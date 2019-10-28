Дарья Повереннова: «Все, что я имею, это генетика и работа над собой»

Даже при напряженном съемочном и гастрольном графике 47-летней актрисе удается сохранять красоту и молодость. В эксклюзивном интервью она раскрыла свои бьюти-секреты и поведала, как избавиться от неуверенности в себе.



Дарья Повереннова не только талантливая актриса, но и настоящий бьюти-эксперт. Она поддерживает красоту и здоровье с помощью доступных, но при этом очень эффективных методов. В свои 47 выглядит подтянуто, а о такой безупречной и гладкой коже, как у Дарьи, мечтает почти каждая женщина. Woman.ru расспросил актрису о ее секретах ухода за собой, здоровом образе жизни и взглядах на жизнь.



Woman.ru: Расскажите, с чего начинается ваше утро?



Дарья Повереннова: Каждое утро я пробегаю по 4 километра, стараюсь делать это на свежем воздухе. В любом городе, где бы я ни находилась: на гастролях или в путешествии — у меня всегда с собой есть спортивная форма и кроссовки. Помимо физической нагрузки для меня это еще и бьюти-ритуал. Когда бегаешь на улице, кожа насыщается кислородом, ее тургор становится лучше. Если говорить о бьюти-бьюти-ритуалах, то я очень люблю патчи для кожи вокруг глаз. С удовольствием 15-20 минут сижу с Filorga Optim-Eyes Patchs и пью кофе с молоком.



Woman.ru: А что насчет вечерней рутины?



Д.П.: Как таковой вечерней рутины у меня нет. Но я знаю точно, что мне не нужно делать на ночь — пить жидкость, потому что мой организм не очень хорошо с ней справляется. Не говоря уже о бокале вина, который иногда хочется вечером, или чашке чая или кофе. Лучше я съем что-нибудь. Если говорить о бьюти-рутине, то ничего особенного я не делаю, принимаю душ и наношу крем.

Woman.ru: Какой бьюти-совет стал самым важным в вашей жизни?



Д.П.: Я росла в советское время. Хорошо помню, как мама по утрам обкладывала лицо дольками огурцов. Это сейчас у нас есть всевозможная уходовая косметика, а в то время ничего подобного не было, только народные средства. Это был первый бьюти-лайфхак, который я стала применять.





Woman.ru: Каким бьюти-трюкам вас научила работа в кино и на модных съемках?



Д.П.: Трюк простой. Если ты хочешь, чтобы у тебя было ровное лицо, на тебя должен быть направлен теплый свет. Чтобы лицо было более вытянутым, — сидишь ты или стоишь — объектив камеры должен быть как минимум на уровне твоих глаз, а лучше — чуть выше. Ну и, конечно, главное при съемке не столько ракурс, сколько правильный свет.



Woman.ru: Как вы поступаете, если перед съемками или важным мероприятием ваша кожа выглядит «уставшей»?



Д.П.: Я очень люблю протирать лицо льдом. Кожа разглаживается, уходит лишняя отечность. Для пущего эффекта можно в кубики льда добавлять ромашку, она тоже очень хорошо снимает отеки. Ну и разные патчи.



Woman.ru: Насколько для вас важно иметь сияющую и безупречную кожу?



Д.П.: Насчет сияющей — для меня это синоним блестящей кожи. Я не люблю, когда кожа бликует, поэтому таким средством, как хайлайтер, я не пользуюсь. Иногда на бьюти-съемках мне предлагают нанести его визажисты, и я соглашаюсь, но редко.



У меня есть такая проблема, как пигментные пятна. С ними очень сложно бороться, поэтому в любое время года я не выхожу на улицу без солнцезащитного крема со стопроцентным spf.

Специально не загораю, потому что хочу сберечь свою кожу.

Woman.ru: Расскажите, как ухаживаете за кожей лица?



Д.П.: Нужно найти хороший крем, который подойдет именно вам. Из каких-то бьюти-процедур, которые делают в салонах, мне нравится плазмолифтинг. Ее аналог в домашних условиях — гамма средств Lift от Filorga.



Woman.ru: А как следите за телом?



Д.П.: Я считаю, если артистка хочет играть не только характерные роли, но и героинь, она должна выглядеть подтянуто. Для меня основное средство по сохранению хорошей фигуры — правильное питание. Ем по принципу «когда голодная» небольшими порциями. Я считаю, что мы живем не для того, чтобы есть. А едим для того, чтобы жить. Если позволила себе что-то лишнее, скидываю это на утренней пробежке.

Woman.ru: Менялись ли ваши представления о красоте с течением времени?



Д.П.: Трудно сказать. Когда я была подростком, то весила больше, чем сейчас. Пыталась скрыть недостатки, носила объемную одежду. Мне казалось, что это модно и красиво, тогда, в конце 1980-х, оверсайз действительно был на пике. Я носила такую одежду, хотя мне это никогда не нравилось… Поэтому скорее нет, мои представления о красоте не поменялись.



Мы обязаны ухаживать за собой. Для этого не нужны большие финансовые вложения.



Я так говорю, потому что и сама так живу, не трачу много денег на уходовые процедуры. Все, что я имею, - это в большей степени генетика и моя работа над собой.



Woman.ru: А об уходе за кожей?



Д.П.: Долгое время я вообще не пользовалась никакими кремами для лица. Сейчас считаю, что это необходимо - наносить их и под глаза, и на лицо. И, конечно, кожу нужно тщательно очищать, особенно когда твоя профессия связана с гримом каждый день. Этому этапу я уделяю время утром и особенно вечером.



Woman.ru: Что сейчас для вас означает красота?



Д.П.: Красота — это ум, для меня манкость в человеке напрямую связана с его интеллектом, чувством юмора и самоиронией. А женщина должна в первую очередь нравиться самой себе. Мы хотим хорошо выглядеть в любом возрасте. Никто не хочет стареть, особенно артистки.



Woman.ru: Насколько сложно в современном изобилии брендов подобрать грамотный уход?



Д.П.: Сложно, потому что рынок огромен и у каждой женщины есть свои приоритеты в уходе за лицом, на что она обращает внимание: на сияние ли, на тургор ли кожи. Выбирая крем или средство по уходу, нужно правильно делать запрос консультанту. Для меня важно, чтобы в продукции были ингредиенты, которые помогают бороться с пигментацией.

Woman.ru: Что бы вы посоветовали женщинам, которые не уверены в себе?



Д.П.: Мне нравится такое выражение: «Делайте дело, господа». Когда мы заняты, исчезает свободное время на то, чтобы думать негативно.



Я уверена, что все в наших руках. Если женщина чувствует неуверенность из-за того, что у нее лишние килограммы, то ей ничего, кроме собственной лени, не мешает с ними справиться. Лень и неумение дисциплинировать себя — вот тормоз всех позитивных сдвигов в нашей жизни. Мне кажется, в достижении целей это очень важно.



Нужно взять себя в руки и написать план действий. Увидеть, в чем причина неуверенности, и исправить ее.