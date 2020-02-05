Лика Стар: «Отказавшись от карьеры, я стала добрее, потому что регалии звезды портят»

В интервью Woman.ru звезда девяностых, исполнительница хитов «Одинокая луна» и «Би-би такси» Лика Стар рассказала о том, как 20 лет назад отказалась от головокружительной карьеры в пользу семьи, жалеет ли об этом и почему решила вернуться.

Лика Стар пообщалась с Woman.ru

В конце 2019 года Иракли признался, что является давним поклонником Лики Стар, ну а ее бессмертный хит «Одинокая луна» напоет даже во сне. Спустя время кумир и поклонник встретились, записав суперклассный ремейк, получивший название Luna.

Конечно, мы (а с нами и сотни тысяч других слушателей) были рады услышать голос Лики вновь. Однако мы ко всему прочему задались вопросами: «Лика Стар возвращается?», «Почему она пропала на столько лет?», «Как она изменилась за эти годы?». За ответами мы обратились напрямую к знаменитой артистке.



Woman.ru: Лика, вам нравится, когда по отношению к вам используют выражение «Звезда девяностых»?



Лика Стар: На мой взгляд, каждый человек живет в своем мироизмерении. Когда в мой адрес звучит «Звезда девяностых», я понимаю, что для людей это важно, для них я являюсь большой звездой. Сама я в данной ситуации ощущаю себя как в спектакле, на который меня пригласили: как будто возвращаюсь в юность, на свои концерты, к моим зрителям. Понимаю, что это все не до конца является правдой, но с удовольствием подыгрываю.

Я всегда с огромной улыбкой вспоминаю свои гастроли по стране. Было очень много интересного, забавного.

У меня был отличный коллектив, с которым мы стали семьей. Это была целая жизнь! Конечно, это ни с чем не сравнимое ощущение — видеть огонь в глазах зрителей, их радушие и любовь. Надеюсь, в скором времени мы возродим большие туры по стране.

Woman.ru: Некоторые артисты называют популярность скорее негативным элементом своей профессии. Как вы относились и относитесь к популярности?



Л. С.: Я согласна с тем, что слава доставляет определенный дискомфорт, потому что твоя жизнь не принадлежит тебе. У больших звезд очень мало личного пространства, причем, мне кажется, даже наедине с собой они до конца не расслабляются. Ты иначе смотришь на вещи — через призму своей звездности.



Во времена, когда я была очень популярна, у меня было большое преимущество: меня мало кто узнавал в жизни. Я умела так перевоплощаться, что вне сцены становилась как будто другим человеком — это позволяло чувствовать себя более спокойно. Тем не менее играть роль звезды нужно было практически постоянно. Это требовало немалых усилий.

Я начала работать слишком рано, примерно в 15 лет, очень быстро стала популярной, и в этот промежуток с 15 до 30 лет, до переезда на Сардинию, я вообще не знала нормальной человеческой жизни.

Только благодаря тому, что я сумела сделать выбор в пользу семьи, я наконец ощутила себя простым человеком. Конечно, такой жизненный выбор дался мне непросто, однако, признаюсь, я так кайфанула от того, что смогла понять, что такое простая жизнь, ежедневные бытовые вопросы, проблемы. Кажется, я даже стала немного добрее, потому что все-таки регалии звезды балуют тебя. Я счастлива, что у меня был и есть этот период жизни, когда я просто жена, просто мама, просто Лика.



Woman.ru: И все-таки давайте вернемся на 20 лет назад. Вас называли одной из самых скандальных певиц современности. Некоторые даже считали первопроходцем в этом «жанре».



Л. С.: Не думаю, что я первопроходец. На мой взгляд, этот статус навсегда принадлежит Алле Пугачевой. То, что она делала в строгие советские времена, — просто космос. Она была настоящей бунтаркой, и, мне кажется, переплюнуть ее сложно. Сразу вспомнился один случай: мой папа работал в «Известиях», и потому я была в курсе всех новостей. Однажды заголовки запестрели: Алла Борисовна отказалась выступать на очень важном концерте для высокопоставленных чиновников, потому что за ней кто-то должен был выступать. Примадонна привыкла, что именно она всегда закрывает концерты, поэтому гордо отказалась, не побоявшись последствий. Об этом писали все газеты. Это ли не хайп?

Что касается меня, я просто была молодой девчонкой, подростком с бунтарским характером.

Многие вещи мне реально не нравились, и я не стеснялась об этом заявлять, потому что привыкла говорить правду. Увы, я не знала, что в шоу-бизнесе этого не любят и вообще там существует ряд негласных правил поведения. Как ребенок, ворвавшийся в эту клоаку, я вела себя так, как считала нужным — без оглядки, что обо мне подумают. Была уверена, что так правильно. Конечно, это вызывало у людей самые разные реакции: и интерес, и недоумение, и гнев.

Я ни о чем не жалею, но понимаю, что сегодня уже бы так не поступала.

Не потому, что я приняла негласные правила, а потому, что с возрастом ты становишься более лояльным по отношению к миру, не таким категоричным. К тому же ты рассуждаешь не только о том, чем это может обернуться для тебя, но и как это скажется на твоих близких и других окружающих. Сегодня я все чаще понимаю, что некоторые мысли лучше оставить при себе или при желании поделиться ими с друзьями дома на кухне, но никак не публично.



Woman.ru: В целом как складывались ваши отношения в шоу-бизнесе?



Л. С.: Я бы сказала, очень ярко. Одним моя безбашенность была по душе, других забавляла, а третьи недоумевали: «Неужели она не осознает последствий?». А я действительно об этом не думала, жила с девизом «Море по колено», потому что была очень уверена в своих силах.

Эта несокрушимая уверенность давала мне небывалую наглость.

Например, я точно знала, что в силах собрать стадион, выпустить хит, который будет петь вся страна, потому и вела себя таким образом. Зато теперь есть что вспомнить.

Woman.ru: Сегодня даром так же натурально создавать вокруг себя скандал обладает Светлана Лобода. Как вы относитесь к ее творчеству?



Л. С.: Она мне импонирует: на мой взгляд, она потрясающая женщина с невероятной энергией, талантливая певица. Что касается скандалов, думаю, за ней стоит очень хороший продакшен, который тонко и грамотно продумывает ходы, не разрушая ее образа, а только подчеркивая его сильные стороны. Это уже индустрия.



Woman.ru: Как вы относитесь к скандалам как к средству продвижения себя?



Л. С.: Давайте разберем: ты создаешь скандал, он разлетается по Сети за секунду, ты становишься популярным, но популярность эта складывается из отрицательных эмоций. Ты приучаешь людей, медиа к тому, что от тебя стоит ждать негатив. Это ужасно. Только вдумайтесь: сегодня, чтобы стать популярным, достаточно сделать что-то плохое.



Пиар сегодня играет большую роль. 20 лет назад все было иначе.

У нас была просто жизнь, в которой иногда случались конфликты — настоящие, без какой-либо цели.

Наверное, этим мы и отличаемся с Лободой: в мое время не было никакой индустрии. Мы были настоящие: что сказала, сделала, то и опубликовали. Не было продуманности образа, PR-продвижения. Сегодня все иначе. Все развивается, и сегодня известному человеку очень важно уделять внимание пиару. Со звездой должны работать суперпрофессионалы, которые не дадут ей допустить серьезную ошибку, а будут формировать правильный имидж. Например, команда Лободы в этом отношении работает идеально: все очень органично, нежно и в то же время зажигательно, по-роковому.



Woman.ru: А как же быть настоящим?



Л. С.: Быть настоящим — большая роскошь. В действительности это могут себе позволить разве только бомжи — эти люди не зависимы вообще ни от чего, у них нет обязанностей, ответственности и… стремления понравиться, угодить. Они такие, какие есть. Они неважно выглядят, от них плохо пахнет, но они настоящие.



Публичный же человек понимает, что несет ответственность за каждое свое слово и действие. За ним стоят дети, близкие люди, друзья, и об этом тоже не стоит забывать.

Если мне кто-то сегодня скажет быть на сто процентов настоящей, я тысячу раз подумаю.

Звездой быть сложно, хоть люди этого и не понимают. Знаменитость — это человек, живущий в жутчайшем графике, не принадлежащий себе, с большим грузом ответственности на плечах, который везде и всегда должен выглядеть безупречно. У тебя нет права на ошибку. Это очень тяжело. Но люди привыкли видеть лишь конечный результат (скажем, выступление на сцене) и думать, что быть звездой — это не жизнь, а сказка. Честно скажу, своим детям я такой судьбы не желаю. Мне хочется, чтобы у них была нормальная профессия, обычная жизнь, крепкие семьи.



Woman.ru: Отказавшись от карьеры и погрузившись в семейные заботы, вы были готовы к этой обычной жизни?



Л. С.: Откровенно говоря, к тому моменту, как было принято это решение, я чувствовала себя настолько изнеможенной, что ни о чем не думала — перерыв мне был жизненно необходим. К тому же я ждала второго ребенка. Старший сын (24-летний Артемий, — прим. Woman.ru) прошел со мной через все сложности шоу-бизнеса, мы редко виделись, я много работала, а он был с нянями. Я подумала: «Неужели я хочу пройти все это снова со вторым малышом?». Конечно, я этого не желала.

Все бросив, я полностью растворилась в материнстве: ни у второго, ни у третьего ребенка (15-летней Аллегры и 8-летнего Марка, — прим. Woman.ru) не было ни одной няни, я все делала сама.

Конечно, было непросто, но я много работала над собой, у меня появилось достаточно свободно времени для личностного роста. Думаю, только благодаря этому периоду я стала такой, какая я есть.

Woman.ru: Вы не скучали по сцене, обожанию поклонников?



Л. С.: Я скучала по снегу, родной Москве, друзьям и близким. И, конечно, я скучала по музыке, песням, которые так и не реализовала. Одно время я писала в стол, потом поняла, что и этого делать не надо, потому что эмоционально становилось только хуже.

Кроме того, я перестала слушать любую музыку. Вообще.

Всю свою энергию я перенаправила на бизнес и другие проекты, не связанные напрямую с творчеством.



Woman.ru: Ну а теперь можно сказать, что Лика Стар возвращается?



Л. С.: Я боюсь делать громкие заявления. Даже самой себе. Сказать, что возвращаюсь, — значит, взять на себя обязательство и выполнить его. А жизнь такая непредсказуемая… Поэтому для меня гораздо важнее просто жить моментом. И на данном этапе моей целью является выпуск новой песни. Также сейчас я с удовольствием работаю над сольной программой.



Woman.ru: Лика-мама или Лика-артистка — какая роль вам ближе?



Л. С.: Как ни странно, я очень домашний человек. Обожаю свой дом, люблю готовить, убираться: приведу комнаты в порядок, и кажется, что жизнь прекрасна. Мне нравится быть с детьми, уделять им внимание, играть с ними. Но.

При этом я понимаю, что есть и вторая Лика, которая для меня самой не менее важна.

Поэтому иногда я перестаю быть домашней, оставляю детей, улетаю, отключаюсь от этого мира, создаю себе дискомфортные условия, потому что только так могу творить. Художник должен быть голодным. Я прилетаю в холодную Москву, где сегодня мало кого знаю, брожу как призрак, не хожу на светские тусовки. Одним словом, мне неуютно, но этот дискомфорт заставляет меня двигаться вперед, чтобы достичь чего-то.



Например, долгое время я занималась плаванием. И вода в бассейне всегда была холодной. Знаете, почему? Так человек будет быстрее плыть — чтобы согреться. В теплой воде тебе комфортно, и ты не хочешь двигаться. Так и с творчеством: в домашних тапочках я творить не могу. Мне нужна трагедия.

Woman.ru: Как супруг отреагировал на ваше желание возобновить творческую деятельность?



Л. С.: Мой супруг (итальянский бизнесмен Анджело Сеччи, — прим. Woman.ru) очень мудро подходит ко всем вопросам и никогда ничего мне не запрещает. Это, нужно признаться, большой его плюс, потому что, если мне что-то запрещают, на меня это действует, как красная тряпка на быка: тогда я точно сделаю то, что хотела.

Супруг понимал, что если начнет ставить условия, в этом случае даже может распасться семья.

В такой ситуации я могла бы сказать: «Если тебя что-то не устраивает, извини, но тогда, наверное, дальше нам не по пути. Я подарила тебе столько лет жизни и хочу немного пожить для себя». И все. Я иду дальше. Кто со мной, тот со мной. Супруг это прекрасно понимает, и конфликтов на почве моей деятельности у нас нет. Более того: он искренне интересуется моими успехами, всегда спрашивает, как дела, что нового.



Woman.ru: Супруг знает о вашем жизненном пути. А дети?



Л. С.: Старший сын, конечно, знает. А вот младшие до недавнего времени ни о чем не догадывались. Для них я была просто мама, которая занимается бизнесом в сфере недвижимости, уделяет им максимум времени и всегда находится рядом. Мне почему-то не хотелось, чтобы кто-то знал, что я артистка.

Дома не повешена ни одна моя фотография тех времен. Только семейные. Нет ничего, что бы напоминало о периоде на сцене.

Но два года назад, в декабре 2017-го, когда меня пригласили выступить на «Супердискотеке 90-х» в Санкт-Петербурге, я решила сделать младшим детям сюрприз — взяла их с собой. Тут начались удивительные для них вещи: мы прилетели, меня встречали с цветами, просили дать автограф, посадили в роскошный автомобиль, отвезли в дорогой отель в сопровождении охраны. Вечером я вышла на сцену многотысячного стадиона, в то время как мои дети наблюдали за мной из-за кулис. После «Одинокой луны» я представила их публике.

Это был первый раз, когда они видели, как их мама поет.

Марк был просто в шоке. Аллегра догадывалась о моем прошлом, но была удивлена не меньше. Теперь они обо всем знают, гордятся мной (даже хвастаются, хоть я и просила никому не говорить), ждут концерты. Что скрывать, мне это очень приятно.

Woman.ru: Какая вы мама?



Л. С.: Я ращу детей в самостоятельности, оставляя под жестким контролем лишь их учебу. В этом отношении я очень требовательная. Им дан огромный кредит доверия, что, пожалуй, не до конца правильно.



Моя дочь говорит мне: «Мама, ты не такая как все, будто из космоса, с тобой всегда весело». С ней я могу ржать как с подругой. Если у меня хорошее настроение, меня не остановить, и дети это очень любят. Все подружки Аллегры меня обожают, подходят обнимают, целуют, хотя с многими я даже не знакома.



Woman.ru: Как думаете, ваша семья была бы такой сплоченной и крепкой, если бы вы попытались совместить ее с карьерой?



Л. С.: Думаю, такого брака у меня бы точно не было, потому что мой муж совершенно из другого мира, он другой национальности, воспитания и совершенно других взглядов на жизнь. Соответственно, тогда, принимая решение, я тоже брала это в расчет.

Кроме того, как уже упоминалось, я действительно мечтала создать крепкую семью, видеть, что мои дети растут в нормальных человеческих условиях, когда мама и папа всегда рядом.

К сожалению для моей семьи, сейчас, с течением времени, я стала мыслить чуть иначе — меня тянет на сцену. Сложнее всего придется младшему сыну — ему всего восемь лет. Средней дочери скоро 16, она меня понимает, хоть и скучает. Старший сын уже давно самостоятельный парень и спокойно относится к моим решениям и исчезновениям.





1 2 3 ... 21 Лика Стар рассказала о карьере и семье

Woman.ru: В чем, по-вашему, секрет счастливого брака?



Л. С.: У каждого свой индивидуальный набор тонкостей. Но, думаю, каждой паре важно научиться терпимости и принятию. Эти два качества помогут людям находиться вместе долгое время, несмотря ни на что.



Woman.ru: Счастливы ли вы сегодня?



Л. С.: Когда я выхожу на сцену, я счастлива. Я долго не выступала, но когда недавно вышла на сцену в Кремле, поняла, что пришла к себе домой. Была несказанно рада ощутить эти эмоции.

Я счастлива, когда счастливы мои дети.

Это мгновение, а не перманентное состояние, и тем оно ценнее. Счастье в нас самих: это сочетание плюсов и минусов, внутренний баланс, правильные приоритеты. Если твои приоритеты приносят тебе радость, это и есть счастье.