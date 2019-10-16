«Дружба может перерасти в любовь, но в моем случае чувство либо возникает сразу, либо не возникает вообще»: Ольга Бузова о себе, Тимуре Батрутдинове и любви

13 октября на ТНТ стартовало романтическое реалити-шоу «План Б», где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов попытаются найти свою любовь. Мы составили для главных героев блиц-опрос, а теперь публикуем их ответы — поочередно. Первая — Оля.

Ольга Бузова ответила на блиц-опрос Woman.ru

В воскресный вечер 13 октября миллионы телезрителей прильнули к экранам, ведь на ТНТ состоялась премьера шоу «План Б», где «друзья на грани» Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов вновь пытаются построить свою личную жизнь в рамках романтического реалити. Десять парней и столько же девушек в течение следующих нескольких недель поборются за сердца заядлых одиночек телеканала.

Теперь же пришел черед «допросить» главных героев проекта. Для Бузовой и Батрутдинова мы составили блиц из 15 одинаковых вопросов, с помощью которого попытались выяснить всю правду: почему они до сих пор одиноки, что мешает им быть вместе и готовы ли они простить измену, а также узнали все об их положительных чертах, страхах, свадьбе мечты и тайных желаниях.

Woman.ru: Если бы сегодня вам предложили «переиграть» один из моментов вашей жизни, что бы это было и почему?



Ольга Бузова: Наверное, я могла бы поменять некоторые моменты жизни — те, которые принесли мне боль. Однако я не хочу, потому что уверена: все, что ни делается, — к лучшему. Я понимаю, что если бы не эти печальные, грустные, обидные моменты в жизни, то сейчас у меня не было бы всего того хорошего, светлого и радостного, что я имею. Именно поэтому я не стала бы ничего менять.

Как бы банально ни звучало, я ценю каждый урок, который преподносит мне жизнь.

Woman.ru: На ваш взгляд, почему у Тимура до сих пор нет пары?



О. Б.: Думаю, просто потому, что он еще не встретил ту самую вторую половину. Это настоящий дар свыше — встретить такую любовь, чтобы на всю жизнь. У Тимура все впереди. Он очень интересный, обаятельный, великодушный и добрый мужчина. Он прекрасный человек. Думаю, ситуация осложняется тем, что Тимур артист, а ведь далеко не все готовы это принять и по-настоящему понять.



«Ради любви я готова буквально отдать всю себя»

Woman.ru: Ваш самый романтичный поступок?



О. Б.: Я, безусловно, романтичная натура. Но все же этот вопрос уместнее задать мужчине.

Woman.ru: На что вы готовы ради любви, а на что не пойдете ни при каких обстоятельствах?



О. Б.: Ради любви я готова буквально отдать всю себя. Если я по-настоящему люблю, то растворяюсь в человеке. Однако я никогда не стану изменять самой себе — даже ради любви.

Мне необходимо всегда оставаться в гармонии с собой. К такому выводу приходишь с возрастом, и, как мне кажется, это действительно важно.

Woman.ru: Простите ли измену, если вторая половина искренне раскаивается?



О. Б.: Измена — это предательство. А предательство невозможно простить до конца.



Woman.ru: Чего вы боитесь?



О. Б.: У меня есть фобии. Например, я боюсь змей и разных насекомых. Но если говорить глобально, то, как и каждый нормальный человек, я боюсь потерять близких и родных мне людей…



Woman.ru: Как бы вы описали свое отношение к Тимуру?



О. Б.: Очень теплое, трепетное. Нашим с Тимуром отношениям уже давно есть определение — #ДружбаНаГрани.



Woman.ru: Главное достоинство Тимура, по вашему мнению?



О. Б.: Он великодушный. Великодушие — очень объемное понятие. Вот Тимур именно такой: у него, безусловно, очень много достоинств. Он любит детей, обладает прекрасным чувством юмора… А с недавних пор у него появилось еще одно достоинство, которое очаровывает всех женщин, — кубики пресса (смеется).



Woman.ru: Три главных качества настоящей женщины?



О. Б.: Верность, доброта, женственность.



Woman.ru: Три главных качества настоящего мужчины?



О. Б.: Преданность, чувство юмора, щедрость. И еще благородство во всем — в помыслах, в поступках, в характере. Многие мужчины, к сожалению, утратили это качество.



Woman.ru: За что вы цените вашу с Тимуром дружбу?



О. Б.: За то, что она есть. Мы с Тимуром давно знакомы, отлично понимаем друг друга. С ним можно посмеяться, погрустить — так, как бывает у хороших друзей. Это ценно.

«Мы с Тимуром очень хорошие друзья, и оба ценим этот статус»

Woman.ru: Дружба может перерасти в любовь?



О. Б.: Конечно, может, и у меня есть масса таких примеров! Но мой жизненный опыт показывает, что чувство влюбленности у меня возникает к человеку сразу. Даже психологи утверждают, что ты уже в первые 15 секунд понимаешь, симпатичен тебе человек или нет.

Вот и со мной так: если искра не вспыхнула сразу, то уже вряд ли вспыхнет.

Woman.ru: Рассматриваете ли вы возможность вступить с Тимуром в брак в случае, если вы оба не найдете себе вторых половин в рамках шоу?



О. Б.: Любовь — это чувство, которое невозможно спрогнозировать. Она либо есть, либо нет. Мы с Тимуром очень хорошие друзья, и оба ценим этот статус.



Woman.ru: Свадьба вашей мечты?



О. Б.: У меня уже была пышная свадьба, настоящее торжество, которое в итоге не стало гарантом счастливой семьи и собрало тех, кто потом воткнул нож мне в спину.

На сегодняшний день я не думаю о свадьбе и том, какой она может быть: куда важнее для меня любить и быть любимой.

Вот когда это все случится, мы уже с моим избранником решим, каким будет наше торжество. Сейчас я могу желать одного, а в итоге получится совершенно другое. И вообще, самое главное — это не то, сколько гостей будет на вашей свадьбе и какого цвета салфетки будут лежать на столах, а то, какие взаимоотношения будут между вами. Главное — это любовь, доверие и уважение.

1 2 3 ... 15 На ТНТ стартовало шоу «План Б», где Ольга Бузова вновь ищет себе мужа

Woman.ru: Если вы увидите падающую звезду, какое желание загадаете?



О. Б.: Так ведь если рассказать о своем желании, оно не сбудется! Можно я оставлю его только для меня и падающей звезды?