«Я изменяю мужу»: Александр Паль рассказал о реакции зрителей на фильм «Верность»

Гостем нового выпуска «ОК на связи!» стал актер Александр Паль, который пришел в студию онлайн-шоу, чтобы рассказать о своём новом фильме — драме «Верность» режиссера Нигины Сайфуллаевой, который выходит в прокат уже 31 октября.

Первая часть беседы была полностью посвящена обсуждению фильма «Верность» — откровенном кино об измене. По словам Александра, несмотря на то, что в кино много секса, этот фильм не только о нем.



«Это кино о том, как мужчина и женщина сосуществуют друг с другом, и какие проблемы бывают, когда мы не делимся с близким человеком тем, какие у нас есть проблемы, как их предотвратить.

О том, что мы в парах не умеем обговаривать какие-то вещи, в том числе те, которые касаются секса.

У нас есть внутреннее табу на тему секса, и мы не можем об этом говорить почему-то», — говорит Паль.

Александр Паль

По мнению актера, тема секса настолько табуирована в обществе, что некоторые вещи вызывают в людях странную реакцию: «Этот фильм показывает, как мужчины и женщины не могут рассуждать спокойно на тему секса: что человеку нравится, что не нравится, как быть с периодами, когда мы в паре не занимаемся сексом и не можем проговорить, почему. Кино достаточно серьезное об отношениях в паре. Это не впрямую эротика и не порнография».



По словам актера, мужчины и женщины по-разному воспринимают этот фильм:

«Из моего окружения мужчины вполне адекватно воспринимают, но в целом есть ощущение, что женщины принимают лучше.

На одном показе женщина встала и сказала: „Я хочу признаться. Я изменяю мужу“.

Там такая пауза возникла, потом режиссер ее поблагодарила за то, что она поделилась, а женщина продолжила: „Да, я изменяю мужу, потому что мы с ним ничего не проговариваем, не знаем, как нам быть“. Там очевидно, что показывается взгляд со стороны женщины, и это даже лучше, потому что глазами мужчины мы видели много фильмов».

Александр Паль и Евгений Рыбов

Откровенные сцены — не самое сложное, с чем пришлось столкнуться Палю во время съемок. Актер рассказал, что играть пьяного было тоже непросто: «Я признаюсь, я очень плохо играю пьяного человека. Я играл всего два раза — в „Горько“ и в „Верности“. В „Горько“ было проще, потому что это был гротеск. В фильме „Верность“ это была разборка после её измены, так что это было вдвойне трудно.

Мы договорились с режиссером, что я выпью одну рюмку для самочувствия. Я признаюсь, я выпил две, но она не знает.

Я не был пьян, но это дало блеск в глазах. Играть пьяного человека — это высший пилотаж. Играть смех, слезы — это все ерунда».



Сериал «Толя-робот» стал еще одной темой для обсуждения. Ему сразу понравился проект, так как раньше подобных сериалов о человеке с ограниченными возможностями здоровья не снимали: «Это был технически сложный проект, потому что нужно делать пластический грим очень сложный, часто переодеваться и чувствовать дискомфорт. Я всё время снимался либо сидя, либо стоя. Я не мог жестами ничего выражать, иначе сразу было бы видно, что руки силиконовые. А без жестикуляции очень сложно выразить какие-то эмоции».

описание

Одной из тем интервью стали книги. Александр рассказал, что в его жизни был период, когда он читал по 12 часов каждый день. Актер начал свое погружение в мир литературы с американской и французской классики. «Я не люблю русскую классику, потому что ее дают не в то время и не так преподают. Я долгое время думал, что „Война и мир“ — это скучнятина, а потом взялся за эту книгу и прочитал её за четыре дня. Мне было 19 лет.

Я ложился спать, а у меня Болконский продолжал в голове жить своей жизнью.

Я помню, что я вставал ночью в туалет, начинал писать и стоял, а персонажи продолжали говорить в моей голове, ну о своем, а не о том, что я делаю».



В интервью Паль признался, что в 95% случаях по-хорошему издевается над своими партнерами на площадке, но только если ему симпатичен человек. Так было во время съемок сериала БИХЭППИ, где он сыграл лучшего друга Шамиля Хаматова. «Когда я понял, что мне нужно играть с Шамилем лучших друзей, я позвал его на бокс, потому что спарринги очень сплачивают. Сам факт, что ты потный, он потный вы что-то пытаетесь сделать, таких три-четыре раунда и у тебя спадает блокировка. И я сказал Шамилю: „Слушай, Шамиль, так как мы с тобой знакомы, но не прям друзья, а нам надо играть очень близких друзей, может быть, ты придешь на бокс и мы побоксируем?“. И он говорит: „Ну да, давай“. И не пришел. Он не пришел несколько раз, мы его ввели в группу в WhatsApp, она у нас называется ОПГ.

Мы туда выкладываем мотивирующие фото после каждой тренировки. Шамиль, видимо, посмотрел, и стал говорить, что у него репетиции, выпуск спектакля, съемки, жена на сносях.

Но то, что я его позвал на бокс, он согласился прийти и потом сливался, это нас тоже чуть сдружило. Эти разговоры привели к тому, что мне было удобно над ним издеваться на площадке».