«Муж ревновал, перестал зарабатывать. Когда разбил лобовое стекло, это была последняя капля»: Надежда Ангарская впервые рассказывает о разводе Лене Лениной

Наш постоянный автор Лена Ленина, владелица более 200 салонов сети франшиз «Сеть студий маникюра Лены Лениной», запустила свой YouTube-канал. Первая ее собеседница — звезда Comedy Woman, талантливая и колоритная Надежда Ангарская, которая впервые рассказывает о своем разводе с Раедом Бани.

11 ноября 2019 года Надежда Ангарская подтвердила слухи, которые за несколько месяцев до этого уже озвучили российские СМИ, — она развелась с супругом и отцом своего сына Раедом Бани.



«Да, у нас все хорошо. Мы в разводе. Уверена, сейчас у многих появилось еще больше вопросов. Почему? Давно? Как ребенок? Вы? Ответить на них — пока не созрела или не хочу. Но что-то мне подсказывает, та Надежда Ангарская, которая откроется перед вами сейчас, — она вам понравится. Хотя я и не менялась, стала только сильнее. И поняла, что могу больше, чем мне казалось», — написала звезда в своем Инстаграме.

Больше подробностей Надежда не дала. Однако узнать детали удалось нашей колумнистке Лене Лениной. Она поделилась с Woman.ru интервью, которое выложено в рамках новой программы на ее YouTube-канале LenComTV

Резидентка Comedy Woman Надежда Ангарская эксклюзивно поделилась с Леной обстоятельствами своего развода. Иорданец Раед Бани, модный столичный брадобрей, стал отцом ее единственного сына Давида, но семья распалась. Лениной удалось также выведать все секреты тяжелой борьбы Надежды с лишним весом и трудными диагнозами. «Если не похудеешь, то не сможешь родить!» — приговаривали врачи Ангарскую. «Он от злости разбил мою машину», — со слезами на глазах рассказывала о распавшемся браке Надежда.

Лена Ленина: Все ребята-комедийщики — прекрасные гости для любой телепрограммы. Мы и сейчас здесь с тобой можем наржать так, что вся страна будет полгода смеяться. Но лучше поплачем. Я долго держала твой секрет в тайне. Вы были красивой парой. Но красивая история любви омрачалась национальным мезальянсом. Кстати, почему ты рассказываешь сегодня об этом мне, а не продала эксклюзив какому-нибудь ток-шоу за миллион? И как просочилась эта информация?



Надежда Ангарская: Благодаря нашей судебной системе. Когда опубликовали наши данные на сайте в открытом доступе. Я никогда не говорила это на камеру. Я была в шоке. Я позвонила и уточнила: «А почему вы так сделали? Я же никого не убила, не ограбила. Это моя личная жизнь. Почему вы выставляете ее напоказ?» Мне ответили: «Потому что у нас открытая судебная система». Я спросила: «А когда президент развелся, вы тоже публиковали?» Мне не ответили.



Лена Ленина: А что стало причиной развода?



Н. А.: Причина в том, что мой муж меня не понимал и не поддерживал. А это моя работа, мужики вокруг меня, танцоры и музыканты, я в Comedy, на сцене или в спектакле. Я играю определенные роли. В жизни я не распутная женщина, не оголяю грудь, не делаю глубокое декольте, не ношу мини-юбки и даже не хожу на каблуках. Я хожу в кроссовках и худи.



Лена Ленина: Сильно ревновал тебя?



Н. А.: Да, у него была ревность необузданная, причем на пустом месте. Вспышки. Я не понимала, что он от меня хочет. «Почему ты так сделала?», «Почему он тебя поцеловал?». Я отвечаю: «Ну, просто у нас в России так принято: подошел и поцеловал, просто поздоровался». Причем, это наши общие друзья, семейная пара. Так случился первый огромный конфликт. На протяжении четырех лет он мне припоминал эту ситуацию.

И таких было просто безумное количество. Я человек очень терпеливый, очень добрый и терплю всегда до последнего. Я ждала, что все изменится. А люди не меняются. Терпеть не надо. Любить себя нужно больше, чем кого-либо.

Лена Ленина: Мне казалось, что с тобой невозможно ни поссориться, ни развестись. Ты очень дипломатичная в жизни.



Н. А.: И я считаю, что мужчина должен зарабатывать.



Лена Ленина: А женщина не должна?



Н. А.: Должна, конечно. Но мужчина должен это делать, а женщина — по мере возможностей.



Лена Ленина: Мне кажется, что никто никому не должен.



Н. А.: Мужчина должен! За что женщина может полюбить мужчину? Если он красивый, накачанный, смешной, образованный, то за это может уже полюбить. Но придет момент, когда он не сможет тебя, например, обеспечить или подарить тебе что-то. А у вас есть уже семья! А вы все еще живете на родительские деньги. То есть мужчина должен вкладывать в свою женщину.



Лена Ленина: Я вот так не считаю, клянусь.



Н. А.: Нет, подожди. Вклады могут быть разные. Например, душевные. А как жить-то тогда вместе? Я же не говорю: «Ты должен целовать мне руки!», «Ты должен мне приготовить ужин!», «Ты должен был помыть посуду!» Ни в коем случае. Я должна помыть посуду и приготовить ему ужин. Но он перестал зарабатывать, начались бытовые вопросы. Проблемы с языком. И этих моментов было много.



Лена Ленина: А вы на каком языке говорили между собой?



Н. А.: Сначала на английском, потом на русском.



Лена Ленина: Вот видишь, мужчина ради тебя выучил русский язык!



Н. А.: Ну, как выучил. Прошло уже сколько лет с тех пор, как он живет в России? Если бы я жила в Иордании, я бы за полгода начала говорить на арабском.



Лена Ленина: А чем он зарабатывал себе на жизнь?



Н. А.: Он работает в барбершопе.

Лена Ленина: А тебя стриг?



Н. А.: Ребенка стриг, а меня нет. Мужчин стричь, кстати, гораздо сложнее, чем женщин.



Лена Ленина: У тебя сейчас нет к нему претензий?



Н. А.: Была такая история. У меня был концерт, презентация моего шоу с моими песнями. У меня — вагон и маленькая тележка цветов. Мы стоим возле подъезда. В квартире спит ребенок, мои родственники. Два часа ночи. Он начинает со мной какой-то неприятный разговор. Я не понимаю, о чем идет речь. Я даже не помню сейчас. Я на тот момент жила месяц в адовом режиме, когда Давида видела, прибегая на полчаса, чтобы посмотреть, и убегала обратно. И он мне начинает предъявлять какие-то претензии. В итоге от злости он разбивает лобовое стекло моей машины. Я говорю: «О, чувак, все, я пошла домой».

Это была первая потасовка, после которой я разозлилась и сказала, что все, так больше продолжаться не может. Он, конечно, позже поменял стекло, и об этом никто не знает. Просто это была последняя капля, когда я решила, что когда-нибудь на этом месте, вместо машины, могу оказаться я.

Лена Ленина: Эскалация конфликтов в семьях, потерявших любовь, развивается постепенно: сначала недовольство, потом крики, потом рукоприкладство.



Н. А.: Я вообще не понимаю тех женщин, которые терпят. После моего поста, в котором я рассказала правду, мне начали очень много писать. Я познакомилась с женщинами, которые живут в таких адских условиях со своими мужьями, что я вообще не понимаю, откуда такая недооценка себя.



Лена Ленина: Им не на что жить, они не хотят работать или считают, что не умеют зарабатывать.



Н. А.: Нет, бывают девочки очень самодостаточные и очень хорошо зарабатывающие.



Лена Ленина: Тогда это может быть психологическая тирания, когда человек внушает тебе, что ты некрасивая, неумная, ненужная, никому не интересная. «Терпи, только я тебя буду любить». И в этой ситуации женщину, да и кого угодно, можно зазомбировать. Некоторые способные гуру секты затаскивают людей в их коммерческие интересы всего за три дня. А уж за несколько лет совместного брака муж может внушить все что угодно.



Н. А.: Я недавно снималась в передаче, в которой муж постоянно говорил жене, какая «она толстая». Она весила 59 кг при росте 1,70. Я готова была его ударить и растерзать.



Лена Ленина: А он ее просто не любит, а она не хочет этого видеть.



Н. А.: Я была в шоке.



Лена Ленина: А у твоего мужа не было претензий такого характера?



Н. А.: Нет, конечно! Когда мы познакомились, я весила меньше 100 кг. Хотя мне никто не верит, сколько я вешу. После родов я, конечно, прибавила в весе, но потом я понимаю, что нервы, есть еще особенности организма у каждого из нас. У меня, например, когда я нервничаю, выбрасывается инсулин, поднимается аппетит, я хочу есть, и все откладывается в жир. Я просто на нервах начала толстеть.

Лена Ленина: Ты нервничала из-за мужа?



Н. А.: Да, это было уже под конец брака. А потом я улетела с ребенком в Питер на спектакль, погуляла по городу, а 5 декабря я уже решила: все. Я думаю, что пора мне начинать собирать курсы для женщин, которые не могут разойтись со своими мужьями. Нет ничего невозможного. Если ты захочешь, даже если ты женщина, даже если тебе 60 лет. Материально зависимая женщина может выйти из этой ситуации и найти себе заработок. Как можно жить ради денег с мужиком?



Лена Ленина: В нашей стране многие женщины живут за деньги с мужиками.



Н. А.: Я утверждаю, что мужчина должен дарить подарки. Это не обязательно Новый год, 8 марта или день рождения.



Лена Ленина: Нужно просто уметь признавать для себя, что он тебя не любит. Любой мужчина, женившись на Надежде Ангарской, будет этим хвастаться. То есть ты представляешь собой ценность социальную, культурную и финансовую.



Н. А.: Короче, сложно мне будет найти второго мужа. На самом деле, мне очень нравятся истории об этих гостевых браках, когда ночуют в разных комнатах. Я поняла, что соскучилась по одиночеству. Что хочу, то и делаю. Даже когда я прибираюсь дома, а я дома сама убираю, я от этого кайфую. Мне говорят: «Почему ты не наймешь человека, чтобы кто-то у тебя убирался?» Мне как раз помыть унитаз или отдраить печку легко. Плюс у меня еще есть кот, канарейка. Нам очень весело дома. И я люблю, чтобы дома никого чужого не было. Я включаю музыку и начинаю уборку.



Лена Ленина: Как ты сказала мужу о том, что хочешь уйти? Ты не боялась, что он тебя ударит?



Н. А.: Боялась. Когда я подала заявление, он не знал. Я думала, как дальше быть? Съезжать ли с квартиры? Какая у него будет реакция?



Лена Ленина: И какая была?



Н. А.: Шок, потому что я об этом говорила не раз. Я говорила: «Будешь так себя вести, я разведусь». Он думал, что снова просто шуточки. Сначала я ему сказала по телефону. Я пришла домой. Он спросил: «Ты серьезно? Почему?» Я ответила: «Да, серьезно. У меня написано все по пунктам, почему я с тобой развожусь». Прошла неделя, он начал подготовку своих документов.



Лена Ленина: Ага, то есть, он делал российский паспорт за счет тебя?



Н. А.: Да, у нас давно стоял вопрос об этом. Когда прошло 3 года, я ему говорю: «Иди делай паспорт». Я хотела, чтобы человек начал двигаться и что-то делать сам. Потому что всегда все вопросы, так как он не знал русский язык, решала я.

Лена Ленина: Если подтолкнуть человека к грани, он может и укусить, как раненый зверь, у которого безвыходная ситуация.



Н. А.: Конечно, я думала, что может произойти. Друзья советовали сказать ему в людном месте. Это была прям шпионская история. В итоге все получилось иначе. Я больше скажу. Я была у него на родине недавно. Летала к его родителям. В марте они переживали еще, а сейчас все меня понимают.



Лена Ленина: Но самое главное, что нет угрозы!



Н. А.: Да, но он до сих пор этого не понял. Он боится уезжать из страны, так как думает, что я закрою ему въезд. Но я тоже переживала, когда поехала в Иорданию. Вдруг, мало ли. Они даже не знали, что я прилетаю. Их четверо детей в семье, и он самый старший. И его вторая сестра месяц назад родила. Они нас встретили в порту. Они попросили маму сделать ужин. И тут мы такие с Давидом заходим. Она так обрадовалась.



Лена Ленина: А сыночек похож на него?



Н. А.: Вылитый! Будет очень смешно, когда он станет президентом России: Бани Ахмад Давид Райдович. Да я шучу, конечно. Когда была беременная, думала, что будет хоккеист. И когда уже перед родами сказали, какого он размера, я подумала, баскетболист! 57 см, 4,4 кг.



Лена Ленина: Не разорвалась?



Н. А.: Как и все женщины. Меня специально порезали внутри.



Лена Ленина: Знаю, что тебе пришлось сильно похудеть, чтобы родить, потому что тебе сказали, что ты не родишь, если не похудеешь. Это правда?



Н. А.: Да.



Лена Ленина: Какой у тебя был максимальный вес?



Н. А.: 136 кг.



Лена Ленина: И тебе пришлось сильно похудеть?



Н. А.: Я начала худеть, худеть, худеть, в итоге стала весить около 95 кг. Дальше я иду к трихологу, потому что у меня начались проблемы с волосами. Я перестала есть мясо, начали выпадать волосы. Нехватка железа. «Колешь железо, втираешь витамины в волосы. Родишь, придешь». Это был первый доктор, кто мне так сказал. Это была какая-то мантра. Все говорили, что я бесплодна. «Это лечится, не переживайте», — говорили врачи.



Лена Ленина: Ты забеременела случайно? Без каких-либо ЭКО, гормонального стимулирования и подсадок?



Н. А.: Ничего! А потом, когда уже родила, когда у меня начались все эти нервные передряги, когда я пошла в спортзал, потому что не могла уже на себя смотреть, я опять стала 125-килограммовой. У меня было ощущение, что я не женственная, что просто бочка.



Лена Ленина: А ты набрала, когда кормила?



Н. А.: Я пришла уже со 121 кг. Когда родила — сразу минус 8. Потом через год жестких тренировок пришла к своему тренеру и сказала: «Я больше не могу. Я не вижу результата, и меня это бесит». Решила пойти к эндокринологу. Она взяла все анализы, а у меня инсулин 30. И тут она мне раскрыла глаза: с таким инсулином рядом поест человек, а ты толстеешь. Потому что инсулин — это такой гормон, который провоцирует аппетит. Это замкнутый круг: высокий инсулин — повышенный аппетит — высокий вес. И чтобы снизить вес, я должна просто голодать. Я не врач и не могу объяснить. Через месяц я прихожу, а у меня минус 40. А потом моя подружка одна, психотерапевт, сказала, что все, что происходило у меня на протяжении брака, развода, судебных разбирательств и слез, вылилось в такого рода протест организма.



Лена Ленина: Ты для мне сейчас открываешь одну страшную вещь: я всегда относилась к полным людям как к распущенности, как к людям, которые просто пихают в себя все, что только можно. Я думала, что всегда можно похудеть, если захотеть.



Н. А.: Особенности организма. Человек ест, потому что хочет. Поэтому нужен режим. У меня бывает, что на съемках я не съем ни одной конфеты или печеньки. Держу себя в руках, потому что понимаю, что сразу, как я что-то подобное съем, у меня выбросится инсулин, и я не смогу себя контролировать. Ты должен сидеть и просто постоянно об этом помнить.



1 2 3 ... 12 Надежда Ангарская дала эксклюзивное интервью Лене Лениной

Лена Ленина: А сколько ты хочешь весить?



Н. А.: 85 кг.



Лена Ленина: Сколько тебе осталось?



Н. А.: 15 кг.



Лена Ленина: А кардиотренировки?



Н. А.: Делаю. Это все тоже сушит, плюс они снижают инсулин. Когда у меня есть возможность, я беру Давида, отвожу его в садик, еду в спортзал и 40 минут занимаюсь кардио. Главное — беговая дорожка и часы, которые считают количество шагов, что я прошла за день.



Лена Ленина: Как вы разделили имущество?



Н. А.: Ты знаешь, у меня был брачный договор, поэтому у меня было все очень просто: мне остались 3 квартиры и машина. Уже две. Одну продала.