Роман Курцын: «Я ревнивый, ужасно готовлю, не умею проигрывать, разбрасываю носки, постоянно работаю и мне сложно принять отказ. При этом хочется верить, что я добрый человек и хороший друг»

В интервью Woman.ru Роман Курцын рассказал о силе кинематографа, превратностях любви и преодолении себя.

Роман Курцын пообщался с Woman.ru

16 января на больших экранах стартовал фильм Марюса Вайсберга «(НЕ)Идеальный мужчина» с Егором Кридом, Юлией Александровой и Романом Курцыным в главных ролях. На днях Юлия уже приоткрыла нам завесу тайны о съемках, теперь пришла пора расспросить и допросить Романа. В беседе с нашим героем Woman.ru попытался понять: идеальный мужчина — это хорошо или плохо?



Woman.ru: Роман, фильм «(НЕ)Идеальный мужчина» — по-вашему, это в первую очередь кино о чем? Для кого оно?



Роман Курцын: Это классная комедия с хорошим юмором и добрым посылом для тех, кто хочет отдохнуть. Я бы посоветовал наш фильм парам, потому что это история как раз про взаимоотношения.



Не секрет, что многие пытаются переделать свою вторую половину, сделать ее идеальной. Вот и героиня Юлии Александровой Света уже совсем отчаялась «слепить» из своего парня Бори (которого играю я) мужчину мечты, что решила приобрести робота (Егора Крида). Однако дело вовсе не в том, что мой герой плохо поддавался «дрессировке».

Эти двое изначально друг другу никак не подходили: он спортивный парень с дырой в голове, а она семейная девушка с четкими планами на жизнь.

Вместо того чтобы понять, что им нужно идти дальше врозь, они изводили друг друга. Мне кажется, есть такая категория девушек, которым нравится страдать. Вот Света точно из их числа: она выбирает не тех парней, ей прямо нужны эти стенания.



И, конечно, этот фильм точно нужно посмотреть фанатам Егора Крида. Его там много, вся картина построена на нем, у него главная роль. Думаю, поклонницы будут в восторге (улыбается).

Woman.ru: «(НЕ)Идеальный мужчина» — это фильм не только про посмеяться, но и про подумать. Верно?



Р. К.: Конечно. Вообще в случае с хорошей комедией так и должно быть. Вспомните хотя бы картины Эльдара Рязанова: мы смеемся, а в какой-то момент задумываемся, что похожи на героев или их чувства и эмоции отзываются в нас.



Именно поэтому я бы еще посоветовал нашу комедию людям, которые потеряли вторую половину или состоят в отношениях, которые рушатся.

Фильм помогает открыть глаза на многие моменты, признаться себе в каких-то ошибках.

И главное — он говорит о том, что важно не пытаться переделать партнера, а начать меняться самому. Зачастую в этом главная ошибка.



Woman.ru: Атмосфера на площадке, как мы знаем, царила веселая. Вспомните какие-то забавные случаи на съемках.



Р. К.: Их было очень много. Особенно — с Егором. Это его первая работа в кино, и сразу главная роль. Он в таких условиях никогда не работал, к тому же он непрофессиональный актер, поэтому часто «кололся». Мы же комедийные персонажи, многое в кадре утрируется, отчего и становится таким смешным. Мы умеем сдерживаться, а вот Егор — нет.



Помню, мы снимали сцену знакомства Бори и робота в доме у Светы, по сюжету там завязывается потасовка. Так вот это было настолько смешно, что в какой-то момент Егор сказал: «Ромыч, я не могу смотреть на твою рожу и играть. Можешь отвернуться и читать текст ко мне затылком?». Так и снимали (улыбается).



С дракой и танцами тоже забавно получилось: как робот, Егор должен был двигаться быстрее нас, людей. Тогда мы придумали такой ход: Егор совершал телодвижения в своей нормальной скорости, а остальные — в два раза медленнее. Выглядело это очень весело: мы медленно моргали, тянули слова, все делали плавно и растянуто. Потом этому фрагменту чуть прибавили скорость, и получилось, что Егор двигается быстро, а мы — в нормальном темпе.



В фильме будет сцена, когда мой герой, он фитнес-блогер, ведет прямой эфир с тренировки с роботом Егором. Прочитав сценарий, я подумал, что написано слишком мало, в то время как этот момент можно было бы классно распространить. И предложил Марюсу (Марюс Вайсберг, режиссер картины, — прим. Woman.ru), ему идея понравилась.

В итоге все, что вы видите на экране, — сплошная импровизация. В какой-то момент Марюс уже сам начал нас тормозить — настолько это было смешно.

В одной из сцен я запрыгиваю на Егора и говорю: «Чувак, ты такой крутой… Я хочу от тебя детей!». Это снова была импровизация, и Егор ее никак не ожидал. Его так накрыло! Он смеялся так, аж слезы потекли из глаз. Вышел крутой момент, и его тоже решили оставить в фильме.

Woman.ru: Вообще много допускается импровизации на съемках?



Р. К.: Ну, я очень много импровизирую. Режиссеры (особенно комедийных фильмов) часто дают мне в этом смысле карт-бланш. Так, например, было с картиной «Гуляй, Вася». 90% сцен — сплошная импровизация.



Woman.ru: Расскажите чуть подробнее о вашем герое.



Р. К.: Как я уже сказал, он спортсмен, этакий туповатый качок. Его плохие качества — это немного мозгов и много тестостерона. При этом я не назвал бы его отрицательным персонажем. Нет. Он просто мужчина, который не подходит Свете. У него дурацкое чувство юмора, странные манеры. Свои неоднозначные поступки он совершает не из злого умысла, а по глупости.

Думаю, у зрителей не будет отвращения к моему герою.

В какой-то момент его даже становится жаль, ведь он искренне раскается в том, что не ценил то, какая девушка была рядом с ним. Думаю, если бы мы снимали вторую часть, она началась бы с того, что Боря попробовал бы вернуть Свету. А, может, даже стать роботом…

Woman.ru: На ваш взгляд, будущее с такими роботами (именно для жизни) возможно в реальности?



Р. К.: Робот как вторая половина? Думаю, этого никогда не будет. Мы все неидеальны и этим прекрасны. Мне кажется, если бы на земле появился идеальный человек, рано или поздно выяснилось бы, что у него нет души. Как ни странно, но именно наши неровности в характере, странные привычки, раздражающие манеры — это то, за что нас любят другие люди. За что мы любим кого-то.

Когда ты встречаешь своего человека, то влюбляешься абсолютно во все, ты не разделяешь.

Да, проходит влюбленность, какие-то моменты перестают казаться такими уж забавными. Но в этом случае возвращаемся к началу разговора и самой сути фильма: постарайтесь не менять человека, а изменитесь сами. Для начала хотя бы измените свое отношение к той или иной раздражающей ситуации.



Самое прекрасное и уникальное творение Вселенной — это человек. У нас есть целая жизнь, чтобы создать из себя шедевр. Да, мы никогда не станем идеальными, но надо к этому стремиться. Как минимум, это не только полезно, но и увлекательно. А поиски идеала (без какого-либо внимания к собственным недостаткам) ни к чему хорошему не приведут.



Woman.ru: Раз уж мы заговорили о человеческой несовершенности: можете назвать свои недостатки?



Р. К.: Их много. Конечно, стараешься их не замечать, но от этого никуда не денешься. Думаю, я ревнивый человек, не умею проигрывать, мне сложно принять отказ — это касается и кино, и другой работы.



При этом хочется верить, что я добрый человек и хороший друг. Глядя на меня, люди думают, что мне все очень легко дается по жизни, что я этакий lucky boy, которому постоянно подворачивается счастливый случай. Это распространяется и на спорт: мол, мои физические данные — результат пары тренировок и, возможно, генетики. Это все в корне не является правдой.

Все мои победы — это огромные усилия над собой.

Взять тот же спорт. У меня были большие проблемы с координацией — я не мог даже качаться на качелях! У меня нет слуха, нет чувства ритма. И только бесконечная работа над собой позволила мне, например, сказать: «Ребят, я с легкостью сделаю сальто назад». И при этом мало кто будет знать, сколько часов тренировок и преодоления своих страхов на это потрачено.

Woman.ru: И потрачено не зря. Теперь положительные качества налицо: ваши рельефы, конечно, поражают…



Р. К.: И это постоянная работа над собой, ежедневный труд, преодоление себя. Встать утром пораньше и пойти в зал вместо того, чтобы еще пару часов поспать. Лень часто мешает нам в достижении целей.



Woman.ru: Вы можете назвать себя ленивым?



Р. К.: Нет, к счастью. Иногда мне приходится подавлять в себе это чувство, но пока, все эти годы, ленивый чувак внутри меня с треском проигрывает.



Woman.ru: В таком случае что мотивирует вас, скажем, пойти в зал?



Р. К.: Я в принципе люблю овладевать новыми навыками, ставить себе сложные задачи и выполнять их. Например, для съемок в сериале «Фитнес» мне нужно было быть прямо огромным, такой горой мышц, и у меня это получилось. Я был даже немного шокирован, увидев потом себя на экране.



К тому же мне нравится мотивировать, вдохновлять людей. Я хочу, чтобы каждый человек вел здоровый образ жизни, хорошо выглядел, был сильным.

Своим примером я показываю, что нет никаких отговорок: нет слабой усваиваемости, плохой генетики. Это все лень.

А еще смартфоны. В современном мире гаджеты отнимают у нас слишком много времени. Когда я понимаю, что перебарщиваю, ставлю себе заставку телефона со словами: «Заходить в Инстаграм только из положения в шпагате». Работает (улыбается).



Woman.ru: Людей еще в каком-то смысле пугают ограничения. Много их в вашей жизни?



Р. К.: Нет, потому что я получаю от своей жизни удовольствие. Например, я перестроил свой организм и начал ценить вкус именно еды — скажем, вкус рыбы, а не специй, соли, масла и соусов, в которых она приготовлена. Сама по себе рыба, приготовленная на пару, прекрасна.



Если захочу, я съем и что-то из фастфуда, и полкилограмма мороженого. Однако я знаю, что завтра мне придется очень серьезно поработать в спортзале. То есть я не сажусь на диван и не жду, когда все съеденное отложится в боках, а иду это и сжигаю.



Woman.ru: Что вам дает спорт помимо очевидных внешних данных и выносливости?



Р. К.: Он помогает выкидывать мусор из головы. Некоторым людям присуще самокопание, которое порой может дойти до депрессии. Со мной никогда ничего подобного ни случалось. Даже в самых трудных жизненных ситуациях.

Люди в депрессии начинают копить мусор в голове, а я иду в спортзал, надеваю перчатки, становлюсь в ринг, где на протяжении двух часов вся эта дурь из меня выбивается.

Это может быть тренажерный зал, бег в лесу с любимой музыкой в наушниках. А может быть купание в проруби: вы не представляете, какое ощущение очищения к тебе приходит после плавания в ледяной воле. Какие проблемы? Их не существует.



Ну и, как я уже сказал, меня очень заряжает возможность мотивировать молодежь, наше будущее поколение. Не так давно в Ярославле мы открыли школу единоборств «Бросок кобры»: когда я вижу шестилетних ребят, у которых на груди висит по 16 медалей, а за плечами — первенство во всероссийских турнирах, я понимаю, что все не зря. Спорт — это, прежде всего, воспитание. Воспитание силы — не только физической, но и духовной.