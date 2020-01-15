Юлия Александрова: «Чтобы чувствовать себя хорошо, мне нужно минимум 8 часов сна. Поэтому, если встает такой выбор, я лучше не поем, но посплю»

В интервью Woman.ru Юлия Александрова рассказала, как проходили съемки фильма «(НЕ)Идеальный мужчина», почему она предпочитает еде сон и много ли сил и времени тратит на уход за собой.

Юлия Александрова пообщалась с Woman.ru

Вы сможете, не раздумывая, назвать качества идеальных мужчины и женщины? А нужно ли вообще человеку быть таковым? Ответить на эти вопросы постараются герои комедии «(НЕ)Идеальный мужчина» с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях. Картина стартует на больших экранах уже 16 января. Сгорая от любопытства, незадолго до премьеры мы решили приоткрыть завесу тайны и пообщались с Юлией — о фильме, понятии идеальности, актерстве и уходе за собой.





Woman.ru: Юлия, вспомните, как произошло ваше знакомство с героиней Светой?



Юлия Александрова: Состоялось оно лет десять назад — тогда была снята короткометражка под названием «Счастливая покупка» (где наша героиня также исполнила роль Светы, — прим. Woman.ru). Спустя годы она (а точнее — ее сюжет) переросла в полноценный фильм. Честно говоря, я уже не помню своих эмоций, когда впервые познакомилась с сюжетом. Это было так давно.



Woman.ru: Вашим партнером по съемочной площадке был Егор Крид. Вы легко сработались?



Ю. А.: Да, все было прекрасно. К счастью, у Егора есть два качества, которые я очень ценю в людях: он обладает прекрасным чувством юмора и не лишен самоиронии.

Он действительно умеет посмеяться над собой, и это очень здорово.

Именно поэтому нам так легко работалось вместе. Даже если возникали какие-то разногласия, мелкие споры, они проходили абсолютно незаметно — на волне юмора и позитива.

Woman.ru: Какая атмосфера царила на площадке?



Ю. А.: Было очень здорово. Съемки в этом фильме вспоминаю с улыбкой — настолько все было обаятельно, интересно, классно. Я в жизни столько не смеялась на съемочной площадке. Во многом это заслуга не только сценария, но и классной команды.



Woman.ru: Егор — непрофессиональный актер. Вам не приходилось им руководить в процессе съемок?



Ю. А.: Этим по праву занимается режиссер, и, к счастью, ничего такого мне делать не приходилось. Егор отлично справлялся. Его непрофессионализм, если можно так сказать, выдал себя лишь в паре моментов.

Например, Егор всегда очень серьезно готовился, старательно учил текст, но если в кадре начинало происходить что-то неординарное, он иногда терялся и забывал свои слова (улыбается).

Однако надо отдать моему партнеру должное: полный метр, первая роль в кино и сразу — главная, много текста. Плюс ко всему нетипичные условия работы: как певец Егор привык быть в центре внимания, а кино — это производство, на котором завязано очень много людей. Как бы там ни было, он принял предлагаемые обстоятельства и держался молодцом. Опоздал всего пару раз (улыбается). У меня к Егору никаких нареканий. С ним было очень приятно работать и как с актером, и как с человеком.

Woman.ru: Фильм называется «(НЕ)Идеальный мужчина»…



Ю. А.: Кстати, изначально он назывался «Идеальный мужчина», но в процессе съемок добавилась частица «Не». На мой взгляд, это даже обаятельно. Да и больше соответствует сюжету — в фильме мой «избранник» действительно неидеальный.



Woman.ru: Как и все мы. И все-таки если философствовать: можете назвать качества идеального мужчины?



Ю. А.: У каждого свой идеал. Например, кто-то любит арбуз, а кто-то — свиной хрящ. Если говорить обо мне, для меня важно, чтобы человек был талантливым, обладал чувством юмора, чтобы с ним было интересно.



Woman.ru: В таком случае каких людей вы предпочтете обходить стороной?



Ю. А.: Тех, с кем мне неинтересно, кто мне неприятен. Не воспринимаю заносчивых и высокомерных людей.



Woman.ru: Что вас привлекает в актерской профессии в первую очередь?



Ю. А.: Точный ответ на этот вопрос я вряд ли смогу дать. Просто когда-то давно — в более-менее вменяемом возрасте — я поняла, что ничем другим так же сильно увлечься не смогу. На мой взгляд, актерская профессия должна занимать все твои мысли. Если ты можешь без нее обойтись, то, наверное, не стоит выбирать этот путь.

Я, правда, не знаю, чем могла бы еще заниматься, если не актерством.

Конечно, можно открыть бизнес, освоить другую профессию, но без кино я просто не могу. Чтобы жить, чувствовать себя полноценным человеком, быть на все сто процентов счастливой, мне необходимо заниматься любимым делом — актерством.

Woman.ru: Внешность — один из рабочих инструментов актера. Как много сил тратите на уход за собой?



Ю. А.: Слава богу, этому я уделяю совсем не большую часть времени. На мой взгляд, чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя отлично, важно одно — здоровый сон. Когда ты мало спишь, нарушаются все процессы… Ты злой, страшный, с мешками под глазами. И что бы ты ни делал — усталость не скроешь. Ко сну неплохо было бы добавить хорошее настроение. Чаще улыбаться, любить людей — вот что помогает отлично выглядеть.



Woman.ru: Учитывая ваш ненормированный рабочий график, как удается находить время на сон? Недосып — проблема 21 века.



Ю. А.: А вот надо стараться находить на это время. Например, раньше я игнорировала сон на съемочной площадке, сегодня же, как только выдается момент, я засыпаю. Порой команда спрашивает, будить ли меня на обед, на что я отвечаю: «Ни в коем случае». Для меня в этом вопросе приоритет однозначный: я лучше не поем, но посплю.

Знаю, есть люди, которым достаточно три-четыре часа сна, мне же требуется минимум восемь. Если вдруг сплю меньше, мне прямо тяжело становится.

Способствует хорошему самочувствию и спорт. Я, например, люблю йогу. Если нет возможности сходить в зал, я просто расстилаю дома коврик — и вперед. Причем от спорта важно получать удовольствие. У меня выходит, хоть я и ленивая (улыбается).