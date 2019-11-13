«Я ненавижу гладить — на заметку будущему мужу. Хотя для таких нужд будет домработница»: Бузова о том, какая она хозяйка и что умеет делать по дому

В интервью Woman.ru суперзвезда всея Руси Ольга Бузова рассказала, какая она вне телекамер и инстасторис — дома, в хозяйстве, в быту. Если вы еще не в курсе, что наша героиня умеет готовить и о каком недостатке должен знать ее будущий супруг, то вам точно понравится этот материал.

Ольга Бузова пообщалась с Woman.ru

Ольга Бузова — не только самая популярная девушка в нашей стране, но и, кажется, самая открытая. Сложно вот так сходу назвать то, чего мы о ней не знаем. Многими подробностями своей жизни певица делится сама (спасибо Инстаграму), что-то можно вычитать в ее книгах, а об остальном регулярно рассказывают СМИ. И все-таки мы нашли маленькую брешь в жизнеописаниях нашей героини и решили наконец-то расспросить Бузову о том, какая она хозяйка…



Woman.ru: Оля, начну с главного и актуального: не так давно ты приобрела квартиру, с чем тебя и поздравляем. Однако мы задумались: если в шоу «План Б» все сложится удачно и тебе встретится тот самый, ты поселишь его в своем новом гнездышке?



Ольга Бузова: Это очень хороший вопрос: недавно я сама себе его задала. Не знаю. С одной стороны, я живу по принципу, что надо доверять. Чему бы жизнь меня ни учила. Если ты не веришь, не доверяешь, не строишь совместных планов и не мечтаешь о принцессе с бантиками, тогда это не отношения.

Конечно, у меня огромное количество страхов — не только из-за того, что со мной произошло, но и просто глядя на то, что происходит в мире.

Хочется узнать у ваших читательниц, что думают они. Это нормально, если мужчина, который появится у меня на проекте или после него, будет жить в моей квартире? Не будет ли это его унижать?..

В то же время я понимаю, что я хочу там жить. Я так долго к этому шла. Мне кажется, в этом нет ничего ужасного, если молодой человек поселится у меня. Мы живем в такое время, когда приобрести жилье очень сложно. Не у каждого обеспеченного мужчины есть своя квартира в Москве. Особенно такая, которая подойдет мне.

Да, квартира моя, но если я люблю мужчину, то, конечно, хочу с ним жить.

Когда возникает любовь, «я» перестает существовать. Появляется «мы». Например, если у моего избранника будет собственный загородный дом, я скажу: «Давай поедем на выходные в наш дом». Оформлено все может быть как угодно, главное — как к этому относиться. Так что, думаю, мы с моим возлюбленным будем жить у меня.

Опрос Это нормально, если возлюбленный Ольги будет жить в ее квартире? Да, вполне Нет, он же мужчина! Влюбленные должны сами решить, что для них приемлемо, а что — нет

Woman.ru: Страна знает тебя как Ольгу Бузову-суперзвезду, но мы понятия не имеем, какая ты в быту. Что из домашних обязанностей ты умеешь и любишь делать?



О. Б.: Тут скорее должно звучать, что я успеваю делать по дому. А успеваю я немного: проснуться — причем в самый последний момент. При этом я никогда не опаздываю: как бы ни устала, как бы ни хотела поспать еще немного. Пунктуальность — вежливость королей. Я могу лишить себя прекрасного завтрака, вкусного кофе, но обязательно выйду вовремя и прибуду на место в срок.

Если говорить о домашних обязанностях, то сразу начну с того, что делать ненавижу — на заметку будущему мужу.

Надеюсь, он вас тоже читает (улыбается). Итак, мои достоинства все знают. Из недостатков: я не люблю гладить. Вот прям нет! Если вы не хотите остаться без одежды, не доверяйте мне это дело. Хотя, пожалуй, это нельзя назвать недостатком, ведь у меня есть и обязательно будет домработница, а значит, проблем с неглаженной одеждой не предвидится.



В остальном я обычная женщина: содержу дом в чистоте, у меня никогда ничего не бывает разбросано. Выпила чай — сразу помыла кружку. Мне это не составляет труда. Приходя с работы, сколько бы ни было времени на часах, я сначала разбираю все пакеты с вещами, что надевала в течение дня на разные съемки. Ничего не коплю — все сразу по местам. На кухне я могу приготовить что угодно. Думаю, что в свое время вы понаблюдали за моими кулинарными способностями. Я могу и борщ сварить, и салат оливье приготовить.

Понятно, что сейчас я не готовлю — просто незачем. Возвращаюсь с работы около 12 часов ночи, и что, кому мне там готовить?

Дома я люблю делать разные маски, это полезно. Не всегда есть время на посещение косметолога, хотя я стараюсь хотя бы иногда ходить на такие процедуры, как чистка, увлажнение. Никаких «уколов красоты» я пока не делала и очень рада, что моей коже удается справляться самой, естественным путем.

Woman.ru: В чем из одежды ты ходишь по дому?



О. Б.: Я фанат пижам. Обожаю! У меня огромное количество самых разных комплектов. Многие бутики, зная о моей страсти, часто отправляют мне новые модели. Зимой предпочитаю носить более теплый вариант — штаны и кофта, а летом выбираю шорты с майкой. В общем, пижамы — моя слабость. Мне хочется быть красоткой, даже если я одна.

И вот так, надев красивую пижамку, я обожаю прилечь на диван и посмотреть хороший фильм вместе с собаками.

Мне, кстати, очень нравится просто быть дома, потому что твой дом — твоя крепость. Даже если это съемная квартира. Ты остаешься наедине с собой, на тебя никто не смотрит, никто не караулит, не дергает, не снимает. Ты можешь просто быть собой.



Дома я стараюсь всегда создавать уют: повсюду стоят фотографии в рамках, свечки, букеты цветов, на стенах висят картины, мои награды. Мне нравится иногда просто прийти с работы после тяжелого трудового дня, зажечь свечи, налить бокал красного вина, включить хорошее кино или посидеть в Инстаграме (я очень активный пользователь). К сожалению, я не так часто провожу время дома.



Woman.ru: Выращиваешь ли ты живые растения?



О. Б.: Честно говоря, времени, чтобы поливать, ухаживать, пересаживать, у меня нет. Но я обожаю цветы — все это знают и часто меня балуют, именно поэтому дома у меня всегда очень много букетов. Даже если я буквально валюсь с ног от усталости после концерта, все равно сначала поставлю все цветы в воду и только потом лягу спать.



С растениями в горшках пока не сталкивалась. Возможно, они будут в моей новой квартире. Сейчас же у меня много и других забот.

Не забываем: у меня собаки, и за ними нужен колоссальный уход. Я их кормлю, гуляю с ними, вожу на стрижки, укладки. Есть полчаса перед выходом — я иду с собаками в парк.

А вообще, в моей жизни еще столько всего неизведанного. Впереди у меня семья, материнство. Там будет, за кем ухаживать…

Woman.ru: Много ли у тебя помощников по дому?



О. Б.: Одна помощница: она стирает, гладит, поддерживает в доме чистоту, следит за тем, чтобы в холодильнике всегда были свежевыжатые соки, вода. К гардеробу у нее также есть доступ: часто мне нужно срочно что-то найти, а поскольку вещей огромное количество, я могу просто не знать или не помнить, где что лежит. В общем, она помогает во всех делах, и я ей доверяю.



Woman.ru: Тебя ни разу не обманывали?



О. Б.: К счастью, нет. Домработница — это не только человек, который имеет доступ в твой дом, это в некотором смысле твой психолог, подруга, муж. Моя помощница аккуратная, воспитанная женщина. Она такая тихая, что я ее не вижу, не слышу. Мне с ней повезло.



Woman.ru: Как ты снимаешь стресс? Знаю девушек, которых, например, успокаивает мытье посуды.



О. Б.: О, это больше на мою бабушку похоже. Дома у нее идеальная чистота, потому что она постоянно что-то убирает. А чтобы я пошла мыть полы, дабы избавиться от перенапряжения?.. Со мной это не работает. Я снимаю стресс в гардеробе: люблю посмотреть что-то новенькое из одежды, примерить. У меня очень много нарядов, и не все я успеваю носить.

Прийти домой, открыть гардероб, найти красивые туфли, подобрать к ним соответствующий наряд, покрутиться перед зеркалом — это очень хорошо расслабляет.

Я примеряю различные луки, фиксирую их на будущее, потому что все свои образы я создаю сама. Как девушку, меня это немного отвлекает от проблем.



Я часто выступаю на сцене, соответственно, большую часть времени хожу в сценических костюмах, а в обычной жизни выбираю что-то простое — футболка, джинсы, кроссовки. Но иногда хочется нарядиться, и вот тут я даю себе волю.

Woman.ru: Да, концерты давно стали неотъемлемой частью твоей жизни. И впереди большое событие: 14 ноября ты дашь прощальное шоу с программой «Под звуки поцелуев» в клубе «Известия Hall», где ровно два года назад прошел твой первый сольный концерт. Волнительно вернуться туда, где все когда-то начиналось?



О. Б.: Не то слово! Но мы специально выбрали именно эту площадку: хотели закольцевать эту историю. В ноябре исполняется три года моей сольной карьере и два года с момента, как я дала свой первый концерт. Никогда не забуду эмоции, когда я впервые вышла к моим людям, подарила им песню. Это было такое счастье, я не могла сдержать слез. А после была даже не в состоянии дать интервью журналистам — эмоции переполняли.

Тогда концерт совпал с очень сложным периодом в моей жизни: все кому не лень гнобили меня, оскорбляли, пытались задеть. Но я шла вперед с гордо поднятой головой и верила в то, что делаю.

На своем первом концерте я не могла связать и двух слов от волнения, а сегодня я уже крепкий орешек, хотя по-прежнему нервничаю перед каждым выступлением. Меня ночью разбуди, я станцую любую связку и продолжу любую песню с любого места. Я уверена в себе, уверена в том, что делаю, и все равно волнуюсь.



Оглядываясь назад, я понимаю, какой был проделан путь. Два года назад я не могла решить, что мне спеть — «Под звуки поцелуев» или «Привыкаю». Вы еще помните те времена, когда у меня было только две песни?! Сегодня моя программа составляет три часа непрерывного выступления! Песен столько, что они уже не помещаются в один концерт. Я обожаю хиты, с которых начинала, и поклонники очень часто просят их спеть. Мне кажется, сколько бы «Лайкеров» и «Водиц» я ни выпустила, легендарными останутся такие треки, как «Хит-парад».

Знаете, как поклонники называют мои песни? Саундтреки жизни.

И ведь это действительно так! Вот почему мое творчество так западает людям в души.

Woman.ru: Как готовишься к концерту?



О. Б.: Несмотря на то, что я знаю программу идеально, мы много репетируем. Также у меня регулярные уроки вокала. Признаюсь, в первый год случалось, что я могла хрипеть, голос также часто уставал. Однако постоянная практика не проходит бесследно: сейчас я счастлива поделиться тем, что мой голос стал звонким, он не садится, связки работают отлично.

Я совершенствуюсь. Я выросла не только вокально, но и в плане хореографии.

Со всем этим, конечно, пришла и уверенность в себе. Проведена определенная работа над собой, и я очень этим горжусь. Для меня концерты 14 ноября в Москве и 20 ноября в родном Санкт-Петербурге, на которых я попрощаюсь с программой «Под звуки поцелуев», являются очень важными событиями.

1 2 3 ... 22 Ольга Бузова ответила на вопросы Woman.ru о том, какая она хозяйка

Woman.ru: Прошло всего три года, а у тебя в арсенале уже столько песен! Это намеренный ход?



О. Б.: Раньше все артисты выпускали песню раз в восемь месяцев, иногда раз в полгода, и это считалось даже слишком часто. Мы же решили презентовать треки чаще, и нас за это очень сильно критиковали! И что в итоге? Каждая песня — хит. А теперь, как вы видите, это стало неким трендом — выпускать песни часто.

У меня уже готов новый материал: я точно знаю, какая песня выйдет в ноябре, чтобы вам было подо что танцевать на новогодних корпоративах, какие треки выстрелят в следующем году.

В этом плане у меня все четко: весь процесс я контролирую сама, у меня феноменальная память.



Мне приятно видеть, как за эти три года расширилась моя аудитория. На мои концерты ходят все: дети, классные молодые девчонки, парни, семейные пары, взрослые женщины, бабушки. Я этим очень горжусь и останавливаться не собираюсь!