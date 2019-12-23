Татьяна Тотьмянина: «Поначалу мне хотелось слышать от Алексея комплименты, а сегодня я понимаю: куда лучше критика»

В интервью Woman.ru Татьяна Тотьмянина рассказала о любви к фигурному катанию, недавней операции по удалению желчного пузыря, семье и уверенности в себе.

Татьяна Тотьмянина пообщалась с Woman.ru

Татьяна Тотьмянина — человек, за которым интересно наблюдать и на льду, и в обычной жизни. Она прекрасная женщина, заботливая супруга и любящая мать. Не устаем восхищаться и тем, как выглядит наша героиня — видели ее стальной пресс?

Силы и стойкости Татьяне также не занимать: вспомнить хотя бы недавнюю операцию по удалению желчного пузыря — через две недели Тотьмянина уже вернулась на лед!

Например, совсем скоро, с 21 декабря по 6 января, наша героиня будет гастролировать по стране с ледовой сказкой Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король». Мы решили познакомиться со спортсменкой поближе, чтобы узнать, где черпает силы эта супервумен.



Woman.ru: Татьяна, вы занимаетесь фигурным катанием без малого всю свою жизнь. Вам когда-нибудь это надоедало, хотелось сменить сферу деятельности?



Татьяна Тотьмянина: Такой мысли никогда не возникло. Наоборот, помню, в детстве наказанием были повешенные на крючок коньки. После проказы или плохой оценки в школе мама говорила: «Пока не исправишься, на тренировки ходить не будешь». По всей видимости, мне всегда нравилось фигурное катание.



Woman.ru: На днях мы писали историю спортсменки-ныряльщицы, и многие читательницы задались вопросом, как человек может осознанно подвергать себя опасности, зная, что данный вид спорта может покалечить. У вас есть ответ?



Т. Т.: В моем случае было так: в спорт меня привели родители, когда мне было 4 года. Тогда я еще не задумывалась о том, насколько это может быть травмоопасно. И потом: дети порой просто падают с дивана и калечатся. Получается, быть дома тоже небезопасно? Зимой на улице (например, в гололед) также можно получить травму. Жизнь — вообще опасная штука.

Мне кажется, если думать о том, что твое занятие, которые ты любишь, может нанести вред, лучше им не заниматься.

Негативные мысли порой поглощают, и ни к чему хорошему это не приводит.



Woman.ru: В вашей карьере случались травмы, порой очень серьезные. Что помогало возвращаться на лед?



Т. Т.: Ничего особенного. Ты просто понимаешь: это дело твоей жизни, которым ты занимаешься с 4 лет. Помню, даже после травмы в 2004 году (тогда из-за неудачной поддержки партнера наша героиня упала и, ударившись головой о лед, потеряла сознание. Татьяна получила сотрясение мозга и множественные гематомы, — прим. Woman.ru) я очнулась и первое, о чем подумала, было: «У меня через 10 дней соревнования. Смогу ли я на них выступить?».



Мне кажется, у нас, спортсменов, нет этого барьера: если упал, надо встать, отряхнуться и двигаться дальше. Это необъяснимое чувство. Фигурное катание — вся моя жизнь. Несмотря ни на что, ты идешь к своей цели, живешь этими моментами, хоть и не всегда позитивными. Падения — это часть профессии.



Падение Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина на этапе серии Гран-при Skate America осенью 2004-го

Woman.ru: Вы и в жизни так поступаете — доводите дело до конца, даже если терпите неудачу?



Т. Т.: Да, конечно. В каком-то смысле спорт даже чересчур закаляет девушек, потому что в отношениях с мужчиной (как было в моем случае) ты чувствуешь себя как на войне: тебе постоянно нужно чего-то добиваться, завоевывать, что порой очень мешает.



В остальном же спорт — это дисциплина, понимание, как ставить цели и достигать их. А еще это пунктуальность и другие жизненные привычки, которые в обычной жизни и не замечаешь.



Woman.ru: Недавняя история с операцией по удалению желчного пузыря потрясла всех. Очень рады, что все прошло хорошо. Из ваших постов сложилось впечатление, что вы с самого начала были позитивно настроены.



Т. Т.: Да, какого-то сильного страха или отчаяния не было. Вопрос с диагнозом решался непосредственно во время операции, поэтому я думала лишь о том, как бы быстрее внести ясность. Больше месяца я мучилась от разных приступов, и мне хотелось, чтобы это состояние болезненности закончилось. Мысль была такая: «Даже если поставят диагноз, надеюсь, это будет вовремя и у меня будут силы поскорее все это пережить».



А восстановиться после хирургического вмешательства мне помог все тот же спорт. Операция была во вторник, в воскресенье у меня стояло шоу, но, очнувшись, я поняла, что так скоро прийти в форму не смогу. Тем не менее запланированный график выступлений не давал расслабиться, помогал телу адаптироваться, чтобы восстановиться в короткие сроки.

Признаюсь, поначалу было так больно и жалко себя, что не хотелось ничего делать, но обязательства не позволили раскиснуть.

Я собрала волю в кулак и снова вышла на лед. Но подчеркну, это моя особенность, а вовсе не показатель нормального человека и не руководство к действию.



Woman.ru: Учитывая, что вы уже давно работаете, восстановление прошло крайне быстро.



Т. Т.: Не могу сказать, что быстро. В моем понимании на этот раз восстановление было затяжным — больше двух недель. 13 октября мне сделали операцию, а 1 ноября я вернулась к работе, хотя это было очень больно.

Woman.ru: И снова ваш характер спортсмена — превозмогая боль…



Т. Т.: Да, но я и после первых родов уже на двадцать первые сутки выступала. И через полтора месяца после перелома, еще с железкой в ноге, уже была на льду. Это мое собственное решение. Никто меня не заставляет, но и не отговаривает: родные и близкие понимают, что я реально оцениваю свои силы.

И если будет совсем больно, я не стану себя мучить.

Woman.ru: Как вас поддерживал супруг? Или вы из тех людей, кто привык переживать эмоции в себе?



Т. Т.: А чего ныть? Допустим, буду я хныкать и говорить, как мне больно и плохо — кому от этого лучше станет? Быстрее не заживет. Хотя, конечно, семья оказала мне колоссальную поддержку. На момент операции Алексея не было в Москве, он прилетел ночью и сумел пробраться ко мне в палату, чтобы хотя бы 10 минут побыть со мной, поддержать.



Woman.ru: Как изменились ваши отношения с Алексеем за прошедшие годы?



Т. Т.: Они стали взрослыми. Слава богу, юношеский максимализм и дурацкие претензии типа ревности остались в прошлом. Сегодня мы смотрим в одну сторону, имеем схожие взгляды на воспитание детей и что такое семья в принципе.

К сожалению, ни у меня, ни у Алексея не было примера семьи: нас обоих растили только мамы.

У нас не было модели, мы не знали, как надо и как правильно. Сегодня мы пишем свою историю, и я надеюсь, что для девочек она послужит хорошим примером, ведь они будут знать, что такое полноценная семья.



Woman.ru: Вы говорили, что поначалу существовали в отношениях как на войне. Была проведена работа над собой или сказался опыт, более осмысленный возраст?



Т. Т.: Возраст тут ни при чем. На днях прочитала интересное высказывание: «Если ты в 17 лет знаешь все, это нормально, если в 27 знаешь все, то тебе 17». Для того, чтобы вывести отношения на новый уровень, была проведена целенаправленная работа над собой — с пониманием, ради чего все это. Я общалась с психологами, прочитала много книг по этой теме. Кроме того, в следующем году хочу поступать в институт психоанализа. Мне эта область очень интересна, к тому же она применима к семейной жизни.

Woman.ru: Статистика показывает, что большинство ссор между супругами завязывается на фоне быта. У вас похожая ситуация?



Т. Т.: Бытовых конфликтов у нас нет. При этом нет и пресловутого творческого беспорядка, потому что я в этом плане сумасшедшая — мне важно, чтобы все лежало на своих местах. За порядок в доме и другие бытовые вопросы у нас отвечает домработница, однако если мне что-то не нравится, я решаю этот вопрос без ссор. Те же носки: если тебе не нравится, что муж их бросил посреди комнаты, возьми и подними. Нужно понимать, что это проблема того, кому не нравится, а не того, кто кинул.

У нас могут произойти стычки (язык не поворачивается назвать их конфликтами) на фоне усталости.

Вот ты восемнадцатый день куда-то едешь, летишь, работаешь, параллельно решаешь детские вопросы — в таком режиме мы можем вспылить, но уже через пять минут сделать вид, что ничего не было.



Woman.ru: По-вашему, в чем секрет счастливых отношений?



Т. Т.: Не делать друг другу мозги. Как бы ты ни пытался что-то исправить в партнере, это вряд ли получится и обычно поворачивается против тебя. Если тебе что-то не нравится, измени свое отношение к этому, а если совсем не нравится, тогда просто иди дальше.



Woman.ru: Вы с Алексеем не только живете, но и нередко работаете вместе. Не устаете друг от друга?



Т. Т.: На самом деле мы не так много времени работаем вместе — как правило, только в летние месяцы. У Алексея помимо участия в постановках очень много другой деятельности, связанной с телевидением, его центрами фигурного катания, ведением мероприятий.

Бывает так, что мы неделю или две вообще не видимся.

Поэтому не могу сказать, что нас тошнит друг от друга (улыбается). Наоборот, мы успеваем соскучиться и побыть необходимое время наедине. Ну а если так случается, что мы длительное время пребываем вместе, то каждый свободно может заняться чем-то своим: Алексей, например, любит баню, а я могу одна пойти в театр. В общем, есть устоявшиеся привычки, которыми мы пользуемся во благо семьи.



Woman.ru: А если говорить о совместных проектах: у вас с супругом огромное количество выступлений в разных городах и странах. Какое из них в этом году запомнилось больше всего?



Т. Т.: Больше всего, наверное, запомнились наши гастроли на Мальте, куда мы прилетели по приглашению Европейского фонда поддержки культуры. Интересно, что вся команда впервые была на этом острове.



13 декабря там, на Мальте, состоялась премьера ледового спектакля Ильи Авербуха «Шутовская свадьба», где мы с Алексеем сыграли главные роли. Кстати, Илья впервые обратился к историческому сюжету. Получилось потрясающее шоу с невероятной музыкой Алексея Шора, красивейшими костюмами, грандиозными декорациями и спецэффектами.



Действие разворачивалось на открытой арене города Флорентины. Как только мы вышли на лед, пошел сильнейший дождь, но даже он не помешал нашей команде выложиться по полной, а зрителям получить бурю эмоций.

К концу спектакля на арене уже было столько воды, что Алексей выехал на лед в банном халате, снял его и на животе прокатился по лужам, подняв огромную волну.

Публика безумствовала (смеется). В общем, несмотря на погодные условия, трибуны были полными, спектакль прошел на ура, а зрители прощались с нами шквалом аплодисментов.

Woman.ru: Вернемся к вашим с Алексеем отношениям. Ранее вы сказали, что у вас с супругом схожие взгляды на воспитание детей. При этом кто из вас более строгий родитель?



Т. Т.: В силу того, что я нахожусь дома больше, я кнут, а Алексей — праздничный пряник. При этом у нас есть договоренность: если кто-то из детей провинился, и один родитель его наказал, то второй ни в коем случае не жалеет и не говорит что-то поперек, потому что это неправильно.



Woman.ru: Кто главный в семье?



Т. Т.: Девочек я воспитываю так, что папа у нас главный.



Woman.ru: Не так давно вы отпраздновали день рождения. Как провели этот день, учитывая, что на тот момент только выписались из больницы?



Т. Т.: Отпраздновала — громко сказано, учитывая, что сейчас есть серьезные ограничения в еде. Мы просто собрались семьей в ресторане и поужинали. Дома девочки еще накануне вечером приготовили сюрприз: вернувшись с репетиции без пяти минут двенадцать, я вошла в комнату — все было украшено шарами и цветами. Также дочки с няней распечатали много разных фотографий, развесили их на стены, а свой главный подарок спрятали в большую коробку, которую красиво украсили. В общем, подготовились на славу.



Woman.ru: 38 лет — какие эмоции у вас вызывают эти цифры?



Т. Т.: Пугают. Конечно, как и любой женщине, мне не хочется вспоминать цифры. Хочется наслаждаться тем, что происходит.

При этом в те же свои 25 я бы не желала вернуться, чтобы снова не проходить весь этот путь.

Woman.ru: А хотели бы что-то вернуть или взять себе сегодня у себя 25-летней?



Т. Т.: Наверное, единственное, что бы я изменила, — это не дала бы своей маме получить права, и, возможно, она сейчас была бы с нами (в 2009 году мама нашей героини Наталья Васильевна попала в ДТП, в результате которого скончалась, — прим. Woman.ru).

Татьяна Тотьмянина с мамой

Woman.ru: Не будем о грустном и вернемся к вам. Вы находитесь в отличной форме, прекрасно выглядите. Только ли спорту вы этим обязаны?



Т. Т.: Конечно, в первую очередь, спорту, а также сбалансированному питанию. Да и образ жизни диктует условие держать себя в форме. Кроме того, я мама двух девочек: мне кажется, нужно быть для них примером, показывать, что есть, как заниматься спортом. Да, дочки не занимаются им профессионально, но в любом случае физические нагрузки в их жизни присутствуют. Они видят, как полезен такой образ жизни и сколько всего положительного можно из этого получить. Мне кажется, подобная ответственность стимулирует хорошо выглядеть.



Woman.ru: Важны ли для вас комплименты супруга?



Т. Т.: Поначалу, в первые годы совместной жизни, мне так хотелось слышать комплименты от Алексея. Но потом ты понимаешь, что все это просто слова. И когда в редкие моменты слышишь, что тебе что-то не идет, то понимаешь, что так лучше больше не делать, а все остальное прекрасно.

Комплимент ради комплимента — это просто содрогание воздуха.

Порой даже неудобно слышать похвалу. По мне, так лучше критика — самый верный способ узнать, что не так и как нужно.

1 2 3 ... 23 Татьяна Тотьмянина рассказала Woman.ru о семье, карьере и уверенности в себе

Woman.ru: А как же эта внутренняя уверенность, что вы по-прежнему интересны супругу?



Т. Т.: Уверенность формируется только из твоего собственного состояния. Никто не внушит тебе, что ты прекрасен, если ты сам этого не ощущаешь и не находишься в гармонии с собой. Даже самые красивые в мире девушки имеют комплексы. Да, кому-то необходимо, чтобы его облизывали, но мне это не подходит. Возможно, сказывается тот факт, что я всю жизнь живу в системе критики, и когда начинают хвалить, это воспринимается как что-то неестественное, ненастоящее. Важно работать над своим внутренним «я». Это ежедневный труд, который закончится, наверное, лишь на гробовой доске.