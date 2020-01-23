«Сальвадор Дали, Майя Плисецкая — я бы поставила себя в один ряд с такими людьми»: Елена Блиновская о том, как она меняет жизни людей

Все мы хотим жить счастливо, получать желаемое и как можно меньше расстраиваться, страдать. И есть люди, у которых это прекрасно получается. Елена Блиновская изменила к лучшему не только свою жизнь, но и жизни сотен тысяч человек по всему миру. Мы пообщались с феей, исполняющей мечты, и поняли, где искать счастье. Ей слово.

Елена Блиновская пообщалась с Woman.ru

У моего марафона желаний Елены Блиновской нет конкретной точки, когда все это началось. С малых лет я чувствовала огромный интерес к познанию себя, и, думаю, первые шаги на пути к тому, что есть сегодня, были сделаны еще в 14 лет. Осознанно я пришла к этой истории уже после рождения детей.

Все началось с узкого круга друзей, на которых я стала ставить эксперименты.

Получив безумную обратную связь, решила сделать небольшой марафон — тогда они еще не были мейнстримом. Проект стал разрастаться с невероятной скоростью. Легкий формат коммуникации — через мессенджеры — сохраняется по сей день. Марафон очень быстро стали копировать, и сегодня людям уже непонятно, кто что придумал, но я точно знаю, что стояла у истоков.



Наш проект имел стопроцентный положительный отклик. Эту машину было уже не остановить. Я поняла, что мне стоит развиваться в данном направлении, и сегодня это дело моей жизни.

(За)мужем

Безусловно, в мужчинах присутствует некий рационализм, но супруг никогда не крутил мне у виска. Вообще, в моей жизни он всегда являлся и является поддержкой и опорой. Конечно, у него было свое мнение по поводу моей деятельности, поэтому первое время он просто наблюдал и никак не втягивался в процесс. Но и не останавливал — это вообще не про него. Он с самого начала знал, какую женщину выбрал, поэтому уважал мое мнение, стремления и желания.

Когда Леша стал свидетелем не только моих результатов, но и результатов тех людей, кто у меня учится, он стал присматриваться к моей деятельности пристальнее.

Более того: сам прошел марафон. Хорошо помню наши диалоги тогда, в самом начале: некоторые вещи казались ему просто невозможными. Но когда они стали происходить и даже лучше, чем он мог вообразить, тут у мужа не осталось никаких сомнений. Он начал воспринимать мой проект всерьез. Самым большим комплиментом для меня было узнать, что он рекомендует мой марафон не только своим друзьям, но и знакомым, а также деловым партнерам, которые обращаются к нему за советом. Такое абсолютное признание моего таланта.

Марафон развивался стремительными темпами. К счастью, вокруг меня всегда находились люди, способные помочь, поддержать. Например, был момент, когда супруг добровольно пошел на то, чтобы отдать мне большую часть своих топовых сотрудников для работы над технической частью марафона. Это был очень широкий жест с его стороны, и, к счастью, сегодня мне не приходится держать под контролем абсолютно все.

Мечтаю научиться мечтать

Почему люди идут на марафон? Многим людям так называемую «хотелку» отключают еще в детстве. Порой мамы мне пишут: «Мой 16-летний сын лежит на диване и вообще ничего не хочет», и я примерно представляю, что за этим стоит. Многие взрослые люди приходят ко мне именно с этой проблемой: они теряются, не знают, чего хотят. Некоторые даже бросают марафон: им страшно признаться самим себе в своих истинных желаниях. Не прикрываться миром во всем мире, а прислушаться к себе и ответить на, казалось бы, простой вопрос: «А чего же я хочу в этой жизни?»

Многие так и живут: занимаются спасением утопающих, в то время как сами находятся по уши в болоте.

Безусловно, есть люди, которые умеют мечтать, и их желания сбываются. Бессознательно они знают механизм, но все равно идут на мой курс, чтобы обрести базу знаний, на которую можно опереться. Эти четыре недели возвращают вам истинных себя, и это я считаю главным козырем. Если вы все делаете правильно, то марафон станет для вас своего рода пилюлей от всех проблем и забот. Они определенно будут возникать в вашей жизни, но вы научитесь обращать их себе на пользу.

Тем не менее я не считаю, что мой марафон нужно пройти абсолютно всем.

Он крайне не рекомендуется людям, которые к нему не готовы. Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. У человека нет внутреннего отклика, а значит, не будет и результата. Именно по этой причине я не люблю рассказывать о своем марафоне на пустом месте, потому что те, кому надо, уже и так все знают и просто идут участвовать.

В марафоне действует бесплатная неделя — это мое неизменное правило с самого начала. Она позволяет человеку понять, куда он идет и готов ли к этому, и уже принять решение, продолжать или вернуться к этому когда-нибудь потом.

Если вы все-таки решились пройти марафон, то должны быть готовы к тому, что придется не только впитывать новые знания, но и применять их на практике.

Проблема в том, что все мы хорошие теоретики, мы даже можем давать своим близким и знакомым полезные советы, но научиться правильно встроить их в собственную жизнь не так-то просто. Пока не начнем делать, эффекта не будет. Некоторые, подписываясь на марафон, включают в своем воображении магическую Лену, которая вдруг все сделает за них. Увы, сделать свою жизнь счастливой можете только вы сами.

Не буду спорить, мой марафон — действительно номер один, это факт. Возможно, даже в мире.

Почему такой успех? Это сложно объяснимая вещь. Да, я открываю шкаф и вижу там массу дипломов, но уверена: дело совершенно не в них. А, пожалуй, в том, что я много лет иду за своим сердцем… Есть великий художник Сальвадор Дали — мой любимый, или прославленная балерина Майя Плисецкая. Наверное, я бы поставила себя в один ряд с ними, потому что знаю, какой путь был пройден и что там внутри, и именно так себя ощущаю.



Практически каждый день я становлюсь свидетелем чудес: кто-то увидел заветные две полоски на тесте после многих лет безуспешных попыток забеременеть, а кто-то приобрел горячо желанный Porsche. Все истории разные, но одинаково прекрасные. Я нередко плачу, читая рассказы о сбывшихся мечтах. Нет ничего лучше, чем видеть, что человек по-настоящему исцелился.

Сапожник в сапогах

Елена Блиновская и ее супруг Алексей растят троих детей и в скором времени ждут появления на свет четвертого ребенка

Абсолютно все мои желания исполняются — это чистая правда. Нет ничего, что бы не исполнилось. Даже если на первый взгляд мечты казались несбыточными, я все равно в них верила, иначе зачем мечтать? Получается обман самих себя. Например, когда человек говорит мне, что его желание не исполнилось и он пошел дальше, я понимаю, что на самом деле это ему не так уж и было нужно. Свои настоящие мечты мы ни за что не отпустим, не станем клеймить их несбыточными.



Так, несколько лет назад я жила в провинциальном городе (Ярославль, — прим. Woman.ru), имела совершенно обычную семью, среднестатистический доход. Более того — жила с мамой в одной квартире. Да, муж тогда занимался жилищным вопросом, но все было очень-очень скромно.

Я хорошо помню себя в то время и свое желание: мне хотелось жить в центре Москвы в шикарном жилом комплексе, чтобы рядом жили родители и брат.

Спустя каких-то 5-7 лет все так и произошло. Удивительно, но и родители, и брат приобрели себе квартиры в нашем же ЖК, и теперь мы все живем в шаговой доступности. Каждый из нас пришел к этой покупке своим путем, ничего не предвещало подобной картины, тем не менее мое желание исполнилось в точности, как я загадывала. На грани фантастики!



Вообще, одним из моих первых желаний было: «Хочу сняться в кино». Шли годы, оно не сбывалось, потому что я до конца не понимала, нужно ли это мне. И только когда я сформулировала свою мечту более четко, все получилось. Я поняла, что хочу фильм по своему продукту. Тут в марафон начали подтягиваться известные режиссеры, а вскоре на меня вышла удивительная команда со словами: «Мы прошли марафон и хотим сделать кино по его мотивам. А еще хотим дать вам небольшую роль». Мне также позволили войти в проект в качестве продюсера.

Хорошо помню то время. Тогда сбывалось еще одно из моих заветных желаний: мы с мужем улетели на месяц в Америку.

Это была поездка мечты, мы не отказывали себе ни в чем: вертолеты, бизнес-класс, лучшие отели, рестораны, небоскребы. Именно тогда, взлетая в самолете, я впервые прочитала сценарий. У меня тут же потекли слезы, потому что это было именно то, что я загадывала. Так появился фильм «Марафон желаний», который выходит в прокат 23 января. Мне нравится, что в итоге получилось: добрый качественный фильм, цепляющий за нужные струны души.

Я действительно получила небольшую роль, благодаря которой поняла, что актерство — это не мое (улыбается). Две минуты экранного времени стоили больших усилий и выдержки. Например, у меня была сцена, где нужно было стоять на корточках и обниматься с главной героиней. Эпизод на три секунды, однако ради этого мы стояли в крайне неудобных позах посреди аэропорта целых полчаса и уже буквально ненавидели друг друга, камеры вокруг и всю съемочную группу. И тогда я поняла, что если сейчас прикладывается столько усилий ради нескольких мгновений, то что приходится преодолевать людям, у которых, скажем, главная роль…

Тем не менее сам кинематограф, атмосфера меня покорили.

Каждое новое сбывшееся желание открывает полет фантазии для новых. Как у Тимати в песне: «Наши мечты сбылись, но мы продолжаем мечтать». Мне кажется, когда человек перестает это делать, он медленно двигается к самоуничтожению. Наличие желаний, наше воображение позволяют жить, наслаждаться жизнью и стремиться делать ее лучше.

Я счастливый, как никто

Я счастлива сегодня. И всегда. Мне кажется, счастье — мое второе имя. Испытываю ли я при этом негативные эмоции? Однозначно. Более того: я от них не бегу и не прячусь. Если я хочу выразить агрессию, то делаю это (в приемлемой форме), если меня что-то раздражает, я не натягиваю улыбку. Однако я предпочитаю в негативных эмоциях не застревать.

Позиция пессимистичной жертвы — точно не моя история.

Мне действительно комфортно существовать в оптимистичном, позитивном, благодарном и счастливом ключе, поэтому большую часть времени меня можно видеть в приподнятом настроении.



По жизни я делаю только то, что люблю. А то, что мне не нравится, с удовольствием делегирую. Я хочу жить для себя, а не во имя кого-то или чего-то, поэтому всегда прислушиваюсь к внутреннему голосу, не боясь кому-то не угодить.

Да, возможно, звучит чересчур уверенно, зато это правда. Помню, одна девушка отправилась со мной в 10-дневную поездку, по окончании которой у нас состоялся диалог. Она сказала: «Раньше я знала тебя только по соцсетям, и у меня было два варианта объяснения твоей уверенности в себе: либо ты круглая идиотка, либо для такой уверенности есть серьезные основания. И, знаешь, я поняла, что ты далеко не идиотка».

Жизнь — это постоянное движение, поиск. В первую очередь — себя.

Как только вы приходите к своей внутренней целостности, вам хочется развиваться и развиваться, причем не только для себя, но и, скажем, на благо семьи. Нередки случаи, когда в отношениях двое начинают менять друг друга. Это в корне неверно и неэффективно. Хотите кого-то поменять? Подходите к зеркалу и вперед.



Например, сумка Michael Kors останется сумкой Michael Kors и через годы. А у человека есть возможность совершенствоваться, тем самым улучшать не только свою жизнь, но и жизнь своих близких. Собственно, мой выбор — становиться более крутой сумкой день ото дня. Но… не пытаться казаться лучше, чем я есть. Как я уже сказала, я живу в свое удовольствие, делаю то, что люблю, а остальное делегирую. Так, я не убираюсь, не готовлю и… не преследую цели стать идеальной домохозяйкой.

Уверена: муж любит и ценит меня не за чистоту полов и непересоленые макароны, а за человеческие качества.

Поэтому завтрак, обед и ужин нам готовит прекрасный шеф-повар, зато за столом вся семья наблюдает суперсчастливую отдохнувшую маму.



Я благодарна судьбе за супруга. Большое счастье, что я его встретила. Точнее, он первым заметил меня. И все-таки я верю в некое авторство жизни, в то, что каждому из нас дан некий коридор возможностей, а решение мы уже принимаем сами. Мы с мужем могли пройти мимо друг друга, но задержались, и это был только наш выбор.



Несмотря на 12 лет брака, с супругом мы все еще продолжаем узнавать друг друга. Впереди у нас целая жизнь. Не могу назвать мужа своим другом, потому что в дружбе отсутствует кокетство, чего из наших отношений я убирать не хочу. Возможно, к 100 годам мы наконец разрешим друг другу узнать о себе все, а пока пусть будет небольшая тайна.

К слову, своим детям я тоже не друг, считаю, что нельзя терять своих родительских авторитетных позиций, это может снести некоторые жизненно важные опоры. На мой взгляд, ребенок немного теряется, когда с мамой можно поговорить вообще обо всем. А если еще и мама делится чем-то чересчур сокровенным… В такие моменты у ребенка есть соблазн самому стать родителем своим родителям. При этом наставником с бесконечным списком нравоучений своим детям я тоже не являюсь. Мой принцип прост: любовь, доверие, поддержка. Это фундамент, на котором все держится. Помните, как в той песне: «Наши дети будут лучше, чем мы».



И напоследок три правила жизни от Елены Блиновской: «Что излучаешь, то и получаешь», «Иди на свет», «Созидай».

