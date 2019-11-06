«Говорю в нашей семье я, и Игорь мной восхищается»: Виктория Лопырева об особенностях своего брака, скорой свадьбе и планах на будущее

В интервью Woman.ru Виктория Лопырева рассказала о том, как часто они с Игорем Булатовым выбираются куда-то вдвоем, когда планируют пожениться и скоро ли порадуют нас вестью о втором малыше.

Виктория Лопырева пообщалась с Woman.ru

Роман Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стал неожиданностью для миллионов поклонников модели. В январе, когда тайное стало явью, ростовская красавица подверглась травле и в беседе с нашим порталом напоминала скорее загнанную в угол тигрицу, вынужденную защищаться.

Прошел почти год. Сыну Виктории и Игоря Марку-Лионелю уже девять месяцев, молодые родители счастливы вместе и готовятся к свадьбе. В Инстаграме Лопырева также не скрывает семейной идиллии, называя Булатова мужем.

Хейтеры настаивают, что это лишь красивая картинка для соцсетей, однако на днях мне посчастливилось увидеть пару своими глазами. Вика и Игорь посетили концерт Светланы Лободы в рамках фестиваля PaRus в Дубае и выглядели — уж простите за банальную формулировку — абсолютно счастливыми. Сидя за столиком в вип-зоне, Лопырева в соблазнительном мини подпевала хитам Лободы, а Булатов влюбленно наблюдал за избранницей.



Журналисты, увидев модель, тут же пригласили ее за кулисы для небольших интервью. Игорь пошел с нами: пока Вика беседовала, он снимал ее на телефон, потом просто сидел и наблюдал, ожидая, когда любимая снова будет только в его распоряжении. Романтика, да и только.



Woman.ru: Вика, раз уж мы встретились на музыкальном фестивале, то и первый вопрос о нем. Почему именно концерт Лободы? Тебе нравится ее творчество?



Виктория Лопырева: Мы с мужем приехали в Дубай буквально на несколько дней, чтобы увидеться с друзьями, а также провести пару бизнес-встреч. И поскольку наш приезд совпал с фестивалем PaRus, конечно, мы решили заглянуть. Организаторы фестиваля — наши друзья, они нас пригласили, и у нас получилось вырваться именно сегодня. Посещать концерты каждый день, увы, не выходит физически.



Попасть на выступление Светы очень хотелось: мне нравятся ее шоу, да и сама она вызывает у меня симпатию. Ожидания оправдались: это классный концерт. Отличная погода тоже не может не радовать.



Woman.ru: Ты пришла на концерт вместе с Игорем. Вам вообще часто удается бывать вдвоем, учитывая, что у вас маленький сын?



В. Л.: Мы практически всегда вместе, только если дело не касается каких-то рабочих моментов. Мы молодая семья, поэтому еще не надоели друг другу и с удовольствием по возможности выбираемся куда-то вместе.

Woman.ru: С кем оставили сына сегодня?



В. Л.: У нас столько бабушек, дедушек, нянь, что когда мы уходим или уезжаем куда-то, дома сразу такая радость: «Наконец-то они уехали, теперь ребенок наш!» (улыбается). Проблемы, с кем оставить малыша, нет.

Проблема как раз в другом: если мы с Игорем дома и проводим время с ребенком, то бабушки и дедушки только и ждут, когда настанет их очередь нянчиться с малышом.

Woman.ru: Каким растет Марк-Лионель? На кого больше похож?



В. Л.: Внешне сын похож на папу, при этом он очень улыбчивый — как мама.



Woman.ru: Тот факт, что сын похож на Игоря, — это комплимент для тебя?



В. Л.: Когда ты любишь человека, то, конечно, хочешь, чтобы ваш общий ребенок носил его черты. Поэтому я только счастлива. Так распорядилась природа, и это здорово.



Woman.ru: Мы знаем, что ты находишься в статусе невесты. При этом ты не рассказывала, как получила предложение руки и сердца. Поделишься с нами?



В. Л.: Это случилось на праздновании моего дня рождения. Не могу сказать, что это было неожиданно, потому что решение стать мужем и женой было осознанно принято нами уже очень-очень давно, просто различные формальности этому препятствовали.

Поэтому решение супруга официально попросить моей руки в романтичной обстановке просто стало красивым жестом. Хотя, признаюсь, это было очень здорово.

Woman.ru: Какой будет ваша свадьба?



В. Л.: Я все время меняю свое решение. Мы точно не хотим никому ничего доказывать, а расписаться — это дело на час. При этом наши друзья и родные настаивают, чтобы обязательно была какая-то вечеринка. А чтобы была вечеринка, надо ее организовать, а чтобы ее организовать, надо потратить много времени. Поэтому, думаю, как только мы найдем на это достаточно времени, то устроим торжество, которое пообещали близким.



Woman.ru: Сегодня, пока ты общалась с другим журналистом, я попыталась взять короткое интервью у Игоря, на что получила ответ: «В нашей паре говорит Вика». Вы легко нашли баланс, учитывая, что ты публичный человек, а твой избранник — нет?



В. Л.: Как говорится, звезда в семье должна быть одна (улыбается). Наша с мужем позиция по этому поводу давно сформирована: он не собирается менять мой статус публичного человека, а я не заставляю его быть более медийным.

Woman.ru: В таком случае не ревнует ли он тебя, ведь ты постоянно окружена толпами самых разных людей?



В. Л.: Ревности точно нет. Мне кажется, Игорь мною восхищается. А я — им. Он мне доверяет. Единственное, что может вызвать у него ревность, — это, как ни странно, время. Когда я уделяю кому-то или чему-то слишком много времени, он потом высчитывает и, например, говорит: «Так, ты провела 30 минут, общаясь с этим человеком. Теперь ты должна мне это время». И я стараюсь восполнять, как могу. Вот сейчас, думаю, он уже меня к тебе ревнует (улыбается).



Woman.ru: А ты сама ревнивая?



В. Л.: Мне кажется, да, ревнивая. Но Игорь не дает мне повода усомниться в нем.



Woman.ru: Как супруга какая ты в быту? Готовишь, гладишь рубашки, или все это обошло тебя стороной?



В. Л.: Скажу честно: я счастливая женщина в том смысле, что мой быт полностью организован, и у меня нет никакой необходимости что-то делать по дому. При этом есть вещи, которые мне просто хочется иногда делать.

Например, я не обязана готовить с утра до вечера, но если захочу порадовать мужа, подав на стол вкусный ужин, это будет оценено им по достоинству.

Woman.ru: И есть ощущение, что этот самый ужин ты сама есть не будешь. Иначе я не могу объяснить твою феноменальную форму. Кажется, ты выглядишь стройнее, чем до беременности!



В. Л.: На самом деле все довольно просто: я изначально старалась много не набирать. За время беременности я поправилась на 11 килограммов и почти сразу после родов их сбросила. Из своих полезных привычек могу назвать плавание, длительные пешие прогулки, танцы, также я пью много воды в течение дня. Иногда меня можно увидеть в фитнес-зале, но, признаюсь, я не большой фанат спорта.

Я точно знаю, что я ем и в каких пропорциях. Но это не говорит о том, что я питаюсь правильно с точки зрения диетологии.

Например, только что (на часах около 23:00, — прим. Woman.ru) я съела блинчик с уткой, три дня назад ела пельмени. Я питаюсь абсолютно осмысленно, сформировав внутри себя свою собственную систему, которая мне подходит и позволяет есть все что угодно без вреда для фигуры. Когда-нибудь я напишу об этом книгу.





Woman.ru: Будем ждать! Ну и заключительный вопрос: когда с Игорем планируете второго малыша?



В. Л.: Я могу переадресовать этот вопрос только Богу. Поживем увидим.