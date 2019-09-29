Дарья Мороз: «Держать себя в форме мне легко: если надо похудеть, неделю питаюсь гречкой и тушеными овощами, и все в порядке»

В интервью Woman.ru Дарья Мороз рассказала о новом проекте, в котором играет беременную жену, обманутую мужем, а также порассуждала о поддержании формы, о возрасте и умении прощать.

Дарья Мороз пообщалась с Woman.ru

Наверное, многие из вас, дорогие читательницы, согласятся с тем, что в последние годы Дарья Мороз открывается для нас с новых неожиданных сторон. Образы, черты характера, мысли. Изменилось все — даже ее взгляд, и нам такая Даша определенно нравится.



Не боится наша героиня и экспериментов в актерстве. Так, например, 30 сентября на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Триада», где актриса сыграла Риту, которая в один день сообщила мужу о долгожданной беременности, а тот в свою очередь честно признался ей, что от него ждут ребенка еще две девушки. Ситуация — хуже некуда. И, наверное, поэтому так смешно…



Woman.ru: Дарья, для многих вы в первую очередь драматическая актриса. И тут — главная роль в комедийном сериале. Сразу согласились на такой проект?



Дарья Мороз: Честно говоря, не понимаю, в чем диссонанс между драматическим артистом и чувством юмора. Мне кажется, что больше всего юмора как раз возникает на экране, когда ты играешь всерьез. Он появляется в результате каких-то нелепых, настоящих человеческих проявлений. Поэтому никакого диссонанса я не вижу.

На проект я согласилась сразу, а вот его создатели на меня — нет.

Был достаточно долгий период проб. Я бы сказала, что Дима Дьяченко (режиссер «Триады», — прим. Woman.ru) буквально боролся за мое участие в сериале, и я ему очень благодарна. Мне безумно понравился сценарий. Тот случай, когда читаешь и не веришь своим глазам — какой хороший материал попался тебе в руки. Настолько тонкий, ироничный, смешной, интересный и по героям, и по сюжету. Поэтому, конечно, я согласилась сразу и через полгода, когда меня утвердили, была безмерно счастлива. Это был кайф.



Woman.ru: Ваша героиня похожа на вас или, наоборот, полная противоположность?



Д. М.: Она очень похожа на меня, видимо, поэтому Дима за меня так и бился. Забавно, что автор сценария Даша Грацевич, с которой мы сейчас нежно дружим, сначала не приняла меня. Вероятно, потому что я очень похожа на Риту, и, видимо, сначала ее это как-то резануло. Ну не может быть, чтобы все было так. А потом в какой-то момент она поняла, что это точное попадание. Как известно, самые большие открытия происходят тогда, когда персонаж соответствует человеку. Думаю, что во многих ситуациях я бы поступила так же, как Рита.

Woman.ru: Примерив на себя роль беременной, испытали ли вы чувство ностальгии?



Д. М.: Мы с животами особенно много не ходили. Не знаю, наверное, нет. В сериале происходит очень много коллизий, не отсылающих к мимимишным ощущениям от беременности. Это больше человеческие истории, связанные с решением сложных проблем. Мы были заняты совершенно другим.



Woman.ru: Не так давно сразу несколько известных женщин признались, что больше не хотят иметь детей. А вы бы хотели вновь испытать радость материнства?



Д. М.: Конечно, это было бы совершенно прекрасно. Может быть, и не раз.



Woman.ru: Мы еще не знаем, как будет развиваться сюжет. Но будь вы на месте супруги главного героя, как бы вы поступили, если бы, находясь в положении, узнали об измене мужа?



Д. М.: Думаю, что я поступила бы примерно так же, как и Рита. В какой-то момент моя героиня понимает, что, несмотря на обиду, она не может внутренне отказаться от человека, которого любит, так же, как и не может отказаться от его наследников. Дети других девушек — это в каком-то смысле и ее дети.



Woman.ru: Вы сама по жизни легко отпускаете людей, которые причинили вам боль или сделали что-то не так?



Д. М.: Все зависит от ситуации и человека. Но я не злопамятная — пытаюсь как-то понять того, кто сделал что-то плохое. Да, какие-то нехорошие вещи я помню, но в целом избегаю негативных мыслей, отпускаю ситуацию.

Я могу долгое время не общаться с человеком, если он сделал по отношению ко мне что-то нехорошее, но проходит время, все забывается, становится легче.

Да и сам человек может измениться. Когда-то он сделал что-то плохое, а потом пожалел о своем поступке, раскаялся. Надо это учитывать и всегда давать шанс, принимать человека со всеми его ошибками — таким, какой он есть. Это правило работает для всех.

Woman.ru: Женственная, сильная, мудрая, мягкая, смелая — какое из этих определений вам ближе?



Д. М.: Надеюсь, что мудрая. А так, я учусь быть мягкой.



Woman.ru: От какого своего качества вы бы с удовольствием избавились?



Д. М.: От авторитарности собственного мнения.



Woman.ru: В моменты, когда вам грустно, больно или одиноко, что помогает прийти в себя?



Д. М.: Это сложный вопрос. Конечно, такие моменты бывают и достаточно часто. Стараюсь посидеть, потупить, помедитировать.

Важно не сосредотачиваться на депрессивной энергии, поэтому я просто стараюсь встряхнуть головой и двигаться дальше.

Woman.ru: Не так давно вы отметили 36-летие. Какие чувства у вас вызывает эта цифра?



Д. М.: Исключительно эзотерические. Я прошла три 12-летних цикла, значит, наступает новый этап взросления, новый этап жизни. Последние три года для меня были очень важными: я многое поменяла в своей жизни и сделала это сознательно. Не всегда было просто, но все изменения в конечном итоге привели меня в ту точку, от которой я оттолкнулась первого сентября (день рождения нашей героини — прим. Woman.ru).



Мне нравится то, что происходит в моей жизни сейчас. Есть ощущение, что я правильно развиваюсь, правильно мыслю, вокруг меня правильные люди, которые помогают мне идти дальше. Одним словом, никаких проблем с возрастом у меня нет.

Woman.ru: Как и нет проблем с внешним видом — выглядите потрясающе. Много ли времени тратите на поддержание формы? Может быть, спорт, диеты?



Д. М.: Сейчас, к сожалению, времени на спорт совсем не остается. В целом, я очень люблю упражнения на растяжку, занимаюсь танцами на любительском уровне. Это отлично работает на поддержание формы. Также я три года работала с командой Ильи Авербуха, мы выступали по всей стране: когда катаешься на коньках, нельзя находиться не в форме.

В планах доработать во втором сезоне «Содержанок» и снова вернуться к спорту и растяжке. Иногда поддержание формы необходимо не только для себя, но и для съемок: например, в тех же «Содержанках» у меня много обнаженных сцен, поэтому нужно за собой следить. К слову, мне это дается довольно легко: если надо похудеть, неделю питаюсь гречкой и тушеными овощами, и все в порядке. Такая у меня природа.

Однако диеты не люблю, не мое это. Ограничения вызывают желание есть еще больше.

Woman.ru: А если говорить о косметике?



Д. М.: Не могу сказать, что провожу кучу времени у косметологов. По декоративной косметике мое мнение такое: чем меньше, тем лучше. Лицо должно быть чистым. Что касается ежедневного ухода, то есть прекрасная компания Estee Lauder, амбассадором которой я стала. Это действительно то, чем я пользуюсь и днем, и на ночь. Идеальный уход, который помогает спасти кожу лица, если я устаю. Еще люблю упражнения для лица — гимнастику, элементы которой часто выкладывают в Инстаграме. Это классная штука, всем рекомендую.

1 2 3 ... 22 Дарья Мороз ответила на вопросы о работе, материнстве, своем характере, возрасте и уходе за собой

Woman.ru: Когда вы были больше довольны своей жизнью: сегодня или 15 лет назад?



Д. М.: Сегодня, конечно. Это связано с внутренними ощущениями, а не с тем, что находится вокруг. По степени осознанности и понимания происходящего — именно сегодня. Это отражается и на уровне моей жизни, и на проектах, в которых работаю, и на людях, что вокруг.