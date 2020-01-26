«У меня очень аппетитное и красивое тело»: Наталия Медведева рассказала Лениной о себе, сексуальной жизни и семье вместо карьеры

YouTube-канал Лены Лениной стремительно набирает количество подписчиков и просмотров. Героиней нового выпуска ее программы «Голая правда» стала звезда Comedy Woman Наталия Медведева, которая рассказала, почему предпочла семью карьере, и откровенно поведала о своем 12-летнем браке.

Самая задорная и сумасшедшая комедийная актриса, бывшая резидентка Comedy Woman, Наталия Медведева редко дает интервью. Уйдя из «Камеди», выйдя замуж за коллегу по КВНовскому прошлому и родив двоих детей, Наташа переcтавила жизненные приоритеты в пользу семьи. Она даже перестала принимать приглашения на съемки в сериалах и кино, если график хоть в какой-то мере рискует нарушить ее семейную идиллию. И, в отличие от большинства звезд, она не мотается по стране на «елки», а новогодние ночи и праздничные дни отмечает в кругу семьи. Но это не мешает ей сниматься в ведущих проектах канала Россия-1. Не смогла она отказать и своей любимой подруге Лене Лениной и, в виде исключения, дала ей более чем откровенное эксклюзивное интервью для новой программы «Голая Правда с Леной Лениной» на YouTube-канале LenComTV.

Наталия Медведева, в отличие от большинства дам с красивым и редким именем Наталья, пишется через «И». И через «И» живет: Известная, Игривая, Изящная, Искренняя, Иррациональная, Интуитивная, Интровертная, Импульсивная, Импровизирующая и даже немного Инопланетная.



Лена Ленина: Как девочка из Подмосковья стала звездой? Как ты попала в Comedy Woman? Что нужно было сделать, чтобы оказаться на ТВ?



Наталия Медведева: Мне всегда очень важно, чтобы меня пригласили. Это не мой вариант обивать пороги, разносить диски, искать общения, знакомиться и себя навязывать. Если я очень-очень хочу куда-то и попадаю насильно, то никому хорошо не будет. Ни мне эта роль не в кайф, ни кино не получится, да и сниматься будет отвратительно. Понятное дело, что ты не должен сидеть и ждать. Все равно работаешь, развиваешься и демонстрируешь свои таланты, но не навязываешься. Соответственно, кто-то талант твой замечает и приглашает, потому что ты им нужен.



Лена Ленина: Сидит девочка, 14 лет, где-нибудь в Урюпинске и хочет так же. Как же ей продемонстрировать свои таланты?



Н. М.: Через интернет. Снимать видео. Как получается. Я сама сейчас в поиске, потому что то, что я делала раньше, перестало мне приносить удовольствие и кайф, и я сейчас нахожусь на каком-то распутье. Но у меня двое маленьких детей, и вся энергия уходит туда. Именно в плане социальной активности я сейчас думаю, а что же все-таки мое, этим заниматься или тем?



Лена Ленина: Так часто случается у творческих личностей, которым трудно играть, например, Бабу-ягу всю жизнь.



Н. М.: Все индивидуально. Кому-то классно засесть в одном проекте, а кому-то, чтобы он не сдох, надо поменять.

Лена Ленина: А ты на все соглашаешься, что предлагают?



Н. М.: Если меня в сотый или миллионный раз зовут в юмористический проект, скетчи, вайны, то, что я уже делала не раз, меня просто выворачивает.

Мне пишут в Инстаграме: «Ты очнись! То, что ты делала, — вот это твое. Вот это ты и делай, пожалуйста, дамочка. Куда ты лезешь?» Я лезу туда, куда мне интересно. А то, что мне предлагают, например, юмористические программы, номера, этюды, а также соревновательные программы с жюри — не моя история.



Лена Ленина: А снялась бы ты обнаженной для фильма, обложки журнала или хайпа?



Н. М.: Я могу, но не хочу. Зачем? Мне не надо это.



Лена Ленина: Ты стесняешься своего тела или ты ханжа?



Н. М.: Нет, у меня очень аппетитное и красивое тело.

Лена Ленина: А разве мы все не эксгибиционисты немножко, которые себя постоянно демонстрируют? И просто детям показать, какая ты была красивая.



Н. М.: У меня есть красивые фотосессии. Дети и так считают меня богиней и красивой. Они и так посмотрят, какая я была. Они будут видеть эти фотографии в купальнике в альбомах.



Лена Ленина: А может муж запрещает тебе? Как ему живется со звездой?



Н. М.: У меня десять лет назад были порывы. Даже мысли о том, что если Спилберг будет снимать, то я разденусь. А муж изначально говорил, что нет, этого не надо. Раньше я могла с ним спорить и говорить: «Я же актриса, я же должна, если надо, целоваться».



Лена Ленина: А как Кристина Асмус недавно? Ты бы смогла сниматься в очень откровенной сцене?



Н. М.: Нет, не смогла и не снималась бы. Я это пережила давно, когда один раз в фильме я целовались в кадре с другим человеком. И это был не дичайший поцелуй. Это был просто открытый рот и взрослый, но нежный поцелуй. РомантИк. Я так целовалась один раз в жизни. Это было со знакомым КВНщиком. И это было ужасно. Ты как будто бы продаешь вообще все на свете. Но тогда я все для себя и решила. Я поняла, что погода в доме для меня важнее. Я чувствовала, что отдаю энергию. Что это неправильно. Что я, в первую очередь, не актриса. Сначала я женщина.

Лена Ленина: Получается, ты готова принести в жертву свою карьеру?



Н. М.: Да. И 10 лет назад я сделала это. И приняла это решение на тех съемках. И мы с другом-актером рассуждали на эту тему. Он говорит: «Ты понимаешь, что принимаешь решение, которое ограничит твои возможности? Ты отказываешься от своей актерской карьеры?» Я помню четко тот день.



Лена Ленина: А муж как к тому поцелую отнесся?



Н. М.: Переживал. Через губы это же все равно передается.



Лена Ленина: Некоторые актеры отказываются из суеверных соображений играть трупы или умирающих, а ты?



Н. М.: Я труп запросто сыграю. Если меня не будет насиловать какая-то собака или бабушка-гей со сломанной ногой, а я просто будут лежать, и что-то будет происходить адекватное — пожалуйста. А вот этот арт извращенский я не люблю.



Лена Ленина: Ты так давно уже замужем. Секс у вас еще есть? Насколько он регулярный и зажигает?



Н. М.: Он менее регулярный, но очень зажигательный. Если кто-то считает, что секс — это сношение как у кроликов, то это болезнь. Мы здоровые, и мы это делаем тогда, когда хочется. Особенно женщине. Просто еще двое детей накладываются, поэтому желаний больше, чем возможностей.

Лена Ленина: А нет искушения посмотреть на сторону? Желания изменить? Ведь за 12 лет может и рутина случиться.



Н. М.: Отношения и любовь меняются. Но каждый это сам подпитывает и разжигает. Бывают мужчины-тюхти, бывают женщины-тюхти. Я тюхтя. Это означает, что мне надо разжигать себя саму. Я рыба. Я романтичная натура. Мне нужны розы, свет, обстановка, музыка и правильный подарочек. У некоторых мужья, которых надо разжигать, пока они не раззадорятся. У меня нет. У меня чуть что, даже останавливать надо.



Лена Ленина: А не будет ли он изменять, если он такой темпераментный?



Н. М.: Если темпераментный, то не значит, что будет изменять. Мне повезло. Он однолюб и домосед.



Лена Ленина: Ты уверена, что он тебе не изменяет? Ты не думала взять детектива и проверить? Ты изучаешь его телефон?



Н. М.: Не смотрю. Ревность — это болезнь. Ее надо лечить. Как минимум признать. Муж у меня ревнивый. Но я не провоцирую, как некоторые девушки, которые снимаются и выставляют. Я не хочу.



Лена Ленина: Тебе хватает любви?



Н. М.: Да. Сейчас дети подрастут, и я прямо возьму быка за рога. Сейчас у нас малыш, ему еще годик и два месяца. У меня еще и старший мальчик есть.



Лена Ленина: А за 12 лет совместной сексуальной жизни появляются новые сексуальные фантазии: а давай на потолке или в другом месте? Другое место или еще что-нибудь тебя шокирует?



Н. М.: Знаешь, я всегда хотела быть старушкой. Мне почему-то кажется, что у нас вся жизнь дичайшая начнется после 50. Не знаю, почему. Мы как будто дети.

Лена Ленина: А пока только в миссионерской позе?



Н. М.: Всякие разные позы, какие только есть, и так, и сяк, и перевернулись, и завернулись, и прыгнули, и выпрыгнули. В общем, стандартная семья. Мы не кричим, не привязываем никого, не деремся. Это дичь. Я не знаю, может это все ждет нас? Но пока нам хватает обычного набора из Камасутры.

Просто мы вместе двенадцать лет, замужем я семь. И самое интересное, что все началось, когда мы женились. Весь адекват пошел.

Не в штампе дело. Даже можете не расписываться, но обряд нужно произвести. Нет, мы не венчались. Но вот само свадебное мероприятие важнее. Когда платье, куча народу, свидетели, он перед всеми обещает, берет ответственность перед родителями, кольца. Это большой шаг для мужчины. Когда он это делает, не говорит, а делает. Я бы сказала, что что-то на небесах закручивается в этот момент.



Лена Ленина: Ваш брак — единственный идеальный в российском шоу-бизнесе. Вон даже Лолита недавно развелась после десяти лет брака.



Н. М.: Каждый раз, когда вижу эти разводы, я реально рыдаю из-за того, что со мной не посоветовались. Надо пообщаться и с психологом. Вообще, прежде, чем жениться, конечно, нужно пожить. Но без секса.



Лена Ленина: А вдруг импотентом окажется?



Н. М.: Не окажется. Если любовь есть, сексуально они подойдут друг другу.



Лена Ленина: Но у мужчин есть потребности. Что же он должен одну любить, а с другой их параллельно удовлетворять?



Н. М.: Выдержка должна быть. Это как бы идеально. Конечно, так не всегда получается. А если по-другому, то мужчина получил от женского тела, что хотел, и больше ничего ему не надо. Он не будет тогда к браку стремиться.



Лена Ленина: Почему же твой на тебе таки женился через пять лет?



Н. М.: Он хотел раньше, я точно знаю. И даже кольцо делал. На год раньше хотел, но потом понял, что нет, это кольцо вялое, надо подзаработать получше, для бОльшего кольца. Это было его решение, не мое.



Лена Ленина: А потом он какое осмелился тебе подарить?



Н. М.: Карат.

Лена Ленина: Муж помогает тебе по бизнесу?



Н. М.: Он вообще за все отвечает, продумывает проекты, меня в рекламы пихает, куда-то приглашает. Он мой менеджер, директор и продюсер.



Лена Ленина: А почему ты не ходишь на ток-шоу?



Н. М.: Я считаю это потерей времени. Мне не нужна засветка. Мне не кажется, что меня мало. Я устаю. Я хочу занимать свою жизнь тем, что мне интересно. Я не буду просто так забивать ее походами на премьеры или на ток-шоу. Мне не надо никуда ходить, чтобы обо мне помнили. Забудут — значит забудут. Потому что когда я заново найду то дело, в которое полностью погружусь после детей, то мне будет хватать хлопот.

Я сейчас не супер как устаю. Но есть съемочные дни, есть плотный график, и мне его так хватает, что я даже часто говорю «нет» агенту своему. Я разборчивая.

Я не иду сниматься в сериал, который мне не нравится. Либо сериал конкретно про меня, потому что тогда можно диктовать свои условия, съемочные дни, или друзья, например, его делают, и я могу с ними как-то договориться. И то я понимаю, что если сейчас меня берут на главную роль, это будет 5/2 или 6/1. Не готова я так сниматься.

Не хочу я урабатываться. Лень.

Ведь еще существует какие-то там шоу, еще существует твое интервью, куча всяких дел бытовых, дети, муж, получается целая неделя. И даже если это не оценит моя публика, какие-то фанаты комедюшной давности. Ну простите, чуваки.



Лена Ленина: А что бы ты делала, если бы было еще 24 часа в сутках?



Н. М.: Я бы рисовала, танцевала, гуляла, каталась на лошадях.

А дальше интервью неожиданно пошло по незапланированному сценарию. Мы заговорили о моей позиции в отношении банков спермы и экстравагантных способах воспитания мальчиков в семье, и Наташе моя позиция пришлась не по душе, поэтому она швырнула в меня ложку тыквенного супа. Вся прическа, весь новый блестящий пиджак и платье от крутого дизайнера были в противной рыжей жиже, хоть и с крабом, да еще и от любимого шеф-повара в Magnus Locus. Но все это вы в красках, рыжих из-за тыквы, сможете посмотреть у меня в новой программе «Голая Правда с Леной Лениной» на моем новом YouTube-канале LenComTV.