусь к своей внешности реально и понимаю, что не являюсь эталоном красоты в общепринятом понимании. Но я себе нравлюсь, я себя люблю и никогда бы не хотела в себе что-то изменить.



Woman.ru: Вы экономите на себе?



Ж. Б.: Я на себе не экономлю и никогда этого не делала. Я достаточно зарабатываю, так что не имеет смысла лишать себя чего-то. У меня есть свои слабости — я люблю красиво одеваться, покупать одежду. Раньше даже коллекционировала туфли и из каждой командировки привозила по несколько пар. Мне нравится за собой ухаживать, поэтому я часто покупаю косметику.

1 2 3 ... 25 Жанна Бадоева рассказала нам о работе и семье

Woman.ru: Как полюбить себя?



Ж. Б.: Я не психолог, но если у людей есть такие проблемы и вопросы, то они должны разбираться в себе. Все в нашей голове.